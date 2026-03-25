ВСУ атаковали порт Усть-Луга, сообщается о пожаре
Противник в ночь на 25 марта вновь подверг атаке ряд регионов России. Под ударами дронов оказалась и Ленинградская область.
Губернатор региона Александр Дрозденко заявил о том, что в общей сложности над Ленобластью были сбиты и подавлены РЭБ 33 беспилотных летательных аппарата.
Известно, что противнику удалось поразить порт Усть-Луга, который является одним из основных на Северо-Западе РФ по перевалке энергоносителей. Этот порт используется и Республикой Беларусь на основании соглашения в рамках Союзного государства.
Дрозденко:
В связи с атакой БПЛА приостановил свою работу аэропорт Пулково. Ряд рейсов, включая рейсы в Москву и Стамбул, отменены или перенесены.
Атакует враг и другие территории РФ, включая Москву. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о перехваченном беспилотнике, приближавшемся к Москве.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал на очередной ракетный удар по региону:
К счастью, на этот раз в Белгороде и области обошлось без пострадавших.
Вполне очевидно, что противник не собирается сбавлять обороты по проведению ракетно-дроновых атак в отношении территории России. А удары по порту Усть-Луга и энергообъектам – скоординированная стратегия нанесения значительного экономического ущерба нашей стране. Причём вполне очевидно и то, что от своей стратегии, несмотря на более чем серьёзные ответные меры со стороны ВС РФ, киевский режим отказываться не собирается. Видимо, не чувствует для себя экзистенциальной опасности.
