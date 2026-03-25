ВСУ атаковали порт Усть-Луга, сообщается о пожаре

2 816 21
Противник в ночь на 25 марта вновь подверг атаке ряд регионов России. Под ударами дронов оказалась и Ленинградская область.
Губернатор региона Александр Дрозденко заявил о том, что в общей сложности над Ленобластью были сбиты и подавлены РЭБ 33 беспилотных летательных аппарата.

Известно, что противнику удалось поразить порт Усть-Луга, который является одним из основных на Северо-Западе РФ по перевалке энергоносителей. Этот порт используется и Республикой Беларусь на основании соглашения в рамках Союзного государства.



Дрозденко:

Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга. По предварительным данным пострадавших нет. Боевая работа продолжается.

В связи с атакой БПЛА приостановил свою работу аэропорт Пулково. Ряд рейсов, включая рейсы в Москву и Стамбул, отменены или перенесены.

Атакует враг и другие территории РФ, включая Москву. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о перехваченном беспилотнике, приближавшемся к Москве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал на очередной ракетный удар по региону:

Нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.

К счастью, на этот раз в Белгороде и области обошлось без пострадавших.

Вполне очевидно, что противник не собирается сбавлять обороты по проведению ракетно-дроновых атак в отношении территории России. А удары по порту Усть-Луга и энергообъектам – скоординированная стратегия нанесения значительного экономического ущерба нашей стране. Причём вполне очевидно и то, что от своей стратегии, несмотря на более чем серьёзные ответные меры со стороны ВС РФ, киевский режим отказываться не собирается. Видимо, не чувствует для себя экзистенциальной опасности.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  ваш вср 66-67
Сегодня, 06:30
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 06:30
    Видимо, не чувствует для себя экзистенциальной опасности.

    А какая опасность для зе и К°?
    Они прекрасно себя чувствуют, и ничего не боятся!
    Ведь было же дадено слово, что с зе ничего не случится...
    Михаил-Иванов
Сегодня, 06:45
      Михаил-Иванов
      +4
      Сегодня, 06:45
      Сейчас, в связи с событиями на БВ, у России открылось окно возможностей начать разбираться с главными акторами конфликта на Украине. Только вот в башнях сидят люди, которым эти возможности не нужны. Живут они по принципу - и так сойдёт.
      А главный "стратег" воды в рот набрал, сидит в ожидании очередного нас опять надули...
    Last centurion
Сегодня, 06:47
      Last centurion
      +2
      Сегодня, 06:47
      Не, они могут годами рукопожимать гейропейцев, есть, пить, гулять по поверхности земли, кататься в отпуска по курортам и долбить объекты олигархов РФ и кидать в топку войны отловленных жителей + в неограниченных количествах сомнительный биоматериал из Латинской Америки.
      Мыши vs Леопольды 1:0.
  VictorB
Сегодня, 06:31
    VictorB
    +3
    Сегодня, 06:31
    Как они туда прилетели?
    И почему до сих пор враг
    не чувствует для себя экзистенциальной опасности
    ?
    двп
Сегодня, 06:45
      двп
      +3
      Сегодня, 06:45
      По воздуху,как ещё прилетели. Нам же Сергей Кужугетович ясно и прямо сказал,что теперь под угрозой ударов находится вся территория России. А бывший лучший министр обороны врать не будет,он никогда не врёт. Нужно "отнестись с пониманием" и "не искать виноватых".
      VictorB
Сегодня, 06:52
        VictorB
        -3
        Сегодня, 06:52
        Нам же Сергей Кужугетович ясно и прямо сказал

        А вы, недовольные, пишите, пишите...
        двп
Сегодня, 07:00
          двп
          0
          Сегодня, 07:00
          Ага,пишем и пишем недовольные. А чем недовольные непонятно! Радоваться бы нам нужно, может прилетит.
  jamonchik
Сегодня, 06:32
    jamonchik
    +1
    Сегодня, 06:32
    Видимо (очевидно) они никакой экзистенциальной или ещё какой опасности не чуют для себя what
    carpenter
Сегодня, 06:39
      carpenter
      +2
      Сегодня, 06:39
      Цитата: jamonchik
      они никакой экзистенциальной или ещё какой опасности не чуют для себя

      Какая опасность ? Для них что пулемёт, что водка, лишь бы с ног сшибало.
  ASSAD1
Сегодня, 06:32
    ASSAD1
    +3
    Сегодня, 06:32
    А чем ответные меры должны конкретно испугать руководство краины и их спонсоров? По ним ударов нет и наверное не предвидится. А судьба простого населения им до лампочки. Хоть бы раз за четыре года долбанул бы по очередной делегации из Европы или США.
  Гардамир
Сегодня, 06:33
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 06:33
    Чтобы долететь до усть-луги надо пролететь над Белоруссией?
    двп
Сегодня, 06:48
      двп
      0
      Сегодня, 06:48
      Чтобы ударить по Израилю из Ирана нужно пролететь Ирак и Сирию. И ПВО у Израиля на высоком уровне. И все равно долетают.
      ASSAD1
Сегодня, 06:53
        ASSAD1
        0
        Сегодня, 06:53
        Зато у Ирака и Сирии нет ПВО.
        двп
Сегодня, 07:07
          двп
          0
          Сегодня, 07:07
          Зато оно есть у Израиля и в прекрасном состоянии. А также у Ближневосточных стран и американских военных баз там ПВО имеется. Только вот толку то с него,с этого ПВО. Если дроны над пустыней спокойно летят,то над белорусскими лесами и полями тоже пролетят без проблем. Выход с моей точки зрения только один- создание большого количества частей и подразделений вооруженных ЗПУ и малокалиберными орудиями. Но об этом речь идёт уже пятый год,а воз и ныне там. Просто у кого то глубокий и крепкий бункер и куча двойников.
    mikh-korsakov
Сегодня, 06:54
      mikh-korsakov
      0
      Сегодня, 06:54
      Не нужно. Можно, например, через Брянскую, Смоленскую, Тверскую, Псковскую области.
  Denis_999
Сегодня, 06:47
    Denis_999
    +2
    Сегодня, 06:47
    Причём вполне очевидно и то, что от своей стратегии, несмотря на более чем серьёзные ответные меры со стороны ВС РФ, киевский режим отказываться не собирается. Видимо, не чувствует для себя экзистенциальной опасности.


    НЕПРАВИЛЬНО сделанный вывод.

    Зеленского в российском медиа-пространстве ТАК искусственно возвеличили, что он и впрямь стал некой "реинкарнацией" Адольфа Алоизыча ( кстати, на морду похож :), глава "рейха", глава, глава, глава, везде глава. Народ и повёлся на это "возвеличивание", после каждого рейда или теракта требует ликвидации клоуна.

    "Шеборшить" надо ХОЗЯЕВ, а не хозяйскую шавку!!! Вот КОГДА увидим в новостях строчку про отравленный при необъяснимых обстоятельствах генералитет ВС Великобритании, причём, на территории самого Королевства, или взорванный/сожжённый военный завод/склад, вот ТОГДА можно будет сказать: "Что значит "с умом", а! Умнеют наши, делают выводы!".

    А пока...
    Вместо дел, фразы ( после прилётов "Шторм Шэдоу" ) "Мы запомним!". Ну, запоминайте, дело Ваше. Против многовековой английской практики продвижения своих интересов, экспансии у наших, как видим, пока зубы НЕ отросли. Лондонский хозяин спокоен, стало быть, и киевской шавке НЕТ причин чего-то опасаться.
  paul3390
Сегодня, 06:48
    paul3390
    +3
    Сегодня, 06:48
    Самое печальное - что даже в случае заключения очередного договорняка типа минского или стамбульского, все это точно не прекратится. Просто будет не столь массовым - но бандерлоги уже хрен остановятся, как и их хозяева. Раз тропку протоптали - так и будут прилетать типа неизвестно откуда БПЛА, совершаться тер.акты в наших городах, обстреливаться приграничье, шастать на нашу территорию диверсанты... Все это мы уже проходили на Донбассе.

    Выход я лично вижу только один - включение аналогичной ответки по западным хозяевам бандерлогов. Когда неизвестными БЭКами по всей планете будут атаковываться гейропейские газовозы, на территории Запада будут наносить удары непонятно откуда взявшиеся БПЛА, все его противники начнут получать самое современное вооружение и любую поддержку, ну и так далее.
    И только это может заставить их задуматься и притормозить. Ибо нонешняя полнейшая безнаказанность за творимое - приведет лишь к ещё более тяжёлым последствиям для нашей страны. У Ирана надо учиться, как отвечать своим врагам! Единственный шанс победить - резко повысить цену войны оппонентам, не позволяя им гнобить себя в теплично-полигонных условиях...
  север 2
Сегодня, 06:54
    север 2
    0
    Сегодня, 06:54
    если на границе с Украиной радары ПВО России не засекли эти дроны что были направлены с Украины на Ленинградскую область , то с таким же "успехом " радары ПВО России не засекут такие же самые дроны направленные на Ленинградскую область и порт Усть-Луга, но со стран расположенных у самой границы с Ленинградской областью , тем более что эти страны ну прямо дышат ненавистью к России .
    Зачем Украине дроны гнать через границу за тысячу км. до порта Усть-Луга , когда страны -верные кореша дышащие такой же ненавистью к России , живут в несколько десяток км от Ленинградской области ?
  tralflot1832
Сегодня, 06:55
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:55
    А точно Усть Лугу атаковали только с стороны Украины .Уже неделю в эту сторону летят БПЛА .Небо НАТО не используется "cлучайно" ,особенно надо обратить внимание на Польшу и прибалтов . Могут вообще с Балтийского моря заходить..Вопрос интересный .Кстати привлечены огромные силы на досмотр подводной части корпусов танкеров и не только их входящих в российские терводы Финского залива - сканирование ,подводные телевизионные аппараты ,визуальный осмотр .Счёт уже на тысячи осмотров.
  Аль Манах
Сегодня, 06:59
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 06:59
    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос местной жительницы об отсутствии оповещений о ракетной опасности в Max, заявил, что через мессенджер «невозможно обеспечить пуш-уведомления»: «Потому что программное обеспечение выходит там на иностранных производителей. Это противоречит всему подходу».
  Slon_on
Сегодня, 07:01
    Slon_on
    0
    Сегодня, 07:01
    Если все комментарии, что были написаны про уничтожение мостов через Днепр перевести в тротиловый эквивалент, то полученной энергии хватило бы не только эти сами мосты снести, но и пол Петушиного Угла (Львов , Тернополь, Ивано-Франковск) обратить в пыль. Но увы, что есть, то есть.
    А ещё (если мечтать, то ни в чём себе не отказывать) Рублёвку под Белгород переселить...