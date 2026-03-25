NYT: Пакистан передал Ирану предложения США по выходу из конфликта
Трамп хочет выйти из конфликта с Ираном без потерь, желательно путем переговоров. Пока он делает громкие заявления об очередной «победе» над Ираном, Белый дом направил Тегерану условия, на которых готов прекратить конфликт. План Ирану был передан через Пакистан, который согласился выступить посредником.
Как утверждает издание The New York Times со ссылкой на информированные источники, основными требованиями США являются: отказ Ирана от ядерной программы, программы создания баллистических ракет и открытие Ормузского пролива. Всего американцы включили в свой план 15 пунктов, большинство из которых уже распространила пресса.
Итак, американцы требуют: открытый Ормузский пролив в качестве «свободной морской зоны»; ограничение ракетной программы по количеству и дальности; использование ракет только для самообороны; демонтаж ядерного потенциала и отказ от создания ядерного оружия; запрет на обогащение урана и передача всех запасов МАГАТЭ; уничтожение всех ядерных объектов на территории страны; отказ от стратегии использования вооруженных прокси и прекращение финансирования ополченцев на Ближнем Востоке. В ответ обещают снять санкции и оставить АЭС в Бушере для выработки электричества.
В общем, ничего нового, полный отказ от ядерной и ракетной программ, а также разгон проиранских группировок. Это один в один требования Израиля, ранее озвученные Нетаньяху.
Иран не подтверждает на официальном уровне, что получил это предложение. Ранее в Тегеране озвучили свои требования для завершения конфликта. Это выплата Ирану компенсаций за причиненный войной ущерб, вывод всех американских баз из Персидского залива, отмена всех санкций и гарантии ненападения со стороны США и Израиля в будущем.
Информация