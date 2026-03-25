Горит аэропорт Кувейта, военные заявляют о мониторинге радиационного фона

1 553 6
В ответ на удары по своей территории, наносимые в эти дни Израилем Иран атаковал ряд объектов на Ближнем Востоке. Поступают сообщения об ударе по международному аэропорту Кувейта. Этот аэропорт активно использовался не только как гражданский международный авиахаб, но и как перевалочная авиабаза для американских (и других натовских) военных.

В результате атаки, осуществлённой с применением беспилотников, поражено топливное хранилище на территории аэропорта. В аэропорту возник крупный пожар, который в первые часы даже не пытались тушить ввиду его особой сложности.

По другим данным, дроны, ударившие по аэропорту, были не иранскими, а принадлежали иракской шиитской милиции.



Тем временем кувейтское военное ведомство заявило о том, что отслеживает уровень радиоактивности «в связи с ударами противоборствующих сторон на Ближнем Востоке». Это сообщение породило нервозную реакцию у многих жителей Кувейта. Появились сообщения о том, что тысячи граждан страны решили покинуть Кувейт, направившись в соседнюю Саудовскую Аравию.

Напомним, что до пятницы действует так называемое пятидневное перемирие, объявленное Трампом. Президент США обещал не бить по иранским электростанциям. А к пятнице на Ближний Восток должны прибыть два десантных корабля ВМС США USS Tripoli и USS New Orleans, на борту которых порядка 2200 морских пехотинцев. В связи с этим не исключено, что Трамп всё же может отдать приказ о наземной операции, если посчитает, что предпосылки имеются. Его основная цель на данном этапе - взять Ормузский пролив под контроль.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Михаил-Иванов
    +4
    Сегодня, 06:49
    Это как раз к вопросу о полосатых брехунах, башенных импотентах и нормальных мужиках, которые по-настоящему воюют!
    Персам успехов на поле боя!
    FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 06:58
      Ну помоему единственные кто верит на этой планете в дух Анкориджа и честность янки это башенные импотенты
  Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 06:54
    Какая тонкая хитрость! ... пятидневное перемирие..., а тем временем подтягивается десант для наземной операции. Все как в анекдотах про Штирлица.
  Livonetc
    0
    Сегодня, 06:59
    "2200 морских пехотинцев."
    К чему "трепать" во всех СМИ этих матрасных военных туристов.
    Ведь они не более чем инфоповод и мясо в случае гипотетической высадки.
    Хотя Трамп и своих за людей не считает.
    Они только средство в получении выгоды.
  Дилетант
    0
    Сегодня, 07:00
    Тем временем кувейтское военное ведомство заявило о том, что отслеживает уровень радиоактивности

    А что, американцы или изрильтяне завозили в Кувейт свое ЯО, а иранцы узнали и накрыли?
    И чего богатому Кувейту не сидится ровно на попе, а хочется на неё приключений.
  tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:08
    К Кувейту вообще особое отношение даже и арабов - слишком под американцами ..Это сигнал кувейтскому шейху- не вздумай спонсировать Пентагон .200 млрд $ Пентагону надо как воздух. Ещё два манарха - наливника на очереди .