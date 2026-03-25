Горит аэропорт Кувейта, военные заявляют о мониторинге радиационного фона
В ответ на удары по своей территории, наносимые в эти дни Израилем Иран атаковал ряд объектов на Ближнем Востоке. Поступают сообщения об ударе по международному аэропорту Кувейта. Этот аэропорт активно использовался не только как гражданский международный авиахаб, но и как перевалочная авиабаза для американских (и других натовских) военных.
В результате атаки, осуществлённой с применением беспилотников, поражено топливное хранилище на территории аэропорта. В аэропорту возник крупный пожар, который в первые часы даже не пытались тушить ввиду его особой сложности.
По другим данным, дроны, ударившие по аэропорту, были не иранскими, а принадлежали иракской шиитской милиции.
Тем временем кувейтское военное ведомство заявило о том, что отслеживает уровень радиоактивности «в связи с ударами противоборствующих сторон на Ближнем Востоке». Это сообщение породило нервозную реакцию у многих жителей Кувейта. Появились сообщения о том, что тысячи граждан страны решили покинуть Кувейт, направившись в соседнюю Саудовскую Аравию.
Напомним, что до пятницы действует так называемое пятидневное перемирие, объявленное Трампом. Президент США обещал не бить по иранским электростанциям. А к пятнице на Ближний Восток должны прибыть два десантных корабля ВМС США USS Tripoli и USS New Orleans, на борту которых порядка 2200 морских пехотинцев. В связи с этим не исключено, что Трамп всё же может отдать приказ о наземной операции, если посчитает, что предпосылки имеются. Его основная цель на данном этапе - взять Ормузский пролив под контроль.
Информация