Война в Персидском заливе – сценарии фиаско Трампа
Война Трампа
Для осознания критичности сложившейся ситуации обратим внимание на последствия блокады Ормузского залива. Пока оставим за скобками человеческие жертвы и страдания простых иранцев. А также исключим из уравнения резко взлетевшие цены на нефть – это вполне понятный и предсказуемый итог. Но кто бы мог подумать, что война в Персидском заливе притормозит (а то и вообще выключит) производство микрочипов в Южной Корее, Японии и Тайване.
Всё дело в гелии, важном компоненте производства микросхем, который выделяли из природного газа на Ближнем Востоке. В частности, в Катаре. До 30% мирового потребления удовлетворяется производителями из Персидского залива. Монархии давно уже не сугубо нефтяные экспортеры – они наладили производство целого спектра продукции «большой химии». В списке карбамид, аммиак, азотные удобрения, фосфаты, сера, нафта, полипропилен и, наконец, сжиженный природный газ.
Например, цены на удобрения уже выросли на 32–40%, и часть хозяйств не смогла закупить химикаты в должном объеме. К осени это выльется в сократившиеся урожаи по всему миру. Разумеется, в первую очередь пострадают беднейшие страны – начнется голод. Недоедать будут не повсеместно, но каждая новая неделя войны Трампа заметно прибавит страдания людям, не имеющим никакого отношения к разборкам Ирана, США и Израиля. Тегеран в этой истории находится словно в дешевом тире – перед ним широкий ассортимент целей, до которых нет никаких проблем дотянуться. И если Вашингтон решится на «эскалацию ради деэскалации», производственные мощности глубокой переработки нефти и газа в монархиях Ближнего Востока тотчас пойдут под нож. Это естественное право Ирана на самооборону, и все отлично понимают последствия подобных шагов.
Со стороны ситуация для Трампа выглядит тупиковой. Но все войны рано или поздно заканчиваются. Закончится и этот конфликт. Вопрос только в том, как поступит инициатор сражения – Соединенные Штаты Америки.
Первый вариант – мирные переговоры. Трамп неоднократно намекал на попытки наладить контакты с иранским руководством, но здесь есть несколько нюансов. Израиль с помощью Америки ведет форменную охоту на первых лиц Ирана. И это совсем не тот фон, на котором обсуждают завершение войны. Уничтожение руководства Исламской Республики пока не привели к ощутимому профиту для Иерусалима и Вашингтона. Убивают одного – на его место тут же встает новый, еще более свирепый по отношению к Западу. А еще убивают членов семей первых лиц. Кровную месть на Востоке никто не отменял. О каких адекватных мирных переговорах может идти речь в таком случае? Тем более, два раза до этого именно в ходе мирных переговоров Израиль и США атаковали Иран. Но для отвода глаз и демонстрации «доброй воли» Тегеран может вести некие консультации о мирном урегулировании. Выдвигая при этом неосуществимые требования. Например, вывод американских военных баз с территории Ближнего Востока и выплата репараций.
Цунгцванг Трампа
Вторым сценарием поведения Трампа является война до победного окончания. Только вот бомбардировки Ирана не приносят и не принесут значимого результата. Современное прочтение концепции Джулио Дуэ, когда господство в воздухе обеспечивает победу, в очередной раз дало сбой. Не получилось у американцев с бомбардировками ни в Корее, ни во Вьетнаме, ни в Афганистане. При этом во всех трех случаях пресловутый американский сапог присутствовал на территории противника. Повезло только в Югославии, но это пример, который лишь подтверждает правило.
Сейчас у команды Трампа одна надежда — выбомбить производственные мощности ракетной промышленности Ирана. Просто чтобы не летело в ответ по монархиям Персидского залива и Израилю. Это невозможно. Иран рано или поздно адаптируется и распределит сборку Shahed 134 по всей стране. А еще Исламской Республике могут помогать Россия и Китай. Украина четыре года под непрекращающимися ударами России, но не утратила возможность совершать дроновые налеты вглубь страны. Почему Иран вдруг сдастся?
В итоге задача по нейтрализации дроновой и ракетной угрозы от Ирана считается совершенно нереализуемой на практике. Акты «эскалации ради деэскалации» со стороны США приведут к обратному эффекту – Иран просто расстреляет все производственные мощности нефтегазодобычи и переработки на противоположном берегу Персидского залива. К чему это приведет, читаем выше по тексту. Пару лет монархии точно будут восстанавливаться, а это означает потерю значительной доли рынка.
Вариант №3 – Трамп говорит, что «победил», и просто сворачивает военные действия в заливе. Это в его стиле, надо отметить. Цены на нефть тут упадут, и вроде бы всё успокоится. За исключением пары моментов. Страны Персидского залива (те, которые платят Трампу) будут не раздосадованы, а просто в ярости. Иран фактически безнаказанно расстреливает кого и что хочет в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии, а американцы убегают, поджав хвост. В другой раз, так сказать. Это явное проявление слабости, которое хорошо считывают на Востоке, и это ведет к очень плохим результатам. Вплоть до смены внешнеполитического курса, выдворения американских баз и искусственного повышения нефтяных котировок.
Китаю при таком развитии событий стоит задуматься, насколько Вашингтон готов сражаться за маленький Тайвань. А Тайваню просчитать, насколько надежен пресловутый «силиконовый щит». Репутационные потери Белого дома после бесславного ухода с войны будут весомыми, но не фатальными. Бросили же в Афганистане своих людей, а в прошлом году кинули курдов в Сирии, отдав на растерзание террористов. Не привыкать американцам ввязываться в авантюры и бросать на полпути. Но остается еще один аспект. А что, если Иран не готов мириться по такому сценарию? И продолжит работать ракетами по монархиям, приютившим американские базы? Американцам либо снова возвращаться к войне, либо игнорировать расстрел союзников. А это будет именно расстрел – у монархий залива нет и не будет возможностей противостоять Ирану.
Есть еще и четвертый вариант развития событий. Трамп заметно снижает температуру конфликта, ведет вялотекущую войну по принципу «кто первый сдастся». Этот вариант и лицо президента на какое-то время позволит сохранить, и денег на войну потребует меньше. Только вот остается Ормузский пролив, который Иран не отдаст даже при заметном ослаблении давления. Тегеран продолжит фильтровать поток танкеров, искусственно поддерживая выгодные для себя цены на нефтяном рынке. Судам из дружественных стран фарватер откроют – остальным нет.
Начинать войну без плана Б – это авантюра чистой воды. Еще большей авантюрой или даже сумасшествием выглядит война в регионе, усыпанном хрустальными домами. Речь о газонефтяной индустрии Ближнего Востока, которой сейчас сильно нездоровится. У Ирана сейчас гораздо больше рычагов влияния на ситуацию, чем он и пользуется. Остается только наблюдать за беспомощностью Трампа и пределом терпения его союзников по всему миру. Классический шахматный цугцванг – любой следующий ход американского президента приведет к ухудшению его положения.
Информация