Подземные ракетные города Ирана: скрытая мощь под горными породами
В современном мире, где геополитические конфликты всё чаще определяются возможностями ракетных войск и систем ПВО, Иран занял уникальное положение. Тегеран не просто развивает собственный ракетный потенциал — он прячет его под сотнями метров горных пород, создавая целую систему подземных городов, способных выдержать даже самые мощные авиационные удары. Эта стратегия, берущая начало ещё в годы ирано-иракской войны, превратилась в одну из самых масштабных и впечатляющих военных инженерных программ XXI века.
По различным оценкам разведывательных и аналитических структур, на территории Ирана функционирует до 27 подземных ракетных комплексов, соединённых между собой тоннелями и штольнями. Они расположены вдоль горных хребтов Загроса, в пустынных провинциях и вблизи стратегически важных объектов. Эти комплексы обеспечивают не только хранение и запуск ракет, но и сборку, испытания, а в ряде случаев производство боеголовок непосредственно под землёй.
Историческая предпосылка: уроки ирано-иракской войны
Стратегия подземного базирования берёт своё начало в жестоком опыте ирано-иракской войны 1980–1988 годов. Тогда Ирак Саддама Хусейна наносил массированные ракетно-бомбовые удары по иранским городам и военным объектам. Тегеран оказался уязвим: воздушные налёты уничтожали склады боеприпасов, командные пункты и аэродромы. Именно тогда иранское военно-политическое руководство осознало критическую необходимость защиты стратегических объектов от ударов с воздуха.
После войны Иран взял курс на создание инфраструктуры, способной пережить даже ядерный удар. Программа подземного строительства получила статус приоритетной. На помощь пришёл опыт Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который контролирует ключевые оборонные проекты страны. Инженерные подразделения КСИР, известные своей жёсткой дисциплиной и секретностью, приступили к прокладке тоннелей в горных массивах по всей стране.
Архитектура подземных городов
Подземные ракетные комплексы Ирана — это не просто бункеры с ракетами. Это полноценные военные города, оснащённые всем необходимым для автономного функционирования в течение длительного времени. Каждый комплекс включает несколько ключевых элементов.
Стартовые позиции. Ракеты размещаются в глубоких шахтах и тоннелях, откуда они могут быть подняты на поверхность для запуска через специальные стартовые площадки. Многие комплексы имеют мобильные пусковые установки, которые перемещаются по подземным галереям и выходят на поверхность только в момент запуска, после чего возвращаются в укрытие.
Командные центры. Под землёй расположены защищённые командные пункты, откуда осуществляется управление боевыми операциями. Они оснащены современными системами связи, включая спутниковые каналы и оптоволоконные линии, которые обеспечивают устойчивую связь даже при воздействии электромагнитного импульса.
Системы жизнеобеспечения. Подземные города имеют собственные источники электроснабжения — дизель-генераторы и, по некоторым данным, малые атомные реакторы. Существуют водоочистные и вентиляционные системы, способные фильтровать воздух от химических, биологических и радиоактивных загрязнений. Запасы продовольствия и воды рассчитаны на месяцы автономной работы.
Мастерские и склады. В подземных комплексах размещены мастерские по техническому обслуживанию ракет и склады комплектующих. Именно здесь, по данным западных спецслужб, продолжается сборка и модернизация ракетных систем.
Глубина залегания комплексов оценивается от 50 до 500 метров под поверхностью земли. Для сравнения, самые мощные проникающие авиабомбы НАТО способны пробить около 60 метров утрамбованного грунта или 6 метров железобетона. Таким образом, иранские подземные города теоретически невосприимчивы к любому существующему неядерному оружию.
Комплекс Язд: крепость в пустыне
Среди всех известных подземных комплексов особое место занимает объект вблизи города Язд — центра одноимённой провинции в центральном Иране. Именно этот комплекс неоднократно становился объектом внимания международных аналитиков и разведывательных сообществ.
Язд расположен на плоскогорье, окружённом горными хребтами и пустынями. Эта географическая особенность делает регион идеальным для создания подземных объектов: скальные породы обеспечивают естественную защиту, а удалённость от границ снижает вероятность внезапного наземного нападения.
Комплекс Язд, по имеющимся данным, подвергался многочисленным атакам — как кибератакам, так и попыткам физического уничтожения. Однако его глубокое расположение превращает задачу поражения в чрезвычайно сложную инженерную и военную проблему. Даже при использовании самых современных средств поражения вероятность полного уничтожения объекта остаётся минимальной.
По данным ряда источников, именно в комплексе Язд ведутся работы по сборке усовершенствованных баллистических ракет средней дальности, способных нести как обычные, так и, предположительно, ядерные боеголовки. Здесь же, предположительно, расположены стенды для статических огневых испытаний ракетных двигателей, что делает комплекс не просто хранилищем, а полноценным производственным и исследовательским центром.
Ракетный арсенал: от «Шахаба» до «Хадж Касем»
Подземные города Ирана хранят и обслуживают целый спектр ракетных систем, от баллистических ракет малой дальности до крылатых ракет с дальностью, позволяющей поражать цели на территории Европы.
Баллистические ракеты семейства «Шахаб» («Метеор») — первое поколение иранских ракет, разработанных на основе северокорейских технологий. «Шахаб-3» с дальностью около 2000 километров способен достичь территории Израиля, Саудовской Аравии и юго-восточной Европы.
Ракеты «Саджиль» — двухступенчатые твердотопливные баллистические ракеты, которые значительно сложнее перехватить, чем жидкостные аналоги. Их разработка стала прорывом для иранского ракетостроения.
«Эмад» — первая иранская управляемая баллистическая ракета, способная корректировать траекторию на конечном участке полёта, что делает её значительно точнее своих предшественников.
«Хадж Касем» — ракета, названная в честь убитого генерала Касема Сулеймани, с дальностью около 1400 километров. Она оснащена маневрирующей боеголовкой, что существенно затрудняет перехват.
Крылатые ракеты — Иран также развивает семейство крылатых ракет, которые могут запускаться с подземных позиций, мобильных установок и кораблей. Их малая высота полёта делает их особенно опасными для систем ПВО.
Ключевой особенностью иранского подхода является ставка на количество и разнообразие. Вместо создания небольшого количества высокотехнологичных ракет Иран производит тысячи единиц различной дальности и точности. Это создаёт эффект «насыщения»: даже самая продвинутая система ПВО не в состоянии перехватить одновременно сотни целей.
Подземная сборка: непрерывный конвейер
Одним из наиболее тревожных для международного сообщества аспектов является информация о том, что подземные комплексы не просто хранят ракеты, но и продолжают их производство. По данным разведки США и Израиля, в подземных мастерских ведутся работы по модернизации существующих ракет и созданию новых образцов.
Сборка ракет под землёй решает сразу несколько задач. Во-первых, производство защищено от авиаударов и диверсий. Во-вторых, комплектующие могут поступать из разных источников — как собственного производства, так и импортные, — и собираться в одном месте без привлечения внимания. В-третьих, подземные мастерские позволяют проводить испытания и доводку систем в полной секретности.
Особую озабоченность вызывают работы по созданию ракет с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН). Такая технология позволяет одной ракете нести несколько боеголовок, каждая из которых наводится на свою цель. Если Иран действительно добился успехов в этой области, то его ракетный потенциал возрастает многократно.
Геостратегическое значение
Подземные ракетные города Ирана выполняют не только военную, но и стратегическую функцию сдерживания. Их существование делает любой военный конфликт с Ираном потенциально катастрофическим для агрессора. Даже в случае успешного уничтожения наземной инфраструктуры, аэродромов и промышленных объектов подземные ракетные комплексы сохранят способность нанести ответный удар.
Именно это обстоятельство, по мнению многих аналитиков, удерживало США и Израиль от прямого военного вмешательства в иранские дела на протяжении последних двух десятилетий. Расчёт прост: уничтожить иранский ядерный потенциал или ракетную инфраструктуру с воздуха практически невозможно, а наземная операция потребовала бы колоссальных ресурсов и столкнулась бы с ожесточённым сопротивлением.
Подземные ракетные города Ирана это результат десятилетий кропотливой инженерной работы, огромных финансовых вложений и стратегического мышления. Они превратили Иран в одного из ведущих ракетных держав мира, не обладающего ядерным оружием (официально), но способного нанести devastating удар по любому противнику в регионе и за его пределами. Комплекс Язд и другие подземные объекты символизируют новую эру ведения войны эру, в которой глубина залегания становится важнее, чем количество танков, а инженерное искусство определяет исход конфликтов ещё до их начала.
