Украинские БПЛА атакуют экспортные узлы России в Балтийском море

В течение минувшей недели ВСУ при поддержке своих европейских союзников с помощью БПЛА нанесли несколько ударов по портам в Финском заливе – Усть-Луге и Приморске. 23 марта после атаки украинских беспилотников произошло возгорание в порту Приморск на северном побережье Финского залива: по предварительным данным, повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. А уже 25 марта после атаки беспилотников пожар произошел в порту Усть-Луга на южном берегу Финского залива. Кроме того, в ночь с 25 на 26 марта беспилотники атаковали Киришский район, где находится нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Киришинефтеоргсинтез» – по словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, «есть повреждения в промышленной зоне».



По данным агентства Reuters, после атаки украинских беспилотников в Усть-Луге и Приморске была приостановлена отгрузка сырой нефти и топлива. Впоследствии, как пишет издание, в Усть-Луге она возобновилась, а Приморск по-прежнему остается закрытым. Эксперты оценивают пропускную способность порта в Приморске в более 1 миллиона баррелей в сутки. В Усть-Луге за этот же период на экспорт уходит около 700 тыс. баррелей.

Губернатор Ленинградской области частично подтверждает информацию Reuters – по его словам, после атаки БПЛА в Приморске загорелись емкости с топливом. Из-за возникновения пожара персонал эвакуировали. Для тушения пожара было задействовано более 50 единиц техники, отряды МЧС и Леноблпожспаса.

Судя по всему, атаки на российские порты происходили с использованием воздушного пространства Прибалтики – несколько беспилотников рухнули на территории Эстонии и Латвии, и власти этих стран подтвердили, что они имеют украинское происхождение. Об этом прямо заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич:

Беспилотник (взорвавшийся в Краславском крае) был частью операции, координируемой Украиной, против объектов на территории России.

Как бороться с беспилотниками, атакующими из третьих стран?


В связи с этим журналисты и эксперты стали задаваться вопросами о том, как можно бороться с такими беспилотниками, атакующими из третьих стран?

Некоторыми журналистами стали высказываться предположения, что подобные дроны следует сбивать прямо над территорией третьей страны и даже наносить удары по её территории. Об этом, в частности, заявил журналист Владимир Соловьев.

Это предложение, возможно, и резонно, однако упирается в один немаловажный нюанс: для того чтобы атаковать дрон на территории третьей страны, его для начала нужно обнаружить. А судя по тому, что украинские дроны уже спокойно долетают до Урала, преодолевая огромные расстояния над территорией России, с этим имеются серьезные проблемы.

Если российское ПВО «не видит» эти дроны над своей территорией, то как их можно сбить на территории третьей страны?

Как отмечает военный эксперт Владимир Попов в комментарии «Московскому комсомольцу»:

Сплошной зоны обороны системы ПВО у нас пока нет, потому что не хватает войск, сил и средств… Сейчас мы кое-что отбиваем, а кое-что пропускаем.

Какую цель преследуют украинские атаки?


Ответить на этот вопрос несложно – Украина атакует экспортные узлы России для усиления экономического давления на Москву, для того чтобы не дать РФ воспользоваться ростом нефтяных цен на фоне войны в Иране.

Кроме атак на порты в Балтийском море, украинские дроны сегодня атаковали турецкий нефтяной танкер ALTURA со 140 тысячами тонн российской нефти, шедший из Новороссийска. Министр транспорта и инфраструктуры Турции в эфире телеканала 24TV отметил, что предполагается нападение с использованием безэкипажного катера.

Танкер принадлежит турецкой компании. В районе машинного отделения судна произошел взрыв. Мы предполагаем, что его причиной стал удар безэкипажного катера. Наши специалисты работают на месте происшествия. На борту судна 27 наших граждан. Они не пострадали. Мы направили все необходимые ресурсы на место происшествия и внимательно следим за ситуацией,
– заявил он.

Параллельно с этим Франция и Британия осуществляют захват танкеров в Средиземном море, если есть хоть малейшие подозрения, что они связаны с Россией. Премьер Великобритании Кир Стармер недавно заявил, что британские военные получают право подниматься на борт российских танкеров с «непрозрачной структурой собственности», проходящих через воды под британской юрисдикцией.

Всё это является частью общей стратегии по экономическому удушению России. Противник (к сожалению, небезуспешно) пытается создать проблемы как на балтийском, так и на черноморском направлении.

Россия отвечает на это усилившимися атаками по Украине – недавно ВС РФ провели массированную атаку по западной Украине. Судя по многочисленным видео, «Герани» атаковали военные цели во Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Виннице и Тернополе.

Однако возникает вопрос: как эти атаки способны повлиять на ситуацию в Балтийском и Черном морях? Как они способны повлиять на попытку Запада в том или ином виде организовать России морскую блокаду?

Заключение


Еще в конце прошлого года канал «Атомная вишня» вполне верно описал будущие тенденции гибридной войны России с Западом:

Примерное направление развития ближайшего будущего уже понятно – связано оно будет с комплексным непрямым воздействием на Российскую Федерацию, направленным в первую очередь против функционирования её экономики… До введения 19-го пакета санкций любые атаки на суда «теневого флота» с точки зрения общепринятых законов были де-факто пиратством, теперь же все изменилось. По сути, все прямо или косвенно связанные с Россией активы морской торговли признаны нелегальными, они выведены из правового поля – а значит, любые силовые меры против них легальны.

Параллельно с этим Украина при поддержке своих европейских союзников наращивает удары по важным портам и нефтяной инфраструктуре России в Балтийском море. Таким образом противник рассчитывает экономически ослабить Россию и вместе с тем ослабить и её переговорные позиции.
  ASSAD1
    Сегодня, 04:14
    Противник делает всё чтобы ослабить наше государство. Естественно государство должно защищать свои интересы. Не знаю как точно летят БПЛА, но народ кто живёт в Псковской и Новгородской областях пишут что каждую ночь летят ,,мопеды,, по одному маршруту.
    ZovSailor
      Сегодня, 06:17
      В РФ есть достаточное число аналитиков, политологов и военных экспертов, способных прогнозировать дальнейший ход событий в ходе проводимой СВО.
      Получается, что мы плетёмся за ходом событий, вместо того чтобы наносить превентивные и болезненные удары по всем без исключения врагам.
      В статье не отмечен второй фактор проведения атак на РФ кроме экономического, а он заключается в нагнетании эскалации и определения порога болезненного реагирования Кремлём или другими словами очередных красно-фиолетовых линий.
      Опыт успешного ведения войны иранским народом против сионистов и мировых агрессоров-террористов янки ещё раз доказывает эффективность и болезненность ударов по кошелькам лженедоЗапада.
      В нашем примере предлагаю гибридные варианты активного воздействия, начиная от силового сценария, о котором должны предупредить политики высокого ранга, что мы уже наблюдаем несколько лет.
      Второй заключается в экономическом удушении мелко бритских и гейропейских бандюков совместно с ИРИ путём контролирования основного стратегического экспортного потока товаров ТЭК, с/х и других, к примеру, удобрений.
      Сабуров_Александр53
        Сегодня, 08:31
        В наших СМИ никогда не обозначается финансовый расклад потерь от ударов или захватов танкеров "теневого флота". Всё настолько запутано, что простому человеку не понять этих нюансов. Кто собственник такого танкера, пусть даже он ходит под иностранным флагом? Кто понёс финансовую потерю за уничтожение или захват содержимого танкера (нефти или газа) - покупатель или продавец? Т.е. как производится расчет за покупку продукта, по факту доставки его покупателю или по факту загрузки его в танкер?
        ZovSailor
          Сегодня, 08:55
          hi Весь цымес в том, что контракты между Покупателем и Продавцом, как и информация по конечному бенефициару или владельцу судна - коммерческая тайна, хотя иногда, как и в политике, просачивается инсайдерская информация, но не следует доверять ей полностью, поскольку ведутся экономические войны с конкурентами.
          Условия заключения сделок купли-продажи по международным условиям ИНКОТЕРМС могут меняться в зависимости от портов выгрузки, а в последнее время с учётом международной обстановки риски в большей степени несёт Покупатель.
          Чтобы коротко двумя словами - Риски несут Продавец и Покупатель, что влияет на увеличение суммы Страхования, в нашем случае при замедлении-остановке погрузки на экспорт ещё и упущенная выгода Продавца, порта, экспортёра и возможный штраф по условиям контракта за задержку погрузки и не соблюдения условий контракта, хотя на этот случай предусмотрена статья форс-мажор, куда входят военные риски и т.п.
      Бородач
        Сегодня, 10:40
        По факту, дроны прилетают с територии Трибалтики, стран НАТО. А вот где они взлетают?
        А какая разница? Одно слово - румыны.
        Если дроны летят из Эстонии, надо атаковать дронами Эстонию, уничтожить электростанции и нефтянку.
        А как же 5-я статья?
        А нет никакой пятой статьи. Эстония первая напала. И никто за неё не впишется.
        А вот Гераней нужно производить тысяч по пять в день, чтобы на всё НАТО хватило.
  Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 05:42
    Бессилие... request слабость или это что то другое...не могу уже комментировать все это...настолько уже стали обыденными обстрелы наших городов и промышленных районов.
    Что дальше?
    Как выходить из этого тупика?
    FoBoss_VM
      Сегодня, 05:58
      Мое мнение такое что пока власть не сменится , все ровно так и будет продолжаться. Ждём выборы ))
      Dimy4
        Сегодня, 06:02
        все ровно так и будет продолжаться

        Вы пессимист однако, будет еще хуже, вот такой вот оптимистический прогноз!
      Муссаси
        Сегодня, 06:47
        Совершенно верно, только полная смена власти, ничего другое уже не поможет. И ещё неизвестно как это произойдёт , что то подсказывает как в известной басне: лебедь, рак и щука. Вообщем нас ждут весёлые времена
      Essex62
        Сегодня, 08:50
        Не смешно.)))))))))))))))
      Штрек
        Сегодня, 09:02
        Напрасно ждёте ....
        Владимир Владимирович уходить не собирается :))
        Россия взяла курс на пожизненное правление , на пожизненную диктатуру ....
      operafan
        Сегодня, 09:20
        Будет все гораздо хуже и хуже с каждым разом.
      sdivt
        Сегодня, 09:23
        Не уверен, что нам всем понравится всё то, что мы сможем увидеть со сменой власти
        поясню:
        В стране есть усталость от войны, на всех её уровнях - на эмоциональном, на промышленном, на экономическом
        Новая власть (уж не знаю, откуда она появится, нынешняя власть предприняла всё, чтобы казаться незаменимой), так вот, новая власть, чтобы как-то отмежеваться от сегодняшней линии поведения, должна будет начать вести совершенно другую политику. Иначе её популярность будет ещё ниже теперешней
        Какую новую политику может принести следующий президент с командой?
        Предположить, что активность и результативность боевых действия будут усилены - наивно, если бы у нас были для этого существенные резервы, это уже было бы сделано - собственно, тогда и недовольства нашего не было бы. Более того, чем дальше это тянется, тем меньше у нас ресурсов и возможностей. А любая смена власти, в реалиях нашей страны, всегда сопровождалась катаклизмами, просадкой во всех сферах, откатом на десятилетия назад
        Откуда возьмутся ресурсы (финансовые, промышленные, людские) для каких-то существенных изменений?
        Так что, как бы это не обидно и досадно не звучало, новая власть, скорее всего, принесёт нам какую-то из версий так называемого "похабного мира" (уроки истории помним?)
        Не уверен, что хоть кому-то из сегодняшних комментаторов здесь это понравилось бы
    ARIONkrsk
      Сегодня, 07:46
      Выход один, бить как Иран по территориям соучастникам, тогда все закончится, но к сожалению у нас во власти тюфяки и трусы, так что продолжаем и дальше наблюдать унижение огромной страны от микробов.
    Neutral Neutral
      Сегодня, 08:44
      Батоном уничтожить порты, транспортные ж/д узлы, мосты на бывш. укре - словом, начать воевать по-взрослому. Начать применять ТЯО. Заодно дать иранцам ПКР, ПВО и другое оружие. Заявить что ещё раз и полетит по причастным (в данном случае по прибалтийским вымиратам). Начать диверсионную войну на территорри штатов с помощью ударов дронами по НПЗ и СПГ заводам, по дип. каналам передать что начнут тонуть из СПГ танкеры (и потопить парочку после очередного захвата российского).
  FoBoss_VM
    Сегодня, 05:57
    Ну и пусть себе атакуют , объектов у нас много , на всех дронов не хватит. Когда нибудь закончатся

    Так думает наш ВГК. Шёл пятый год войны ...
    ASSAD1
      Сегодня, 06:11
      Это типа про председателя колхоза и колорадского жука? Пусть подавится.
  4. Комментарий был удален.
  avia12005
    Сегодня, 06:18
    Есть слабая надежда, что до приверженцев секты "духа Анкориджа" наконец дойдет, что переговоры с США и вообще с Западом, возможны только для сильных. Но это вряд ли.
    Егоза
      Сегодня, 06:41
      А может пора разделить США и Запад? США вряд ли поддержит сейчас НАТО, Трамп на них обижен, а мы бы и воспользовались этим. Ударили по оборзевшим бритам и прибалтам? Хоть один разок? ни бы сразу притихли. hi
    gromila78
      Сегодня, 07:08
      Вот только они нас сильными не считают, поэтому и договариваться не спешат.
    Vulpes
      Сегодня, 08:09
      Не дойдет. Эти персонажи уже откровенный исторический феномен, у которого отсутствует чувство самосохранения.
      Essex62
        Сегодня, 08:56
        А Вам не кажется ,что проблема не в них а в нас,населении РФ? Так ведут себя терпилы. В гейропах, даже за попытку в карман залезть, власть в конкретных лицах ,начинают выносить. У нас терпят убийство граждан и уничтожение их имущества.
  Unknown
    Сегодня, 07:05
    Лупят по Брянску, Белгороду, да почти по всей территории РФ. Так и перебрасываемся ракетами, дронами , мы по ним , ну они, стало быть по нам. Идет четвёртый год войны.При этом у нас идет убеждение, что это в порядке вещей, надо привыкать, а те там, наверное уже привыкли. Я вот ни хочу привыкать, живя в Брянской обл. Знаю одно, ВМВ закончилась тогда, когда советский солдат взял Берлин, дальше ещё пару дней, были судороги предсмертные Германии. Не ковровые бомбардировки америкосов с англикосами, в ответ запуски ФАУ 1 2 не поставили конец войне. Вопрос - четыре года назад, ВС РФ были в Киеве, почему позже ушли оттуда, а ВСУ пришло в Курскую обл. и лазиют в других приграничных обл? Какая-то игра в поддавки.Когда то, генерал Шаманов сказал - воевать с Киевом будем 10 -ЛЕТ, тогда многие посмеялись над ним. Время прошло, не до смеха стало.
  yuriy55
    Сегодня, 07:21
    Некоторыми журналистами стали высказываться предположения, что подобные дроны следует сбивать прямо над территорией третьей страны и даже наносить удары по её территории. Об этом, в частности, заявил журналист Владимир Соловьев.

    Именно об этом он говорит посещая мероприятия в Кремле...Я до сих пор не могу понять, с чего такая резкая перемена настроений: из-за введённых против него санкций; из-за невозможности посещения апартаментов в Европе и пользовании вкладами в европейских банках, или в нём пробудился настоящий патриотизм...хотя ДО ТОГО (до начала СВО) он с удовольствием бравировал информацией о причастности к нации «богоизбранных» (Сатановский, Кедми и многие другие тому свидетели)? Тогда, патриотом какой страны он является?
  Stas157
    Сегодня, 07:32
    . До введения 19-го пакета санкций любые атаки на суда «теневого флота» с точки зрения общепринятых законов были де-факто пиратством, теперь же все изменилось. По сути, все прямо или косвенно связанные с Россией активы морской торговли признаны нелегальными, они выведены из правового поля – а значит, любые силовые меры против них легальны.

    Универсальное морское право не делает "легальными" произвольные силовые акты против любого судна, просто потому что его "вывели из правового поля" в национальном законодательстве отдельных государств. Юридически атаки на суда в открытом море без санкции международного права или резолюции СБ ООН формально остаются пиратством, даже если некоторые государства называют их "борьбой с санкционным флотом".
    Виктор Ленинградец
      Сегодня, 08:00
      Ну и что делать с этим "Универсальным морским правом", если пираты на море сильнее нас на порядок?
      Сегодня в действии лозунг "Право - это сила". Иран показал, что можно сделать в пределах Залива и около. Россия ЕЩЁ может продемонстрировать это на Тихом океане, и ,чуток, в Атлантике. Помните слова Кайзера Вильгельма II: Мыбудем топить даже щепку, если она плывёт в Англию!
      Stas157
        Сегодня, 08:48
        Это вопрос к флотоводцам. Порядок в море должен обеспечивать флот. Иначе для чего он?
  север 2
    Сегодня, 08:40
    то что дроны долетают уже и за Урал , по мнению аж самого председателя комитета ГД по обороне в этом просматриваются только польза, мол нашей ПВО будет отличная тренировка !!! И Вы думаете , что вот такие вот персоны будут себе утруждать ломая себе головы вопросами откуда , чьи и через какие страны эти БПЛА в Россию прилетают??? Сказано ведь , отличный повод потренироваться ПВО! Вот поэтому об атаках БПЛА на стратегически важные объекты России нам и сообщают отдуваясь гражданские губернаторы , а не высокие чины с генеральскими погонами . Когда были атакованы объекты на территории России рядом с казахстанской степью , люди уже тогда предполагали , что зачем Украине гнать БПЛА через Евразию , когда их можно запустить из соседнего государства , притом , может быть даже с указанием на это этому государству из Лондона или Вашингтона , перед которыми кочевники из казахских степей ну прямо таки стелется и никогда не смеют ни Вашингтону ни Лондону поперечить .
    Да и аналогия с пролётом до портов России на Балтике похожая . Что бы трибалты перечили Вашингтону или Лондону , если эти им прикажут пропустить через свои территории БПЛА на порты России на Балтике , такого не было и не будет . А вот почему на такую тему рассуждает только простые граждане Пскова или Новгорода слышавшие как летят эти БПЛА или там аналитики на тв или губернаторы , но на эту тему молчит военное ведомство , вот это вопрос-почему ???
  Schneeberg
    Сегодня, 08:49
    Вам разве не знаком результат?
  Felaret
    Сегодня, 09:20
    да запускайте прямо из стран пройэбалтики! красных фломастеров у нас навалом
  Игораш
    Сегодня, 10:07
    Необходимо менять все кардинально..для начала произвести чистку ...