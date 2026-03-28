Украинские БПЛА атакуют экспортные узлы России в Балтийском море
В течение минувшей недели ВСУ при поддержке своих европейских союзников с помощью БПЛА нанесли несколько ударов по портам в Финском заливе – Усть-Луге и Приморске. 23 марта после атаки украинских беспилотников произошло возгорание в порту Приморск на северном побережье Финского залива: по предварительным данным, повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. А уже 25 марта после атаки беспилотников пожар произошел в порту Усть-Луга на южном берегу Финского залива. Кроме того, в ночь с 25 на 26 марта беспилотники атаковали Киришский район, где находится нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Киришинефтеоргсинтез» – по словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, «есть повреждения в промышленной зоне».
По данным агентства Reuters, после атаки украинских беспилотников в Усть-Луге и Приморске была приостановлена отгрузка сырой нефти и топлива. Впоследствии, как пишет издание, в Усть-Луге она возобновилась, а Приморск по-прежнему остается закрытым. Эксперты оценивают пропускную способность порта в Приморске в более 1 миллиона баррелей в сутки. В Усть-Луге за этот же период на экспорт уходит около 700 тыс. баррелей.
Губернатор Ленинградской области частично подтверждает информацию Reuters – по его словам, после атаки БПЛА в Приморске загорелись емкости с топливом. Из-за возникновения пожара персонал эвакуировали. Для тушения пожара было задействовано более 50 единиц техники, отряды МЧС и Леноблпожспаса.
Судя по всему, атаки на российские порты происходили с использованием воздушного пространства Прибалтики – несколько беспилотников рухнули на территории Эстонии и Латвии, и власти этих стран подтвердили, что они имеют украинское происхождение. Об этом прямо заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич:
Как бороться с беспилотниками, атакующими из третьих стран?
В связи с этим журналисты и эксперты стали задаваться вопросами о том, как можно бороться с такими беспилотниками, атакующими из третьих стран?
Некоторыми журналистами стали высказываться предположения, что подобные дроны следует сбивать прямо над территорией третьей страны и даже наносить удары по её территории. Об этом, в частности, заявил журналист Владимир Соловьев.
Это предложение, возможно, и резонно, однако упирается в один немаловажный нюанс: для того чтобы атаковать дрон на территории третьей страны, его для начала нужно обнаружить. А судя по тому, что украинские дроны уже спокойно долетают до Урала, преодолевая огромные расстояния над территорией России, с этим имеются серьезные проблемы.
Если российское ПВО «не видит» эти дроны над своей территорией, то как их можно сбить на территории третьей страны?
Как отмечает военный эксперт Владимир Попов в комментарии «Московскому комсомольцу»:
Какую цель преследуют украинские атаки?
Ответить на этот вопрос несложно – Украина атакует экспортные узлы России для усиления экономического давления на Москву, для того чтобы не дать РФ воспользоваться ростом нефтяных цен на фоне войны в Иране.
Кроме атак на порты в Балтийском море, украинские дроны сегодня атаковали турецкий нефтяной танкер ALTURA со 140 тысячами тонн российской нефти, шедший из Новороссийска. Министр транспорта и инфраструктуры Турции в эфире телеканала 24TV отметил, что предполагается нападение с использованием безэкипажного катера.
Параллельно с этим Франция и Британия осуществляют захват танкеров в Средиземном море, если есть хоть малейшие подозрения, что они связаны с Россией. Премьер Великобритании Кир Стармер недавно заявил, что британские военные получают право подниматься на борт российских танкеров с «непрозрачной структурой собственности», проходящих через воды под британской юрисдикцией.
Всё это является частью общей стратегии по экономическому удушению России. Противник (к сожалению, небезуспешно) пытается создать проблемы как на балтийском, так и на черноморском направлении.
Россия отвечает на это усилившимися атаками по Украине – недавно ВС РФ провели массированную атаку по западной Украине. Судя по многочисленным видео, «Герани» атаковали военные цели во Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Виннице и Тернополе.
Однако возникает вопрос: как эти атаки способны повлиять на ситуацию в Балтийском и Черном морях? Как они способны повлиять на попытку Запада в том или ином виде организовать России морскую блокаду?
Заключение
Еще в конце прошлого года канал «Атомная вишня» вполне верно описал будущие тенденции гибридной войны России с Западом:
Параллельно с этим Украина при поддержке своих европейских союзников наращивает удары по важным портам и нефтяной инфраструктуре России в Балтийском море. Таким образом противник рассчитывает экономически ослабить Россию и вместе с тем ослабить и её переговорные позиции.
