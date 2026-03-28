Украинские БПЛА атакуют экспортные узлы России в Балтийском море

Беспилотник (взорвавшийся в Краславском крае) был частью операции, координируемой Украиной, против объектов на территории России.

Как бороться с беспилотниками, атакующими из третьих стран?

Сплошной зоны обороны системы ПВО у нас пока нет, потому что не хватает войск, сил и средств… Сейчас мы кое-что отбиваем, а кое-что пропускаем.

Какую цель преследуют украинские атаки?

Танкер принадлежит турецкой компании. В районе машинного отделения судна произошел взрыв. Мы предполагаем, что его причиной стал удар безэкипажного катера. Наши специалисты работают на месте происшествия. На борту судна 27 наших граждан. Они не пострадали. Мы направили все необходимые ресурсы на место происшествия и внимательно следим за ситуацией,

Заключение

Примерное направление развития ближайшего будущего уже понятно – связано оно будет с комплексным непрямым воздействием на Российскую Федерацию, направленным в первую очередь против функционирования её экономики… До введения 19-го пакета санкций любые атаки на суда «теневого флота » с точки зрения общепринятых законов были де-факто пиратством, теперь же все изменилось. По сути, все прямо или косвенно связанные с Россией активы морской торговли признаны нелегальными, они выведены из правового поля – а значит, любые силовые меры против них легальны.