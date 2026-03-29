День специалиста юридической службы Вооруженных сил России
Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают военные юристы. Специальность эта вроде как сугубо гражданская, но в вооруженных силах она приобретает свою военную специфику. И дело не только в наличии формы и званий.
День специалиста юридической службы Вооруженных сил России отмечается в нашей стране с 2007 года на основании указа президента РФ Владимира Путина, подписанного 31 мая годом ранее. Дата 29 марта, определенная в современной России как день военного юриста, отсылает нас к первой половине XIX века.
Именно в эту дату, 29 марта 1836 года, манифестом (указом) императора Николая I была учреждена должность юрисконсульта Военного министерства, что положило начало формированию специального органа, непосредственно осуществляющего функции юридической службы в системе центрального военного управления. Юрисконсульт Военного министерства проверял правильность изложения дела, полноту справочного материала и вынесения решения по делу. Юрисконсульт подчинялся непосредственно Военному министру.
Юридическая служба Вооруженных сил Российской Федерации – одна из старейших правовых структур нашего государства, её почти 200-летняя история тесно связана с созданием и развитием регулярной армии и флота.
Основы формирования военно-юридической службы были заложены намного раньше, в эпоху великого российского правителя и реформатора Петра I, когда он еще не был провозглашен императором Всероссийским. В 1719 г. по особому Указу русского царя Петра Алексеевича было повелено взять в Военную коллегию для изучения аудиторских дел «из шляхетских недорослей (юнкеров) двадцать человек добрых и молодых, грамоте обученных и писать умеющих».
Однако, согласно архивным документам, идея оказалась неудачной — Военная коллегия тогда не смогла найти подходящих для обучения молодых людей, и для аудиторской службы пришлось набирать иностранцев с соответствующим образованием.
Первым специальным военно-юридическим учебным заведением в России стала созданная 10 ноября 1832 года указом императора Николая I Аудиторская школа. Она была предназначена «снабжать военно-сухопутное и морское ведомство аудиторами, образованными соответственно обязанностям сего звания».
В 1878 году была создана специальная Военно-юридическая академия, которая была ликвидирована после Октябрьской революции 1917 года. Академия возобновила свою работу в 1936 году, а через 20 лет была преобразована в Военно-политическую академию имени В.И. Ленина. С 1994 года ее правопреемником стал Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ. В 2019 году Указом Президента Российской Федерации за заслуги в подготовке военных кадров университет награждён орденом Жукова.
В 1903 году (приказ императора Николая II № 122) введены должности окружных юрисконсультов. Примечательно, что окружной юрисконсульт принимал участие в заседаниях Военно-окружного совета зачастую на правах «члена от Военного Министерства».
С образованием в 1918 году военно-законодательного совета, главных и центральных управлений Наркомата по военным делам в их составе создавались подразделения юридической службы. Позже в штатах создаваемых органов военного управления предусматривались юрисконсульты. К 1940 году введено в действие «Положение о юрисконсультах учреждения Народного комиссариата обороны», которым введена должность главного юрисконсульта НКО СССР, осуществляющего переписку по вопросам разъяснения действующего военного законодательства, заключения по законопроектам и проектам постановлений правительства, поступающих в НКО.
Советские военные юристы принимали участие в Нюрнбергском процессе 1945-1946 гг., в ходе которого были осуждены нацистские военные преступники.
В современной России военными юристами называют офицеров с юридическим образованием, занимающих должности в органах военной прокуратуры, военных судах, органах военной юстиции. Должностные лица юридической службы представлены в воинских частях и организациях Вооруженных сил Российской Федерации. Немало военных юристов и среди профессорско-преподавательского состава военных вузов страны.
Руководство юридической службой по специальным, отнесенным к его ведению, вопросам осуществляет руководитель (директор) Правового департамента Министерства обороны Российской Федерации — начальник юридической службы ВС РФ.
Военные юристы занимаются вопросами правового регулирования всех видов деятельности в структурах Вооруженных сил России. В их сферу деятельности входят вопросы, связанные с работой военных судов (трибуналов), военной прокуратуры, органов военной юстиции. Военные юристы осуществляют контроль реализации и соблюдения всех нормативных правовых актов в рамках ВС. К их компетенции относится и защита прав военнослужащих, определенных соответствующими документами.
В Вооруженных силах России для военных юристов установлены воинские звания с приставкой «юстиции». Высшим воинским званием для военнослужащих, имеющих военно-учетную специальность юридического профиля, является звание генерал-полковника юстиции.
После начала специальной военной операции специалисты юридической службы ВС РФ оказывают правовую помощь не только бойцам-участникам СВО, но и их близким. Военные юристы консультируют и добровольцев перед заключением контрактов с Минобороны РФ. Немало военных юристов, слушателей и курсантов участвуют в боевых действиях в зоне СВО.
Традиционно в свой профессиональный праздник все специалисты юридической службы ВС РФ получают поздравления от руководства и коллег, а наиболее отличившиеся награждаются государственными наградами, воинскими званиями, памятными подарками и благодарностями.
