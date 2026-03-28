«Под куполом мечты: юность, парашют и зов ВДВ»
О том, что служить мне предстоит в Воздушно-десантных войсках, я знал.
При постановке на воинский учёт меня с моим одноклассником и односельчанином Игорем Соковым приписали к ВДВ.
В то время вышло несколько художественных фильмов, которые романтизировали службу в Воздушно-десантных войсках. Фильмы снимались по заказу и под непосредственным контролем командующего ВДВ СССР Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова, уделявшего большое внимание тому, что в современном мире называют пиаром.
После выхода на экраны боевика «В зоне особого внимания» тысячи школьников СССР захотели стать десантниками, а конкурс в Рязанское училище ВДВ вырос до двадцати человек на место. Чего и добивался легендарный «дядя Вася».
Примерно за год до призыва молодых людей, которым предстояло отправиться на службу в ВДВ, направляли в ДОСААФ — на курсы парашютистов.
Готовили будущих военнослужащих мастера спорта, за плечами которых было по несколько тысяч прыжков. На курсах будущие десантники проходили теоретическую подготовку и совершали по три прыжка с парашютом с самолёта Ан-2 — легендарного «кукурузника».
Призывники Ленинского района Московской области, к которым относились и мы, направлялись в аэроклуб посёлка Протвино Серпуховского района МО.
Место было удивительно красивым: девственная природа, воздух, пропитанный хвойным ароматом, — настоящая курортно-санаторная зона.
В посёлке располагался Институт физики высоких энергий (ИФВЭ), а также велось строительство самого большого в мире адронного коллайдера. В связи с этим действовал особый режим секретности. Категорически запрещалась фотосъёмка во время полётов. Нас предупредили сразу: никаких фотоаппаратов, никакой съёмки во время прыжков с парашютом.
Группа сборная, общей численностью человек двадцать, из разных деревень и посёлков Ленинского района. Из города Видное — Коля Галкин и Лёха Алексеев. Мы с Игорем Соковым из деревни Передельцы. Кто-то из Развилки, из Молоково, Расторгуево.
От военкомата мы загрузились в автобус и в сопровождении прапорщика — сотрудника военкомата — и какого-то парня лет двадцати семи отправились в аэроклуб.
По прибытии прапорщик представил нам этого парня — его звали Игорь — и объявил, что тот будет старшим в нашей группе, после чего практически сразу уехал обратно.
Позже выяснилось, что Игорь в своё время проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках — в 7-й (Каунасской) дивизии ВДВ. Вечерами он рассказывал нам истории о своей службе, а мы, конечно, слушали внимательно: речь ведь шла и о нашей будущей службе.
Инструкторами ДОСААФ оказались два опытных спортсмена-парашютиста лет сорока. В наши семнадцать лет они казались нам дедами. Мы обращались к ним по отчеству — Михалыч и Сергеич.
Один из этих инструкторов был чемпионом мира по парашютному спорту в командном первенстве. Как-то во время перерыва между занятиями он рассказал нам историю о своём друге, который участвовал в легендарной и одновременно трагической выброске парашютистов на пик Ленина в 1968 году — и погиб во время той операции.
В 1960-х годах перед конструкторами поставили задачу: создать парашют, который можно было бы использовать в случае приземления спускаемого аппарата в горах — например, если бы космонавтам пришлось экстренно садиться в горной местности.
Идеальным местом для испытаний новой парашютной техники оказался Памир. Именно в этом эксперименте и участвовал товарищ одного из наших тренеров.
В 2018 году во Владимирской области установили памятник, посвящённый десантированию на пик Ленина.
С нами, молодыми ребятами, инструкторы общались и занимались так, словно мы были их собственными детьми. Это были замечательные люди, по-настоящему влюблённые в небо. Они рассказывали, что парашютный спорт стал для них не просто увлечением, а образом жизни.
В молодости им часто приходилось выезжать на сборы и соревнования. Поскольку все они где-то работали, для этого приходилось брать отпуск за свой счёт — а значит, оставаться без зарплаты и сталкиваться с финансовыми трудностями. Парашютизм — не шахматные турниры: на нём не заработаешь. Из-за этого у многих складывалась непростая бытовая ситуация, а создание семьи нередко откладывалось на неопределённый срок.
Инструкторы подготовили нас безупречно. За две недели они провели с группой полную теоретическую и наземную подготовку: отработали навыки на стапелях и тренажёрах, обучили укладке парашюта на всех этапах.
Во время занятий, а затем и во время прыжков с парашютом никто из нашей команды не получил даже малейших травм. За весь период обучения не произошло ни одного чрезвычайного происшествия. Это наглядно демонстрирует высокий уровень подготовки инструкторов, грамотную организацию прыжков и безупречную укладку парашютов.
Отказников в нашей группе не было, хотя нервозность и боязнь — а попросту мандраж перед прыжками — присутствовали у всех без исключения.
После совершения первого прыжка с парашютом инструкторы по традиции вручили каждому из нас знак парашютиста образца 1931 года.
Огромная благодарность нашим наставникам за то, что они дали нам путёвку в небо!
Сборы закончились, а уже через несколько месяцев из областного сборного пункта в городе Железнодорожном эшелон увозил нас в Литву — в знаменитую Гайжюнайскую учебку, 44-ю учебную дивизию ВДВ.
226-й учебный парашютно-десантный полк Гайжюнайской учебки
Информация