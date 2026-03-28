«Под куполом мечты: юность, парашют и зов ВДВ»

О том, что служить мне предстоит в Воздушно-десантных войсках, я знал.

При постановке на воинский учёт меня с моим одноклассником и односельчанином Игорем Соковым приписали к ВДВ.



В то время вышло несколько художественных фильмов, которые романтизировали службу в Воздушно-десантных войсках. Фильмы снимались по заказу и под непосредственным контролем командующего ВДВ СССР Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова, уделявшего большое внимание тому, что в современном мире называют пиаром.


После выхода на экраны боевика «В зоне особого внимания» тысячи школьников СССР захотели стать десантниками, а конкурс в Рязанское училище ВДВ вырос до двадцати человек на место. Чего и добивался легендарный «дядя Вася».

Примерно за год до призыва молодых людей, которым предстояло отправиться на службу в ВДВ, направляли в ДОСААФ — на курсы парашютистов.

Готовили будущих военнослужащих мастера спорта, за плечами которых было по несколько тысяч прыжков. На курсах будущие десантники проходили теоретическую подготовку и совершали по три прыжка с парашютом с самолёта Ан-2 — легендарного «кукурузника».


Призывники Ленинского района Московской области, к которым относились и мы, направлялись в аэроклуб посёлка Протвино Серпуховского района МО.

Место было удивительно красивым: девственная природа, воздух, пропитанный хвойным ароматом, — настоящая курортно-санаторная зона.

В посёлке располагался Институт физики высоких энергий (ИФВЭ), а также велось строительство самого большого в мире адронного коллайдера. В связи с этим действовал особый режим секретности. Категорически запрещалась фотосъёмка во время полётов. Нас предупредили сразу: никаких фотоаппаратов, никакой съёмки во время прыжков с парашютом.

Группа сборная, общей численностью человек двадцать, из разных деревень и посёлков Ленинского района. Из города Видное — Коля Галкин и Лёха Алексеев. Мы с Игорем Соковым из деревни Передельцы. Кто-то из Развилки, из Молоково, Расторгуево.

От военкомата мы загрузились в автобус и в сопровождении прапорщика — сотрудника военкомата — и какого-то парня лет двадцати семи отправились в аэроклуб.

По прибытии прапорщик представил нам этого парня — его звали Игорь — и объявил, что тот будет старшим в нашей группе, после чего практически сразу уехал обратно.

Позже выяснилось, что Игорь в своё время проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках — в 7-й (Каунасской) дивизии ВДВ. Вечерами он рассказывал нам истории о своей службе, а мы, конечно, слушали внимательно: речь ведь шла и о нашей будущей службе.

Инструкторами ДОСААФ оказались два опытных спортсмена-парашютиста лет сорока. В наши семнадцать лет они казались нам дедами. Мы обращались к ним по отчеству — Михалыч и Сергеич.

Один из этих инструкторов был чемпионом мира по парашютному спорту в командном первенстве. Как-то во время перерыва между занятиями он рассказал нам историю о своём друге, который участвовал в легендарной и одновременно трагической выброске парашютистов на пик Ленина в 1968 году — и погиб во время той операции.


В 1960-х годах перед конструкторами поставили задачу: создать парашют, который можно было бы использовать в случае приземления спускаемого аппарата в горах — например, если бы космонавтам пришлось экстренно садиться в горной местности.

Идеальным местом для испытаний новой парашютной техники оказался Памир. Именно в этом эксперименте и участвовал товарищ одного из наших тренеров.

В 2018 году во Владимирской области установили памятник, посвящённый десантированию на пик Ленина.

С нами, молодыми ребятами, инструкторы общались и занимались так, словно мы были их собственными детьми. Это были замечательные люди, по-настоящему влюблённые в небо. Они рассказывали, что парашютный спорт стал для них не просто увлечением, а образом жизни.

В молодости им часто приходилось выезжать на сборы и соревнования. Поскольку все они где-то работали, для этого приходилось брать отпуск за свой счёт — а значит, оставаться без зарплаты и сталкиваться с финансовыми трудностями. Парашютизм — не шахматные турниры: на нём не заработаешь. Из-за этого у многих складывалась непростая бытовая ситуация, а создание семьи нередко откладывалось на неопределённый срок.

Инструкторы подготовили нас безупречно. За две недели они провели с группой полную теоретическую и наземную подготовку: отработали навыки на стапелях и тренажёрах, обучили укладке парашюта на всех этапах.

Во время занятий, а затем и во время прыжков с парашютом никто из нашей команды не получил даже малейших травм. За весь период обучения не произошло ни одного чрезвычайного происшествия. Это наглядно демонстрирует высокий уровень подготовки инструкторов, грамотную организацию прыжков и безупречную укладку парашютов.

Отказников в нашей группе не было, хотя нервозность и боязнь — а попросту мандраж перед прыжками — присутствовали у всех без исключения.

После совершения первого прыжка с парашютом инструкторы по традиции вручили каждому из нас знак парашютиста образца 1931 года.


Огромная благодарность нашим наставникам за то, что они дали нам путёвку в небо!

Сборы закончились, а уже через несколько месяцев из областного сборного пункта в городе Железнодорожном эшелон увозил нас в Литву — в знаменитую Гайжюнайскую учебку, 44-ю учебную дивизию ВДВ.


226-й учебный парашютно-десантный полк Гайжюнайской учебки
  путник 63
    Сегодня, 05:27
    Имею такой знак отличия. Но сразу оговорюсь, прыгать не любил и не горел желанием! Всегда утверждал и утверждаю, что уютная кабина намного надёжней и безопасней какой то "тряпки", хотя бывают ситуации когда это последнее средство спасения! Поэтому и прыгал! К парашютистам отношусь с уважением, но без понимания!
  ваш вср 66-67
    Сегодня, 05:34
    Парашютизм — не шахматные турниры: на нём не заработаешь

    Заработаешь или нет, вопрос конечно интересный.
    У нас в/ч 30185 была база подготовки парашютистов-спортсменов СибВО. Было много м/с и заслуженных м/с, а также инструкторов. Все курсанты нашей авиашколы должны были сделать по одному прыжку до выпуска.
    Что хотел сказать. М/с платили за прыжок 20 рублей, но количество оплачиваемых было ограничено для них 70-ю прыжками в год.
    Инструкторам платили 10 рублей за прыжок, количество прыжков не ограничено.
    Нам, курсантам, 2,50 за прыжок!
    1967 год....
    путник 63
      Сегодня, 05:44
      Цитата: ваш вср 66-67
      Нам, курсантам, 2,50 за прыжок!
      1967 год....

      В наше время (уже 1980 год) кроме адреналина уже ничего не полагалось!
      ваш вср 66-67
        Сегодня, 07:06
        В полку уже со второго прыжка 1,5 рубля.
        Но и здесь находили выход. К ремню кобуру от ТТ ( у меня был именно ТТ, у кого то уже были и ПМ), и ... прыжок с оружием! А с оружием уже 2,5 рубля! wassat
        пс. Всего три прыжка. По одному в год.
        В авиашколе - ознакомительный;
        В полку - тренировочные.
      Владимир_Кузнецов
        Сегодня, 09:08
        Разве уже в 1980 году перестали платить за прыжки? Мне казалось, что это произошло уже в современной России.
    Владимир_Кузнецов
      Сегодня, 09:05
      Если не ошибаюсь, в конце 70 х годов прыжок стоил 3 рубля. Правда, после десятого прыжка оплата повышалась — вот только насколько, уже не вспомню. Разумеется, у мастеров спорта действовали особые расценки.
      В моём отделении служил гранатомётчик, имевший звание мастера спорта по парашютному спорту. В 1979 году он провёл несколько месяцев на сборах и вернулся с внушительной суммой денег. А весной 1980 го его прямо из Афганистана вызвали на сборы в Союз — эта новость привела его в настоящий восторг. Он сидел на башне БМД: не отрываясь всматривался в горизонт, с нетерпением ожидая появления «вертушки».
  andrewkor
    Сегодня, 08:45
    На много ранее худфильмов про десант на ТВ шли документальные фильмы ,помню один назывался " С неба на землю в бой" где-то конец 60-х годов. Вот бы в Сети поискать! Реально Голливуд отдыхает
    Владимир_Кузнецов
      Сегодня, 09:21
      Олег Штром, тот самый, что снял сериал «Десантный батя», выпустил полуторачасовую версию фильма — назвал её «С неба — и в бой». А вот документальный фильм так просто не найдёшь: YouTube сейчас не работает, а там‑то он точно бы быстро отыскался!