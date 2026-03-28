«Танкерная война» в Персидском заливе и её уроки

Разрушение старого порядка


Нападение США и Израиля на Иран – это часть непрерывного Ближневосточного фронта гибридной Четвёртой мировой войны, в ходе которого ранее в пыль разнесли Ирак, Ливию, Сирию и ряд других стран, где до сих пор продолжаются боевые действия.



«Перезагрузка» человечества. А вот сейчас досталось клиентам «золотого миллиарда» (метрополия капиталистической системы, коллективный Запад) — арабским монархиям, залихорадило мировые рынки, и мировая общественность сильно удивилась: «А нас-то за что?!»

А персы в этот раз упёрлись и стали реально воевать. Показали, что больно будет всем. Всем нужно понимать, что в последние десятилетия мир стал глобализованным, сильно взаимозависимым. И сейчас прежний глобальный мир, глобальное общество потребления разваливается. Украинский фронт нанёс по нему удар, особенно подставились европейцы, дав лишить себя дешёвых углеводородов, ресурсов России. Вторая война в Иране нанесла по нему ещё один мощный удар.

И это коснётся всего мирового сообщества. Всех, кто думал, что «наша хата с краю», и «мы вне политики».

Через Ормузский пролив идёт почти 20% мировой нефти и около 20% мировых поставок сжиженного природного газа (в основном из Катара). До начала войны через пролив проходило около 100 больших судов, в основе танкеры и газовозы. При этом подавляющая часть нефти и газа идёт в страны Азии, к примеру, в Индию, Таиланд, Индонезию, Южную Корею, Японию и т. д. А это части «мировой фабрики», которая без энергии встанет.

Быстрой альтернативы углеводородам нет. «Зелёный» переход застопорился. Для развития атомной энергетики нужно время, ресурсы и огромные средства. То есть единственная альтернатива – додавить Иран. Наземная операция и ещё более страшные бомбардировки, вплоть до тактического ЯО. Но персы проявили волю, видимо, будут драться до конца. Насмерть. А западники так уже не умеют. Привыкли, что все сдаются после первых ударов. А Трамп показал всему миру, что он кровавый клоун, похуже Зеленского. Скоро в США выборы. В целом ситуация в мире всё веселее и веселее.

Кроме того, к Ормузскому проливу можно подключить и Красное море. Это критическая артерия, которая связывает Европу и Азию. Через Красное море и Суэцкий канал проходит до 12–15% мирового морского грузооборота, до 30% мировых контейнерных перевозок и порядка 10–15% торговли нефтью.

Также стоит помнить, что и другие мировые коммуникации под ударом. В частности, Чёрное море. Есть негативные прецеденты и на Средиземном море. Да и на Балтике всё идёт к противостоянию РФ и НАТО.

Также стоит помнить про удобрения. А большинство азотистых удобрений производят с помощью природного газа. Через этот маршрут транспортируется около 50% мировых поставок карбамида (мочевины) и 30% аммиака из стран Персидского залива. Карбамид (мочевина), аммиак и фосфатные удобрения из Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана идут в страны Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. А это мировой продовольственный рынок.

То есть к войне добавится нехватка пищи, которая и так присутствует в ряде регионов. Рост цены на провиант. Война и голод — это новые волны миграции. На жирный Глобальный Север. В Европу.

Параллельно идёт распад мировой сети интернета. Что мы в РФ ярко и видим. Попутно произошла отмена неких мировых правил, за которые человечество во Второй мировой войне заплатило десятками миллионов жизней. А у власти в единственной сверхдержаве оказался человек с явно сильными психическими проблемами.

Поэтому, как ранее и не раз отмечалось, ранее были цветочки, теперь пошли ягодки. Человечество вошло в эпоху новых «тёмных веков» (Эпоха новых тёмных веков). Это на поколения.


Ормузский пролив на спутниковом снимке. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, южное — Объединенным Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана

«Танкерная война»


Тегеран пригрозил заминировать Персидский залив, если США захотят провести наземную операцию либо захватить принадлежащие Ирану острова. Стоит отметить, что Персидский залив ранее уже минировали.

Так, в 1980 году началась длительная и кровавая Ирано-иракская война (1980–1988). Она была спровоцирована коллективным Западом, который тогда ставил на режим Саддама Хусейна и хотел уничтожить молодую Исламскую республику, где свергли прозападного шаха. Багдад надеялся использовать «окно возможностей» (Иран после революции казался слабым), утвердиться в качестве главной региональной державы, свергнуть опасный режим исламистов, захватить нефтеносную провинцию Хузестан и спорную территорию на реке Шатт-эль-Араб. Однако «лёгкая прогулка» вылилась в позиционную жесточайшую бойню, которая заметно ослабила Ирак. А США, которые сначала ставили на Багдад, в очередной раз кинули «своего сукина сына».

Составной частью этой большой региональной войны и стала «Танкерная война» 1984–1988 годов. До 1984 года удары по нефтяной инфраструктуре были эпизодическими, с 1984 года они стали систематическими.

Ирак с весны 1984 года стал наносить воздушные удары с помощью новых французских истребителей «Мираж» по судам, которые заходили в порты Ирана. К октябрю 1984 года было атаковано около 40 танкеров. Тегеран хотел сорвать вывоз нефти из Исламской республики, подрывая её экономику. Сам Ирак из-за войны уже отказался от экспорта нефти через Персидский залив.

Доля экспорта нефти в ВВП Ирака составляла 70%, Ирана — 45%, то есть это был сильный удар по экономике воюющих стран. Ирак смог направить экспорт нефти по трубопроводам в Средиземное море и Красное море. Также вывозил нефть через Кувейт.

Иран пригрозил блокировать Персидский залив и ответил атаками на нефтяные объекты, наносил удары по танкерам, которые принадлежали Саудовской Аравии и Кувейту, поддержавшим режим Саддама Хусейна в этой войне. Тегеран, расширяя войну и атакуя суда, которые везли нефть из Персидского залива, хотел расширить конфликт. Оказать давление на страны Персидского залива, чтобы те вмешались и заставили Саддама пойти на мир.


Нефтяной танкер под флагом Сингапура, атакованный Ираном в декабре 1987 года

Обе державы в ходе «Танкерной войны» активно использовали ВВС и ВМС, ракетные и артиллерийские системы. Наиболее активно и эффективно действовали катера различных классов: ракетные, торпедные, артиллерийские и пр. Катера использовали для атак противокорабельные ракеты, артиллерию, гранатомёты и неуправляемые реактивные снаряды. Действовали они одиночно или небольшими тактическими группами, методами «засады» или «свободной охоты», нападая на торговые суда из «засады».

Периодически иранцы закрывали пути минами, особенно в конце войны. В частности, с кораблей и самолетов минировали подходы к Эль-Кувейту, воды у острова Фарси и в Оманском заливе. На минах подорвалось несколько судов. Так, 16 мая 1987 г. на подходах к Кувейту на мину нарвался советский танкер «Маршал Чуйков». Судно получило пробоину в подводной части площадью около 40 кв. м. Благодаря хорошему состоянию водонепроницаемых переборок «Чуйков» не погиб. Танкер своим ходом дошел до порта назначения.

24 июля 1987 г. в районе острова Фарси такая же участь постигла идущий под флагом США в охранении американских кораблей кувейтский танкер «Бриджтон». Взрыв мины произошел под днищем в носовой части судна.

Капитан «Бриджтона» Франк Сайтс на встрече с журналистами отмечал:

Я понял, что это была мина. Ощущение было, будто 600-тонный молот ударил нас снизу. Сначала послышался удар металлом по металлу, потом почувствовались колебания корпуса, как во время сильнейшего шторма. Волна покатилась по корпусу, множество предметов слетело со своих мест. Я остановил машину, но судно продолжало двигаться вперед еще 30 минут и прошло 3 мили даже с повреждениями в носу. Но уже через 5 минут мы поняли, что в действительности опасность не так уж велика и можно следовать дальше. Силой взрыва некоторые куски обшивки выбросило наверх. Большая часть навигационных приборов от сотрясения вышла из строя.

Самым малым ходом судно дотянуло до Кувейта. Исследование показало, что судно наскочило на мину образца 1906 г. Имея толщину обшивки 27 мм, танкер получил пробоину 10 м в длину и 5 м в ширину.

В результате «Танкерной войны» погибло и было повреждено около 400 судов под различными флагами. Особенно часто атаковали танкеры. Больше всего пострадало судов под флагами Либерии, Ирана, Панамы, Греции, Кипра, Мальты, Кувейта и Саудовской Аравии. Погибло более 400 моряков. Судоходство в заливе было парализовано. Произошёл серьёзный рост стоимости страхования танкеров.

США, получив в 1986 году запрос Кувейта на помощь, в июле 1987 года начали операцию Earnest Will (в переводе — «Искренние намерения» или «Твёрдые намерения»). Самая крупная морская конвойная операция после Второй мировой войны, к которой привлекли военно-морскую группировку из 20–25 кораблей. Командование операцией возглавил контр-адмирал Д. Брукс.

Американские корабли конвоировали кувейтские танкеры и охраняли район судоходства. Также американцы атаковали иранские суда и самолеты, которые пытались ставить мины, нанесли удары по иранским нефтяным платформам. Американцы организовали постоянную воздушную и морскую разведку с помощью палубной авиации, самолетов системы АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) и кораблей. Морские конвои на отдельных участках сопровождали боевые самолеты. Авианосная группа поддерживала операцию из Аравийского моря. С помощью тральщиков, включая вертолёты-тральщики, была организована противоминная оборона.

К осени 1988 года американцы смогли проложить безопасные пути среди минных заграждений. К этому времени Иран и Ирак, истощенные бессмысленной войной, согласились на перемирие. В ходе этой бойни обе державы потеряли, по разным оценкам, от 1 до 1,5 млн. человек. Плюс огромные экономические, материальные потери.

Уроки «танкерной войны» всесторонне проанализированы военными специалистами Запада. Сделан вывод о росте роли минного оружия и средств борьбы с минами. Высокую эффективность показал легкий «москитный» флот. Большую роль в боевых действиях играла разведка. Также делался вывод о необходимости увеличения мощи поражающих средств: подавляющая часть пораженных торговых судов не погибла и самостоятельно добралась до портов.


Четыре кувейтских танкера идут в составе конвоя. Август 1987 года
  путник 63
    путник 63
    Сегодня, 06:34
    И что изменилось? Только то, что Иран противостоит не против Ирака,а против всей системы "глобального запада"! Конечно делать предсказания ... но я лично очень хочу верить , что Иран не сдаться .
  gromila78
    gromila78
    Сегодня, 07:04
    Так, в 1980 году началась длительная и кровавая Ирано-иракская война (1980–1988). Она была спровоцирована коллективным Западом, который тогда ставил на режим Саддама Хусейна и хотел уничтожить молодую Исламскую республику, где свергли прозападного шаха


    Автор забыл добавить, что СССР тоже поддержали Ирак, потому что получить под боком государство религиозных фанатиков то еще удовольствие.
  Fangaro
    Fangaro
    Сегодня, 08:30
    Ормузский пролив, Персидский залив, огромный товарооборот, огромное влияние на экономику...
    Разве безопасное судоходство в Красном море и через Суэцкий канал не большее влияние на экономику всей планеты оказывает?