«Танкерная война» в Персидском заливе и её уроки
Разрушение старого порядка
Нападение США и Израиля на Иран – это часть непрерывного Ближневосточного фронта гибридной Четвёртой мировой войны, в ходе которого ранее в пыль разнесли Ирак, Ливию, Сирию и ряд других стран, где до сих пор продолжаются боевые действия.
«Перезагрузка» человечества. А вот сейчас досталось клиентам «золотого миллиарда» (метрополия капиталистической системы, коллективный Запад) — арабским монархиям, залихорадило мировые рынки, и мировая общественность сильно удивилась: «А нас-то за что?!»
А персы в этот раз упёрлись и стали реально воевать. Показали, что больно будет всем. Всем нужно понимать, что в последние десятилетия мир стал глобализованным, сильно взаимозависимым. И сейчас прежний глобальный мир, глобальное общество потребления разваливается. Украинский фронт нанёс по нему удар, особенно подставились европейцы, дав лишить себя дешёвых углеводородов, ресурсов России. Вторая война в Иране нанесла по нему ещё один мощный удар.
И это коснётся всего мирового сообщества. Всех, кто думал, что «наша хата с краю», и «мы вне политики».
Через Ормузский пролив идёт почти 20% мировой нефти и около 20% мировых поставок сжиженного природного газа (в основном из Катара). До начала войны через пролив проходило около 100 больших судов, в основе танкеры и газовозы. При этом подавляющая часть нефти и газа идёт в страны Азии, к примеру, в Индию, Таиланд, Индонезию, Южную Корею, Японию и т. д. А это части «мировой фабрики», которая без энергии встанет.
Быстрой альтернативы углеводородам нет. «Зелёный» переход застопорился. Для развития атомной энергетики нужно время, ресурсы и огромные средства. То есть единственная альтернатива – додавить Иран. Наземная операция и ещё более страшные бомбардировки, вплоть до тактического ЯО. Но персы проявили волю, видимо, будут драться до конца. Насмерть. А западники так уже не умеют. Привыкли, что все сдаются после первых ударов. А Трамп показал всему миру, что он кровавый клоун, похуже Зеленского. Скоро в США выборы. В целом ситуация в мире всё веселее и веселее.
Кроме того, к Ормузскому проливу можно подключить и Красное море. Это критическая артерия, которая связывает Европу и Азию. Через Красное море и Суэцкий канал проходит до 12–15% мирового морского грузооборота, до 30% мировых контейнерных перевозок и порядка 10–15% торговли нефтью.
Также стоит помнить, что и другие мировые коммуникации под ударом. В частности, Чёрное море. Есть негативные прецеденты и на Средиземном море. Да и на Балтике всё идёт к противостоянию РФ и НАТО.
Также стоит помнить про удобрения. А большинство азотистых удобрений производят с помощью природного газа. Через этот маршрут транспортируется около 50% мировых поставок карбамида (мочевины) и 30% аммиака из стран Персидского залива. Карбамид (мочевина), аммиак и фосфатные удобрения из Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана идут в страны Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. А это мировой продовольственный рынок.
То есть к войне добавится нехватка пищи, которая и так присутствует в ряде регионов. Рост цены на провиант. Война и голод — это новые волны миграции. На жирный Глобальный Север. В Европу.
Параллельно идёт распад мировой сети интернета. Что мы в РФ ярко и видим. Попутно произошла отмена неких мировых правил, за которые человечество во Второй мировой войне заплатило десятками миллионов жизней. А у власти в единственной сверхдержаве оказался человек с явно сильными психическими проблемами.
Поэтому, как ранее и не раз отмечалось, ранее были цветочки, теперь пошли ягодки. Человечество вошло в эпоху новых «тёмных веков» (Эпоха новых тёмных веков). Это на поколения.
Ормузский пролив на спутниковом снимке. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, южное — Объединенным Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана
«Танкерная война»
Тегеран пригрозил заминировать Персидский залив, если США захотят провести наземную операцию либо захватить принадлежащие Ирану острова. Стоит отметить, что Персидский залив ранее уже минировали.
Так, в 1980 году началась длительная и кровавая Ирано-иракская война (1980–1988). Она была спровоцирована коллективным Западом, который тогда ставил на режим Саддама Хусейна и хотел уничтожить молодую Исламскую республику, где свергли прозападного шаха. Багдад надеялся использовать «окно возможностей» (Иран после революции казался слабым), утвердиться в качестве главной региональной державы, свергнуть опасный режим исламистов, захватить нефтеносную провинцию Хузестан и спорную территорию на реке Шатт-эль-Араб. Однако «лёгкая прогулка» вылилась в позиционную жесточайшую бойню, которая заметно ослабила Ирак. А США, которые сначала ставили на Багдад, в очередной раз кинули «своего сукина сына».
Составной частью этой большой региональной войны и стала «Танкерная война» 1984–1988 годов. До 1984 года удары по нефтяной инфраструктуре были эпизодическими, с 1984 года они стали систематическими.
Ирак с весны 1984 года стал наносить воздушные удары с помощью новых французских истребителей «Мираж» по судам, которые заходили в порты Ирана. К октябрю 1984 года было атаковано около 40 танкеров. Тегеран хотел сорвать вывоз нефти из Исламской республики, подрывая её экономику. Сам Ирак из-за войны уже отказался от экспорта нефти через Персидский залив.
Доля экспорта нефти в ВВП Ирака составляла 70%, Ирана — 45%, то есть это был сильный удар по экономике воюющих стран. Ирак смог направить экспорт нефти по трубопроводам в Средиземное море и Красное море. Также вывозил нефть через Кувейт.
Иран пригрозил блокировать Персидский залив и ответил атаками на нефтяные объекты, наносил удары по танкерам, которые принадлежали Саудовской Аравии и Кувейту, поддержавшим режим Саддама Хусейна в этой войне. Тегеран, расширяя войну и атакуя суда, которые везли нефть из Персидского залива, хотел расширить конфликт. Оказать давление на страны Персидского залива, чтобы те вмешались и заставили Саддама пойти на мир.
Нефтяной танкер под флагом Сингапура, атакованный Ираном в декабре 1987 года
Обе державы в ходе «Танкерной войны» активно использовали ВВС и ВМС, ракетные и артиллерийские системы. Наиболее активно и эффективно действовали катера различных классов: ракетные, торпедные, артиллерийские и пр. Катера использовали для атак противокорабельные ракеты, артиллерию, гранатомёты и неуправляемые реактивные снаряды. Действовали они одиночно или небольшими тактическими группами, методами «засады» или «свободной охоты», нападая на торговые суда из «засады».
Периодически иранцы закрывали пути минами, особенно в конце войны. В частности, с кораблей и самолетов минировали подходы к Эль-Кувейту, воды у острова Фарси и в Оманском заливе. На минах подорвалось несколько судов. Так, 16 мая 1987 г. на подходах к Кувейту на мину нарвался советский танкер «Маршал Чуйков». Судно получило пробоину в подводной части площадью около 40 кв. м. Благодаря хорошему состоянию водонепроницаемых переборок «Чуйков» не погиб. Танкер своим ходом дошел до порта назначения.
24 июля 1987 г. в районе острова Фарси такая же участь постигла идущий под флагом США в охранении американских кораблей кувейтский танкер «Бриджтон». Взрыв мины произошел под днищем в носовой части судна.
Капитан «Бриджтона» Франк Сайтс на встрече с журналистами отмечал:
Самым малым ходом судно дотянуло до Кувейта. Исследование показало, что судно наскочило на мину образца 1906 г. Имея толщину обшивки 27 мм, танкер получил пробоину 10 м в длину и 5 м в ширину.
В результате «Танкерной войны» погибло и было повреждено около 400 судов под различными флагами. Особенно часто атаковали танкеры. Больше всего пострадало судов под флагами Либерии, Ирана, Панамы, Греции, Кипра, Мальты, Кувейта и Саудовской Аравии. Погибло более 400 моряков. Судоходство в заливе было парализовано. Произошёл серьёзный рост стоимости страхования танкеров.
США, получив в 1986 году запрос Кувейта на помощь, в июле 1987 года начали операцию Earnest Will (в переводе — «Искренние намерения» или «Твёрдые намерения»). Самая крупная морская конвойная операция после Второй мировой войны, к которой привлекли военно-морскую группировку из 20–25 кораблей. Командование операцией возглавил контр-адмирал Д. Брукс.
Американские корабли конвоировали кувейтские танкеры и охраняли район судоходства. Также американцы атаковали иранские суда и самолеты, которые пытались ставить мины, нанесли удары по иранским нефтяным платформам. Американцы организовали постоянную воздушную и морскую разведку с помощью палубной авиации, самолетов системы АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) и кораблей. Морские конвои на отдельных участках сопровождали боевые самолеты. Авианосная группа поддерживала операцию из Аравийского моря. С помощью тральщиков, включая вертолёты-тральщики, была организована противоминная оборона.
К осени 1988 года американцы смогли проложить безопасные пути среди минных заграждений. К этому времени Иран и Ирак, истощенные бессмысленной войной, согласились на перемирие. В ходе этой бойни обе державы потеряли, по разным оценкам, от 1 до 1,5 млн. человек. Плюс огромные экономические, материальные потери.
Уроки «танкерной войны» всесторонне проанализированы военными специалистами Запада. Сделан вывод о росте роли минного оружия и средств борьбы с минами. Высокую эффективность показал легкий «москитный» флот. Большую роль в боевых действиях играла разведка. Также делался вывод о необходимости увеличения мощи поражающих средств: подавляющая часть пораженных торговых судов не погибла и самостоятельно добралась до портов.
Четыре кувейтских танкера идут в составе конвоя. Август 1987 года
