Вражеский эталон: Как армия США испытывала советский пулемет ПКМ в середине 1970-х
В блоге The Firearm Blog (автор — Линндон Скулер) был размещён интересный материал посвященный одному из немногих доступных публично отчётов американских испытаний советского пулемёта ПКМ.
Июль 1975 года. Разгар холодной войны, обе сверхдержавы внимательно и ревниво следят за военно-техническими достижениями друг друга. В это время перед американскими военными инженерами встает острая проблема: танковый коаксиальный (спаренный) пулемет M219 от General Electric оказался слишком капризным. Армии срочно требовалась надежная замена. Для поиска лучшего кандидата был запущен масштабный процесс оценки, отчет о котором (ADA018625) стал одним из немногих публичных документов, проливающих свет на то, как американские военные тестировали и оценивали оружие своего главного геополитического противника - советский пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ).
Этот отчет, написанный Джеймсом Бисоном и Томасом Маззой, хоть и был сфокусирован на танковых пулеметах, дал уникальное представление об американском взгляде на пехотные качества ПКМ.
Таблица атрибутивной оценки испытываемых образцов. Источник: dtic.mil
Неравный бой в тепличных условиях
Команда испытателей собрала впечатляющий арсенал образцов калибра 7.62 мм со всего света. Американскому M60E2 и проблемному M219 противостояли бельгийский FN MAG 58, канадский C1, британский L8A1, французский AAT52, немецкий MG3 и, разумеется, гость из-за железного занавеса — ПКМ.
Однако условия, в которых оказался советский пулемет в лабораториях H.P. White в США, были далеки от тепличных, скорее враждебных и необъективных. Испытатели столкнулись с рядом фундаментальных проблем:
1. В наличии оказался всего один экземпляр ПКМ, тогда как другие пулеметы могли заменяться или тестироваться в разных вариациях.
2. В распоряжении американцев была лишь смесь советских и китайских патронов 7.62x54 мм крайне нестабильного качества. Отчет прямо фиксирует, что многие патроны имели следы коррозии и разрушения (деградации).
3. Американские оружейники плохо знали конструкцию гостя, а запасных деталей для ремонта советского пулемета попросту не было.
Оценка проводилась по строгой системе: конкуренты должны были проявить себя в 23 категориях — от кучности и темпа стрельбы до эргономики, безопасности и простоты ремонта. Каждой характеристике выставлялся балл от 0 до 10.
Оценка взвешенных характеристик. Источник: dtic.mil
Триумф советской стали: Высшие баллы
Несмотря на чуждую среду и плохие боеприпасы, технический гений конструкции Калашникова заставил американских инженеров расписаться в уважении. ПКМ продемонстрировал феноменальные результаты в ключевых показателях боевой эффективности:
Живучесть (Durability): ПКМ получил идеальные 10.00 из 10. Он оказался практически неубиваемым.
Наработка на отказ (Mean-Round-Between-Failure, MRBF): Снова 10.00 баллов. Пулемет показал выдающуюся способность стрелять без поломок механизмов на протяжении длительного времени.
Точность (Gun accuracy): Впечатляющие 9.40 из 10. Была зафиксирована высочайшая точность ведения огня на дистанции в 1000 метров.
Эти цифры подтвердили то, что сегодня знают армии и партизаны по всему миру: ПКМ — это синоним поразительной прочности и убойной эффективности.
Итоговые оценки по основным категориям. Источник: dtic.mil
«Ахиллесова пята», которой не было
Парадоксально, но именно выдающаяся надежность конструкции пошла рука об руку с весьма низкими оценками в отчете. Но если присмотреться, выяснится, что эти низкие баллы были скорее оценкой логистики испытателей, нежели самого оружия:
Наработка до задержки (Mean-Round-Between-Stoppage, MRBS): Всего 4.90. Причина крылась не в пулемете, а в том самом ржавом и некачественном «винегрете» из китайских и советских патронов, которыми кормили пулемет.
Среднее время ремонта (Mean Time To Repair, MTTR): Катастрофические 1.90. В отчете указано, что ремонт ПКМ занимал больше всего времени. Но это произошло лишь потому, что американские механики не были знакомы с устройством, а каждая поломка превращалась в головную боль из-за полного отсутствия запчастей на складах.
Воздействие внешней среды (Environmental): 7.00. Пулемет прошел испытания грязью, жарой, песком и пылью, но на холодовых тестах возникла проблема: фиксировался разрыв гильз. Скорее всего, это опять-таки стало следствием дефектных боеприпасов или неправильно выставленного зеркального зазора (headspacing).
Живучесть ствола: 6.70 — средний показатель на фоне американских конкурентов с тяжелыми стволами.
Итоги и наследие
После подведения итогов по всем 23 показателям и выведения взвешенных оценок, комиссия разделила испытуемых на три группы: лидеров, середняков и аутсайдеров.
Первую строчку занял американский M60E2 (8.34 балла), следом вплотную шел бельгийский FN MAG 58 (8.12 балла).
Советский ПКМ с результатом 7.17 балла попал в «среднюю группу» и фактически занял третью позицию, обогнав таких именитых соперников, как французский AAT52 и немецкий "наследник циркулярной пилы Гитлера" MG3.
Для ПКМ это было более чем достойным выступлением. Пулемет сражался, будучи в единственном экземпляре, на чужом стандарте испытаний, стреляя разлагающимися патронами и обслуживаясь механиками, не имеющими даже элементарного комплекта запчастей. Американские военные инженеры признали: в честных условиях и при стабильном питании этот пулемет, безусловно, показал бы совершенно иной итоговый балл по надежности стрельбы.
Резюмируя итоги 1970-х, можно сказать, что отчет подтвердил грозную репутацию ПКМ. Но для армии США выбор был очевиден и прагматичен: лучшая логистическая доступность и стабильность в рамках стандартов НАТО сыграли свою роль. Именно эта серия испытаний проложила путь для бельгийского FN MAG, который в 1977 году был официально принят на вооружение армией США и известен сегодня под легендарным именем M240 — пулемет, который до сих пор является основным в своем классе для американской армии.
Так, один забытый отчет стал памятником инженерной мысли двух мировых школ: он подарил Америке её главный единый пулемет на последующие полвека и в очередной раз документально доказал, что советский ПКМ является шедевром оружейного искусства, способным выживать и побеждать даже в заведомо проигрышных условиях.
