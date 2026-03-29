Вражеский эталон: Как армия США испытывала советский пулемет ПКМ в середине 1970-х

В блоге The Firearm Blog (автор — Линндон Скулер) был размещён интересный материал посвященный одному из немногих доступных публично отчётов американских испытаний советского пулемёта ПКМ.




Июль 1975 года. Разгар холодной войны, обе сверхдержавы внимательно и ревниво следят за военно-техническими достижениями друг друга. В это время перед американскими военными инженерами встает острая проблема: танковый коаксиальный (спаренный) пулемет M219 от General Electric оказался слишком капризным. Армии срочно требовалась надежная замена. Для поиска лучшего кандидата был запущен масштабный процесс оценки, отчет о котором (ADA018625) стал одним из немногих публичных документов, проливающих свет на то, как американские военные тестировали и оценивали оружие своего главного геополитического противника - советский пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ).

Этот отчет, написанный Джеймсом Бисоном и Томасом Маззой, хоть и был сфокусирован на танковых пулеметах, дал уникальное представление об американском взгляде на пехотные качества ПКМ.


Таблица атрибутивной оценки испытываемых образцов. Источник: dtic.mil

Неравный бой в тепличных условиях


Команда испытателей собрала впечатляющий арсенал образцов калибра 7.62 мм со всего света. Американскому M60E2 и проблемному M219 противостояли бельгийский FN MAG 58, канадский C1, британский L8A1, французский AAT52, немецкий MG3 и, разумеется, гость из-за железного занавеса — ПКМ.

Однако условия, в которых оказался советский пулемет в лабораториях H.P. White в США, были далеки от тепличных, скорее враждебных и необъективных. Испытатели столкнулись с рядом фундаментальных проблем:
1. В наличии оказался всего один экземпляр ПКМ, тогда как другие пулеметы могли заменяться или тестироваться в разных вариациях.
2. В распоряжении американцев была лишь смесь советских и китайских патронов 7.62x54 мм крайне нестабильного качества. Отчет прямо фиксирует, что многие патроны имели следы коррозии и разрушения (деградации).
3. Американские оружейники плохо знали конструкцию гостя, а запасных деталей для ремонта советского пулемета попросту не было.

Оценка проводилась по строгой системе: конкуренты должны были проявить себя в 23 категориях — от кучности и темпа стрельбы до эргономики, безопасности и простоты ремонта. Каждой характеристике выставлялся балл от 0 до 10.


Оценка взвешенных характеристик. Источник: dtic.mil

Триумф советской стали: Высшие баллы


Несмотря на чуждую среду и плохие боеприпасы, технический гений конструкции Калашникова заставил американских инженеров расписаться в уважении. ПКМ продемонстрировал феноменальные результаты в ключевых показателях боевой эффективности:

Живучесть (Durability): ПКМ получил идеальные 10.00 из 10. Он оказался практически неубиваемым.

Наработка на отказ (Mean-Round-Between-Failure, MRBF): Снова 10.00 баллов. Пулемет показал выдающуюся способность стрелять без поломок механизмов на протяжении длительного времени.

Точность (Gun accuracy): Впечатляющие 9.40 из 10. Была зафиксирована высочайшая точность ведения огня на дистанции в 1000 метров.

Эти цифры подтвердили то, что сегодня знают армии и партизаны по всему миру: ПКМ — это синоним поразительной прочности и убойной эффективности.


Итоговые оценки по основным категориям. Источник: dtic.mil

«Ахиллесова пята», которой не было


Парадоксально, но именно выдающаяся надежность конструкции пошла рука об руку с весьма низкими оценками в отчете. Но если присмотреться, выяснится, что эти низкие баллы были скорее оценкой логистики испытателей, нежели самого оружия:

Наработка до задержки (Mean-Round-Between-Stoppage, MRBS): Всего 4.90. Причина крылась не в пулемете, а в том самом ржавом и некачественном «винегрете» из китайских и советских патронов, которыми кормили пулемет.

Среднее время ремонта (Mean Time To Repair, MTTR): Катастрофические 1.90. В отчете указано, что ремонт ПКМ занимал больше всего времени. Но это произошло лишь потому, что американские механики не были знакомы с устройством, а каждая поломка превращалась в головную боль из-за полного отсутствия запчастей на складах.

Воздействие внешней среды (Environmental): 7.00. Пулемет прошел испытания грязью, жарой, песком и пылью, но на холодовых тестах возникла проблема: фиксировался разрыв гильз. Скорее всего, это опять-таки стало следствием дефектных боеприпасов или неправильно выставленного зеркального зазора (headspacing).

Живучесть ствола: 6.70 — средний показатель на фоне американских конкурентов с тяжелыми стволами.

Итоги и наследие


После подведения итогов по всем 23 показателям и выведения взвешенных оценок, комиссия разделила испытуемых на три группы: лидеров, середняков и аутсайдеров.

Первую строчку занял американский M60E2 (8.34 балла), следом вплотную шел бельгийский FN MAG 58 (8.12 балла).

Советский ПКМ с результатом 7.17 балла попал в «среднюю группу» и фактически занял третью позицию, обогнав таких именитых соперников, как французский AAT52 и немецкий "наследник циркулярной пилы Гитлера" MG3.

Для ПКМ это было более чем достойным выступлением. Пулемет сражался, будучи в единственном экземпляре, на чужом стандарте испытаний, стреляя разлагающимися патронами и обслуживаясь механиками, не имеющими даже элементарного комплекта запчастей. Американские военные инженеры признали: в честных условиях и при стабильном питании этот пулемет, безусловно, показал бы совершенно иной итоговый балл по надежности стрельбы.

Резюмируя итоги 1970-х, можно сказать, что отчет подтвердил грозную репутацию ПКМ. Но для армии США выбор был очевиден и прагматичен: лучшая логистическая доступность и стабильность в рамках стандартов НАТО сыграли свою роль. Именно эта серия испытаний проложила путь для бельгийского FN MAG, который в 1977 году был официально принят на вооружение армией США и известен сегодня под легендарным именем M240 — пулемет, который до сих пор является основным в своем классе для американской армии.

Так, один забытый отчет стал памятником инженерной мысли двух мировых школ: он подарил Америке её главный единый пулемет на последующие полвека и в очередной раз документально доказал, что советский ПКМ является шедевром оружейного искусства, способным выживать и побеждать даже в заведомо проигрышных условиях.
  Ныробский
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 05:00
    Однако рассказы о том, что американские морпехи задействованные в конфликтах, при первой же возможности, к имеющейся у них М-16, обзаводились нашим АКМ на пустом месте не рождаются.
    В российском оружии идеально совпадают три основных показателя - цена, качество и надёжность.
    zampolit
      zampolit
      0
      Сегодня, 06:10
      Ну да, как обычно, сказки для взрослых... Попробуйте отзеркалить ситуацию: обзавестись заморским оружием - очень интересно, пострелять, поиграться - безусловно.
      А идти с трофеем вместо штатного, проверенного, привычного оружия в бой? И боеприпасы неизвестного происхождения и без источника пополнения вместо казённых...
      Illanatol
        Illanatol
        0
        Сегодня, 07:57
        И ходили с трофейным оружием в бой, традиция довольно старая и широко распространенная. Особенно если "проверенное и привычное" оружие оказывалось не таким уж привычным (как М16 для янки во Вьетнаме), к тому на проверку оказывалось не таким уж надежным. А если и трофейные боеприпасы оказывались в достатке...
      maiman61
        maiman61
        0
        Сегодня, 08:13
        Настоящие боевые действия ставят всё на свои места! Как красиво грузинские солдаты и бандеровская сволочь маршировали на парадах с американским хламом!!! А в БОЙ всегда идут с автоматом калашникова!
      Ныробский
        Ныробский
        0
        Сегодня, 08:16
        Цитата: zampolit
        Ну да, как обычно, сказки для взрослых... Попробуйте отзеркалить ситуацию: обзавестись заморским оружием - очень интересно, пострелять, поиграться - безусловно.
        А идти с трофеем вместо штатного, проверенного, привычного оружия в бой? И боеприпасы неизвестного происхождения и без источника пополнения вместо казённых...

        А я и не утверждаю, что было именно так. Я лишь говорю о том, что такие рассказы могут иметь под собой практическую основу. Если бы Калаш был плохим автоматом, то навряд ли он стал одним из самых популярных в мире.
    operafan
      operafan
      0
      Сегодня, 08:13
      Детские сказки. Максиму, что могли, так взять как трофей и где-нибудь пострелять в свободное время.

      Я, как служивший в начале 90-х в израильской армии, где на вооружении были те самые старички М16, могу на собственном примере засвидетельствовать, что М16 имеет массу своих плюсов (и минусов,конечно,тоже).

      Кстати, израильский Калашников, точнее лицензия финского Valmet, тоже не получил особого восторга в Израиле. Главным образом из-за тех самых недостатков конструкции Калашникова (низкая кучность с точностью и др.)
    vadivm59
      vadivm59
      0
      Сегодня, 08:41
      как то читал интервью одного американского ветерена Вьетнамской войны.,а правда что вы брали советские АК и шли с ними в бой? он оветил,если бы во время боя в джунглях справа или слева от меня заработал АК,я бы не раздумывая влупил туда очередь из своей М-16,а следом гранату швырнул.вот и думайте.
  air wolf
    air wolf
    -2
    Сегодня, 07:39
    У меня в распоряжении было и есть охот оружия во всех популярных патронов и могу достоверно сказать, что наш рантовый патрон за счёт лучшего баллистического коэффициента, на порядок дальше работает чем 7,62х51 нато, это я к тому, что из-за этого ПКМм в стычках в Афганистане пи.ндо.сы замутили свое очередное перевооружение на 6,5 гриндмор, ну у них бабок много, а все равно ПКММ рулит drinks
    TEM
      TEM
      0
      Сегодня, 08:42
      Я неприятно удивлен тем , что на Вашу апсолютно адекватную информацию нашлись ,, МИНУСАТОРЫ ".
  operafan
    operafan
    0
    Сегодня, 08:25
    В наличии оказался всего один экземпляр ПКМ


    Верится с трудом в один экземпляр. Особенно учитывая сколько тонн советского оружия поставлено в Египет и Сирию оказалась в руках Израиля после войны 1973 года. Стрелкового оружия оказалось столько много, что Израиль поставил себе на вооружение трофейные советские РПГ.
    Израиль, как главный союзник США и НАТО, точно бы поделился советскими трофейным оружием со своих набитых оружейных складов, тем более, что в странах НАТО тщательно изучали советскую технику и им требовались экземпляры от стрелкового оружия до тяжелой техники, включая сбитые самолеты.