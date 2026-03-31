Анатолий Железняков. Путь в революцию



Борис Блинов в роли А. Железнякова, кадр фильма «Выборгская сторона», 1938 г.

Происхождение и молодость героя статьи



Федоскинская лаковая миниатюра «А. Железняк»



Родители героя статьи



Александра, Анатолий и Николай Железняковы в детстве



Александра Железнякова, 1905 г.



Николай Железняков — моряк торгового флота , 1916 г.



Виктор Железняков — курсант Военно-морского училища имени Фрунзе, 1920-е годы



Анатолий Железняков — слушатель Военно-Фельдшерского училища, 1912 г.

Железняков Анатолий Григорьевич, мещанин, родился 20 апреля 1895 года в селе Федоскино Московской губернии. Отец — Григорий Егорович Железняков. Умер в 1902 году. Мать — Мария Павловна Железнякова, из мещан, живёт скромно, никого не принимает.



Особых примет нет. Рост — выше среднего. Волосы — тёмные. Глаза — голубые. Увлекается чтением. В училище часто вёл со слушателями неблагопристойные разговоры о семье императорского величества.

Я знал интеллигентного матроса, который, говоря со мной о коммунизме, привлёк в качестве метафоры синюю птицу счастья из Метерлинка, – Анатолия Железнякова, того самого матроса, которому был поручен разгон (так сказать, техническое его исполнение) Учредительного собрания… Он был очень красивый человек, Железняков, светлой масти, утончённый, я бы сказал — в полёте.



Богородско-Глуховская мануфактура А. И. Морозова, 1908 г.

Ты в настоящий момент оказался хуже для нас, чем бывший фабрикант.

Начало карьеры революционера

Матрос Анатолий Железняков



А. Железняков — матрос учебного корабля «Океан», 1916 г.

Ваше благородие, по морскому уставу бить матроса нельзя!

Беглец

Богородское уездное воинское присутствие сим удостоверяет, что гражданин Железняков Анатолий Григорьевич освобождён от воинской повинности по болезни.

Между двумя революциями

Император Николай отрёкся от престола, и буржуазия встала у кормила правления. И вот теперь начинается тонкая хитросплетенная политика капиталистов. Но что получил народ? Право свободного голоса, сходок, организаций... Эх ты, куцая свобода, как обкорнали тебя!



А. Железняков в бескозырке «Наровы»

Между прочим, из-за матроса Железнякова, разогнавшего Учредительное собрание и впоследствии убитого в бою с «добровольцами», идёт большой спор между анархистами и коммунистами, оспаривающими друг у друга честь — числить его в своих рядах.

Когда мы, несколько человек, вокруг молодого Железнякова, пытались теоретизировать, тут же сидел полупьяный старший брат Железнякова, гражданский матрос Волжского пароходства, самовольно заделавшийся в матросы корабля «Республика», носивший какой-то фантастический полуматросский, полуштатский костюм с брюками в высокие сапоги бутылками, — сидел здесь и чертил в воздухе пальцем большие кресты, повторяя одно слово: «Сме-е-е-рть!» и опять крест в воздухе: «Сме-е-е-рть!» и опять крест в воздухе — «Сме-е-е-рть!» и так без конца. Демьян Бедный, сидевший здесь же, искоса смотрел на него... очевидно, не очень одобряя наше неожиданное ночное путешествие.



– Смее-е-рть!.. — вопил этот человек с иконописным, худым, тусклым, измождённым лицом.

– Да будет тебе! — зло окликнул его Железняков-младший.

В комнату полувбежал коренастый, приземистый матрос... Он то и дело хватался за револьвер и словно искал глазами, в кого бы разрядить его. И вдруг остановился посреди комнаты, изогнулся, сразу выпрямился и заплясал матросский танец... Другие матросы повскакали с мест и присоединились к нему, выделывая этот вольный танец, сатанинский танец смерти, и когда они, распалённые, вертелись в вихре забытья, вдруг остановились, и он, этот коренастый, а за ним и все другие, запевали песню смерти — смерти Равашоля.

Задуши своего хозяина, а потом иди на виселицу, так сказал Равашоль.



Арест Равашоля, первая страница лионской газеты «Le progress illustre»

Выпив его одним духом, он схватился за голову, шарахнулся и рухнул на диван мертвецки пьяный.

Октябрьская революция



Матросы — участники штурма Зимнего дворца

«Командировка» в Москву

Юнкера заняли Кремль, поставили у Троицких ворот 2 пулемета и автомобиль и стали выгонять из казарм склада 56-го пехотного запасного полка солдат, понуждая прикладами и угрозами. Солдаты склада в числе 500 человек были построены без оружия перед воротами арсенала. Несколько юнкеров делали расчет. В это время раздалось откуда-то несколько выстрелов, затем юнкера открыли огонь из пулеметов и оружия от Троицких ворот. Выстроенные без оружия солдаты склада падали как подкошенные, раздались крики и вопли, все бросились обратно в ворота арсенала, но открыта была только узкая калитка, перед которой образовалась гора мертвых тел, раненых, потоптанных и здоровых, старающихся перелезть в калитку; минут через пять огонь прекратился. Оставшиеся раненые стонали, лежали обезображенные трупы.



Николай Ховрин (1893–1972) на фотографии 1915 г.

Ноябрь и декабрь 1917 года



А. Железняков справа на рисунке из альбоме Ю. Арцыбашева «Диктатура пролетариата в России»