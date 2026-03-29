Боевые корабли. Эсминцы. «Акидзуки» - запоздавшая попытка переосмысления
Эскадренные миноносцы типа «Акидзуки» — класс эсминцев Императорского флота Японии, построенных во время Второй мировой войны. Строили эти корабли в дополнение к эсминцам типа «Кагеро», о которых шла речь в предыдущей статье цикла. Но «Акидзуки» представляли собой весьма интересное явление в Императорском флоте: в первую очередь они предназначались для противовоздушной обороны авианосный ударных групп.
Корабли этого класса также назывались эсминцами типа B по названию проекта. Во время войны эти эсминцы зарекомендовали себя как очень эффективные многоцелевые платформы и получили высокую оценку в Императорском флоте Японии, что, впрочем, практически не сказалось на финале их карьеры.
Корабли имели длину 134,2 метра по ватерлинии, ширину 11,6 метра и осадку 4,15 метра. Водоизмещение 2 744 тонн при стандартной загрузке и 3 470 тонн при полной загрузке. Экипаж состоял из 300 офицеров и матросов.
На каждом корабле было по две редукторные паровые турбины Kampon с тремя водотрубными котлами Kampon, каждая из турбин приводила в движение один гребной вал. Суммарная мощность турбин составляла 52 000 лошадиных сил на валу (38 776 кВт), что позволяло развивать скорость до 33 узлов. Корабли несли очень приличный запас топлива, который обеспечивал дальность хода в 8300 морских миль (более 15 000 км) при скорости 18 узлов. В отличие от предыдущих японских эсминцев, на этом корабле было два отдельных машинных и котельных отделения для повышения живучести в бою.
То есть, получились довольно быстрые, но в то же время очень «дальнобойные» корабли, однако их «фишка» заключалась совсем в другом.
Вооружение – вот это было главным новшеством этих эсминцев. Основное вооружение эсминцев типа «Акидзуки» состояло из восьми 100-миллиметровых универсальных орудий Type 98 в четырех двухорудийных башнях, по две башни в носовой и кормовой частях надстройки.
В отличие от орудий более крупного калибра, установленного на предшествующих кораблях типа «Кагеро», это были настоящие универсальные орудия, которые можно было перезаряжать при любом угле возвышения, а также они отличались высокой надежностью, скорострельностью и дальностью стрельбы. То есть, с этими орудиями эсминцы действительно стали представлять собой платформы ПВО.
Предполагалось, что на каждом судне будут установлены два поста управления огнем Type 94, способные поражать цели под большим углом возвышения, — над мостиком и в небольшой рубке рядом с кормовой установкой. Однако из-за проблем с производством последние пять кораблей этого класса так и не получили второй пост управления огнем. В итоге его убрали с кормы всех кораблей, а на его месте установили трехствольную установку 25-мм зенитных орудий Type 96 в дополнение к уже имеющимся.
В принципе, американцы тоже пошли по этой стезе и чуть раньше создали свои крейсера ПВО типа «Атланта», вооруженные 16-ю орудиями калибра 127-мм, но как-то с «Атлантами» вышло не очень.
Эти корабли в общем-то не планировались, как крейсера ПВО, они предназначались для борьбы с японскими эсминцами. Выполнение функций корабля ПВО смотрелось сомнительно, так как наличие всего двух ПУАЗО не позволяло вести эффективный огонь по большому числу воздушных целей. А вообще ВМС США не страдали от недостатка 127-мм/38 универсальных зениток, поскольку этими орудиями вооружались десятки крейсеров и сотни эсминцев, а вот более дальнобойной артиллерии не хватало. Помимо такого набора вооружения вооружения, «Атланта» страдала от низкой защищенности — сказались малые размеры, слишком локальное бронирование и очень высокий центр тяжести, который отрицательно сказался на мореходности. «Гиринги» и «Флетчеры», которых по замыслу должны были охранять «Атланты», были быстрее, да и с зенитным вооружением у этих эсминцев был полный порядок.
Японский замысел оказался иным. По крайней мере, у эсминцев типа «Акизуки» не было проблем с эскадренной скоростью.
ПВО ближнего радиуса действия выполняли все те же 25-мм зенитные автоматы Тип 96. Изначально каждый эсминец имел две спаренных установки этих орудий.
По ходу войны количество 25-мм орудий Type 96 постепенно увеличивалось. В 1942–1943 годах спаренные установки были заменены на счетверённые, а ещё две счетверённые установки были установлены рядом с второй дымовой трубой. В конце 1944 - начале 1945 года уцелевшие корабли этого класса получили еще одну тройную установку рядом с мостиком, а также до 24 одиночных установок в разных местах, в результате чего на каждом корабле стало в общей сложности 41 орудие.
Цифра стволов внушает уважение, просто хочется сказать: «Нашим бы так». Действительно, если бы советские эсминцы несли такое количество стволов ПВО, то потери советских кораблей были бы значительно меньше.
Торпедное вооружение изрядно порезали: всего один четырехтрубный торпедный аппарат в средней части корпуса, который мог выстреливать торпеды с обеих бортов. Торпеды уже изначально было Тип 93, то есть, «Лонг-Лэнсы». Присутствовала система перезарядки, каждый аппарат имел два комплекта торпед, одна заряженная в аппарате, вторая в отсеке для торпед.
Корабли первой партии были оснащены двумя бомбометами для глубинных бомб, для которых имелось 54 глубинных бомбы. На некоторых более поздних кораблях их количество было увеличено до 72.
Ну и наконец-то японское командование сподобилось на установку на этих кораблях радаров. Эсминцы типа «Акидзуки» были одними из первых, оснащенных радаром воздушного поиска Type 21, который был установлен на всех кораблях, кроме «Акидзуки» и «Тэрудзуки». Корабли, дожившие до 1944 года, также получили радар Type 13, а на последних пяти кораблях этого типа радар Type 21 был заменен на новый Type 22, а также был установлен дополнительный радар Type 13.
ТТХ эсминцев типа «Акидзуки»
Водоизмещение: 2 700 длинных тонн, 2 743 т стандартных
Длина: 134,2 м
Ширина: 11,6 м
Осадка: 4,15 м
Силовая установка:
3 водотрубных котла мощностью 52 000 л. с. (38 776 кВт), 2 паровые турбины с редукторами.
Скорость: 33 узла
Дальность хода: 8 000 морских миль
Вооружение «Акизуки» в 1942 году
4 × спаренных 100-мм орудий
2 × спаренных 25-мм зенитных орудий
1 × четырехтрубный 610-мм торпедный аппарат
56 × глубинных бомб
«Судзуцуки» в апреле 1945 года
4 × спаренных 100-мм орудий
7 × строенных, 26 × одиночных 25-мм зенитных автомата
3 × одноствольных 13-мм зенитных пулемета
1 × четырехтрубный 610-мм торпедный аппарат.
56 × глубинных бомб
«Акидзуки» «Осенняя луна»
Строительство «Акидзуки» было завершено 11 июня 1942 года. Он участвовал в битве у Восточных Соломоновых островов 24 августа 1942 года и не получил повреждений. Он также участвовал в кампании на Гуадалканале, помогая охранять транспорты, пока 25 октября не получил прямое попадание бомбы и несколько близких разрывов, в результате чего 11 членов экипажа погибли, 22 получили ранения, а скорость корабля снизилась до 23 узлов. Он вернулся в Японию и находился в ремонте с 8 ноября по 16 декабря 1942 года.
19 января 1943 года «Акидзуки» был торпедирован американской подводной лодкой «Наутилус», в результате чего была затоплена котельная и машинное отделение правого борта, 14 человек погибли, 64 получили ранения. Корабль мог развивать скорость до 20 узлов, но ему пришлось перейти на аварийное рулевое управление. Он вернулся в Трук и с 2 февраля по 11 марта стоял на ремонте у судна технического обслуживания «Акаси». Однако, когда «Акидзуки» уже готовился к походу в Японию, его нос начал проседать, и, опасаясь, что он вот-вот сломается, эсминцу пришлось пристать к берегу на Сайпане.
Корабль был разрезан пополам, мостик и передние башни демонтировали, чтобы облегчить судно, и заменили временным «волнорезом». За грот-мачтой был сооружен временный мостик. С июля по октябрь корабль ремонтировали, установив на него носовую часть с недостроенного однотипного судна «Симоцуки». Он участвовал в сражении в Филиппинском море, помогая спасать выживших с «Тайхо» и защищать «Дзуйкаку» от воздушных атак.
Акидзуки взрывается во время сражения у мыса Энганьо
В октябре 1944 года «Акидзуки» входил в состав Северного соединения, поддерживающего вторжение на Лейте. 25 октября в сражении у мыса Энганьо корабль был потоплен, предположительно торпедой, во время первой воздушной атаки США. Ответственность за удар возложили на самолеты оперативной группы 38, но некоторые историки приписывают его подводной лодке USS «Халибат».
«Тэрузуки» «Сияющая луна»
Спущенный на воду 31 августа 1942 года, корабль в течение следующего месяца дорабатывался и 7 октября был приписан к 10-й эскадрилье эсминцев Третьего флота. В том же месяце он отправился в Трук, а затем присоединился к своей эскадрилье, сопровождая три авианосца Третьего флота, которые обеспечивали поддержку наступления Императорской армии Японии на остров Гуадалканал.
Во время сражения у островов Санта-Крус 26–27 октября «Тэрузуки» едва не был потоплен одним из пикирующих бомбардировщиков Douglas SBD «Даунтлесс» в первый день боя. Той же ночью эсминец атаковал морской патрульный самолет Consolidated PBY «Каталина». Хотя 500-фунтовая (227 кг) бомба не попала в цель, она взорвалась достаточно близко, чтобы повредить корабль и убить семерых членов экипажа. «Тэрузуки» вернулся в Трук для ремонта. 10-я эскадрилья эсминцев вышла из Трука 9 ноября, чтобы обстрелять Хендерсон-Филд на Гуадалканале в ночь с 12 на 13 ноября.
Американские радары заметили приближающиеся японские корабли на расстоянии примерно 25 км. Контр-адмирал Дэниел Каллаган повел свой отряд прямо на японские корабли.
В то время как американцы шли в кильватерной колонне, японцы были рассредоточены небольшими группами. «Тэрузуки» шел в хвосте северной колонны эсминцев и не принимал участия в первых этапах сражения, поскольку линкоры «Хиэй» и «Кирисима» закрывали ему обзор на американские корабли.
Когда американские корабли приблизились к японскому строю, «Тэрузуки» вступил в бой с легким крейсером USS «Атланта» и эсминцами «Кушинг» и «Стеретт», но, не добившись успеха, потерял их из виду. Примерно через полчаса он снова заметил «Стеретт» и нанес ему повреждения, выведя из строя систему управления огнем и два кормовых 127-мм орудия.
Вскоре после этого «Тэрузуки» в составе группы кораблей потопил эсминцы «Лаффи» и «Монссен»: торпеда, выпущенная «Тэрузуки» или эсминцем «Асагумо», попала «Лаффи» в корму. На следующее утро «Тэрудзуки» прибыл с тремя другими эсминцами, чтобы сопроводить поврежденный «Хиэй» в безопасное место.
14 ноября операцию решили повторить. Линкор «Кирисима», тяжелые крейсеры «Атаго», «Такао» и их эскортные корабли «Асагумо» и «Тэрузуки» вышли к Саво. В 23:10 заметили американцев (которых ошибочно приняли за четыре эсминца и два крейсера) к северу от острова Саво. Командующий Кондо приказал обойти Саво с запада и попытаться взять американцев в клещи. Кондо также отвел свои корабли в сторону, чтобы дать другим кораблям возможность разобраться с американцами, прежде чем он начнет бомбардировку Хендерсон-Филд.
Что произошло дальше, известно: «Южная Дакота» и «Вашингтон» потопили «Кирисиму», потеряв два эсминца и ценой хороших повреждений «Южной Дакоты». «Тэрузуки» и «Асагумо», к которым присоединился эсминец «Самидаре», смогли спасти 1128 моряков, после чего покинули район.
«Тэрузуки» вернулся в Трук 18 ноября. К этому времени японцы были вынуждены доставлять припасы своим войскам на Гуадалканале в водонепроницаемых бочках, которые прибоем выбрасывало на берег. 11 декабря конвой из пяти эсминцев с бочками на борту, который сопровождали еще пять эсминцев и «Тэрузуки» в качестве флагмана. По пути конвой без повреждений пережил атаку 14 пикирующих бомбардировщиков «Даунтлесс» и без дальнейших происшествий сбросил бочки. В 01:15 конвой повернул домой, а «Терузуки» прикрывал его отход, двигаясь со скоростью 12 узлов в районе острова Саво.
Эсминец был атакован двумя или тремя торпедными катерами. «Тэруцуки» получил два торпедных попадания в корму. В результате взрыва были повреждены руль и один гребной вал, что вывело корабль из строя, а также произошло повреждение топливного танка, из-за чего начался пожар. Пожар не удалось потушить, и в 04:40 взорвался кормовой отсек для глубинных бомб, что привело к затоплению корабля. Девять человек погибли, но эсминцы «Наганами» и «Араси» спасли 197 членов экипажа. Еще 156 человек смогли доплыть до Гуадалканала.
«Судзуцуки» «Ясная луна»
Вошел в строй в 1943 году и практически заменил потопленный американскими торпедными катерами «Тэрузуки». Теперь дивизия состояла из трех эсминцев типа «Акидзуки»: «Акидзуки», «Судзуцуки» и «Хацудзуки».
Для проведения операции «И-Го», против Соломоновых островов и островов Новой Гвинеи, 22 марта «Судзуцуки» вместе с тремя эсминцами, лёгкими авианосцами «Дзюнъё» и «Хиё», а также двумя тяжёлыми крейсерами «Тонэ» и «Тикума» прибыли на атолл Трук 27–28 марта. Здесь до 1944 года эсминец занимался сопровождением кораблей снабжения между Труком, Рабаулом и атоллом Кваджалейн.
В первые недели 1944 года «Судзуцуки» сопровождал транспорты на пути к острову Уэйк. Во время второго рейса в него попали две торпеды с американского эсминца «Стерджен» (SS-187), в результате чего погибли 130 человек. Одна торпеда попала в носовой артиллерийский погреб, полностью разрушив носовую часть за 100-миллиметровой башней № 2. Вторая торпеда попала в корму за башней № 4.
Кроме торпед, в эсминец еще ударила молния и повредила мостик. «Судзуцуки» был отбуксирован «Хацудзуки» в залив Сукумо. С 19 января по 3 августа в военно-морском арсенале Куре проводились реставрационные работы. В ходе реставрации кораблю вернули прямой нос и угловатый мостик, характерные для его внешнего вида.
16 октября «Судзуцуки» сопровождал транспорты из Килунга на Тайване, но был атакован американской подводной лодкой «Бесуго», получил еще одно торпедное попадание и вернулся в Куре для ремонта.
Далее до конца года «Судзуцуки» сопровождал авианосец «Дзюнё» во время экстренной транспортировки в Манилу, а 3 декабря сопроводил его вместе с линкором «Харуна» обратно в Японию.
В начале 1945 года во время ремонта в Куре по обеим сторонам моста были установлены спаренные 25-мм зенитные установки, а также две 25-мм счетверенных. Кроме того, был демонтирован радар Тип 21 на передней мачте и установлен один радар Тип 22 и один радар Тип 13. Во время авианалета на военно-морской порт Куре 19 марта «Судзуцуки» сопровождал линкор «Ямато» в заливе Хиросима.
6 апреля Морская специальная ударная группа (1-я ударная группа) под командованием вице-адмирала Сейичи Ито вышли из Токаямы. «Ямато», «Мусаси», легкий крейсер «Яхаги», 17-я дивизия эсминцев «Исокадзе», 21-я дивизия эсминцев «Асасимо». «Судзуцуки» занял позицию справа от «Ямато».
7 апреля утром эсминец «Асасимо» вышел из строя из-за поломки двигателя. Около 12:30 он был атакован и потоплен американской авиацией.
Затем американцы начали избиение японской группы кораблей. Во время атаки первой волны «Яхаги» был поражен молнией и потерял управление, а «Хамакадзе» затонул.
В 13:08, когда первая волна авианалётов подходила к концу, 150-килограммовая бомба, сброшенная с SB2C Helldiver с авианосца «Эссекс» (CV-9), попала в переднюю часть мостика, пробив большую дыру в полубаке, на верхней палубе и в правом борту. Башни № 1 и № 2 получили серьёзные повреждения, и все отсеки, кроме боезапаса в башне № 1, были затоплены.
Электроэнергия была отключена, и башня № 2 взорвалась из-за не потушенного пожара. «Фуюцуки» в 13:15 сообщил, что «Судзуцуки» горит. К этому моменту первое машинное отделение было затоплено, но персонал отделения не пострадал, и второе машинное отделение смогло дать скорость до 20 узлов. Из-за поломки рулевого механизма «Судзуцуки» не мог повернуть вправо, но в этот момент «Ямато» повернул влево, и расстояние между двумя кораблями сократилось примерно до 50 метров, но столкновения удалось избежать. С «Судзуцуки» было видно, что на «Ямато» был поднят сигнал о неисправности руля.
Примерно в 13:30 началась вторая волна атаки палубных самолетов. В результате этой атаки были потоплены «Ямато» и «Яхаги». «Касуми» стал непригоден для плавания, а повреждённый «Исокадзе» самостоятельно направился на север.
Капитан «Судзуцуки» решил, что бой продолжать нельзя, и около 14:30, после того как «Ямато» затонул, начал возвращение на базу. «Судзуцуки» взял курс на материковую часть Японии несмотря на то, что его штурманская рубка с картами была сожжена, а гирокомпас поврежден.
Было подсчитано, что на ремонт «Судзуцуки» уйдет около трех месяцев. Работы были запланированы на период с 5 мая и должны были проводиться таким образом, чтобы не мешать постановке на якорь. Дыру в корпусе укрепили балками, а первую и вторую башни и часть зенитного вооружения сняли. 10 июня корабль покинул Сасебо и встал на якорь в Айнуре, где смогли вернуть в строй две задние башни.
5 июля «Судзуцуки» был выведен из состава 41-й дивизии эсминцев. В июле и августе он участвовала в противовоздушных боях, в том числе в августе сбил зенитным огнем P-51 Mustang. 20 ноября «Судзуюки» был исключен из состава ВМС.
Корпус корабля «Янаги» с табличкой, на которой описана история волнолома, с «Сузуцуки» и «Фуюцуки», похороненными перед ним
После войны «Судзуцуки» не использовалась в качестве транспорта для демобилизации из-за полученных повреждений и был переведен в Сасебо, где стоял на приколе вместе с «Фуюцуки». С 1 апреля по 31 мая 1948 года на судостроительном заводе Сасебо, бывшем военно-морском арсенале Сасебо, проводились работы по демонтажу надстройки. Корпус корабля вместе с эсминцами «Фуюцуки» и «Янаги» использовался в качестве волнолома в порту Вакамацу.
Местные жители называли его волнорезом военного корабля, но позже он полностью ушел под воду. Сегодня часть корпуса «Янаги» и информационная табличка находятся у выхода из канала Вакамацу в индустриальном парке Хибикинадо Ринкай. В корпуса «Фуюцуки» и «Судзуцуки» можно было попасть, но сейчас они полностью ушли под воду, и попасть в них невозможно.
«Хацузуки» «Первый месяц»
Очень нехорошо, когда корабль гибнет в своем первом бою. С кораблями почти так же, как с людьми в этом плане. В сражении у мыса Энганьо «Хацудзуки» в одиночку противостоял превосходящим силам противника, состоявшим из четырех крейсеров и как минимум девяти эсминцев, в течение двух часов, пока не был потоплен. Из экипажа удалось спастись лишь восьми членам экипажа.
В октябре 1944 года «Хацузуки» вошел в состав Северного соединения и почти сразу вышел в свой первый боевой поход.
25 октября во время сражения у мыса Энганьо «Хацудзуки» столкнулся с отрядом 34-й оперативной группы адмирала Хэлси (TF.34), состоявшим из четырех крейсеров: тяжелых «New Orleans», «Wichita», «Santa Fe» и легкого «Mobile», а с ними как минимум девяти эсминцев.
В течение следующих двух часов «Хацудзуки» в одиночку противостоял превосходящим силам противника, прикрывая отход выживших с потопленных авианосцев «Дзуйкаку», «Дзуйхо» и «Титосэ» на эсминцах «Вакацуки», «Кува» и лёгком крейсере «Исудзу». В конце концов в 20:59 он взорвался и затонул.
Из всей команды в живых остались только 8 человек в спасательной шлюпке и 17 членов экипажа «Дзуйкаку», которые добрались до Лусона к 14 ноября, предусмотрительно покинувшие корабль, когда «Хацудзуки» вступил в бой с противником.
Пожалуй, один из немногих примеров откровенно героического поведения японских моряков. Шансов у них, конечно, не было никаких, но задачу по отвлечению внимания от спасаемых 3 000 моряков и авиаинженеров с потопленных авианосцев моряки с «Хацудзуки» выполнили.
«Ниизуки» «Новолуние»
Спущенный на воду в начале 1943 года, он прослужил всего три месяца, после чего стал флагманом японского флота в сражении в заливе Кула. В темноте 5 июля 1943 года «Ниидзуки» торпедировал и потопил эсминец USS «Стронг» на расстоянии, которое до сих пор вызывает споры, возможно, на расстоянии до 20 000 метров, что делает этот торпедный удар одним из самых дальних в истории. Примерно через 24 часа «Ниидзуки» был обнаружен и потоплен американскими крейсерами и эсминцами, почти весь экипаж погиб.
«Ниидзуки» был введен в эксплуатацию 31 марта 1943 года и весь апрель курсировал между японскими портами, в том числе сопровождал тяжелый крейсер «Могами» в Куре. 16 июня «Ниидзуки» покинул Японию в составе большой группы эсминцев, сопровождавших японский флот на пути к Сайпану.
20 июня «Ниидзуки» прибыл в Трук. Далее эсминец участвовал в переброске войск в Рабаул, участвовал в бомбардировке Рендовы. Во время движения после обстрела группа «Ниидзуки» была атакована американскими торпедными катерами PT-156, PT-157 и PT-161. Все они выпустили по японским эсминцам по шесть торпед, но ни одна из них не попала в цель, так как «Ниидзуки» отогнал катера, открыв по ним огонь.
В ночь на 4 июля «Ниидзуки» покинул Буин, чтобы прикрыть переброску японских войск в Коломбангару. Он сопровождал 1300 солдат и 180 тонн боеприпасов и продовольствия. Чуть больше чем за час до полуночи отряд, в состав которого входили старые эсминцы «Нагацуки», «Сацуки» и «Юнаги», прибыл на место и приготовился выгрузить людей и припасы, но когда ночь 4-го числа сменилась ранним утром 5-го, поисковый радар «Ниидзуки» обнаружил, по всей видимости, оперативную группу противника.
Как выяснилось, группе американских военных кораблей было поручено провести береговую бомбардировку гавани Байроко, а корабли, замеченные «Ниидзуки», были флотилией американских эсминцев, которым было поручено вести разведку перед американскими крейсерами. «Ниидзуки» повел старые эсминцы в торпедный удар по вражеским кораблям.
«Ниидзуки» и «Нагацуки» выпустили по четыре торпеды, а «Юнаги» — шесть. У старых торпед на старых эсминцах в конце концов закончилось топливо, но одна из торпед «Ниидзуки», типа 93 «Длинное копье» продолжила движение и врезалась в эсминец USS «Стронг». Торпеда попала в левый борт в средней части судна и вывела из строя двигатель, после чего корабль начал тонуть. Береговые батареи открыли огонь и отогнали корабли союзников, а «Стронг» развалился на части и затонул, унеся с собой жизни 50 человек. Источники расходятся в данных о точной дальности торпедного удара, но все они указывают на экстремальную дальность — от 17,5 до более чем 20 ум. Если оценка верна, то «Ниидзуки» стал обладателем одного из самых дальних торпедных ударов в истории. С ним может соперничать только торпеда с тяжёлого крейсера «Хагуро», которая попала в голландский эсминец «Кортенаер» и потопила его на расстоянии 20 км.
Но на этом все не закончилось. Выйдя из боя, «Ниидзуки» оказался участником во второй операции прикрытия, вместе с эсминцами «Судзукадзэ» и «Таникадзэ» прикрывал семь других эсминцев, перевозивших 2600 солдат и 180 тонн боеприпасов. Поначалу операция шла гладко, но затем оперативную группу заметили береговые наблюдатели союзников, которые сообщили о ее присутствии той самой американской группе крейсеров и эсминцев, с которой «Ниидзуки» столкнулся накануне.
Ранним утром 5 июля 1943 года в темноте легкие крейсеры «Гонолулу», «Сент-Луис» и «Хелена» в сопровождении четырех эсминцев обнаружили на радаре три вражеских корабля: «Ниидзуки», «Судзукадзэ» и «Таникадзэ».
В общей сложности сорок пять 152-миллиметровых орудий и два десятка 127-миллиметровых орудий обрушили шквал огня на «Ниидзуки» с расстояния 4 километров. Первый же залп попал в цель, и через несколько мгновений «Ниидзуки» загорелся, а попадания снарядов привели к гибели эсминца.
Долгое время оставалось неизвестным, предпринял ли «Ниидзуки» ответные действия, но обнаружение его обломков показало, что корабль сделал несколько залпов, а также выпустил полный комплект из четырех торпед. Погибли 290 человек, в том числе адмирал Тэруо и командир Киёси. О количестве выживших спорят, но их было немного. Лишь около дюжины человек либо доплыли до берега, где их спасли или взяли в плен американские войска, либо были спасены японским эсминцем «Амагири».
Однако жертва «Ниидзуки» не была напрасной. Из-за того, что американские крейсера сосредоточил внимание на этом эсминце, «Судзукадзе» и «Таникадзе» смогли почти беспрепятственно атаковать и выпустить по восемь торпед, прежде чем отступить. Эти торпеды были нацелены на «Хелену» и через 3 минуты одна из торпед, вероятно выпущенная с «Судзукадзе», попала в цель и взорвалась, разрушив всю носовую часть «Хелены». Еще через две минуты две торпеды, вероятно выпущенные с «Таникадзе», попали в среднюю часть корабля и уничтожили двигатель «Хелены», котлы и разорвали киль. Через несколько минут американский лёгкий крейсер развалился на части и затонул, унеся с собой жизни 168 человек.
«Вакацуки» «Молодая луна»
По иронии судьбы, «Вакацуки» — пожалуй, самый часто фотографируемый эсминец типа «Акидзуки» несмотря на то, что ни одна фотография корабля, сделанная его японскими владельцами, не сохранилась. Дело в том, что огромное количество аэрофотоснимков корабля было сделано американскими военными самолетами во время бомбардировки Рабаула и сражений в Филиппинском море, заливе Лейте и заливе Ормок.
«Вакацуки» был принят в состав 11-й эскадрильи эсминцев 31 мая 1943 года для прохождения подготовки. В первые месяцы «Вакацуки» действовал совместно с эсминцем «Танами» во время учений на Хасирадзиме. В частности, им удалось отбуксировать линкор «Нагато» в ремонт и принять участие в спасении экипажа линкора «Мутцу», у которого взорвался погреб боезапаса.
22 июня «Вакацуки» впервые покинул Японию, чтобы сопроводить линкор «Мусаси», на борту которого находились останки адмирала Ямамото. Затем он сопровождал военный транспорт «Сагара Мару», когда тот получил повреждения от торпеды подводной лодки USS «Хардер», и его пришлось отбуксировать в Японию. Во время движения в «Сагара Мару» попали еще две торпеды с подводной лодки USS «Помпано», которые потопили судно.
Вакацуки под обстрелом во время бомбардировки Рабаула, 5 ноября 1943 года
Вскоре после этого «Вакацуки» был переведён в 7-ю дивизию эсминцев вместе с однотипными кораблями «Судзуцуки» и «Хацудзуки». В сентябре и октябре «Вакацуки» сопровождал объединённый флот в ходе операции по противодействию рейдам американских авианосцев, но боевых действий не было.
По прибытии эсминец вошел в состав оперативной группы, целью которой была охота на союзные крейсеры для повторения битвы у острова Саво. Это сражение произошло 1–2 ноября и вошло в историю как битва в заливе Императрицы Августы. Однако «Вакацуки» внес в битву очень небольшой вклад: он сделал несколько залпов из своих орудий, но ни разу не попал в цель, а затем едва избежал столкновения с тяжёлым крейсером «Хагуро».
Позже, в течение нескольких дней, Рабаул подвергся атакам сотен самолетов наземного базирования и палубной авиации. «Вакацуки» был атакован несколькими самолетами и получил повреждения от близких разрывов бомб, но прямых попаданий не было. Однако его засняли на видео американские пикирующие бомбардировщики, и он попал в новостной ролик о бомбардировке Рабаула. Американцы приняли «Вакацуки» за крейсер и заявили, что потопили его.
Японский авианосец «Дзуйкаку» во время сражения в Филиппинском море 20 июня 1944 года. «Вакацуки» (слева) и «Акидзуки» (справа) — два эсминца рядом с ним
На самом деле эсминец получил лишь незначительные повреждения и принял участие в нескольких операциях по транспортировке войск и сопровождении конвоев. В начале 1944 года «Вакацуки» сопровождал авианосцы «Сёкаку» и «Дзуйкаку» из Куре в Сингапур, а затем — недавно введенный в строй авианосец «Тайхо». В течение следующих месяцев он оставался с авианосцами, а затем участвовал в противолодочном патрулировании у Тави-Тави.
6 июня спас 45 выживших с торпедированного эсминца «Манадзуки», сопровождал авианосец «Тайхо» во время битвы в Филиппинском море, а когда он был торпедирован подводной лодкой «Альбакор» и затонул, «Вакацуки» спас выживших, переправив адмирала Одзаву на тяжелый крейсер «Хагуро».
«Дзуйкаку» и «Вакацуки» под обстрелом во время битвы в заливе Лейте, 25 октября 1944 года
После сражения «Вакацуки» с 8 по 20 июля сопровождал флот во время транспортировки войск из Окинавы в Манилу, а затем в Линггу, и 19 сентября вернулся в Японию с конвоем танкеров. 16 октября он прибыл на место, где находился его систершип «Судзуцуки», поврежденный торпедой с подводной лодки USS «Стерджен», и сопроводил его в Куре для ремонта. 20 декабря он участвовал в битве в заливе Лейте. «Вакацуки» выполнял роль корабля сопровождения для ложной авианосной группы, которая должна была выманить американские авианосцы, чтобы мощный надводный флот мог атаковать и потопить конвои с американскими войсками.
Дзуйкаку и Дзуйхо тонут. Вакацуки (слева) и Хацузуки (справа) готовятся спасать выживших
Выйдя из Брунея 22 декабря, авианосец «Дзуйкаку», последний из оставшихся авианосцев, участвовавших в атаке на Перл-Харбор, и легкие авианосцы «Дзуйхо», «Титосэ», и «Тиёда» вышли на бой с американскими кораблями. Согласно некоторым источникам, несколько из поднятых в небо камикадзе прорвались и смогли потопить лёгкий авианосец USS «Принстон», но это утверждение вызывает сомнения.
В свою очередь, 25 декабря силы прикрытия подверглись атаке американской палубной авиации, что привело к сражению у мыса Энганьо. Все четыре авианосца, лёгкий крейсер «Тама» и эсминец «Акидзуки» были либо потоплены, либо повреждены и впоследствии уничтожены.
«Вакацуки» уклонился от нескольких воздушных атак, прежде чем помочь спасти выживших с умирающего «Дзуйкаку». Когда операция была завершена, оперативная группа американских крейсеров, нанесшая последний удар по поврежденному «Титосэ», атаковала японский флот. Эсминец «Хацудзуки» принял на себя весь огонь американских крейсеров и затонул вместе с большей частью экипажа, в то время как «Вакацуки» и другие корабли успешно отступили, забрав с собой выживших.
«Вакацуки» под обстрелом во время битвы в заливе Ормок, 11 ноября 1944 года
Сразу после боя «Вакацуки» вернулся в Бруней и высадил сотни выживших с нескольких затонувших японских кораблей. С 29 октября по 1 ноября «Вакацуки» сопровождал легкий крейсер «Оёдо» в Манилу. По прибытии «Вакацуки» планировалось задействовать в сражении с флотом, но пятого числа в результате массированного авианалета был потоплен тяжелый крейсер «Нати» и повреждены эсминцы «Акэбоно» и «Окинама», что отменило все планы.
«Вакацуки» тонет и горит
8 ноября 1944 года «Вакацуки» вместе с эсминцами «Наганами», «Хаманами», «Асасимо» и «Симакадзе» вышли из Манилы, чтобы сопроводить четыре военных транспорта, направлявшихся в Ормок. Первые три дня все шло гладко, но 11 декабря 350 самолетов с американских авианосцев должны были атаковать линкор «Ямато», но приказ был отменен, и вместо этого они атаковали конвой с войсками, что стало частью общей битвы в заливе Ормок.
В ходе односторонней бойни все четыре транспорта с войсками были легко потоплены, после чего в дело вступили эсминцы. Многочисленные бомбы и торпеды потопили «Наганами», «Хаманами» и «Симакадзе», прежде чем настала очередь «Вакацуки», и удача была не на японской стороне.
«Вакацуки» пережил первые атаки благодаря отличной маневренности, но в конце концов первая бомба попала в нос корабля, за ней другая - в корму, и с эсминцем было покончено. Был отдан приказ покинуть корабль, и он затонул, накренившись на нос, с большими человеческими жертвами. До берега добрались только 45 моряков, 290 человек погибли вместе с эсминцем.
«Симоцуки» «Ноябрьская луна»
«Симоцуки» вступил в строй позже срока: в январе 1943 года его систершип «Акидзуки» был повреждён торпедой с подводной лодки USS «Наутилус». Позже, в июле, с «Симоцуки» сняли всю носовую часть до 75-го шпангоута, чтобы заменить повреждённую носовую часть «Акидзуки», что значительно задержало строительство «Симоцуки». Наконец, 31 марта 1944 года он был введен в строй.
«Симоцуки» стоит на якоре за легким крейсером «Оёдо», июнь 1944 года
Весь апрель и май «Симоцуки» курсировал исключительно у берегов Японии, выполняя различные учебные задачи и осуществляя переходы между японскими портами. Впервые он покинул Японию только 10 июня и направился в Тави-Тави, где встретилась с японским флотом для подготовки к битве в Филиппинском море, которая произошла с 19 по 20 июня.
«Симоцуки» стал свидетелем того, как американские подводные лодки потопили авианосцы «Тайхо» и «Сёкаку», и получил повреждения от близких разрывов бомб, из-за которых заклинило рулевое управление. В свою очередь, прежде чем отступить к Окинаве, расчеты эсминца сбили два американских самолета. В конце июня в ходе ремонта в Йокосуке на корабль установили несколько дополнительных зенитных орудий и радар типа 13.
9 июля «Симоцуки» участвовал в переброске войск в Манилу, а вскоре после этого был назначен флагманом 21-й эскадрильи эсминцев и до конца месяца нёс службу в районе острова Линга. Первую половину августа он сопровождал конвои, а вторую — нёс службу по подготовке личного состава. 25 октября 1944 года «Симоцуки» сопровождал ложную авианосную группу в битве в заливе Лейте, в ходе которой в результате авиаударов были потоплены все четыре авианосца и несколько вспомогательных кораблей. Это вынудило «Симоцуки» эвакуировать экипаж тонущего лёгкого авианосца «Титосэ», а затем сопроводить линкоры «Исэ» и «Хюга». Во время перехода их атаковали пикирующие бомбардировщики с американского авианосца «Энтерпрайз». «Хюга» и «Симоцуки» получили повреждения от близких разрывов бомб.
27-го числа «Симоцуки» встал на ремонт, а затем сопроводил «Хюгу» в Куре, куда прибыл 19-го числа, где оба корабля встали на ремонт в сухом доке. В начале ноября «Симоцуки» получил приказ отправиться в Манилу, где и завершил свою службу, выполнив ряд задач по сопровождению конвоев.
Его карьера подошла к концу 25 ноября 1944 года, когда он сопровождала конвой с войсками для обороны Манилы. Конвой был обнаружен подводной лодкой USS «Кавалла». «Кавалла» уже участвовала в сражении в Филиппинском море, потопив «Сёкаку», и снова вступила в бой, выпустив шесть торпед. Четыре из них попали в цель, которой был «Симоцуки». В одно мгновение эсминец был разбит вдребезги и почти мгновенно затонул, унеся с собой жизни 290 человек, в том числе командира 31-й эскадры сопровождения контр-адмирала Эдо Хэйтаро и его штаба, командира 21-й дивизии эсминцев капитана Вакиду и всего его штаба, а также командира Хатано и всех его старших офицеров. Удивительно, но 46 человек выжили и были спасены эсминцем сопровождения «Момо».
«Фуюцуки» «Зимняя луна»
Корабли подкласса «Фуюцуки» изначально проектировались по тем же характеристикам, что и корабли класса «Акизуки», но их конструкция была упрощена. Основными отличиями от кораблей класса «Акизуки» были упрощенная конструкция носовой части, отсутствие кормовой надстройки и новые воздухозаборники для котлов. Однако командование Императорского флота Японии не было удовлетворено проделанными работами и были заказаны дополнительные модификации, в результате чего появился еще один подкласс.
«Фуюцуки» вошел в строй 11 эскадры эсминцев 25 мая 1944 года, а уже 24 июня он отправился в Йокосуку вместе с десантным кораблем № 4 и десантным кораблем № 104. 29 июня был направлен к Титидзима вместе с крейсером «Нагара» и эсминцем «Мацу». До осени занимался различными конвойными операциями в водах метрополии.
12 октября, сопровождая лёгкий крейсер «Оёдо» из Йокосуки во Внутреннее Японское море, «Фуюцуки» получил попадание в нос торпеды, выпущенной с подводной лодки USS «Трепанг», после чего встал на длительный ремонт.
«Фуюцуки» участвовал в последней миссии линкора «Ямато» (6–7 апреля 1945 года). После этого он потопил поврежденный эсминец «Касуми» двумя торпедами, приняв на борт его экипаж. «Фуюцуки» был одним из немногих уцелевших японских кораблей, несмотря на легкие повреждения от 127-мм ракет и бомб. Потери экипажа составили 12 человек убитыми и 12 ранеными.
20 августа 1945 года «Фуюцуки» подорвался на мине у Модзи, Кюсю, получив серьезные повреждения кормы. Корабль решили не восстанавливать, он был разоружен и исключен из списков флота.
«Харуцуки» «Весенняя луна»
Он отличался от других однотипных кораблей тем, что был построен как флагман эскортного флота. В боевых действиях участия не принимал.
5 октября 1945 года Харуцуки был исключен из списков ВМС. 28 августа 1947 года корабль был передан Советскому Союзу, переименован во «Внезапный» и перевооружен восемью 102-миллиметровыми орудиями, пятнадцатью 25-мм автоматами и четырьмя 533-миллиметровыми торпедными аппаратами. В 1949 году он стал учебным кораблем «Оскол», в 1955 году — кораблем-мишенью ЦЛ-64, а в 1969 году — плавучей казармой ПКАЗ-37.
«Ёидзуки» «Вечерняя луна»
Вошел в строй 31 января 1945 года. В боевых действиях участия не принимал.
В марте 1946 года «Ёидзуки» использовался для перевозки более 1000 жителей Формозы, филиппинцев и японских военнопленных из Сиднея, Австралия. 29 августа 1947 года «Ёидзуки» был передан Китайской Республике. Переименованный в CNS «Фэнь Ян», он был списан в 1963 году.
«Ханадзуки» «Цветочная луна»/«Март»
Вступил в строй 26 декабря 1944 года, в боевых действиях участия не принимал.
В июне 1947 года «Ханадзуки» был передан Соединенным Штатам как «DD-934» и позже, 3 февраля 1948 года, затоплен в качестве мишени у островов Гото, Япония.
«Нацузуки» «Летняя луна»
8 апреля 1945 года вошел в строй, в тот же день он был передан в состав 11-й эскадры эсминцев Второго флота для прохождения испытаний. 20 апреля эскадрилья была переведена в состав Объединённого флота. 25 мая эсминец был передан в состав 41-й дивизии эсминцев 31-й эскадры сопровождения. 16 июня «Нацузуки» получил серьёзные повреждения, подорвавшись на морской мине. Корабль был отремонтирован в военно-морском арсенале Сасебо.
«Нацузуки» был передан союзным войскам в Модзи во время капитуляции Японии 2 сентября и исключен из списка военно-морского флота 5 октября. Впоследствии эсминец был разоружен и использовался для репатриации японских военнослужащих из-за границы. 25 августа 1947 года он был передан Великобритании и разобран компанией Uraga Dock Company на их верфи в Ураге, Канагава в марте 1948 года.
Итак, эсминцы ПВО, вооруженные более слабыми, но более скорострельными 100-мм орудиями. Вообще такими орудиями вполне можно было ковырять корабли класса эсминец и ниже.
Посмотрим на «Лист смерти». Эсминцы этого класса погибли от:
- торпеды подводных лодок – 2
- авиация – 2
- артиллерия надводных кораблей – 2
- торпеды надводных кораблей – 1
- мины – 1.
Довольно ровно, что в первую очередь объясняется тем, что эти новейшие корабли в первую очередь предназначались не для прикрытия десантных кораблей (и, надо сказать, так их практически не использовали), а для отражения атак на авианосные группы.
Получилось или нет – скорее, нет, чем да. Основная часть японских авианосцев была потоплена американскими самолетами, и против этого возразить нечего. Но в целом это был весьма интересный эксперимент. Другой вопрос, что 8 пусть и скорострельных орудий – это мало в условиях боя с авиационными группами противника, насчитывающими по 100-150 самолетов.
Однако как эксперимент по созданию корабля противодействия столь динамично развивающейся морской палубной авиации, эсминцы типа «Акизуки» представляли собой реально новый шаг в кораблестроении. Просто они фактически не успели на эту войну.
