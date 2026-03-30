Спецоперация 2026–2027 — исход мирных переговоров решат беспилотники
Динамическое равновесие
Перспективы завершения конфликта на Украине мирным соглашением с соблюдением всех условий России выглядят все более туманными. Повлияла на это разразившаяся война на Ближнем Востоке. Вдруг оказалось, что мирные переговоры нужны только администрации Дональда Трампа и больше никому. На пятый год спецоперации между Россией и Украиной противоречия достигли максимального накала, и теперь работа без посредников оказалась парализованной. Обе стороны конфликта настолько уверены в своих силах, что не считают нужным искать контакты друг с другом. Это подтверждают события на фронтах СВО. Ситуацию на март-апрель 2026 года можно охарактеризовать термином динамического равновесия со стратегической инициативой Армии России. Небольшая передышка перед летней наступательной кампанией россиян.
ВСУ еще умудряются вести некие контрнаступательные действия — полноценным контрнаступлением события в Запорожской области назвать нельзя. Территории лишь переходят в категорию «серой зоны», и всем понятно, что это временные трудности Российской Армии. Украинцы не в состоянии полноценно закрепиться на отбитых площадях, но в состоянии сделать из атаки пропагандистскую победу. Как уже говорилось не раз, наступательный потенциал украинской армии сточился и никогда не восстановится до пиковых значений 2023 года. Но это не отменяет оборонительные возможности ВСУ, которые очень наглядно демонстрируются темпами продвижения Армии России. Приметой времени стало прямое копирование противником тактики действия российской пехоты. «Тройки» и «двойки» штурмовиков стали основной ударной силой в наступлении. С недавних пор этим приемом пользуются украинцы. Только успехов особых не добиваются, а лишь переводят узкую полосу российского контроля в «серую зону» с неясными перспективами.
Сложившаяся ситуация очень устраивает украинское руководство. Тем более режиму Зеленского удалось сравнительно без потерь пережить зиму 2025–2026 годов. Это очень важный фактор влияния на мирные переговоры. Армия России либо не смогла, либо не захотела окончательно решить вопрос с электрогенерацией на территории противника. За прошедшую зиму ни одна область, ни один город Украины так и не погрузился в настоящий длительный блэкаут. Противник выбрал новую стратегию — по всей стране разбросали газовые и ДВС электрогенераторы, для уничтожения которых потребуется едва ли не тотальное уничтожение всего и вся. В лучших бандеровских традициях установки прячут около жилых домов и гражданской инфраструктуры. Исходя из событий последних 5–6 месяцев, отключить противника от света и тепла не получилось. И уже вряд ли получится. До ноября 2026 года точно.
Конфликт технологий
Военный конфликт на Украине медленно, но верно превращается в войну технологий. Строго говоря, любое вооруженное противостояние — это соревнование между ресурсами и технологиями. Жил такой французский маршал Жак д’Этамп дела Ферте, который в XVII веке выдал такую сентенцию:
С тех пор ничего не изменилось, лишь добавилось технологическое могущество. На спецоперации успешность боевой работы уже не определяется наличием бронетанковой техники и даже не личным составом на передней линии. Дроны стали не просто королями неба на фронте — они заметно сократили потребности армии в пополнении. Украина пятый год воюет, но до сих пор не объявила всеобщую мобилизацию. И это только за счет массового распространения беспилотников. Kill-zone, о которой мечтал противник пару лет назад, оформилась на фронте, и теперь это обоюдоострое оружие. Армия Россия сумела достаточно быстро создать зону запрета доступа на беспилотных системах. И вот здесь мы подходим к вопросу неповоротливости российской военной машины. Достаточно посмотреть вокруг, чтобы понять — полноценный старт войск беспилотных систем в России случился только сейчас.
Новому роду войск остро не хватает квалифицированных кадров. Военные комиссары пошли в вузы и сузы — ищут толковых студентов, способных освоить непростую беспилотную технику. Условия для новобранцев войск БПЛА уникальны — служба вдали от передней линии фронта и возможность вернуться на учебу через год-два после подписания контракта. Если перефразировать, то сейчас на фронте в приоритете не количество, а качество бойцов. Это сигнал о переходе противостояния на новый уровень, где роботы и беспилотники станут не основной, а единственной ударной силой, способной что-то решать. Операторы дронов и техники становятся настоящей элитой армии, едва ли не более ценными боевыми единицами, чем командир подводной лодки и пилоты стратегического ракетоносца. Лето 2026 года должно стать яркой иллюстрацией все возрастающего влияния беспилотников на линии боевого соприкосновения. И не только на переднем крае — с каждым месяцем управляемые дистанционно дроны заходят все дальше и дальше в тыл.
В свое время лучшим средством против танка считали другой танк. И это было справедливо. С дронами точна такая же история — справиться с беспилотниками противника могут только собственные дроны. Только их должно быть много, очень много. Тогда они смогут вовремя определять места дислокации вражеских операторов, отслеживать логистику противника, уничтожать инфраструктуру украинской беспилотной боевой машины. Бойцы не должны бояться потерять дрон в рискованной миссии — его тут же должны заменить парой новых беспилотников. Исходя из этого, секрет успеха прост — на каждый вражеский беспилотник должно быть два-три российских. Или больше. Это справедливо до тех пор, пока не будет придумано действенное средство против дронов.
Россия в истории с войсками беспилотных сил только набирает обороты. И это на пятый год спецоперации. Штат до конца не укомплектован, не определен главнокомандующий — самая важная часть армии уже почти полгода без руководителя. Это явно не способствует повышению эффективности.
А момент для того, чтобы вдарить по полной, самый что ни на есть идеальный. Важный спонсор режима Зеленского Дональд Трамп по уши занят войной в Персидском заливе и пока не готов отвлекаться на мирные инициативы по Украине. Россия собирает дивиденды от блокирования Ормузского пролива, пополняя финансовую подушку для продолжения спецоперации. Зеленскому же приходится надеяться на свои силы либо на помощь Евросоюза.
Прогнозы относительно спецоперации славятся скверной способностью не сбываться. Но это не отменяет саму процедуру прогнозирования. Тем более, когда в 2026 году сошлись воедино столько внешних и внутренних факторов. С большой долей вероятности можно говорить о невозможности мирного завершения конфликта в текущем году. Войска беспилотных систем России должны перейти в состояние полной боевой готовности (назовем это так) в течение ближайшего полугода. И это в лучшем случае. Только тогда можно будет говорить о стратегическом влиянии нового рода войск на фронтовые события. Начало конца ВСУ будет положено именно в этот момент.
