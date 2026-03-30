Китай представил боевые лазеры серии «Гуанцзянь»
Два новых китайских лазерных комплекса. Слева — «Гуанцзянь-21А», справа — «Гуанцзянь-11Е»
В последние годы Китай активно занимается разработкой лазерного вооружения разного назначения, и регулярно представляет новые образцы. Недавно стало известно о существовании двух новых боевых лазеров на самоходной платформе, предназначенных для усиления сухопутной противовоздушной обороны. Два изделия под общим названием «Гуанцзянь» должны бороться с беспилотными летательными аппаратами и по-разному воздействовать на них.
Два образца
Как всегда, китайская промышленность вела разработку новых боевых лазеров в закрытом режиме. О существовании двух проектов «Гуанцзянь» («Лёгкая стрела») стало известно после завершения основных этапов разработки, строительства опытной техники и, по всей видимости, проведения первых испытаний на полигоне.
Два новых лазерных комплекса впервые показал публике несколько дней назад один из китайских телеканалов. В его репортаже появились два опытных образца, а также были раскрыты их основные возможности и характеристики. При этом, как всегда, наиболее интересные сведения остались неизвестными.
Перспективные лазерные комплексы получили названия «Гуанцзянь-11Е» и «Гуанцзянь-21А». Цифры указывают на различие в основных характеристиках и связанных с ними боевых возможностях. Значение последних литер пока неизвестно.
«Гуанцзянь-11Е», левый борт
Изделия «Гуанцзянь» предлагаются в качестве современного средства для борьбы с БПЛА малого и среднего класса. Они должны вести боевое дежурство, засекать и подавлять или поражать подобные цели. Комплексы имеют разный уровень ключевых характеристик, что определяет особенности их применения. Так, менее мощный «Гуанцзянь-11Е» должен подавлять оптику вражеских БПЛА, тогда как изделие «21А» способно повреждать их конструкцию.
В недавнем репортаже показали испытания комплексов на полигоне с работой по беспилотникам-квадрокоптерам. При помощи штатных средств обнаружения «Гуанцзяни» успешно засекали и брали эти цели на сопровождение. Затем направленный лазер прекращал их полёт. Перехват осуществлялся на высотах 50-80 м, где традиционные зенитные средства сталкиваются с известными трудностями.
Перспективы двух боевых лазеров пока не раскрываются. При этом понятно, что проекты «Гуанцзянь» продвинулись достаточно далеко. Они уже дошли до полноценных испытаний, а кроме того, комплексы разрешили показать по телевидению.
Такой прогресс позволяет ожидать, что в ближайшее время «Лёгкие стрелы» поступят на вооружение Народно-освободительной армии Китая. Уже в сентябре эти изделия могут показать на очередном военном параде в Пекине — как всегда бывает с новинками китайской разработки.
Боевой модуль «маломощного» комплекса
Общие решения
Два новых китайских лазерных комплекса относятся к одному классу техники и имеют общие задачи. При их разработке использовались общие идеи и решения, однако реализованы они с помощью разных компонентов. В итоге изделия «Гуанцзянь» похожи друг на друга, но имеют заметные отличия, в первую очередь, в основных тактико-технических характеристиках.
Оба комплекса выполнены в стандартизированных контейнерах. Благодаря этому они могут монтироваться на разных платформах или использоваться в стационарном виде. Так, продемонстрированные опытные комплексы построены на автомобильных шасси или на полуприцепах достаточной грузоподъёмности. Такие комплексы способны к самостоятельной смене позиции, могут сопровождать войска и т.д.
Внутри контейнера размещается вся необходимая аппаратура комплекса, включая средства энергоснабжения, системы управления и собственно боевой модуль с лазером. По всей видимости, там же организована кабина боевого расчёта с необходимыми пультами и приборами.
На крыше контейнера располагается боевой модуль с лазером и другой аппаратурой. Вероятно, в походном положении он убирается внутрь корпуса для защиты от внешних воздействий. Конструкция модуля обеспечивает круговую горизонтальную наводку и значительные углы возвышения, необходимые для борьбы с воздушными целями. В связи с применением разных лазеров и другой аппаратуры, два модуля существенно отличаются друг от друга.
Радиолокатор на крыше «Гуанцзяня-11Е»
Оба «Гуанцзяня» комплектуются твердотельными лазерами и сопутствующими оптическими средствами для формирования направленного луча. Лазеры двух комплексов имеют разные характеристики. Можно предположить, что числа в обозначении комплексов указывают на максимальную мощность излучения. В таком случае «Гуанцзянь-11Е» выдает 11 кВт, тогда как второй комплекс практически вдвое мощнее.
Боевой модуль комплекса «Гуанцзянь-21А» оснащён радиолокатором для обзора воздушной обстановки и поиска целей. На втором комплексе антенный пост установлен отдельно на крыше корпуса. В обоих случаях это станции с компактными активными фазированными антенными решётками. Используются РЛС двух типов с разными характеристиками, соответствующими возможностям лазеров.
Также изделия «Гуанцзянь» оснащены стандартным набором дневной и ночной оптики. Вероятно, видеокамера и тепловизор используются для непосредственного наведения лазера на цель и контроля за результатами «стрельбы».
Любопытно, что двум комплексам, при всём их сходстве, отводятся разные роли в ПВО. Так, менее мощный «Гуанцзянь-11Е» должен будет, главным образом, работать по оптике вражеских БПЛА или высокоточных систем. Для уничтожения таких объектов предлагается более мощный «Гуанцзянь-21А». При этом дальность подавления или перехвата, а также иные подробности пока не раскрываются.
Боевой модуль комплекса «Гуанцзянь-21А»
В интересах ПВО
Известно, что китайский оборонно-промышленный комплекс достаточно давно работает над созданием лазерного вооружения разных классов, способного решать те или иные боевые задачи. К настоящему времени он представил целый ряд подобных разработок. Демонстрировались сухопутные и корабельные комплексы, и некоторые из них даже участвовали в реальных столкновениях и инцидентах.
Развитие перспективного направления продолжается, и теперь Китай готов показать публике сразу два новых комплекса под общим названием «Гуанцзянь». Они похожи друг на друга и на предыдущие разработки, однако имеют ряд важных отличий.
Главное различие заключается в мощности лазеров. Этот параметр определяет дальность «огня», силу воздействия на цель, боевые возможности и т.д. В проектах «Гуанцзянь» разница в параметрах используется для решения отличающихся задач подавления и поражения. При этом два боевых лазера образуют систему с расширенными возможностями. Они могут применяться самостоятельно, в паре или вместе с другими средствами ПВО.
«Лёгкие стрелы» предназначаются, в первую очередь, для борьбы с БПЛА некоторых классов. Они могут подавлять или поражать различные аппараты самолётного типа или коптеры, в т.ч. использующие управление по кабелю. Подобные возможности уже были показаны в ходе испытаний, а кроме того, демонстрировалась работа всех бортовых систем.
Два новых комплекса имеют все необходимые функции и возможности. Так, имеющаяся трёхканальная система обнаружения должна с высокой вероятностью засекать ожидаемые воздушные цели и брать их на сопровождение. Наводка лазера тоже не является чрезмерно сложной задачей. Затем, в зависимости от разных факторов, происходит подавление или поражение цели.
В широком диапазоне дальностей оба комплекса могут временно или перманентно выводить из строя оптические приборы. Кроме того, начиная с некоторого расстояния, обеспечивается повреждение конструкции. Наиболее распространённые БПЛА не отличаются высокой живучестью, что поможет «Гуанцзяням» решать их задачи.
Новый подход
К настоящему времени Китай представил несколько боевых лазерных комплексов собственной разработки. Кроме того, появлялись сообщения о существовании ряда других подобных проектов. Очередными изделиями в этом ряду стали два комплекса «Гуанцзянь». Они уже проходят испытания и имеют все шансы попасть на вооружение.
Эти комплексы показывают, что Китай способен создавать современное лазерное оружие. Кроме того, китайская промышленность прорабатывает и реализует новые интересные идеи. В случае с проектом «Гуанцзянь» речь впервые идёт о создании частично унифицированных лазерных комплексов. За счёт этого хотят получить новые возможности разного рода. Всё это означает, что теперь Китай не только разрабатывает лазерные вооружения, но и использует в новых проектах различные смелые идеи, направленные на рост характеристик и общего потенциала.
