4 896 14
Ядерные объекты Ирана снова под ударами США и Израиля

США и Израиль наносят удары по ядерным объектам Ирана. Как сообщает Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), атакован завод по производству уранового концентрата.

Антииранская коалиция атаковала расположенный в городе Эрдекан провинции Йезд центрального Ирана завод по производству уранового концентрата, более известного как «желтый кек». Удары не привели к утечкам радиоактивных материалов, причин у населения для беспокойства нет. О каких-либо повреждениях на заводе не сообщается.



Завод по производству «желтого кека» в Эрдекане в провинции Йезд был атакован американо-сионистским врагом.

Также под удар ранее попал ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе. Он также был атакован совместно США и Израилем, но благодаря принятым заранее мерам не пострадал. Как сообщает иранская пресса, удар наносился в два этапа, но цели не достиг. Пострадавших от атаки также нет, как и опасности для населения.

Между тем верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая в ходе 61-й сессии Совета ООН по правам человека, назвал удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана «безрассудной авантюрой», непостижимой умом нормального человека. Впрочем, Трамп от этого заявления даже не почесался. США по-прежнему считают себя мировым гегемоном, обладающим правом силы. Как видно, соблюдать международные законы они не собираются.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Себенза
    Себенза
    -1
    Вчера, 19:46
    Да разбомбите вы нафиг друг-друга. Достали. Белгород...
    1. isv000
      isv000
      +3
      Вчера, 20:40
      yes Правильно! Пусть агрессоры США и Израиль разбомбят уже друг друга!
      1. Себенза
        Себенза
        -1
        Вчера, 20:57
        Пусть постреляют, немного народишки ,не страшно.
      2. ZovSailor
        ZovSailor
        -1
        Вчера, 22:24
        hi Чтобы они уже скорее убились о неприступную стену ИРИ.
        Победы иранскому народу в войне против сионистов и янки!
        Yankee, go home!
        am angry
  2. Младший рядовой
    Младший рядовой
    +1
    Вчера, 20:15
    США за лужей отсидится. А Израиль? Ответка неизбежно нарисуется. Никто не любит бедных и несчастных евреев, опять их подставили.
  3. Товарищ Ким
    Товарищ Ким
    0
    Вчера, 20:28
    Ещё одна школа, была уничтожена в Иране.

    Американцы берут ответственность на себя.
    Погибло много детей. Эпштейновцы и хабадники, с угрюмой последовательностью приносят в жертву невинных детей.
    Ранее, говнюки- иудофашисты, делали подобные жертвоприношения на свои, талмудические, бесовские праздники, сейчас Исраэль начал осуществлять еженедельные, прицельные удары по школам с невинными иранскими детьми. Они надеются, что реки крови невинных детей, послужат хорошей "платой" их сатанинскому Богу, за помощь в победе над Ираном.
    Уливительно, что широко отмечаемый в Исраэле праздник Пурим, всегда сопровождается глумлением над невинными жертвами.
    Они празднуют и смеются над убитыми ими детьми.
    А когда удары справедливого возмездия, разрушают их города, по своей хабадской привычке, начинают выть:
    'Это хохлокост, так несправедливо, антисемиты убивают нас."
    И весь мир, преклонят колени. жалет этих нелюдей, позволяя им опять осуществлять ужасные жертвоприношения, убивать невинных детей сотнями и тысячами!
  4. ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    0
    Вчера, 20:38
    Охота матрасникам (евреям) бестолку расходовать б/к - пусть расходуют, он отнюдь не бесконечный. То, что может доковыряться до подземного завода, находится в США и последнее время, они никуда не летали.
  5. Роман_Васильевич
    Роман_Васильевич
    0
    Вчера, 21:02
    Крокодил. Май 1969.
    Ничего не меняется...
  6. opuonmed
    opuonmed
    0
    Вчера, 21:03
    США не наблюдают со стороны РФ действий, которые помешали бы операции против Ирана, — Рубио
    ясно понятно
  7. El123
    El123
    +3
    Вчера, 21:04
    А где новые статьи господина Скоморохова о том, какая отсталая и бесполезная авиация у сша?
  8. Кмет
    Кмет
    0
    Вчера, 21:21
    Вот. Теперь Ирану следует ответить по ядерным объектам Израиля. Они сами напросились.
    1. bayard
      bayard
      0
      Сегодня, 03:27
      Наверняка так и будет . И Израиль похоже именно этого и ждёт для применения ЯО , ибо ЗУР заканчиваются , а ракеты и дроны персов - нет .
      1. Кмет
        Кмет
        0
        Сегодня, 10:35
        Предполагаете, что Израиль рискнет применить свою Доктрину "Самсона" против Ирана? Если только Израиль окончательно не поссорился с разумом.. Экзистенциальной угрозы существования Израиля нет и это очевидно всем. МАГАТЭ выскажет свою точку зрения вне зависимости от политических установок и Гросси будет вынужден заявить о ядерном тероризме Израиля (но это ладно, ООН тоже наверное что-то вякнет). США будут вынуждены откреститься от такого союзника вполне официально т.к. "молчаливая сделка" по ЯО Израиля будет нарушена и скорее всего, США будут вынуждены ввести жесткие санкции и дистанцироваться от израильского правительства, что для Вашингтона будет рассматриваться как коллапс стратегического альянса. Европа тоже, скорее всего, будет вынуждена прервать отношения с Израилем. Это станет "моментом истины" для всего региона на БВ. Саудовская Аравия, Турция и Египет, вероятно, немедленно начнут собственные военные ядерные программы.О нераспространении ЯО даже говорить не придется - Израиль всем разявжет руки и станет изгоем. Даже если предположить, что это будет удар ТЯО по территории Ирана - он приведет к коллапсу мировых цен на нефть (или, наоборот, к их взрывному росту из-за перекрытия Ормузского пролива), уничтожению логистических цепочек и глубочайшей рецессии в мире. И еще не известно, что уже имеет в своем арсенале Иран и как ответит. В целом я предполагаю, что Израилю не хватит решимости для того, чтобы осознавая последствия, поставить всю свою нацию и собственное уничтожение как приоритетную цель. Не верю я, что евреи по собственной воле сунут голову в петлю не смотря на то, что у них порядка 90 (наверное) боеголовок в наличии. А персы могут к тому же устоять - их объекты глубоко под землей и защищены горными массивами, гранит достаточно крепок, а ответ Израилю может очень не понравится и тогда не спасет ни "Праща Давида", ни "Железный купол". Единственное, что в этой ситуации (если ее предположить) может нанести серьезный урон армии Ирана - если США воспользуются этим моментом и начнут наземную операцию (если им солдатиков не жалко). Тогда на два фронта Ирану придется туго, но Израиль он постарается стереть с лица земли..
        Простите за писсемистичный сценарий - это всего лишь субъективное мнение и как оно может быть вообще не очень понятно.
  9. михаилл
    михаилл
    0
    Вчера, 21:30
    Впрочем, Трамп от этого заявления даже не почесался.