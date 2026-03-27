Это ложь. И я видел, как он это говорил, и прискорбно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда. Но это не было привязано к условию «если только он не отдаст территорию». Я не знаю, почему он говорит такие вещи.

К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону… Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса.

США не выдвигали Киеву ультиматум о выводе войск из Донбасса, заявления Зеленского не соответствуют действительности. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.Глава Госдепа заявил журналистам, что все заявления Зеленского о том, что США требовали вывода украинских войск с территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности, являют «откровенной ложью». Как подчеркнул госсекретарь США, Вашингтон вообще не ставил Киеву условий по выводу войск. На переговорах до украинской делегации лишь довели, что гарантии безопасности, которые требует Зеленский от США, могут быть представлены только после окончания конфликта, а все остальное придумал «нелегитимный».О том, что США якобы требуют от Украины вывода войск с территории Донбасса, Зеленский заявляет в каждом интервью иностранным медиа. И каждый раз он подчеркивает, что не пойдет на такой размен, выставляя себя героем, якобы радеющим за Украину и украинский народ, а также за Европу. Об этом он напоминает обязательно.