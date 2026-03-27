Рубио: Зеленский лжёт, что США требуют вывода ВСУ с территории Донбасса

США не выдвигали Киеву ультиматум о выводе войск из Донбасса, заявления Зеленского не соответствуют действительности. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Глава Госдепа заявил журналистам, что все заявления Зеленского о том, что США требовали вывода украинских войск с территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности, являют «откровенной ложью». Как подчеркнул госсекретарь США, Вашингтон вообще не ставил Киеву условий по выводу войск. На переговорах до украинской делегации лишь довели, что гарантии безопасности, которые требует Зеленский от США, могут быть представлены только после окончания конфликта, а все остальное придумал «нелегитимный».



Это ложь. И я видел, как он это говорил, и прискорбно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда. Но это не было привязано к условию «если только он не отдаст территорию». Я не знаю, почему он говорит такие вещи.

О том, что США якобы требуют от Украины вывода войск с территории Донбасса, Зеленский заявляет в каждом интервью иностранным медиа. И каждый раз он подчеркивает, что не пойдет на такой размен, выставляя себя героем, якобы радеющим за Украину и украинский народ, а также за Европу. Об этом он напоминает обязательно.

К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону… Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса.
  kromer
+3
Вчера, 20:53
    +3
    Вчера, 20:53
    С чего бы США требовать от Украины вывести войска с Донбасса, если США требуют продолжать войну. Понятно что Зе лжет.
    Nemo70
+3
Вчера, 21:41
      +3
      Вчера, 21:41
      Цитата: kromer
      Я так понимаю ,что Трамп и Зеленский из одного кагала ,только делают вид ,что они там спорят друг с другом ..))) И хотят сделки ... Все бесполезно ,Иран тому пример ..! У них лобби евреского во власти нет и действуют четко !!!!
      Бьют по самому больному западного мира ..ПРИБЫЛИ !!
      ZovSailor
0
Вчера, 22:49
        0
        Вчера, 22:49
        hi Этот ястребок войны Рубио, которому прочили место после рыжего педофила, уже понимает, что Олимпа будущего у него нет, как и у всех слонов в Фашингтоне, но проявляет активность, чтобы не остаться совсем на задворках Большой политики.
        Куба у него - последний шанс, но там крепкий орешек.
  Седов
+5
Вчера, 20:55
    +5
    Вчера, 20:55
    Америка открыла америку, что Зеленский звездобол. Друг друга стОят..
  ЛМН
-4
Вчера, 21:00
    -4
    Вчера, 21:00
    Зато как тут , с "душой и огоньком"(с)
    ,обсуждали договорняки с обменами территориями...
    P.S.Сколько бы людей уже расстреляли.. what
    ЛМН
-3
Вчера, 21:06
      -3
      Вчера, 21:06
      Что вы там пишите ещё?
      Вам прямо говорят: Не было никаких договорняков!!
  4. Комментарий был удален.
  Младший рядовой
+2
Вчера, 21:03
    +2
    Вчера, 21:03
    Ясно же сказали - до последнего какела. Больше политиков можно не слушать. Все сказано.
  михаилл
0
Вчера, 21:26
    0
    Вчера, 21:26
    Все всегда лгут, обманывают и водят за нос. И даже не в политике, а в простом межличностном общении на бытовом уровне:
    -Алло. Дорогой, ты не забыл забрать ребенка из садика?
    -Конечно, не забыл(лежа на диване). Вот уже к воротам подхожу. Через полчасика перезвоню.
  Polak_Polak
0
Вчера, 21:26
    0
    Вчера, 21:26
    Wiadomo że jewreje to kłamcy .....
  8. Комментарий был удален.
  alexoff
+1
Вчера, 21:35
    +1
    Вчера, 21:35
    Я так понимаю США болт клали на всякие договоренности в Анкоридже? Полный карт-бланш у Зели? Нобелевка не нужна уже?
    Nemo70
0
Вчера, 21:47
      0
      Вчера, 21:47
      Прибыль превыше всего !!! Такая сейчас мировая тенденция запада и тех кто стоит за Траммпои и Зеленским и т.д. Выбить Русских и потом Китай из БВ и т.д. А потом обвалить цены на нефть ..Все должны будут у США покупать ВСЕ !! Таков план чую мирового правительства магнатов тихушников
      alexoff
+1
Вчера, 22:01
        +1
        Вчера, 22:01
        А по моему сюрреализм уже какой-то. Рубио говорит что Зеля врёт что американцы что-то делают в рамках сделки, мол наврали мы Путину в Анкоридже, делай что хочешь. А у нас почему-то не к Рубио вопросы что он прямым текстом говорит что за нос водят кое-кого.
        А что они хотят на себя переписать все активы - это и слепой увидит. У Пелевина американцы тупо налогами обложили всех жителей планеты, богатые улетели в летающие города жить, типа не на Земле уже
  Ivanhoe
+2
Вчера, 21:58
    +2
    Вчера, 21:58
    "Дух Анкориджа, изчезает как духи из бракованного флакона. Остается лишь зловоние.
    Nemo70
-1
Вчера, 22:11
      -1
      Вчера, 22:11
      Дух испарился ..А кровь славян и теперь персов проливается ..Скоро стравят на БВ всех!!!!! турков ,курдов ,арабов персов и Начнут прибыль качать и хохотать !!! Разделяй и влавствуй ,сатаны им лозунг..
  tralflot1832
+1
Вчера, 22:25
    +1
    Вчера, 22:25
    Уже у Рубио терпение кончилось ,от " героизма " Зеленского .Гарантии безопасности от угроз Европы будут предоставлены России от США .Государство Украина исчезнет , предоставление государственности Украине это ошибка Горбачёва - Ельцина .ЕС не должно существовать в этом формате .Это объединение Европы должно быть уничтожено под корень ,пока мирным путём .Но они будут сопротивляться .
    Prapor
+1
Сегодня, 08:30
      +1
      Сегодня, 08:30
      даже раньше - вначале была ошибка Ленина, когда собрал из лоскутов других государств эту украину...., вот зачем? Оттяпали куски от России, Румынии, Польши и Венгрии..
  Nord11
+1
Вчера, 22:53
    +1
    Вчера, 22:53
    Да не лжет он, просто это маленькая еврейская хитрость в рамках шкурных интересов..
  Ватник_
+2
Вчера, 23:39
    +2
    Вчера, 23:39
    США надо развалить ЕС. Все что ослабляет ЕС, все в кассу!
  guest
0
Сегодня, 02:05
    0
    Сегодня, 02:05
    Рубио: Зеленский лжёт

    Вот в этом и вся суть.
  sgr291158
0
Сегодня, 05:44
    0
    Сегодня, 05:44
    Трамп и клоун достойны друг друга, врут и не моргнут.