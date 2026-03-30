Электромагнитная пушка на пикапе: проект Epirus / GDLS Leonidas AGV
Комплекс Leonidas AGV в боевом положении
С конца прошлого десятилетия в США разрабатывается микроволновый комплекс борьбы с беспилотными летательными аппаратами Leonidas. К настоящему времени были представлены несколько версий такого комплекса в разном исполнении, и недавно показали ещё одну. Новая модификация Leonidas AGV строится на автономной наземной платформе с колёсной ходовой частью, за счёт которой достигаются высокие характеристики подвижности и широкие оперативные возможности.
На новой базе
Недавно в г. Хантсвилл состоялся симпозиум AUSA Global Force Symposium 2026, посвящённый вопросам развития сухопутных войск, их техники и вооружения. Основной частью этого мероприятия стала выставка, в рамках которой различные компании смогли показать свои разработки, а также поделиться взглядами на будущее армии и её матчасти.
Вновь в выставке участвовали компании General Dynamics Land Systems (GDLS) и Epirus, Inc. Они в очередной раз показали специалистам «микроволновую пушку» Leonidas в разных её версиях. На этот раз к уже известным модификациям добавилась новая, которую недавно разработали при помощи компании Kodiak AI.
Проект Leonidas AGV (Autonomous Ground Vehicle — «Автономная наземная машина») предусматривает монтаж специального радиоэлектронного оборудования на полноценное самоходное шасси. При этом используется переоборудованный автомобиль, получивший полноценную автономную систему управления. Подобную платформу и соответствующую аппаратуру разработала компания Kodiak AI.
Вид с другого ракурса
В основу нового проекта лёг опыт испытаний и эксплуатации комплексов «Леонид» других версий. При всех своих преимуществах, в некоторых ситуациях они сталкивались с проблемой в виде недостаточной мобильности. Перенос аппаратуры на колёсное шасси позволил избавиться от ряда ограничений. Более того, было решено отказаться от водителя и оператора на борту комплекса для получения дополнительных преимуществ.
В результате появился автономный комплекс противодействия БПЛА, способный самостоятельно передвигаться по заданному маршруту, менять позицию, производить развёртывание и вести боевую работу. При этом оператор комплекса находится на удалённой станции, не подвергается непосредственным рискам, а также может контролировать несколько комплексов Leonidas AGV или других модификаций.
Как и предыдущие разработки, новый Leonidas AGV предлагается для использования в эшелонированной противовоздушной обороне. Этот комплекс должен взять на себя прикрытие войск, стационарных объектов или заданных районов от беспилотников или высокоточного оружия противника.
Доступные шасси
Следует напомнить, что компания Epirus была основана в 2018 г. и практически сразу занялась разработкой микроволнового комплекса под названием Leonidas. Первые результаты этих работ были представлены в 2020 г. К этому времени завершили проектирование, построили опытный комплекс и вывели его на испытания. В дальнейшем «Леонид» неоднократно проходил дополнительные проверки, в т.ч. при участии армии США.
Автономные пикапы с «электромагнитными пушками» в походном положении
Первый вариант комплекса смонтировали на двухосном прицепе. Такая конфигурация позволяла проводить испытания на полигоне и демонстрировать общие возможности новой аппаратуры. Также не исключалась возможность её использования на практике в реальных системах ПВО.
В тот же период Epirus заключила соглашение о сотрудничестве с GDLS. Вскоре это привело к появлению экспериментального комплекса на шасси колёсного бронетранспортёра Stryker. Благодаря такой платформе комплекс Leonidas стал самоходным, а также получил защиту от пуль и осколков.
В 2022 г. впервые представили контейнерную модификацию Leonidas Pod, предназначенную для авиации. Контейнеры со специальной аппаратурой могут использоваться различными самолётами, вертолётами и БПЛА. В 2024-м сообщалось о начале испытаний корабельной версии комплекса Leonidas H2O. Состав такого комплекса переработали с учётом специфики надводных платформ.
В октябре 2025 г. показали ещё один вариант комплекса — Leonidas AR (Autonomous Robotic). Его выполнили на гусеничной платформе TRX (Tracked Robot X ton — «10-тонный гусеничный робот») от компании GDLS. Согласно рекламным материалам, такое изделие, сохраняя все основные функции, отличается высокой проходимостью, а также способно действовать самостоятельно, без непосредственного участия оператора.
Пикап с микроволновой пушкой
Очередным представителем такого семейства микроволновых комплексов становится изделие Leonidas AGV. Как и в ряде предыдущих проектов, речь идёт об установке специального оборудования на новое шасси. При этом выбрана необычная платформа с особыми возможностями.
Новую «автономную наземную машину» построили на основе серийного автомобиля-пикапа Ford F-600, который имеет удачное соотношение грузоподъёмности и ходовых характеристик. Вместо штатного кузова на пикапе поставили оригинальную платформу со специальным оснащением. Также предусматривается установка некоторых новых приборов.
Компания Kodiak AI разработала для пикапа комплект аппаратуры для автономного управления. В него входят набор датчиков разного назначения, видеокамеры, бортовой компьютер с особым программным обеспечением, а также исполнительные механизмы. Предусматриваются и средства связи для обмена данными с оператором.
Автомобиль в версии AGV способен самостоятельно двигаться по заданному маршруту или к введённым координатам. Системы технического зрения помогают компьютеру искать оптимальный путь, обходить препятствия и т.д. Кроме того, при помощи автономной системы управления контролируется работа «электромагнитной пушки».
Опытный комплекс на полуприцепе
В кормовой части машины, на новой платформе, монтируется опорно-поворотное устройство с «электромагнитной пушкой». Также на ней имеются ящики для дополнительного имущества. Предусматривается вынесенная вверх небольшая платформа, находящаяся над крышей кабины автомобиля. На ней расположили антенные устройства разного назначения.
Главным элементом «Леонида» является активная фазированная антенная решётка, размещённая в качающемся прямоугольном корпусе. С её помощью осуществляется поиск воздушной цели — путём радиолокации или поиска характерных сигналов. Затем в направлении цели посылается мощный микроволновый импульс.
В зависимости от мощности такого сигнала, дальности до цели и её особенностей, происходит подавление или поражение электроники. Комплексы серии Leonidas могут регулировать степень воздействия на цель, вплоть до полного её выведения из строя. При этом наличие АФАР позволяет одновременно или с минимальными интервалами атаковать групповые цели.
По рабочим и боевым характеристикам изделие Leonidas AGV принципиально не отличается от других комплексов своего семейства. Главным нововведением этого проекта является автомобильное шасси с автономной системой управления. Такая платформа, по задумке разработчиков, должна упростить и удешевить серийный выпуск комплексов и их эксплуатацию. Кроме того, пикап обладает достаточно высокими ходовыми характеристиками для быстрого развёртывания на позициях.
Автономный комплекс Leonidas AR
Выбор для заказчиков
В начале 2023 г. компании Epirus и GDLS получили первый контракт от Пентагона на поставку изделий серии Leonidas. Ведомство хотело получить несколько комплексов для проведения собственных испытаний и оценки. В начале 2024 г. заказанные «электромагнитные пушки» поступили в опытную эксплуатацию.
Пентагон пока не вынес окончательное решение и не разместил заказ на полномасштабное серийное производство «Леонидов». Однако компании-разработчики рассчитывают на такое развитие событий и даже готовы стимулировать интерес потенциального заказчика. Именно с этой целью разрабатываются новые модификации комплекса на базе разных платформ.
К настоящему времени изделие Leonidas в сухопутном варианте успели разместить на буксируемом прицепе, пикапе, бронетранспортёре и на бронированной роботизированной платформе. Будущий покупатель может выбрать модификацию или модификации комплекса, лучше всего соответствующие его потребностям и особенностям будущей эксплуатации.
Впрочем, реальные перспективы всего семейства Leonidas пока под вопросом. Пентагон продолжает войсковые испытания и опытную эксплуатацию такой техники, но не торопится выдавать контракт на полномасштабное производство. Другие страны тоже не проявляют особого интереса к разработкам Epirus и GDLS. Однако, если покупатели появятся, то компании-разработчики смогут предложить им сразу несколько вариантов комплекса.
Информация