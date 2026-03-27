Иран предупредил об ударах по сталелитейным заводам в союзных США странах

Командование иранской армии предупредило об ответных ударах по предприятиям сталелитейной промышленности на территории Израиля и пяти других союзных США стран Ближневосточного региона. КСИР также призвал граждан стран региона покинуть районы, где расположены позиции американских военных.

Тегеран заявил, что в ответ на атаки США и Израиля на сталелитейные заводы Мубараке и Хузестан шесть сталелитейные заводы противника в регионе рассматриваются как новые цели для ответных ударов. Перечень этих объектов анализа промышленных мощностей союзных США ближневосточных стран.



В список предприятий вошли: завод Hadeed (SABIC) в Саудовской Аравии, предприятие Emirates Steel Arkan в ОАЭ, катарский Qatar Steel, Foulath (SULB & GIC) в Бахрейне, United Steel Industrial Co. (KWT Steel) в Кувейте и израильское предприятие Yehuda Steel.

Между тем, вопреки победным реляциям Трампа, заявляющего о якобы полном уничтожении ракетного арсенала Ирана, Reuters со ссылкой на источники в американской разведке сообщает, что США и Израиль уничтожили не более трети иранских ракет. Оставшаяся часть огромных запасов ракет успешно сохранена и активно применяется Тегераном. То же самое касается иранских ударных БПЛА. Данная информация явно противоречит официальным заявлениям представителям военного командования и президента США о практически полном погроме иранских дальних средств поражения и их запасов.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +11
    Вчера, 21:18
    Трамп!!! Сдавайся пока не поздно.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Вчера, 22:37
      hi Надо рыжему педофилу из Фашингтона соглашаться на место в палате у фрицев по соседству с биби, пока свои не замочили.
      Теперь одним ухом не отделается.
      Победы иранскому народу против сионистов и полосатых агрессоров-террористов!
      am angry
      1. Nemo70 Звание
        Nemo70
        +2
        Сегодня, 02:42
        Так то да ..А если на его место более умный и хитрый придет ? Пусть лучше пока этот идиот ,как и Байден сидт у власти ..Их то можно понять )))
        А вот тут ЗА полностью Зубы обломали США и Израилю Персы ,но и потери огромные у них в руководстве особенно ..Просто тупо убиваит их вместе с семьями твари ..
        P.S. Читал ,что убийсто девочек-школьниц иранских (170 убитых и плюс учителя ) ,это ИИ США дало команду ..Там в школе была учительница родственница аятолы Хамейни ..Вычислила и дала команду на ликвидацию оператор дал добро и Бабах ...
        Так и по нам могут ,кто тут пишет ))))
  2. Nemo70 Звание
    Nemo70
    +23
    Вчера, 21:19
    Я поражаюсь тактике Ирана с учетом ,что по факту все военно-политическое руководство выбито ..Как они грамотно раз за разом глушат США с Израилем !!! Бьют точечно и очень больно по всему западному миру и их арбских подстилок ..
    Красавы !!!
    P.S. По ходу их лидер все знал ,что такое будет и план военый мобилизации страны готовил десятилетиями ..И вот настало время !!! И он не прятался ,что самое главное ,принял смерть ,как истиный лидер страны которой 3000 лет истроии Персия !!!
    1. HUNTERDON Звание
      HUNTERDON
      +11
      Вчера, 21:23
      ну у них нет же медведева и шойгу
      1. wlkw Звание
        wlkw
        +1
        Вчера, 22:07
        Ну Медведев уже давно просто говорящая голова, от него ничего не зависит, пусть трепется, его задача - заменить Жирика, но харизмы не хватает.
        Вот Шойгу да...., хорош был только первые году на посту министра обороны, а потом что-то скурвился, глядя на парад арестованных замов.
        1. Nemo70 Звание
          Nemo70
          -1
          Сегодня, 00:53
          Согласен Владимир ..Что Димон,что Шойгу (нуэтот конечно ,работал на Армию ,но система его нагнула) А Димон болтает ..Так бы болтал в 08.08. 2008-ом ..А то в штаны наложил и н бе ни мэ ..А там грузины(нато) из всех стволов наших миротворцев и Цхинвал раскладывали по полной ..
          ВВП прилетел (там в Китае ему Буш лыбился ) Ну и пинча дал Димону приказ подписывай и начинай вторжение дибил ..!! Ну собрали кое как колонну и нагнули грузов ..Могли бы Ьбилисси взять ..И опять Стоп система !!
          Ну что то так было ..Слаба Россия была ,но могла бы Тбилиси взять с ходу ..Парни злые были и рвались в бой !!
          1. кот Краш Звание
            кот Краш
            +2
            Сегодня, 02:59
            Знакомый мужик в 08 году там служил, рассказал - примерно 30 вёрст до Тифлиса оставалось чисто доехать. Грузины просто бежали. Но, вдруг приказ стоп. И всё. А злые наши были за Цхинвал - это точно.
            1. Nemo70 Звание
              Nemo70
              0
              Сегодня, 10:32
              Все так и было Михаил ...Но на одном боевом духе наших солдат ,потери были бы большие ..Натовцы и заманивали нас а Тбилиси ..
              После 08.08.2008 Россия задумалась о технологиях западных Разделя и влавтсвуй .И как он все это делают и Арми. нужно восстанавливать срочно ..А не собирать со всей России бронетехнику ,чтобы идти на Цхинвал и т.д.
              Ну и началось перевооружение Армии и Флота и разгон всяких пятых колон во власти и Армии ..Успели вроде к 2015-му А к 2022-му уже почти все обновили ядерный потенциал и сверъзвуки встали на вооружение Ну "мультики Путина " !!
              Ну и главное продовольственная безопасность !!! Экспотировать начали продовольствие hi Ну и развивать промышленность ,пока ВПК ,но там идальше все пойдет ..Проблем много ,но они решаемы
              Воюем и непохо против запада и их технологий ..
              Вон Иран не испугался и мочит всех вокруг и услоаия ставит западу !!! Молодцы
    2. Михаил Сибирский Звание
      Михаил Сибирский
      -5
      Вчера, 22:47
      Персы отчаянные воины, но может быть недальновидные. Испортить отношения со всеми соседями-арабами рискованный шаг.
      1. тоже-врач Звание
        тоже-врач
        +2
        Вчера, 23:59
        Ничто так не улучшает отношения, как Победа. Поражение же невозможно компенсировать хорошим поведением. Проигравшего будут топтать и гнобить, каким бы высокоморальным ангелом он бы не был...
      2. Nemo70 Звание
        Nemo70
        +2
        Сегодня, 01:10
        Вот в этом они очень правильно себя повели ..Долбить начали всех ,кто англосаксов с Израилем поддерживал ..И завыли на весь мир глобалисты теряя ПРИБЫЛИ и вассалов на БВ ! МОЛОДЦЫ ..России бы так себя вести сразу и глядиштза год бы с окриной разобрались ..На четвертом году только начали бомбить тихо энергосистему ..И что ?
        Теперь ныжно расфигачить коллеторы и водоснабжение ,особенно на западной украине ..А все жалеем ? А наши гибнут под ударами дронов ,которые на западной окраине собирают и и поток идет из Польши натовской ..Вот такие дела
      3. Grencer81 Звание
        Grencer81
        -1
        Сегодня, 04:13
        А разместить на своей земле военные базы США,с которых на Иран будут отправлять явно не посылки с конфетами, это ещё более глупое решение.
      4. Миха1981 Звание
        Миха1981
        0
        Сегодня, 06:33
        Там испорчено ещё в 80-е, с чего монархии с Израилем замирились, вот как раз по этой причине.
    3. Комментарий был удален.
    4. ilnur31 Звание
      ilnur31
      -1
      Вчера, 23:57
      хорошо сказано прямо в точку
  3. ssz Звание
    ssz
    +1
    Вчера, 21:20
    Рыжий = балабол, кто бы сомневался.
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      -1
      Сегодня, 00:43
      Трамп исполнитель !!! А кто за ним стоит ? Тут уж опасно говорить Даже Нетаьяха не знает !!
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    +8
    Вчера, 21:21
    И смех, и грех. Объявивший намедни о военной поддержке Израиля командующий армией Уганды, заявил о быстром захвате Тегерана, если в дело вступит его спецназ. Американский генерал говорил про "Киев за три дня", а угандиец всё же поскромничал - взялся провернуть обещанную операцию за две недели. Ну красавчик же. smile
    1. kromer Звание
      kromer
      +7
      Вчера, 21:36
      Так ему своих людоедов по тропическим лесам 10 дней собирать. Сутки на перелет. Три дня на штурм. Все правильно. laughing
    2. tabletkin73 Звание
      tabletkin73
      +2
      Вчера, 21:55
      Был у нас похожий типок, Грачев его звали.
      1. Карельский Звание
        Карельский
        -1
        Вчера, 22:18
        Паша-Мерседес.Еще прославился крещением в грузии
        1. kromer Звание
          kromer
          -2
          Вчера, 23:41
          Он же Паша Шестисотый. laughing
  5. TEM Звание
    TEM
    +4
    Вчера, 21:23
    Ай молодца ПЕРСЫ ! У НИХ ВСЯ МОРДА ЛИЦА В КРОВИ ,
    А ОНИ ГОТОВЯТСЯ БИТЬ ПО ,, ФАБЕРЖЕ " ВРАГОВ !!!
    И УДАРЯТ !!! ПОЧЕМУ ТО Я В ЭТОМ НЕ СОМНЕВАЮСЬ ...
  6. Livonetc Звание
    Livonetc
    +9
    Вчера, 21:24
    Подарок металлургам России и Индии.
    1. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      -2
      Сегодня, 00:37
      А то! lol
      А как строители с производственниками уже "радуются", просто не передать словами. laughing
      Забыл, что последний раз брал из номенклатуры металлопроката , но за то помню циферку за тонну, а это уже без малого 200000рэ/тонна. fellow
  7. Last centurion Звание
    Last centurion
    +3
    Вчера, 21:36
    видимо к концу этой войны выпас верблюдов станет основным бизнесом арабов

    зы: из них сделали пример того, почему нельзя терять суверенитет
    1. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      -2
      Сегодня, 00:42
      Это вы случаем не про Основной закон в части первой, Конституции РФ? wink
  8. Капитан Пушкин Звание
    Капитан Пушкин
    +5
    Вчера, 21:37
    Почему-то персы обделили своим внимание предприятия ВПК Израиля.
    Странно как-то.
    А там есть над чем давно пора серьёзно поработать.
  9. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +2
    Вчера, 22:05
    Вечер пятницы завершается приятными новостями , искренее уважение Иранцам методично очищающих планету от американских бесов.
  10. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Вчера, 22:41
    Самое главное - у Ирана есть боевой дух и беспримерная стойкость в желании победить врага. Невольно приходится вспоминать о "жидкосильных" угрозах и постоянных "протестах" и "озабоченностях" нашего руководства при ведении боевых действий на б/украине... Образно говоря, наше руководство пытается в рукопашном бою действовать по правилам спортивной борьбы, в то время как в рукопашке все средства должны быть применены ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ противника, причем, без всяких правил!
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      -1
      Сегодня, 03:03
      Ну ваши слова справедливы если нужна победа . А если победа не нужна , а важен барыш, навар, откат и маржа ? Тогда все и встает на свои места . Все становится ясно и понятно
  11. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +1
    Вчера, 23:33
    Арабо-персидское противостояние длится уже полторы тысячи лет. Нынешняя война просто эпизод из многих.
  12. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 03:01
    Одно мне не понятно : зачем предупреждать когда надо молча бить?
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 04:15
      Там,на этих заводах полно иностранных рабочих,в т.ч.и из Китая.
    2. maiman61 Звание
      maiman61
      -1
      Сегодня, 07:59
      Или молча не бить, как мы?!
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 04:37
    практически полном погроме иранских дальних средств поражения и их запасов.
    Конашенков четыре года назад тоже говорил, что вся хихляцкая авиация уничтожена вместе с аэродромами
  14. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 06:14
    Молодцы!А за наших стыдно.
  15. maiman61 Звание
    maiman61
    -1
    Сегодня, 07:59
    Отличная новость! Это значит, что у Ирана закончились СЕРЬЁЗНЫЕ цели и они уже бьют по другим целям!!!
  16. cytadell Звание
    cytadell
    0
    Сегодня, 10:38
    Иранцам нужно исключить утечку информации через смартфоны и иные устройства. Нельзя недооценивать их шпионские возможности. Вместе с тем вытравливать шпионскую агентуру из своих вооруженных сил и ВПР. Иран в эти несколько недель показал что у него есть хребет, и что он может не только безропотно терпеть санкции, но и огрызаться и защищать себя. Всё это достойно уважения. Так держать! Россия и Китай должны всячески помогать Ирану отстоять себя!