Иран предупредил об ударах по сталелитейным заводам в союзных США странах
Командование иранской армии предупредило об ответных ударах по предприятиям сталелитейной промышленности на территории Израиля и пяти других союзных США стран Ближневосточного региона. КСИР также призвал граждан стран региона покинуть районы, где расположены позиции американских военных.
Тегеран заявил, что в ответ на атаки США и Израиля на сталелитейные заводы Мубараке и Хузестан шесть сталелитейные заводы противника в регионе рассматриваются как новые цели для ответных ударов. Перечень этих объектов анализа промышленных мощностей союзных США ближневосточных стран.
В список предприятий вошли: завод Hadeed (SABIC) в Саудовской Аравии, предприятие Emirates Steel Arkan в ОАЭ, катарский Qatar Steel, Foulath (SULB & GIC) в Бахрейне, United Steel Industrial Co. (KWT Steel) в Кувейте и израильское предприятие Yehuda Steel.
Между тем, вопреки победным реляциям Трампа, заявляющего о якобы полном уничтожении ракетного арсенала Ирана, Reuters со ссылкой на источники в американской разведке сообщает, что США и Израиль уничтожили не более трети иранских ракет. Оставшаяся часть огромных запасов ракет успешно сохранена и активно применяется Тегераном. То же самое касается иранских ударных БПЛА. Данная информация явно противоречит официальным заявлениям представителям военного командования и президента США о практически полном погроме иранских дальних средств поражения и их запасов.
