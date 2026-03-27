Пресса БВ иллюстрирует сообщения о якобы сбитом Mirage-2000 ОАЭ кадрами из игры
Ближневосточные медиа пишут о том, что Иран сбил ещё один самолёт. На этот раз под иранский удар попал истребитель Mirage-2000-9.
В сообщениях говорится, что истребитель принадлежал ВВС Объединённых Аарабских Эмиратов и в воздух поднимался для перехвата иранских БПЛА. Публикующие сведения о поражении «Миража» ОАЭ информацию о судьбе лётчика не распространяют.
При этом в Минобороны ОАЭ информацию о потере истребителя французского производства не подтверждают, хотя и подтверждают факт того, что в воздух такие самолёты сегодня поднимались для перехвата воздушных средств поражения.
Анализ публикуемых кадров со «сбитым Mirage-2000-9» позволяет сделать вывод о том, что, с большой долей вероятности, речь идёт о недостоверной информации.
Иллюстрации соответствуют видеоряду из компьютерной игры, где демонстрируется поражение не «Миража», а Saab 35 Draken – шведскому самолёту, который выпускался в 1960-70-х годах. В современных ВВС ОАЭ таких самолётов нет. Верхнее фото соответствует реальному Mirage-2000 ВВС Арабских Эмиратов.
Ранее источники в ОАЭ заявляли, что с помощью истребителей военно-воздушных сил страны удалось перехватить уже не менее 7 иранских дронов и двух ракет, которые были нацелены на военные базы и объекты топливно-энергетического комплекса. Напомним, что в ОАЭ находится одна из крупнейших в регионе логистических военных баз США.
