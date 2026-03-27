Пресса БВ иллюстрирует сообщения о якобы сбитом Mirage-2000 ОАЭ кадрами из игры

Пресса БВ иллюстрирует сообщения о якобы сбитом Mirage-2000 ОАЭ кадрами из игры

Ближневосточные медиа пишут о том, что Иран сбил ещё один самолёт. На этот раз под иранский удар попал истребитель Mirage-2000-9.

В сообщениях говорится, что истребитель принадлежал ВВС Объединённых Аарабских Эмиратов и в воздух поднимался для перехвата иранских БПЛА. Публикующие сведения о поражении «Миража» ОАЭ информацию о судьбе лётчика не распространяют.



При этом в Минобороны ОАЭ информацию о потере истребителя французского производства не подтверждают, хотя и подтверждают факт того, что в воздух такие самолёты сегодня поднимались для перехвата воздушных средств поражения.

Анализ публикуемых кадров со «сбитым Mirage-2000-9» позволяет сделать вывод о том, что, с большой долей вероятности, речь идёт о недостоверной информации.



Иллюстрации соответствуют видеоряду из компьютерной игры, где демонстрируется поражение не «Миража», а Saab 35 Draken – шведскому самолёту, который выпускался в 1960-70-х годах. В современных ВВС ОАЭ таких самолётов нет. Верхнее фото соответствует реальному Mirage-2000 ВВС Арабских Эмиратов.

Ранее источники в ОАЭ заявляли, что с помощью истребителей военно-воздушных сил страны удалось перехватить уже не менее 7 иранских дронов и двух ракет, которые были нацелены на военные базы и объекты топливно-энергетического комплекса. Напомним, что в ОАЭ находится одна из крупнейших в регионе логистических военных баз США.
  1. dzvero Звание
    dzvero
    -2
    Вчера, 22:18
    Неужели в Иране тоже поставили РВВ на дроны?
  2. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Вчера, 22:23
    кадрами из игры

    Просто очередное доказательство, что мы живем в Матрице. Ну или в сне Будды- это кому, что больше нравится.
  3. ideo098 Звание
    ideo098
    -1
    Вчера, 22:42
    7 дронов (?) и 2 ракеты. (?) ..... хвала всем ВВС ОАЭ ?
  4. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 00:33
    Мы живем во времена, когда просто видео или даже фото само по себе перестало служить доказательством события, сейчас такие вещи можно оценить только комплексно, да и то непросто. Слишком просто стало подделывать такое для уровня обывателя :((. О простых голословных заявлениях даже смешно говорить...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 01:24
    Есть достоверная информация - еврей,еврею сдаёт в Израиле квартиру с комнатой " убежищем" на две недели за 2 500 $ .Ничего личного, только бизнес .Поддерживающих удары по Ирану израильтян снизилось с 78 % до 50 % ( корреспондент ВГТРК в Израиле Пашков).ПРО Израиля по прежнему всё сбивает ?"Вояка" ты где ,ты живой - поставь плюс или минус .Отзовись!.
    1. solar Звание
      solar
      +4
      Сегодня, 01:54
      Есть достоверная информация - еврей,еврею сдаёт в Израиле квартиру с комнатой " убежищем"

      Для Израиля ничего особенного. С 1992 года, после войны в Ираке, это обязательное требование к жилью- иметь в квартире специальное укрепленное "защищенное пространство" (или "комната безопасности").
      1. бухач Звание
        бухач
        -2
        Сегодня, 02:50
        Какие умные евреи!Весь мир,после развала СССР,готовился жить в согласие,для некоторых даже история кончилась,а они дальновидно убежища рыли,стало быть готовились к чему-то нехорошему.Знали что предстоит в будущем?Или готовили его,это самое будущее где города рушатся и кровь рекой льётся практически по всему арабскому миру?Мудрецы да и только.Смех смехом(горьким)но жизни своих гражданских сохранять в Израиле умеют,тут они молодцы.Кабы ещё чужих гражданских берегли побольше .
    2. Igool Звание
      Igool
      0
      Сегодня, 02:54
      Цитата: tralflot1832
      Израиля по прежнему всё сбивает ?"Вояка" ты где ,ты живой - поставь плюс или минус .Отзовись!.


      Да, действительно израильский захистник куда-то запропастился. Наверное:
      "Ушёл в подполье – пусть ругают за прогул! Сегодня ночью я три шины пропорол,– Так полегчало – без снотворного уснул!" В.С. Высоцкий
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        +1
        Сегодня, 06:14
        Может быть просто заблокировали.
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    -2
    Сегодня, 04:32
    Классные кадры! Идет в землю уверенно! good
    пи.си. Кстати, а где там косящее под еврея, которое все время требует "пруфов от Махмуда"? Ау-у! Посмотри и усбагойся! tongue