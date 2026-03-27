Рубио: если Украина не захочет пойти на уступки, война продолжится
Обвинивший Зеленского во лжи глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что если Украина не хочет идти на определенные уступки ради мирного урегулирования, то война будет продолжаться.
Рубио отметил, что США передали украинской стороне условия, на которых настаивает Москва, но Вашингтон не может сделать выбор за Украину. Госсекретарь считает, что ради заключения мира Зеленскому следует принять решение о выводе ВСУ из подконтрольных Киеву районов Донбасса. Если они не хотят принимать определенные решения или определенные уступки, значит, война будет продолжаться. Ранее Трамп также заявлял, что мирное урегулирование украинского кризиса всецело зависит от готовности Зеленского принять условия России.
Кроме того, Рубио сообщил, что США перенаправят на Ближний Восток вооружения, ранее предназначавшиеся для Украины. Белый дом уже уведомил своих европейских союзников по НАТО о том, что поставки американских вооружений Украине будут нарушены, поскольку война с Ираном опустошает склады Пентагона, из запасов которых Киев получал ракеты для систем ПВО и другое оружие.
При этом, по информации Politico, в Европе очень обеспокоены тем, что американцы им открыто заявляют, что в приоритете у Штатов не Украина, а Ближний Восток. В настоящее время Пентагон направляет в Ближневосточный регион даже оружие, которое произведено по заказу других стран, в результате чего скапливается немаленькая очередь. Вложивших немалые деньги в программу PURL европейцев фактически ставят перед фактом, что заказанное ими оружие летит не в Киев, а в Тель-Авив и союзные США страны Персидского залива.
