Рубио: если Украина не захочет пойти на уступки, война продолжится

Обвинивший Зеленского во лжи глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что если Украина не хочет идти на определенные уступки ради мирного урегулирования, то война будет продолжаться.

Рубио отметил, что США передали украинской стороне условия, на которых настаивает Москва, но Вашингтон не может сделать выбор за Украину. Госсекретарь считает, что ради заключения мира Зеленскому следует принять решение о выводе ВСУ из подконтрольных Киеву районов Донбасса. Если они не хотят принимать определенные решения или определенные уступки, значит, война будет продолжаться. Ранее Трамп также заявлял, что мирное урегулирование украинского кризиса всецело зависит от готовности Зеленского принять условия России.



Кроме того, Рубио сообщил, что США перенаправят на Ближний Восток вооружения, ранее предназначавшиеся для Украины. Белый дом уже уведомил своих европейских союзников по НАТО о том, что поставки американских вооружений Украине будут нарушены, поскольку война с Ираном опустошает склады Пентагона, из запасов которых Киев получал ракеты для систем ПВО и другое оружие.

При этом, по информации Politico, в Европе очень обеспокоены тем, что американцы им открыто заявляют, что в приоритете у Штатов не Украина, а Ближний Восток. В настоящее время Пентагон направляет в Ближневосточный регион даже оружие, которое произведено по заказу других стран, в результате чего скапливается немаленькая очередь. Вложивших немалые деньги в программу PURL европейцев фактически ставят перед фактом, что заказанное ими оружие летит не в Киев, а в Тель-Авив и союзные США страны Персидского залива.
    Вчера, 22:17
    ......... то война будет продолжаться.

    Об чем вопрос. Она и так продолжается, может еще лет 10 продолжаться.
      Вчера, 22:25
      Твои бабы так много бойцов нарожали?
        Вчера, 23:11
        А вашим бабам вообще рожать противопоказано.
        Вчера, 23:42
        в шароварии свет дали?
        ну что сделать, да короткий
      Вчера, 22:44
      И 20 пока не вычистим бандеровскую сволочь и в Канаде тоже !!! Это уже дело принципа ,устали мы Русские от оскорблений и грабежей "братьев" и предательства ..Ради наших дедов и прадедов решим эту проблему раз и на всегда ..Ну лет на 100 точно !!!
      Кавказ утихомирили ,а этих уже точно загасим жестко ,раз и на всегда ! Менталитет я их знаю хооолятский .
      P.S. После 1945-го в борьбе с бандеровщиной погибло около 50 тыс .человек ,в основном гражданские ..И добивали их Судоплатовцы долго ..Потос пришел Хрущь и всех выпустил из лагерей и Крым им еще подарил ..
      Вот опять воюем !!!!
        Вчера, 22:56
        "А ваш дворник большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль?" (с)
        Вчера, 23:19
        19 февраля 1954 года, новым генсеком СССР Хрущёвым, Крымская область РСФСР была передана в УССР. Таким образом, границы Украины с юга полностью повторили границу черты постоянной оседлости евреев Российской империи
          Сегодня, 01:00
          новым генсеком СССР

          Новое слово в государственном управлении.
      3. Комментарий был удален.
    Вчера, 22:23
    Получается развели Путина на Аляске.
    Штаты и не собирались заканчивать конфликт.
    Какая свора идиотов управляет нашей странной, даже страшно представить.
      Вчера, 22:33
      Именно такая. А вам нравится. Дальше и глубже.
      Вчера, 22:51
      Вашей страной правит зелибобик, к нему все вопросы
      Вчера, 23:12
      Ну сначала посмотрите, что в США, а вот кто управляет Украиной подумайте.
      Не лейте грязь на свою страну.
      Сегодня, 01:01
      Получается развели Путина на Аляске.
      Вы делегируйте своей кастрюле вопрос - в чём развод, если сначала вывод всу из Донбаса, а затем прекращение огня? Пусть она вспомнит, что такое причинно-следственные связи, подумает и обьяснит вашей постоянно чешущейся голове правильные выводы.
        Сегодня, 09:43
        Рубио во всеуслышание заявил что условия вывода ВСУ с Донбасса для завершения конфликта американская сторона не ставила.

        . Рубио подчеркнул, что Зеленскому было разъяснено предельно четко, и он должен был усвоить, так это то, что гарантии безопасности предоставляются лишь по завершении войны. Однако это не увязывалось с условием «если он не уступит территории».

        Мне неведомо, почему он распространяет лживые утверждения. Это просто не соответствует фактам

        – добавил госсекретарь.

        Как полагают эксперты и политологи, этими высказываниями глава внешнеполитического ведомства фактически на высшем уровне подтвердил то, во что до сих пор не могут поверить в Москве – так называемый «дух Анкориджа» (то есть приверженность Вашингтона договоренностям августа прошлого года с Москвой) миф, его не существует, он давно мертв.


        https://topcor.ru/69908-gossekretar-rubio-podtverdil-smert-duha-ankoridzha.html
    Вчера, 22:24
    Пока зеленские коптят, гибнут русские.
      Вчера, 23:10
      Дело в том, что у Зеленского чужие солдаты, а у России свои.
      Так воевать с Россией можно.
    Вчера, 22:42
    Много говорят...
    Из очевидного, Рубио тот политик, который на виду, на слуху и в топе, политиков полосатии!
    В общем то, у республиканцев скамейка запасных, да таких, серьёзных, топовых, не пустует! wink
    Вчера, 22:46
    . Вложивших немалые деньги в программу PURL европейцев фактически ставят перед фактом, что заказанное ими оружие летит не в Киев, а в Тель-Авив и союзные США страны Персидского залива.

    И, что характерно, деньги не возвращать никто не собирается.
    :)
    Вчера, 23:07
    Зеленскому следует принять решение о выводе ВСУ из подконтрольных Киеву районов Донбасса.

    Да российские войска, как то и без помощи США, освободят Донбасс.
    "Помощь" США, это очередные "зухенвеи" Трампа.
      Сегодня, 00:02
      Так то, когда полосатики сами за себя, ещё и за того парня Беню... для нас это не вредно, как минимум.
    Вчера, 23:08
    При Байдене Зеленский дверь в Белый дом ногой открывал и в конгресс тоже.Сейчас у него ( зеленского ) пошло что то не так .Он назначен ответственным за свою судьбу ,а не Россия .Я считаю что это прогресс .ЕС как нацисткий союз должен быть уничтожен ,пока есть возможность - мирным путём .
      Сегодня, 00:20
      А в президенции Нетаньяху, лучший брат.
      Сегодня, 00:25
      ...пока есть возможность - мирным путём .
      Андрей, тут мирным не получится. Мы договоренноспособность наших "партнёров" уже и в Минске, и в Стамбуле проверили. Им это не нужно. На примере Ирана нам уже показали, что дипломатия в нынешнем мире уже не работает. Силовым - тоже пока тупик. Тут кардинальная смена нужна. Принятие сильных решений. Железная воля и искоренение лобби в "близких кругах". Мы построили новую вертикаль власти. А похоже - это вертикаль безвластия..
    Вчера, 23:15
    Если они не хотят принимать определенные решения или определенные уступки, значит, война будет продолжаться. Ранее Трамп также заявлял, что мирное урегулирование украинского кризиса всецело зависит от готовности Зеленского принять условия России.

    У Путина иллюзий не было. Надо просто ВВП слушать. Его ещё хотели склонить на перемирие на период переговоров. Плохо то, что ВС РФ пока не в силах достаточно быстро сломить сопротивление ВСУ, которое слабее не стало. Выхода два: мобилизация страны и военнообязанных или удары ТЯО.
    Вчера, 23:21
    Не верю я этим ким клоунам.
    Но ,то что оружия будет меньше-это хорошо, даже отлично.
      Сегодня, 00:20
      А кто верит ?
    Вчера, 23:24
    Не-а Это означает что ведомый - вами не контролируем! Он неуправляем
    Вчера, 23:37
    А она не пойдет на уступки, ибо некуда ей уступать. Или война с Россией, или Украинская Гражданская Война!
    Сегодня, 00:10
    Сегодня правительство Украины объявило о падении ВВП за первые два месяца года на 1,2 %; скорее всего, этот показатель окажется ещё выше. Продолжайте наносить удары по украинскому сельскохозяйственному экспорту в морских портах и по энергетической системе. В этом и заключается ключ к победе.
      Сегодня, 00:21
      А не уж то такое правительство, ещё есть ?
    Сегодня, 00:12
    Рубио и ранее был и теперь остается антиРоссийским политиком.
    Сегодня, 00:58
    Вам не интересно у какого олигарха зашевелилась совесть ,когда он на встрече Путина ВВ с РССП вдруг перечислил существенную сумму из семейного бюджета .Подавая другим пример- делай как я ,делай лучше меня. laughing
      Сегодня, 01:13
      Прорабатывается визит Ким Чен Ын в Москву .3- 4 дивизии КНДР на границе с Финляндией нам не помешают. what
    Сегодня, 05:40
    Ха ха, сделал открытие. Пока их к стенке не припрут война не закончится.