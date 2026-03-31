Подходи, налетай, вот всем свежий «Борамай»!
Давным-давно, в 2010 году, две страны, Южная Корея и Индонезия, договорились о совместных работах над самолетом будущего. Индонезия, правда, из проекта вывалилась, но для этой страны дело совершенно обычное. А вот корейцы уперлись, и в 2022-м прототип полетел.
Были те, кто не верил в то, что проект полетит. Были те, кому вообще все равно. А были и такие, кто очень внимательно смотрел за развитием событий. Южнокорейский KF-21, как и турецкий KAAN, очень привлекательны для тех стран, у кого маловато денег для покупки европейских или американских самолетов и маловато храбрости для приобретения российских.
Недаром Перу после известий о начале серийного выпуска KF-21 очень резко так сняла с повестки покупку F-16. «Нас не так поняли, вырвано из контекста, и вообще, у нас денег нет» — что-то такое выдали, очень скомканное.
Учитывая, что Перу является импортером бронетехники из Южной Кореи, очень вероятно, что и самолет весьма интересен для военных этой страны.
И вот торжественный момент: Южная Корея представила первый серийный образец собственного истребителя KF-21. Это важное событие в рамках программы также свидетельствует о том, насколько быстро она продвигается: с момента презентации первого прототипа истребителя прошло чуть больше пяти лет. График разработки особенно впечатляет по сравнению с другими программами создания истребителей нового поколения, хотя Сеул пошел на некоторые ухищрения, чтобы уложиться в столь сжатые сроки.
Естественно, всё было по-корейски помпезно. Что говорить, умеют эти ребятки из всего сделать шоу.
Первый серийный KF-21, также известный как Boramae, что в переводе с корейского означает «ястреб», — это двухместный истребитель, представленный на церемонии в штаб-квартире компании Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне, к юго-востоку от Сеула.
Дирижировал шоу сам президент Южной Кореи Ли Джэ Мён. Он заявил гостям, что истребитель символизирует «стремление Южной Кореи к самодостаточной обороне», и добавил, что намерен сделать страну одной из четырёх ведущих оборонных держав мира.
Очень… высокопарно. Особенно насчет четвертой державы в мире. Хотя в этом мире и не такое случается. Нет никаких сомнений в том, что Южная Корея быстро становится крупным игроком в сфере оборонного производства, и это все чаще отражается на ее экспорте.
Помимо KF-21, Ли также уделил время рассказу о самоходной гаубице K9 и зенитно-ракетном комплексе Cheongung страны, которые обеспечили выгодные продажи за рубеж. В сфере военной авиации T-50/FA-50, усовершенствованный учебно-тренировочный реактивный самолет/легкий боевой самолет производства Корейской аэрокосмической корпорации, также зарекомендовал себя как перспективная модель для международных продаж.
Возвращаясь к KF-21, отметим, что этот истребитель был разработан для замены выведенных из эксплуатации в Южной Корее F-4E Phantom II и все еще стоящих на вооружении F-5E/F Tiger II. В ВВС Южной Кореи все не так плохо, как может показаться на фоне информации о F-4 и F-5, которые являются летающими анахронизмами. Там есть F-15 и F-16, пусть не самых новых модификаций, заказаны F-35 в количестве 20 единиц, теперь очередь за KF-21. Все очень логично.
Официально программа была запущена в 2016 году, за ней последовали выпуск первого прототипа в апреле 2021 года и первый полёт прототипа в июле 2022 года. В мае 2023 года KF-21 был условно признан «пригодным для боевых действий».
Пилот покидает первый прототип KF-21 на церемонии выкатки в Сачхоне в апреле 2021 года
Всего было построено и испытано шесть прототипов, два из которых представляют собой двухместную версию самолета.
Согласно ранее объявленным планам, ВВС Республики Корея (ROKAF) должны получить 40 самолетов KF-21 к 2028 году, а к 2032 году их парк должен насчитывать 120 единиц.
Что касается того, как Южная Корея так быстро достигла этого уровня, то надо признать, корейцы выбрали подход, заметно отличающийся от других программ по созданию истребителей нового поколения.
KF-21 никогда не позиционировался как истребитель пятого поколения со всеми присущими ему передовыми характеристиками и возможностями. Вместо этого Сеул называет его «истребителем 4,5-го поколения», используя терминологию, которая чаще всего применяется для обозначения новых или значительно модернизированных истребителей, появившихся в 1990-х годах.
В отличие от «настоящего» истребителя пятого поколения, конструкция планера KF-21 не ориентирована в первую очередь на малозаметность, а уровень интеграции датчиков заметно ниже, чем, например, у F-35. Однако проще — не значит хуже. Учитывая уровень развития электроники в Южной Корее.
Ну и для ВВС Республики Корея более навороченный истребитель не так актуален, поскольку они уже получают F-35A, поставляемые США. Конечно, в адрес «Пингвина» было сказано уже огромное количество лестных слов, особенно в адрес электронных систем. Так что более простой и надежный самолет придется ко двору. Вообще сам подход на удивление прагматичен: корейцы не стали гнаться за цифрами поколения, строить самолет, который сможет выскакивать в космос и так далее.
Истребитель F-35A ВВС Республики Корея
В то же время KF-21 будет обладать множеством передовых функций, которые не помешали бы и более амбициозному проекту. К ним относятся радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и инфракрасная система поиска и слежения (IRST). В его вооружение также войдут ракеты класса «воздух-воздух» MBDA Meteor с прямоточным воздушно-реактивным двигателем и, как сообщается, крылатые ракеты большой дальности местного производства.
Концепт-арт KF-21, вооруженного четырьмя полуутопленными ракетами «Метеор» класса «воздух-воздух», ракетами самообороны IRIS-T и парой корректируемых авиабомб JDAM
Есть возможности и для дальнейших усовершенствований, которые приблизят KF-21 по характеристикам к истребителям пятого поколения. В первоначальном варианте KF-21 размещает вооружение снаружи или полуконформно, хотя в будущей версии Block 3 самолета планируется предусмотреть внутренние отсеки для вооружения.
Рассматриваются и другие усовершенствованные версии самолета, в том числе платформа для создания помех, концепция которой была представлена на церемонии выкатки.
Естественно, в духе времени, Южная Корея также внедряет концепцию совместного использования пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов для дальнейшего расширения возможностей KF-21.
Сеул рассчитывает, что его истребители KF-21 будут тесно взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами собственной разработки, что позволит расширить возможности пилотируемого истребителя и максимально увеличить «боевую массу». В этом отношении двухместная версия самолета должна иметь особое преимущество, поскольку в задней кабине можно разместить специального оператора дронов. Но это отдельная концепция, которая требует хорошей проработки.
Картинка, конечно, но с картинок все обычно начинается. Хорошо вооруженный KF-21 (с дополнительной системой целеуказания на внешней подвеске) выполняет задание вместе с тремя малозаметными беспилотниками
Что касается технических характеристик, KF-21 тоже не отстает: по некоторым данным, его кинематические характеристики лучше, чем у F-16C. Впрочем, не будем забегать вперед и дождемся официальных релизов.
Так что получилось у корейцев? Избежав некоторых аспектов разработки истребителя, которые традиционно требуют огромных затрат времени и средств, Корейскому институту аэронавтики удалось опередить многих потенциальных конкурентов. В то же время разрыв в пять лет между выпуском прототипа и первого серийного образца по сравнению с разрывом в 11 лет между первым полетом прототипа X-35 Joint Strike Fighter и первым полетом первого серийного самолета F-35A AF-6 впечатляет.
В России между первым полетом прототипа Т-50 в 2010 году и первым полетом первого серийного Су-57 в 2020 году тоже прошло целых 10 лет. Так что в скорости отработки проекта корейцы реально удивили многих.
Это не значит, что у KF-21 не было проблем. В частности, непростые отношения сложились с Индонезией, которая присоединилась к программе в качестве младшего партнера, но затем оказалась втянута в споры о стоимости и распределении работ, и в итоге младший партнер не состоялся.
И теперь, согласно последним сообщениям, Сеул планирует заключить сделку по экспорту 16 истребителей KF-21 в Индонезию. Президент Ли также заявил, что Южная Корея будет искать других партнёров для дальнейшего повышения конкурентоспособности своей оборонной промышленности, в том числе, возможно, и за счёт KF-21.
Прототип KF-21 совершает испытательный полет во время Сеульской международной выставки
Южная Корея все активнее разрабатывает широкий спектр авиационных средств поражения собственного производства, чтобы не зависеть от импорта оружия и в то же время иметь возможность самостоятельно предлагать их на экспорт, не сталкиваясь с потенциальными ограничениями, такими как Правила международной торговли оружием (ITAR) правительства США.
Учитывая растущую репутацию Южной Кореи как поставщика высокотехнологичного вооружения, KF-21 вполне может стать очень привлекательным экспортным продуктом. Тем временем серийное производство этого истребителя приближает первую поставку для ВВС Республики Корея и тем самым подчеркивает продолжающуюся модернизацию военно-воздушных сил.
Вообще, самолеты на экспорт — это доступно не всем. Вообще, Республика Корея не вчера вышла на международный рынок оружия в качестве поставщиков. Более того, Южная Корея перешагнула статус регионального поставщика оружия. До поры в числе клиентов на бронетехнику значились Таиланд, Гаити, Малайзия, Филиппины, Австралия, то есть соседи. Затем пришла очередь стран Южной Америки. Перу и Чили пополнили ряды клиентов Южной Кореи.
Но настоящий прорыв случился тогда, когда Южная Корея вышла на рынок со своим первым самолетом Т-50 «Золотой орел». «Орел» действительно оказался золотым, самолет купило приличное количество стран: Малайзия, Филиппины, Индонезия, Ирак, Польша и Таиланд. Учебно-боевой самолетик пришелся по вкусу, еще некоторое количество стран думают над приобретением.
Проданные на экспорт 114 самолетов не могли не воодушевить корейцев на дальнейшие усилия по продвижению своих самолетов на внешний рынок. Как известно, аппетит приходит во время еды, так что и KF-21 может ожидать интересная карьера.
