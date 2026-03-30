Кратко о броневом алюминии БМП-3

Алюминиевая броня АБТ-102

Источник:

«Алюминиевая броня АБТ-102». А.А. Арцруни, Г.А. Балахонцев, М.И. Маресев и др. «Вестник бронетанковой техники» №6 за 1980 год.

Алюминиевая противопульная броня АБТ-101 получила широкое признание в отечественном танкостроении. Она используется для изготовления цельноалюминиевых корпусов боевых машин десантных войск БМД-1. Применение алюминиевой брони для подобных машин позволяет получить выигрыш в массе до 30 %, по сравнению со стальной броней.Однако, если на начальном этапе работ по алюминиевой броне шла защита только от пуль калибров 7,62 и 12,7 мм, то теперь стоит задача создания легких машин с защитой также от снарядов малокалиберных пушек калибром до 30 мм. Этим требованиям отвечает новый броневой алюминиевый сплав АБТ-102, который отличается от АБТ-101 более низким содержанием цинка, магния и марганца.Характерные механические свойства сплава АБТ-102 следующие: σв = 46–48 МПа; σ0,2 = 38–42 МПа; δ = 10 %; αк = 10–14 (Н·м)/см²; твердость 135–145 НВ.Режимы термической обработки аналогичны ранее разработанным для сплава АБТ-101. Снижение уровня легирования по цинку и магнию делает сплав АБТ-102 более технологичным при литье и обработке давлением (прокатка, прессование, ковка, штамповка), а также повышает его коррозионную стойкость.В настоящее время сплав применяется для изготовления проката толщиной до 80–100 мм.Разработка сплава АБТ-102 шла в направлении повышения живучести брони. Известно, что одним из основных критериев живучести брони при снарядном обстреле является отношение толщины брони b к калибру снаряда d. Противопульная алюминиевая броня работает, как правило, при b/d, равном 3–5, а противоснарядная 1–3, однако броневое материаловедение требует повышения вязкости брони при меньших отношениях b/d.Необходимость обеспечения сочетания противопульной и противоснарядной стойкости приводит к достаточно жестким ограничениям по твердости противоснарядной брони. Противоснарядная стойкость алюминиевой брони находится в прямой зависимости от твердости и требует твердости не ниже 140 НВ (для сплава АБТ-101 твердость — 140–160 НВ).Однако, хотя зависимость противоснарядной стойкости от твердости в пределах 115–165 НВ пока не установлена, живучесть этой брони требует ограничения верхних допустимых значений твердости. Можно предположить, что оптимальной для противоснарядной алюминиевой брони является твердость около 140 НВ.Проведены сравнительные испытания противоснарядной стойкости брони АБТ-102, трех алюминиевых сплавов и двух броневых сталей при обстреле 23-мм цельнокорпусным снарядом БЗТ с дистанции 100 м (рис. 1).Оказалось, что броня из сплава АБТ-102 толщиной до 70 мм заметно превосходит стальную броню марки 43ПСМ, не уступает стали БТ-70 и является лучшей среди всех известных алюминиевых броневых материалов.В связи с появлением в армиях НАТО высокоскоростных подкалиберных снарядов с карбид-вольфрамовым сердечником весьма интересны испытания алюминиевой противоснарядной брони такими снарядами (рис. 2). Результаты сравнительных испытаний ряда алюминиевых материалов, стали 43ПСМ и брони АБТ-102 30-мм моделями подкалиберных снарядов также показывают значительное превосходство брони из сплава АБТ-102.Предполагаемый выигрыш в массе при ее использовании вместо стали 43ПСМ может достигнуть 30 %. В настоящее время налажено промышленное производство брони из сплава АБТ-102; она хорошо показала себя в конструкциях броневых корпусов легких ВГМ.Вывод. Новая алюминиевая броня АБТ-102 превосходит по стойкости от снарядов малокалиберных пушек все известные алюминиевые сплавы и не уступает стальной броне (при 30%-ном выигрыше в массе броневой защиты).