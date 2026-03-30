Русь и Половецкая степь
Битва на Салнице. Миниатюра Радзивилловской летописи
Битва на реке Сальница
Половцы играли довольно заметную роль в истории Руси XI – первой половины XIII века. Они вели полукочевой образ жизни на территории бывшей Великой Скифии — от Дуная до Иртыша, будучи наследниками духовной и материальной культуры скифов-индоевропейцев. При этом имели свои вежи-города. При случае бились с русами из Киевщины, Черниговщины и Переяславщины и тюрками.
Одновременно роднились с русскими князьями, воеводами и боярами. Половецкие синеглазые красавицы ценились на Руси как преданные жены. Русские князья постоянно привлекали половецкие отряды в своих войнах как с внешними врагами, так и во время усобиц. При ослаблении Руси, в которой пылали междоусобные битвы, половецкие ханы-князья переходили в наступление.
В 1096 году в битве на реке Трубеж войско князей Святополка Изяславича и Владимира Мономаха разгромило полчища Тугоркана. Сам Тукоркан погиб в сече. Стоит отметить, что Святополк был женат на дочери Тугоркана. В народной памяти этот половецкий князь сохранился как Тугарин, Тугарин Змеевич.
Съезды русских князей в Любече и Уветичах в 1097 и 1100 годах временно прекратили усобицы. В начале 1103 года у Долобского озера вблизи Киева киевский Святополк Изяславич и переяславский князь Владимир Мономах договорились о совместном выступлении против половцев. В апреле 1103 г. в битве на реке Сутени русская рать сокрушила половецкие полчища, в бою погибло 20 половецких князей. Была захвачена огромная добыча, под власть русских князей попали печенеги и торки, которые ранее подчинялись половцам.
В 1107 году великие ханы Боняк и Шарукхан попытались перейти в контрнаступление, но были разгромлены на реке Суле соединенными ратями князей Святополка Изяславича, Владимира Мономаха и Олега Святославича. При этом русские князья не считали половцев чужими и по-прежнему заключали династические союзы. Так, в этом же году сын Олега Святославича Святослав и сын Владимира Мономаха Юрий женились на дочерях половецкого хана Аепы.
С этого времени русские рати под командованием искусного полководца Владимира Мономаха сами начинают совершать походы в Половецкую степь. В 1109 году была проведена успешная разведка боем. В феврале 1111 года войска киевского князя Святополка Изяславича, черниговского князя Давыда Святославича и переяславского князя Владимира Мономаха нацелились на половецкий город Шарукань (Осенев, Чешуев), центр союза племен под властью Шаруканидов.
В марте 1111 года русские полки без боя заняли Осенев-Шарукань. Также сожгли ещё один город Сугров. 24 марта разбили передовые силы противника на реке Донец. 27 марта состоялось решающее сражение с главными силами хана Боняка. Несмотря на численное превосходство, половцы потерпели сокрушительное поражение.
В 1116 году, когда Владимир Мономах уже был великим князем, его полки совершили ещё один большой поход в Половецкую степь и разгромили три города. После этого половецкие роды откочевали к предгорьям Кавказа, за Волгу и Дон.
После смерти Владимира Мономаха на Руси снова начинаются усобицы. Половцы возвращаются к границам Руси и участвуют в междоусобных войнах.
Поход русских дружин на половцев. Радзивилловская летопись
Половецкое поле
В степную зону Восточноевропейской равнины половцы пришли из Южной Сибири. Это прямые потомки сибирских скифов, которых китайские источники называли «динлинами». Они сохранили как «скифский», то есть индоевропейский (арийский) антропологический облик, так и их материальную и духовную культуру, традиции. Половцы, как и динлины-скифы, были светловолосыми европеоидами, представителями нордической подрасы. То есть мало чем отличались от классических русов-русских.
Половцев тюркоязычные племена называли сары-кипчак («жёлтые кипчаки»), подчеркивая их светлые волосы и глаза. По свидетельствам современников, половцы были русоволосы и светлоглазы, свободно общались с русами-русичами Киевской Руси. Русичи и половцы не считали друг друга чужаками, роднились.
Половцы отличались от русов Киева или Чернигова тем, что вели «казачий образ жизни» (кочевой, полуосёдлый), и тем, что были язычниками, поклонялись Богу-Небу (Роду) и Матери-Земле. Хотя часть половцев быстро приняла и православное христианство, благо то быстро переняло основные мифы и традиции древней Русской веры.
Миф о их монголоидности либо принадлежности к тюркам придумали историки-западники, уничтожающие и переписывающие Подлинную историю Руси и суперэтноса русов-русских. Нет никаких свидетельств — ни в русских летописях, ни в других источниках, что половцы были как народ тюркоязычны. Их монголоидность (принадлежность к монголоидной расе) и тюркоязычность — это миф русофобского характера, нацеленный на «обрезание» и уничтожение Русской истории и, следовательно, Русской державы и русского суперэтноса, как прямых преемников традиций и наследия Великой Скифии.
Просто по «европейской традиции» всех, кто жил в степной зоне к востоку и югу от державы Соколов-Рюриковичей, причисляли к «монголам», «татарам» и «тюркам». Тюрки-татары, безусловно, были. Но жили у Южного Урала и в Поволжье. При этом волгари-булгары (предки казанских татар) явно были близкими родственниками скифо-сибирских родов индоевропейцев-арийцев.
Ситуация с половецким языком точно такая же, как и со скифским: никаких прямых следов не осталось. Но для анализа есть немногие имена половецкой знати и названия их городов. Так, город Осенев — типично русское название. Имена половецких князей вполне скифские-индоевропейские, и их аналоги до сих пор сохранились в Южной и Малой России. Буняк-Боняк, Кончак, Кобяк и пр. Они звучат так же, как арийские Палак, Таксак, Спартак, Ермак и т. д.
Половцы были такими же потомками скифов, как жители Подонья, Приазовья, Приднепровья и Предкавказья. Образовавшиеся в XI–XII столетиях половецкие княжества были следствием очередной волны миграции индоевропейского-арийского населения Сибири под давлением тюрков на запад. Причём в земли родственных волго-донских ясов и аланов.
Об этом говорит и археология. Серьёзного разрыва между алано-сарматским периодом южнорусских степей в половецкий период не произошло. Более того, археологические культуры Половецкого поля показывают глубокое родство с северными, киевско-русскими. В половецких городищах на среднем Дону обнаружена только русская керамика.
Вооружение и доспехи половецких воинов — кольчуги, шлемы, личины, наконечники копий и стрел, рогатины, чеканы, топоры — не отличаются от подобных предметов из вооружения русских дружинников-витязей того же или более раннего времени. Только слегка изогнутая сабля выдаёт в половце степного воина. Изогнутый облегчённый меч-сабля не есть изобретение тюрков или монголов. Сабля появилась в среде евразийских русов лесостепной зоны как более удобное оружие для конного боя. От русов это оружие распространилось по всей Евразии.
Половецкие золотоволосые «амазонки» носили типично славяно-русские височные кольца. Это многотысячелетняя традиция суперэтноса русов. На груди и поясах половчанки носили многолучевые звёзды и кресты в круге — эти обереги означали, что их хозяйкам покровительствует женская ипостась Единого Бога-Рода — Лада. Красавиц-половчанок часто брали замуж в русские города, селения.
Очевидно, языкового барьера не было. Половцы говорили на одном из диалектов-говоров языка суперэтноса русов. Как сейчас есть говоры русского языка в Белой и Малой Руси. Позднее половцы просто стали частью единого русского народа.
В том, что русы из Киева и Переяславля рубились с русами-половцами, нет ничего удивительного. Это история. Новгород и Киев не раз воевали. Москва билась с Тверью и Рязанью. Русы из Московской Руси рубились с русскими из Литовской Руси. В настоящее время русские-великорусы воюют с русскими-украинцами. Ничто не ново под Луной. Всё уже было.
Таким образом, основное население Половецкого поля в это время составляли все те же потомки скифов-сарматов-аланов. Единого суперэтноса русов. Древнейшей цивилизации Северной Евразии.
Один язык, одна кровь, одна традиция, но разные судьбы. Половцы одними из первых приняли на себя удар последней крупной миграции родов скифо-сибирских русов, известных как «монголы» (Русская Орда). Они стали основной частью населения Золотой Орды, а затем влились в население восстановленной при Иване Грозном Русской державы. Стали русскими.
Половецкая степь в XI–XII вв. Совпадает с территорией Великой Скифии, наследниками которых и были половцы-русы. Роды половцев были частью единого суперэтноса русов и при восстановлении Русской державы-империи стали русскими
Информация