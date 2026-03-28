Новая атака БПЛА на Ленобласть, данные о дронах в небе Прибалтики

13 079 84
Вражеские дроны как минимум 6-е сутки подряд массированно атакуют Ленинградскую область. Информацию об атаках подтверждает губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти отметил, что объявлена опасность атаки БПЛА и возможно понижение скорости мобинтернета.



По состоянию на 5:03 губернатор сообщил о 15 сбитых вражеских дронах. И режим воздушной тревоги не отменён.

Местные жители говорят о том, что как минимум отдельные дроны входят в воздушное пространство России с западного направления, то есть – из воздушного пространства Прибалтики. Несколько дней назад дрон, который был назвал в Таллине украинским, врезался в трубу ТЭС Аувере.

Обращает на себя внимание появление в сети информации о том, что в соседней с Эстонией Латвии ранее было объявлено о «проведении учебных полётов с появлением в небе авиации союзников». «Учебные» полёты были запланированы на 23-24 марта, и именно в те даты враг атаковал портовую инфраструктуру Ленинградской области БПЛА, которые как минимум проходили через прибалтийское воздушное пространство, а как максимум – могли с территории Прибалтики запускаться.

Всё это явно даёт повод произвести кардинальный военный анализ ситуации, которая уже выглядит как фактическое вступление прибалтийских республик в войну против России. При учёте того, что прилёты дронов в Ленинградской области приобрели характер ежедневных, необходимость реагирования на исходящую от западных соседей угрозу говорит сама за себя. Вообще всё идёт к тому, что НАТО собирается открыть против России второй фронт (если уже ни открыло), и промедление с реакцией на эту провокацию может дорого обойтись как минимум экономически.
84 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    +27
    Сегодня, 06:27
    Кто будет реагировать на эти прилёты? Беспокоящиеся о том, что ЕС вредит европейской экономике, не покупая российские нефть и газ?
    ASSAD1
      ASSAD1
      +23
      Сегодня, 06:31
      Да не жители и блогеры должны реагировать на пролёт БПЛА для атаки на наши порты ,а государство, МО в конце концов.
      Serg Koma
        Serg Koma
        +3
        Сегодня, 07:02
        Цитата: ASSAD1
        государство, МО в конце концов

        Выразим "озабоченность", нарисуем "красную линию", выступим с осуждением в ООН, вызовем посла прибалтов "на ковёр", или признаем агрессивные действия НАТО в отношении России? Какой ответ наиболее вероятен?
        P.S.
        "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
        Статья 87
        2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.

        P.P.S.
        Безусловно, мы будем отвечать на такие акты агрессии в отношении нашей страны. Как именно, когда и какое оружие будет использовано, зависит от объектов поражения, которые определит Министерство обороны. Для каждого конкретного объекта необходимо применять соответствующий инструмент.

        28 ноября 2024 Президент России Владимир Путин
        Ильнур
          Ильнур
          +13
          Сегодня, 07:14
          Какой ответ наиболее вероятен?

          Очередной раз утремся, капиталы наших прихватизаторов и эксплуататоров дороже, пропадут же "непосильно" загребенные капиталы, тогда получается зря что-ли хапали...
        Эд Мак
          Эд Мак
          0
          Сегодня, 08:38
          Ого! Нарушение конституции?
          Причем странное. Военное положение это внутренние дела страны. А вообще какая цель невведения военного положения в регионах подвергшихся агрессии? Экономия на эвакуации?
        Магог_
          Магог_
          +1
          Сегодня, 09:15
          зависит от объектов поражения, которые определит Министерство обороны
          Если вы точно цитируете слова Президента ( и Главнокомандующего ! ), то получается, что Наше Всё плохо представляет функции МО. Оперативные цели на случаи военных действий определяет Генеральный Штаб, а уж затем МО обеспечивает средства выполнения таких задач. Если Белоусов посещает группировки войск СВО, то делает он это с целью определения состояния армейских сил и средств, а не для постановки задач на поле боя...
      Бородач
        Бородач
        +10
        Сегодня, 07:42
        Цитата: ASSAD1
        Да не жители и блогеры должны реагировать на пролёт БПЛА для атаки на наши порты ,а государство, МО в конце концов.

        Удары по объектам в Ленинградской области наносятся с территории Прибалтики. Надо за одну ночь вынести всю нефтегазовую и электроснабжающую инфраструктуру Прибалтики. Как это делают Израиль и Иран, и налеты прекратятся.
        Zyablicev43
          Zyablicev43
          +9
          Сегодня, 08:26
          А два миллиона ефимков серебром за покупку чухонских территорий,выплаченных Петром 1 ,да по теперешнему курсу ,не пора ли потребовать? Пусть МИД в архивах поковыряется.
          Виктор Ленинградец
            Виктор Ленинградец
            +8
            Сегодня, 08:40
            Русская земля не продаётся. Эта наша территория, отторгнутая во времена Морока.
          МЮД
            МЮД
            +7
            Сегодня, 09:05
            Пусть МИД в архивах поковыряется.


            Платошкин Н.Н. будучи дипломатом и историком, покопался и доказал документально, что Клайпеда русский город при всех раскладах. Так властьпридержащие, это дело похерили, положив доказательства под сукно. Мы же были свои буржуинские, партнеры.
          Магог_
            Магог_
            -3
            Сегодня, 09:38
            После 1698 года под "Петром 1" следует понимать самозванца из Западной Европы Иссакия, которого в Московии мало кто признал царём... Была или нет оплата "за покупку чухонских территорий" надо ещё доказать, не считая проблему "легитимности Петра"... Вполне можно допустить, что эти документы о покупке - обыкновенная подделка времён царствования романовых, что нередко встречается. И требовать с кого ? Вспомните историю с намерением возврата Великобританией золота Николая 2, для чего пытались предъявить останки расстрелянной царской семьи.
            Zyablicev43
              Zyablicev43
              +1
              Сегодня, 10:19
              А это уж точно из чухонских архивов. Прадед Каи Каллас там поработал.
          Бородач
            Бородач
            +1
            Сегодня, 10:27
            Цитата: Zyablicev43
            А два миллиона ефимков серебром за покупку чухонских территорий,выплаченных Петром 1 ,да по теперешнему курсу ,не пора ли потребовать? Пусть МИД в архивах поковыряется.

            И проценты за 300 лет. wink laughing good
        frruc
          frruc
          +6
          Сегодня, 09:31
          «Учебные» полёты были запланированы на 23-24 марта

          Теперь все сходится. Чтобы обеспечить безопасность полетов авиации в Прибалтике во время действия роя дронов, нужно частично закрыть небо в нужных районах и на определенное время. А потому, заявив о своей непричастности, прибалты нагло врут. Я так понимаю, эти маршруты для полетов были опробованы уже давно и не только в Лен. область.
          Бородач
            Бородач
            +1
            Сегодня, 10:28
            Цитата: frruc
            «Учебные» полёты были запланированы на 23-24 марта

            Теперь все сходится. Чтобы обеспечить безопасность полетов авиации в Прибалтике во время действия роя дронов, нужно частично закрыть небо в нужных районах и на определенное время. А потому, заявив о своей непричастности, прибалты нагло врут. Я так понимаю, эти маршруты для полетов были опробованы уже давно и не только в Лен. область.

            С территории Финляндии запускали по Мурманску.
        Александр Сл
          Александр Сл
          +5
          Сегодня, 09:40
          Наш верховный так не может, для него и трибалты тоже братья, будем дальше утираться, и чертить линии.
      ZovSailor
        ZovSailor
        +4
        Сегодня, 08:33
        ASSAD1
        Сегодня, 06:31
        Да не жители и блогеры должны реагировать на пролёт БПЛА для атаки на наши порты ,а государство, МО в конце концов.

        hi С целью оперативного ответа по врагам пригласить представителей КНДР и ИРИ для выработки решения.
        ettore
          ettore
          +2
          Сегодня, 09:41
          Цитата: ZovSailor
          С целью оперативного ответа по врагам пригласить представителей КНДР и ИРИ для выработки решения.

          Сами не дееспособны, если такие предложения появляются?
      Борис Сергеев
        Борис Сергеев
        +1
        Сегодня, 09:27
        Ст. 87 Конституции РФ (о которой вчера вспоминал Песков)

        2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерация вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.
    Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец
      +4
      Сегодня, 06:40
      Вообще-то летом дочка с внуками проживают в деревне в непосредственной близости к эстонской границе. Ближайшая точка прилёта в прошлом году составила 6 км. Так что реагировать, хотя бы на уровне эмоций, приходится.
    Silver99
      Silver99
      +21
      Сегодня, 06:59
      Что-то совсем перестал понимать новости, идет атака со стороны определенного государства, как определить это дрон НАТО или 404 ? Есть военная доктрина России, есть Конституция, есть ответственность за жизнь граждан и их имущества, так кто не выполняет свои обязанности ?
      ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67
        +2
        Сегодня, 07:18
        Цитата: Silver99
        есть ответственность за жизнь граждан и их имущества

        Чья ответственность?
        Ответственность на бумаге?
        А в реалии кто то ответит за ваше) мое имущество и жизнь?
        Сомневаюсь....
      сайгон
        сайгон
        +5
        Сегодня, 07:19
        Ну мало ли чего есть нет одного воли на принятие решения , нет командования в армии способного принять решения про главковерха молчу он ход готовит. Хотя после реформы пенсионной просто не верю ему и в него.
      Dimy4
        Dimy4
        +4
        Сегодня, 07:53
        Есть военная доктрина России, есть Конституция...

        Никто эту доктрину не собирается выполнять у тех кто должен это делать совсем противоположные задачи.
      жучок120560
        жучок120560
        +7
        Сегодня, 08:55
        Silver99 ваш вопрос "...кто не выполняет свои обязанности?" явно запоздал и поэтому не актуален. Наверное более правильным будет вопрос - кем на самом деле является тот "кто не выполняет свои обязанности" и в чьих интересах он действует?
        pvs
          pvs
          +4
          Сегодня, 09:13
          И этот вопрос возникает все чаще и чаще. Почему то всплывает аналогия с Горбачевым и Ельциным...
          Личное мнение
            Личное мнение
            0
            Сегодня, 10:24
            Цитата: pvs
            И этот вопрос возникает все чаще и чаще. Почему то всплывает аналогия с Горбачевым и Ельциным...

            То, что Горбачев, Ельцин,Путин представляют одну идеологию и политическую силу свергнувшую Советский Союз, многие пришли к выводу ещё до 2014 .
            Горбачёв подготовил почву, Ельцин непосредственно рушил, Путин договорами с бывшими республиками закреплял и фиксировал развал.
      megadeth
        megadeth
        +3
        Сегодня, 10:05
        идет атака со стороны определенного государства, как определить это дрон НАТО или 404
        Теперь получается, любая страна, может атаковать наши корабли и территорию, просто ссылаясь на укрорейх? За что боролись (сарказм)! имхо
    Ильнур
      Ильнур
      +12
      Сегодня, 07:11
      Кто будет реагировать на эти прилёты?

      Вообще то должен "гарант", но ему некогда, он занят, то промышленников созывает, то прокуроров, то награждения параолимпийцов...
      lubesky
        lubesky
        +7
        Сегодня, 07:26
        Цитата: Ильнур
        но ему некогда, он занят, то промышленников созывает, то прокуроров, то награждения параолимпийцов...


        …то на концерт росгвардии надо сходить hi
        frruc
          frruc
          0
          Сегодня, 10:31
          lubesky
          …то на концерт росгвардии надо сходить

          Не получится. Туда вход по пригласительным билетам и спискам для особенных и заслуженных, а также их жен и не только.
      megadeth
        megadeth
        +1
        Сегодня, 10:14
        Вообще то должен "гарант", но ему некогда, он занят, то промышленников созывает, то прокуроров,
        Просто кроме "гаранта", у нас больше никого не воспринимают, роль министров (кроме МИД и МО) занижена (армия зам. премьеров), ну а параолимпийцы наши герои, всех натянули 6 - ом...(это священно). имхо
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 06:29
    Украинский дрон-камикадзе прилетел по электростанции в Эстонии с южного и немного западного направления — Sputnik.

    След от попадания в трубу станции был опубликован местными СМИ.

    Если сопоставить места удара с объектами на местности, можно определить направление, с которого прилетел дрон-камикадзе — и эта дорожка приводит нас к крайне интересным выводам.
    frruc
      frruc
      +1
      Сегодня, 09:41
      alexboguslavski
      эта дорожка приводит нас к крайне интересным выводам.

      Мне пока одно ясно и понятно, что маршрут полета или запуск этих беспилотников происходил с Прибалтийской стороны (Эстонии).
  Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец
    +11
    Сегодня, 06:31
    всё идёт к тому, что НАТО собирается открыть против России второй фронт (если уже ни открыло), и промедление с реакцией на эту провокацию может дорого обойтись

    Вообще-то официозу следует что-то выбрать:
    - или мы "воюем" со всем НАТО уже пятый год;
    - или "мы ещё не начинали" и "давайте жить дружно".
    Как бы карта не легла, необходимо сбивать ВСЕ воздушные цели над Прибалтикой и, вообще, ликвидировать Прибалтийскую клешню. Пришло время освободить эту территорию России от вражеского присутствия. А блокада, которой пугают нас пособники ВСУ и НАТО всё равно состоится, и не только на Балтике.
    Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска
      +25
      Сегодня, 06:43
      Цитата: Виктор Ленинградец
      Вообще-то официозу следует что-то выбрать:

      Так он уже выбрал. Молчание, ограничение интернета, вот президент еще на тлетворное влияние иностранного кинематографа указал самолично....
      Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец
        +9
        Сегодня, 06:46
        Приветствую, Андрей Николаевич!
        Так он уже выбрал. Молчание, ограничение интернета, вот президент еще на тлетворное влияние иностранного кинематографа указал самолично....

        Глядя на тени прошлого и сравнивая их с настоящим на ум всё чаще приходит фраза:
        Бедный, бедный Павел!
      Егоза
        Егоза
        +3
        Сегодня, 07:00
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Молчание, ограничение интернета, вот президент еще на тлетворное влияние иностранного кинематографа указал самолично....

        Но это не мешает первому каналу ТВ приглашать индийских прорицателей. И уж дама рассказала вчера, что жара будет, покупайте кондиционеры, с водой проблемы, химикатами отравлены, неурожай, цены на продукты повысятся, да, и интернет пропадет. Как то ну очень созвучно с мнением "некоторых". Единственно, что радует - интернет пропадет - связисты снова будут очень востребованы!! Проводная, беспроводная связь - вперед!!! laughing (Рации еще не все выкинули?)
    Ильнур
      Ильнур
      +1
      Сегодня, 07:21
      Выберут и выбрали уже
      - или "мы ещё не начинали" и "давайте жить дружно".

      А иначе не воевали бы пятый год, хотя здравомыслящим и так ясно, что мы и так воюем с НАТО... А официоз делает вид, что это не так...
    Бородач
      Бородач
      +3
      Сегодня, 07:44
      Цитата: Виктор Ленинградец
      всё идёт к тому, что НАТО собирается открыть против России второй фронт (если уже ни открыло), и промедление с реакцией на эту провокацию может дорого обойтись

      Вообще-то официозу следует что-то выбрать:
      - или мы "воюем" со всем НАТО уже пятый год;
      - или "мы ещё не начинали" и "давайте жить дружно".
      Как бы карта не легла, необходимо сбивать ВСЕ воздушные цели над Прибалтикой и, вообще, ликвидировать Прибалтийскую клешню. Пришло время освободить эту территорию России от вражеского присутствия. А блокада, которой пугают нас пособники ВСУ и НАТО всё равно состоится, и не только на Балтике.

      Объявить Прибалтику бесполетной зоной, и сбивать всё , что летит.
      Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец
        +6
        Сегодня, 07:53
        Объявить Прибалтику бесполетной зоной, и сбивать всё , что летит.

        Я - за! fellow
        Только сказав "А" придётся сделать "Б" и далее по списку. Короче: придётся оккупировать Прибалтику, подавив без сантиментов любое сопротивление, упредив тем самым переброску туда войск НАТО. Сейчас - самое время - Иран помогает!
  Ksanatos
    Ksanatos
    +3
    Сегодня, 06:33
    Изберите меня в следующий раз президентом, я знаю что делать, но тогда скорее всего мы все умрем. Но честно говоря лучше так, чем жить все время в тревогах.
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 06:43
      Цитата: Ksanatos
      Изберите меня в следующий раз президентом

      Мы до этого не доживем....
  navigator777
    navigator777
    +16
    Сегодня, 06:39
    Трусливые к...е жoпы со своими коасными линиями, довели ситуацию до такого состояния, дальше нато будет просто зарускать дроны ракеты со своей территори и говорить что они летят случайно от ххлов. А трусливые жoпы будут утверждать что нато воюет против нас и продолжать ничего не делать, как это уже надоело, позорище.
  navigator777
    navigator777
    +9
    Сегодня, 06:44
    Цитата: Ksanatos
    Изберите меня в следующий раз президентом, я знаю что делать, но тогда скорее всего мы все умрем. Но честно говоря лучше так, чем жить все время в тревогах.

    Вот поверьте, никто в нато за эстонию и прибальтку умирать и себя убивать не захочет, тем более американцы. А вообще избрали бы уже хоть кого нибудь, вместо этого ..
    frruc
      frruc
      +1
      Сегодня, 09:49
      navigator777
      Вот поверьте, никто в нато за эстонию и прибальтку умирать и себя убивать не захочет

      Глубоко сомневаюсь. Подпишутся, в первую очередь балтийские страны Польша и Германия. Не даром они лихорадочно вооружаются. Но не ответить Прибалтам будет неправильным, их надо умыть . Сначала предупредить население страны, чтоб бежали подальше, а потом уже...........
  Дилетант
    Дилетант
    +14
    Сегодня, 06:47
    и промедление с реакцией на эту провокацию может дорого обойтись как минимум экономически.

    Промедление с реакцией началось еще летом 22 года и продолжается до сих пор. Скоро уже доходов от экспорта нефти и газа не хватит на красные фломастеры для начертания красных линий.
    сайгон
      сайгон
      +4
      Сегодня, 07:31
      В 22 решена проблема Русской весны пассионарии опасны для властей любой страны . Теперь растянутое во времени умирание страны вполне возможно ибо на вороватых и туповато преданных страна не выедит и долго не протянет. Власть однако в ступоре , принятие решений запаздывает полностью . Толи мира хотят толи хз знает чего . Мир без победы опасен роспуском армии и вопросами от граждан . Роспуск армии без победы это крах армии не станет .И тогда суды в европах с показательными расстреляниями.-не хрен тяфкать типа на европу и сашку причем показательно сделают.Может в Иране вместо шахедлов генералов с министрами взять на прокат
  tralflot1832
    tralflot1832
    -4
    Сегодня, 06:59
    Есть вариант - ударить по Лондону ,к нему перешло командование Северного Корпуса собранного из 10 странн НАТО Северо Востока Европы .Германия не входит.Они ударят минимум по Санкт Петербургу ..Согласны ? am
    Дилетант
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 08:35
      Есть вариант - ударить по Лондону

      Прикидываться не надо. А вот ударить по Киеву, и сильно, надо. А после этого сказать "Посмотрим кому прилетит следующему". А сейчас, из-за трусости или еще каких-нибудь причин, нас не боятся, а поэтому наглеют. И кончиться это может полохо. Для России.
      tralflot1832
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 08:42
        Вас Иран ничему не учит ?Он сдался ?
        Я версию озвучивал - управление Украины ,шхерятся по посольствам западных стран .
        сайгон
          сайгон
          -1
          Сегодня, 09:52
          На кое хрен им послоьства ? . Там и бункер РВСН СССР есть и ЗКП Киевского В районе Терасполя и хрен их чем пробьешь и да еще и бункер партийного и хоз управления тоже от СССР остался ( и ве противо атомные)
  GueST90
    GueST90
    +17
    Сегодня, 06:59
    Сейчас приятнее читать новости про Иран,чем про нашу Сволочную Спецоперацию
  Жека111
    Жека111
    +3
    Сегодня, 07:01
    Самый "прикол" в том, что запускают эти дроны специалисты из Польши и Прибалтики с территории Украины (с той же черниговской области) под чутким наставлением британцев с украинцами - учатся.
    Как реагировать на то, что дроны-камикадзе, произведённые на территории НАТО, запускаются специалистами НАТО с территории Украины, пролетают над странами НАТО перед атакой РФ???
    Видимо надо брать под контроль украинско- польскую границу, иначе это никогда не кончится
    alexboguslavski
      alexboguslavski
      +4
      Сегодня, 07:57
      Цитата: Жека111
      Как реагировать на то, что дроны-камикадзе, произведённые на территории НАТО, запускаются специалистами НАТО с территории Украины, пролетают над странами НАТО перед атакой РФ???


      По моему, одно из выделенных слов лишнее.

      Спрашивается, зачем везти дроны, произведенные в Польше, запускаемые польскими военными, на Украину, когда можно отправить их своим ходом через Прибалтику из точки А в точку Б.
    Eroma
      Eroma
      +2
      Сегодня, 08:51
      Чего боялись в Европе, отправляя дальнобойные ракеты? Ответных прилётов! А оказалось, что ареал конфликта, это территория Украины и России, а все остальные не причём.
      Рекция дложна быть простой: Британские ракеты поразили цель на территории России, в ответ наши ракета поразили в 2 раза больше целей на територии Британии. БПЛА прошелшие над Прибалтикой поразили цели на територии России, в ответ в Прибалтике порадено в 2 раза боььше целей!
      Каждое судно и вертолет захватившее российский танкер, объявляется пиратским и подлежит уничтожению где бы не находился и за ним реально начинают охотиться пока не уничтожат любым доступным способом. (Вертолет сел на свой аэродром, в него прилетела Х101).
      Только таким образом можно отучить бить по России, это просиые правила: мы вас не трогаем, пока вы к нам не лезете!
      А с Украиной мы сами разьерёмся.
    frruc
      frruc
      +1
      Сегодня, 09:59
      Жека111
      запускают эти дроны специалисты из Польши и Прибалтики с территории Украины

      И с украины тоже. А может и взлеток прибалтийских аэродромов .
  igorra
    igorra
    +4
    Сегодня, 07:02
    Мало посаженных РЭБ украинских беспилотников? Почему не направить в Эстонию, если не могут ответить, как Иран. Ах да забыл, деньги и дети на Западе.
  Dizel200
    Dizel200
    +2
    Сегодня, 07:11
    Интересно сейчас узнать рейтинг президента и партии единая Россия.
    ВадимЖивов
      ВадимЖивов
      0
      Сегодня, 07:25
      Вчера где-то читал 75% кажется. Если мне склероз не изменяет. hi
    lubesky
      lubesky
      0
      Сегодня, 07:32
      Цитата: Dizel200
      Интересно сейчас узнать рейтинг президента и партии единая Россия


      С этим и так все ясно! Куда интереснее дождаться результаты осенью от Панфиловой например по Белгородской и Кировской областям wassat
    сайгон
      сайгон
      0
      Сегодня, 07:36
      Да что сложного хоть в алисе вопрос задайте и все получите ну как то так Путин 76% Едросы 29% это алиса выдает по официальным агенствам Верю онень
    Дилетант
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 08:36
      Интересно сейчас узнать рейтинг президента и партии единая Россия.

      У ВВП как всегда 110%, у ЕР похуже, всего 99.7%. feel
    Stas157
      Stas157
      +3
      Сегодня, 08:41
      Цитата: Dizel200
      Интересно сейчас узнать рейтинг президента и партии единая Россия.

      Вообще не интересно.
  Vulpes
    Vulpes
    -1
    Сегодня, 07:17
    Т.е. ПВО на том направлении как не было так и нет?
    frruc
      frruc
      +1
      Сегодня, 10:09
      Vulpes
      Т.е. ПВО на том направлении как не было так и нет?

      Я служил в 6А ПВО г. Ленинград. Это была самая мощное и автоматизированное объединение войск. Нижняя граница зоны обнаружения по государственной границе составляла 100 м. Сейчас не имею информации.
  кокосов тима
    кокосов тима
    +7
    Сегодня, 07:18
    Силы противовоздушной обороны уничтожили 30 украинских беспилотников в Ярославской области. Есть погибшие и пострадавшие. «Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы». Ну а мы "ещё не начинали"...
  Сельдюк
    Сельдюк
    +3
    Сегодня, 07:18
    МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские бойцы на СВО борются на своей земле за священное историческое право говорить на своем родном языке, заявил президент России Владимир Путин.
    Vulpes
      Vulpes
      0
      Сегодня, 07:45
      Цитата: Сельдюк
      за священное историческое право говорить на своем родном языке

      Это что-то новое в мировой истории.....
  pexotinec
    pexotinec
    +2
    Сегодня, 07:22
    Судя по всему у нас на все оперативно реагируют только СМИ. А про ответную реакцию я вообще молчу. Они (принимающие решения) видать думают что само рассосётся.
    Vulpes
      Vulpes
      +8
      Сегодня, 07:46
      Либо в стране уже откровенная потеря управления. Что для пребывающей в глубоком кризисе системе вполне закономерно.
      frruc
        frruc
        0
        Сегодня, 10:18
        Vulpes
        Либо в стране уже откровенная потеря управления.

        Пока все как бы нормально и обычно, ордена раздаются, пустые заявления и озабоченности делаются, заседания продолжаются.
  PN
    PN
    +3
    Сегодня, 07:30
    Мы уже даже и озабоченность высказывать перестали, ибо бесполезно.
    Мы перестали рисовать красные линии, ибо красный фломастер закончился.
    Просто сидим и наблюдаем...
    Glock-17
      Glock-17
      +4
      Сегодня, 08:53
      В психологии есть такое понятие как выученная беспомощность. Это когда человек после ряда неудач впадает в ступор и перестает что либо предпринимать даже если есть возможности изменить ситуацию. Если руководство страны входит в такое состояние, то это катастрофа.
  next322
    next322
    +6
    Сегодня, 07:46
    Видать роль терпилы,которого каждый день бьют по морде и вытирают ноги полностью устраивает кремлевский бомонд.....не удивлюсь если из Эстонии полетят ракеты украинцев
    Vulpes
      Vulpes
      +3
      Сегодня, 07:47
      Только расплачиваются за это своими жизнями простые граждане....
  Massimo.1
    Massimo.1
    +2
    Сегодня, 07:55
    Ma cosa aspetta ancora il Governo ad eliminare il drogato terrorista? Non basta ancora quello che ha fatto e che sta facendo? Perché gli permettono di viaggiare impunemenye per tutto il mondo? Non capiscono che più rimane in vita più farà danni sempre maggiori alla Russia? Adesso arrivano attacchi anche dagli"stati baltici",questo non basta ancora? Basta,basta e ancora basta che il maledetto sia in vita.
    PN
      PN
      +1
      Сегодня, 08:18
      Ci piacerebbe rispondere alla tua domanda, ma la nostra società non conosce la risposta.
  Dimy4
    Dimy4
    +2
    Сегодня, 08:00
    Цитата: Uncle Lee
    Цитата: Ksanatos
    Изберите меня в следующий раз президентом

    Мы до этого не доживем....

    Увы вы недолго проживете (по крайне мере спокойно) даже когда сделаете попытку выдвинуть кандидатуру.
  Т.А.В.
    Т.А.В.
    0
    Сегодня, 08:24
    Ребята, давайте жить дружно!
  kig
    kig
    -1
    Сегодня, 08:37
    Почему умалчивается, как наша доблестная пво героически отражала налеты врага? Заодно не забудьте рассказать как так получилось, что нефтебаза в порту горит уже третьи сутки.
  Schneeberg
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 08:40
    Цитата: Бородач
    Как это делают Израиль и Иран, и налеты прекратятся.
    На это не хватит решимости
  Stalingrad2010
    Stalingrad2010
    +3
    Сегодня, 08:47
    Реакция власти на эти бомбёжки со стороны Эстонии нулевая. Объяснить всё можно одним словом - "Компрадор". И тогда вся мозаика событий и решений, что мы наблюдаем эти годы, ложится в чёткую картину.
  Игорь Руса
    Игорь Руса
    0
    Сегодня, 08:48
    А что если России предложить военную помощь " братским " прибалтийским республикам , в отражении инцидентов связанных с проникновении в их воздушное пространство украинских БПЛА , и тем самым втягиванием данных " братских " республик в вооруженный конфликт с Россией.