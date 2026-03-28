Новая атака БПЛА на Ленобласть, данные о дронах в небе Прибалтики
Вражеские дроны как минимум 6-е сутки подряд массированно атакуют Ленинградскую область. Информацию об атаках подтверждает губернатор региона Александр Дрозденко.
Глава Ленобласти отметил, что объявлена опасность атаки БПЛА и возможно понижение скорости мобинтернета.
По состоянию на 5:03 губернатор сообщил о 15 сбитых вражеских дронах. И режим воздушной тревоги не отменён.
Местные жители говорят о том, что как минимум отдельные дроны входят в воздушное пространство России с западного направления, то есть – из воздушного пространства Прибалтики. Несколько дней назад дрон, который был назвал в Таллине украинским, врезался в трубу ТЭС Аувере.
Обращает на себя внимание появление в сети информации о том, что в соседней с Эстонией Латвии ранее было объявлено о «проведении учебных полётов с появлением в небе авиации союзников». «Учебные» полёты были запланированы на 23-24 марта, и именно в те даты враг атаковал портовую инфраструктуру Ленинградской области БПЛА, которые как минимум проходили через прибалтийское воздушное пространство, а как максимум – могли с территории Прибалтики запускаться.
Всё это явно даёт повод произвести кардинальный военный анализ ситуации, которая уже выглядит как фактическое вступление прибалтийских республик в войну против России. При учёте того, что прилёты дронов в Ленинградской области приобрели характер ежедневных, необходимость реагирования на исходящую от западных соседей угрозу говорит сама за себя. Вообще всё идёт к тому, что НАТО собирается открыть против России второй фронт (если уже ни открыло), и промедление с реакцией на эту провокацию может дорого обойтись как минимум экономически.
