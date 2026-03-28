Бодро начав, десантные корабли ВМС США замедлили ход в пути на Ближний Восток

Йеменские хуситы опубликовали новое предупреждение. Группировка «Ансар Аллах» после заявления о готовности блокировать Баб-эль-Мандебский пролив (южный вход в Красное море) говорит о то, что она готова атаковать любое государство, которое вступит в войну против Ирана на стороне США и Израиля.Из сообщения становится понятно, что речь идёт в том числе о тех странах, которые предоставят свою территорию для возможной сухопутной операции США против Исламской Республики Иран.Тем временем появилась информация о том, что десантные корабли ВМС США «Триполи» и «Новый Орлеан», проследовав через базу Диего-Гарсия в Индийском океане, находятся на данный момент на расстоянии порядка 1000 морских миль (более 1800 км) от Ормузского пролива. Бодро выйдя с баз Восточной Азии, корабли замедлили ход. Ниже – о возможной причине.Примерно в том же районе – на северо-западе Индийского океана на данный момент размещается авианосная ударная группа во главе с «Авраамом Линкольном».В западной прессе со ссылкой на американских конгрессменов дают понять, что «Триполи» и «Новый Орлеан» могут быть задействованы в наземной операции армии США против Ирана, но пока Пентагон «утрясает» вопрос с тем, где именно могут пришвартоваться десантные корабли для возможной высадки морского десанта в направлении Ирана. На возможность прибытия своих боевых кораблей в его порты рассматривается Оман. Но пока эта страна не предоставляла американским войскам своей территории, акватории и воздушного пространства для атак на Исламскую Республику. Указанное «утрясание» вполне и может оказаться причиной того, что десантным кораблям американских ВМС пришлось замедлить ход на пути к Ближнему Востоку.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»