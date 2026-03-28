Бодро начав, десантные корабли ВМС США замедлили ход в пути на Ближний Восток

Бодро начав, десантные корабли ВМС США замедлили ход в пути на Ближний Восток

Йеменские хуситы опубликовали новое предупреждение. Группировка «Ансар Аллах» после заявления о готовности блокировать Баб-эль-Мандебский пролив (южный вход в Красное море) говорит о то, что она готова атаковать любое государство, которое вступит в войну против Ирана на стороне США и Израиля.

Из сообщения становится понятно, что речь идёт в том числе о тех странах, которые предоставят свою территорию для возможной сухопутной операции США против Исламской Республики Иран.



Тем временем появилась информация о том, что десантные корабли ВМС США «Триполи» и «Новый Орлеан», проследовав через базу Диего-Гарсия в Индийском океане, находятся на данный момент на расстоянии порядка 1000 морских миль (более 1800 км) от Ормузского пролива. Бодро выйдя с баз Восточной Азии, корабли замедлили ход. Ниже – о возможной причине.

Примерно в том же районе – на северо-западе Индийского океана на данный момент размещается авианосная ударная группа во главе с «Авраамом Линкольном».

В западной прессе со ссылкой на американских конгрессменов дают понять, что «Триполи» и «Новый Орлеан» могут быть задействованы в наземной операции армии США против Ирана, но пока Пентагон «утрясает» вопрос с тем, где именно могут пришвартоваться десантные корабли для возможной высадки морского десанта в направлении Ирана. На возможность прибытия своих боевых кораблей в его порты рассматривается Оман. Но пока эта страна не предоставляла американским войскам своей территории, акватории и воздушного пространства для атак на Исламскую Республику. Указанное «утрясание» вполне и может оказаться причиной того, что десантным кораблям американских ВМС пришлось замедлить ход на пути к Ближнему Востоку.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 06:48
    ❝ Бодро выйдя с баз Восточной Азии, корабли замедлили ход ❞ —

    — Проблемы с канализацией и прачечной не исключены ...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      Сегодня, 06:56
      США конечно могут занять определенную территорию побережья Ирана и островов, но как говорится вход копейка, а выход рубль и хватит ли шасси самолетов свалить потом.
    2. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      Сегодня, 06:58
      Проблемы с канализацией
      Это приоритетная версия случившегося.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        Сегодня, 07:49
        Цитата: kosmozoo
        Проблемы с канализацией
        Это приоритетная версия случившегося.

        Ссыкотно.
    3. Denis_999 Звание
      Denis_999
      Сегодня, 07:07
      Нее, эти ( USMC ) так позориться, думаю, НЕ будут, это не матросы какие-то...
    4. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      Сегодня, 07:13
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Бодро выйдя с баз Восточной Азии, корабли замедлили ход ❞ —

      — Проблемы с канализацией и прачечной не исключены ...

      Группировка «Ансар Аллах» после заявления о готовности блокировать Баб-эль-Мандебский пролив (южный вход в Красное море) говорит о то, что она готова атаковать любое государство, которое вступит в войну против Ирана на стороне США и Израиля.

      Или проблемы от парней в тапках! good
    5. Амиго. Звание
      Амиго.
      Сегодня, 07:23
      Помирать ни кому не охота, для амеров всё бизнес, а деньги нужны живым
    6. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      Сегодня, 08:12
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:48
      Проблемы с канализацией и прачечной не исключены

      hi Ожидают подвоза нейростимуляторов от наркокартелей, а также суппер-пупер оружия диском бомбулятор, использованного при похищении президента Венесуэлы Мадуро.
      what
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Сегодня, 07:04
    Вчера в Аравийском море находилась группировка китайских траулеров из 100 - 200 судов, мимо не просочится..У Ирана ракеты не кончаются.
    1. Амиго. Звание
      Амиго.
      Сегодня, 07:27
      Траулеры это как советский "мирный трактор" wink

      Мы сообщаем вам о вопиющем факте:
      На берегах Амура посреди родных полей
      Подвергся наш простой советский мирный трактор
      Обстрелу шестерых китайских батарей.

      Услышав дикий крик китайского десанта
      Советский тракторист, по званию старлей,
      Ответил на огонь одним могучим залпом
      И уничтожил шесть китайских батарей.

      А после, слив бензин и запустив реактор,
      Он всех их пропахал и быстро внес навоз.
      Поднялся в небо наш советский мирный трактор
      И улетел домой, в родимый свой совхоз.

      Назавтра в интервью спецкорам их редакций
      Советский бригадир, по званью капитан,
      Сказал, что в случае второй подобной провокации
      На поле вместо трактора мы выпустим комбайн!
  3. Егоза Звание
    Егоза
    Сегодня, 07:05
    «утрясание» вполне и может оказаться причиной того, что десантным кораблям американских ВМС пришлось замедлить ход на пути к Ближнему Востоку.

    То-то Трамп заскучал! И вообще, "вы все мне надоели". Весь кураж Донечке сбили. wassat
  4. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    Сегодня, 07:07
    Вот бы УДК персам потопить , вместе со всем корпусом МП на борту... Я б даже бутылку коньяка распечатал ради такого повода
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    Сегодня, 07:16
    Утрясание только одно. Получить несколько ПКР. Американо-голливудские понты с фальшивой бравадой быстро закончились.
    Утрясание только одно. Получить несколько ПКР. Американо-голливудские понты с фальшивой бравадой быстро закончились.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    Сегодня, 07:28
    Операция медленная смелость.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Сегодня, 07:35
    А если у УДК палубу что то проломит и выйдет в районе киля. Давным давно в Тихом океане балкер ( шведский ) рудовоз нырнул и не вынурнул .Предположительно рвануло в килевой балке просочившееся из топливного танка топливо .Вроде балкер звали " Берге Истра ".
  8. Добрый Звание
    Добрый
    Сегодня, 07:48
    Проблем с туалетами на этих кораблях не будет, ибо сфинктеры бравых вояк сжаты так, что способны перекусить лом! laughing
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      Сегодня, 10:03
      А облегчаются как? Два пальца в рот? Зато на туалетной бумаге экономия.
  9. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    Сегодня, 08:07
    Наиболее удобное для сухопутного вторжения направление это север, т.е. с территории Армении и Азербайджана, там же находятся капитально оборудованные аэродромы подлёта, не зря же Трамп с ними раскурил табачок дружбы. А Алиев с Пашиняном ещё те проститутки продажные, от них можно всего ожидать.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    Сегодня, 08:46
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Проблемы с канализацией и прачечной не исключены ...
    Итак уже весь Персидский залив загадили wink
  11. faterdom Звание
    faterdom
    Сегодня, 09:25
    Вот ведь раздумья: и тут друзья из Америки, и там приятели-единоверцы. И эти два стула разьехались - уже никакой щадницы не зватает.

    Вот ведь раздумья: и тут друзья из Америки, и там приятели-единоверцы. И эти два стула разьехались - уже никакой щадницы не зватает.
  12. enzelad Звание
    enzelad
    Сегодня, 09:47
    Сдулись, похоже, амеры. Умирать за Америку в лице Трампа и жидомассонов не хотят. Иранцы будут биться насмерть, амеров-завоевателей не пожалеют
  13. Кмет Звание
    Кмет
    Сегодня, 10:09
    Бодро замедлив ход, десантные корабли ВМС США осознали, что скоро найдут свои могилы по пути на Ближний Восток.
  14. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    Сегодня, 10:25
    пришвартоваться десантные корабли