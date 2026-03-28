Рубио обещает «закончить» с Ираном «недели через две»

Госсекретарь США озвучил планы на дальнейшее развитие событий в войне против Ирана. По словам Марко Рубио, который во Франции встречался с главами МИД стран так называемой Большой семёрки, США «не планируют затягивать операцию против Ирана на месяцы».Рубио:Глава Госдепа США отметил, что война против Ирана завершится «за недели, а не за месяцы».Тем временем глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил наличие контактов между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Главком ВС Пакистана Асим Мунир, имея прямые контакты с генеральными штабами и США, и Ирана, продолжает работу по деэскалации. Иранская сторона требует признания её суверенитета, в том числе над Ормузским проливом, вывода всех американских баз с Ближнего Востока, а также предоставления гарантий о ненападении. Но все в том же Иране прекрасно понимают, что даже если такие гарантии США и предоставят сегодня, то они легко от них откажутся уже завтра. А сами американо-израильские кампании против Ирана окончательно превратятся в череду операций, отделённых несколькими месяцами друг от друга – с возобновлением после пополнения своих основных военных запасов.На этот раз операцию, возможно, придётся сворачивать ещё и потому, что высокие цены на нефть и блокировка Ормузского пролива начинают вызывать всё большее раздражение не только в среде внутренних оппонентов Трампа, но и в стане его «союзников».

