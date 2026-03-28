Рубио обещает «закончить» с Ираном «недели через две»

Рубио обещает «закончить» с Ираном «недели через две»

Госсекретарь США озвучил планы на дальнейшее развитие событий в войне против Ирана. По словам Марко Рубио, который во Франции встречался с главами МИД стран так называемой Большой семёрки, США «не планируют затягивать операцию против Ирана на месяцы».

Рубио:

Когда недели через две мы с этим закончим, они будут настолько слабы, что слабее они ещё не были в своей недавней истории.

Глава Госдепа США отметил, что война против Ирана завершится «за недели, а не за месяцы».

Тем временем глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил наличие контактов между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Главком ВС Пакистана Асим Мунир, имея прямые контакты с генеральными штабами и США, и Ирана, продолжает работу по деэскалации. Иранская сторона требует признания её суверенитета, в том числе над Ормузским проливом, вывода всех американских баз с Ближнего Востока, а также предоставления гарантий о ненападении. Но все в том же Иране прекрасно понимают, что даже если такие гарантии США и предоставят сегодня, то они легко от них откажутся уже завтра. А сами американо-израильские кампании против Ирана окончательно превратятся в череду операций, отделённых несколькими месяцами друг от друга – с возобновлением после пополнения своих основных военных запасов.

На этот раз операцию, возможно, придётся сворачивать ещё и потому, что высокие цены на нефть и блокировка Ормузского пролива начинают вызывать всё большее раздражение не только в среде внутренних оппонентов Трампа, но и в стане его «союзников».
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:37
    ❝ Рубио: Когда недели через две мы с этим закончим, они будут настолько слабы, что слабее они ещё не были в своей недавней истории ❞ —

    — Рубио уже стал точно как Трамп говорить ...
    (С кем поведёшься)
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:18
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 07:37
      Рубио уже стал точно как Трамп говорить ...
      (С кем поведёшься

      hi Мало того, что хвост виляет собакой ( сионист биби ), так ещё свои из близкого окружения по бидэ ( штаб Фашингтона ) противоречат хозяину, по словам которого он уже давно победил.
      Аккурат сегодня ровно месяц со дня начала войны сионистов и агрессоров янки против иранского народа.
      what
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        0
        Сегодня, 10:29
        Гитлер, кстати, тоже планировал за две недели разобраться с СССР.

        История много чего видела и помнит....
  2. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 07:46
    Рубио обещает «закончить» с Ираном
    Собака которая сначала лает, обычно не кусает.
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 07:46
    Что-то где то мы это уже слышали. Старые песни о главном, а воз и ныне там.
    1. сайгон Звание
      сайгон
      0
      Сегодня, 08:05
      Спецально смотрел топографитеские карты Ирана картина то ну страсть как интересна . Пейзаж как в афгане ( местами и по хлеще ) . Туристы поимеют массу впечатлений . Правда воинство Уганды помочь рвется сраилю а там местамигоры есть .
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:49
    На всех нефти не хватает .Бензин из воды делать так и не научились.1 апреля Россия точно закроет кран экспорта бензина на внешний рынок .В Австралии уже весело .
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      0
      Сегодня, 07:54
      В Австралии уже весело
      Они начали кенгуру впрягать в телеги?
      А если серьезно, то им стоит переходить на паровую тягу.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:01
      Рубио озвучил намерения.Иран рубит у особо хитрых арабов трубы у саудитов в сторону Красного моря у Аммана в сторону Аравиского .Амман уже в накауте - в гроге ищет пятый угол. Смотрим за суэцем- идут танкера в грузу в сторону Европы .И за нефтетерминалом на юго- западе Англии. США торопиться не надо .Просто не надо .
    3. сайгон Звание
      сайгон
      +3
      Сегодня, 08:06
      Да хрен с бензином в окрестн6ых странах аравийских и ВОДЫ пресной мало , а точнее очень мало , а совсем точно её нет для поддержания жизни .
    4. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +2
      Сегодня, 08:27
      Цитата: tralflot1832
      1 апреля Россия точно закроет кран экспорта бензина на внешний рынок .

      Во-первых, «может закрыть»
      Почему полный запрет на экспорт бензина может быть введен с апреля.
      https://rg.ru/2026/03/28/kak-polnyj-zapret-na-eksport-benzina-otrazitsia-na-cenah-na-azs.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F

      Во-вторых, нужно помнить, чем в России славится 1 апреля...
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:50
    Когда недели через две мы с этим закончим, они будут настолько слабы, что слабее они ещё не были в своей недавней истории.

    Чего то в колледже недоучил Рубио! Иран постарее США будет на несколько тысячелетий! tongue
    1. Володин Звание
      Володин
      +4
      Сегодня, 07:54
      Цитата: Егоза
      Чего то в колледже недоучил Рубио! Иран постарее США будет на несколько тысячелетий!

      Он имеет в виду историю Ирана после исламской революции. На это же обычно упирает и иранская оппозиция, продвигающая тезис о том, что, дескать, раньше был другой Иран и история у него другая.
  6. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 08:01
    . Когда недели через две мы с этим закончим, они будут настолько слабы, что слабее они ещё не были в своей недавней истории.

    Если через 2 недели прекратить операцию против Ирана, то Иран не будет разгромлен и через несколько лет восстановит свою ядерную программу.
  7. yuriy55 Звание
    yuriy55
    -1
    Сегодня, 08:23
    Рубио обещает «закончить» с Ираном «недели через две»

    Причём лично!!!
    Мальбрук в поход собрался, Наелся кислых щей...
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:34
    У американцев принимающих решения своё понимание времени три дня ,неделя ,потом идёт каждый день две -- четыре недели .Когда это закончится - через две - четыре недели .Вчера была пятница - биржи закрылись .Интересно на каком уровне цен Европа потеряет интерес к нефти 140- 150 $ ,будет очень дорого для экономики.
  9. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Сегодня, 08:36
    Рыжего колоуна перестали воспринимать,
    выскочил на арену смурной клоун.
    Кто не скаче тот Иран.
  10. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 09:25
    Собирается "закончить" через 2 недели? А Иран об этом знает? А если он продолжит долбить по амерам и их прихлебателям? Опять не подумал? Ну да, для амеров думать - это сложно... Прав был юморист Задорнов - они тупые!
  11. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 09:30
    Как говорил Иван Васильевич в трубку телефона: "Я занят, перезвоните пожалуйста позже".
    Ага, недельки через две...
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:40
    Цитата: yuriy55
    Цитата: tralflot1832
    1 апреля Россия точно закроет кран экспорта бензина на внешний рынок .

    Во-первых, «может закрыть»
    Почему полный запрет на экспорт бензина может быть введен с апреля.
    https://rg.ru/2026/03/28/kak-polnyj-zapret-na-eksport-benzina-otrazitsia-na-cenah-na-azs.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F

    Во-вторых, нужно помнить, чем в России славится 1 апреля...

    До первого апреля уже не далеко .Во вторых инициатива исходил из нефтяного олигарха .И втретьих зима у нас заканчивается.
  13. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 09:44
    Это видимо заразно и передается воздушно-капельным путем. Или может рыжий покусал рубио... все смешалось в коалиции эпштейна.
  14. cytadell Звание
    cytadell
    0
    Сегодня, 09:51
    Иран должен выстоять - это вопрос достоинства и чести. Израиль и Сша считают себя хозяевами ситуации в регионе, вершителями справедливости. Вводить санкции, диктовать условия, грозить военными действиями. Где же справедливость!? Да об неё просто вытерли ноги. Где баланс интересов и права ущемленных народов региона!? Сеонисты Израиля вряд-ли ответят ;)
    Пусть пусть "полосатики" готовят свой десант, захват острова и т.д. и т.п. «недели через две» от Рубио. О-о-о, да сэр! Как скажете! Вам нужна эта прогулка! Жарко́е ждёт вас.
    Хочу пожелать Иранскому народу подготовиться и как следует встретить наглецов.
    Иранская сторона требует признания её суверенитета, в том числе над Ормузским проливом, вывода всех американских баз с Ближнего Востока, а также предоставления гарантий о ненападении. Но все в том же Иране прекрасно понимают, что даже если такие гарантии США и предоставят сегодня, то они легко от них откажутся уже завтра
    Умницы! Только гарантии эти должны дать Россия и Китай - платиновые гарантии
  15. Soveticos Звание
    Soveticos
    +1
    Сегодня, 10:13
    Этот Рубио, как и другие в коалиции эпштейна, настоящий религиозный фанатик, лицемер и марионетка. Вспомните крест на его лбу, когда он выступал перед журналистами. И ещё ради власти готов принести в жертву тысячи своих земляков-кубинцев.