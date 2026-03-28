Нанесён новый удар по крупнейшему в мире алюминиевому заводу в Бахрейне

Поступает информация о том, что очередной удар был нанесён по Бахрейну. На этот раз целью прилётов дронов стало крупное промышленное предприятие, на котором «завязаны» американские интересы в регионе.

Речь идёт о прилётах по алюминиевому заводу Aluminium Bahrain «Альба», где прогремели взрывы и возник крупный пожар. Это уже как минимум третий удар по заводу в марте. Первый был нанесён 5-го числа. К 15 марта были остановлены три производственных линии, что составило порядка 20% по объёмам выплавки.

Новые прилёты заставляют компанию-владельца останавливать производство и на других линиях.

Завод в Бахрейне является крупнейшим в мире по выплавке алюминия на одной площадке. Ежегодный объём выплавки превышает 1,6 млн тонн.

Но проблемы для «Альбы» не ограничиваются ударами. Одна из критических проблем для предприятия – нехватка сырья для выплавки продукции. Сырьём выступает глинозём, который поставлялся в Бахрейн через Ормузский пролив. Теперь предприятие использует имеющиеся запасы глинозёма, но их, как сообщается, не хватит и до середины апреля.

Основным покупателем алюминия у Бахрейна является Евросоюз. По состоянию на декабрь 2025 года европейцы импортировали порядка 27% от всего объёма производимого «Альбой» алюминия. Основные импортёры в составе ЕС – Германия, Италия и Франция. Порядка 15% приходилось на Соединённые Штаты Америки.

На фоне этих событий цены на алюминий в мире достигли 4-летнего максимума. На данный момент этот металл реализуется по цене около 3300 долларов. Это почти на тысячу долларов дороже, чем год назад.

Напомним, что на Западе ранее ввели санкции против российской алюминиевой отрасли. Если бахрейнский алюминий не будет выходить в прежних объёмах на рынок в течение ещё нескольких недель, то Западу в любом случае придётся идти на послабление антироссийских санкций и в этой сфере.
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 07:55
    ❝ Основным покупателем алюминия у Бахрейна является Евросоюз ❞ —

    — Придётся европешкам люминий чугунием заменять ...
    (Пойди ещё найди тот чугуний)
      Седов
      +17
      Сегодня, 08:33
      Ну что Вы, это же как бальзам на душу) Долбят и долбят, и полосатых, и "избранных", и приспешников их, и обслугу. И не стесняются никаких санкций) Гордость прям берёт... За Иран. Мы тооько можем на коленях ползать, и добро разбазаривать за снятие этих санкций. Вобщем, с почином Иран. Минус еще один завод (пусть на время). Чем больше у коалиции головняков - тем радостнее новость..
        Седов
        +4
        Сегодня, 08:46
        У нас вон - Ленобласть через трибалтику выносят. Мы сидим, молчим, щёки дуем..
          Симаргл
          +4
          Сегодня, 09:09
          Как ни странно... а что прЕбалты могут сделать?
          Выразить возмущение? Все прям испугаются.
          Сбивать? А чем и зачем?
          С другой стороны, они сразу признали, что БПЛА из укрорейха летел.
            Седов
            +3
            Сегодня, 09:34
            Как ни странно... а что прЕбалты могут сделать?
            Немного не так. Что Мы можем сделать с трибалтикой, которая предоставила воздушное пространство, выступив стороной конфликта? Тут тоже стратегический тупик. Выносить прибалтов - 5-ст и война с блоком. Готовы ли мы к этому? Вопрос. А сам блок готов, который сидит поджав хвост и смотрит в рот полосатым и очкует на Ближнем востоке ввязываться? Тоже вопрос. Вобщем, вопросов больше чем ответов. Разведданных для анализа не хватает. Ведомству Нарышкина "неуд") верните Суровикина..
              Бородач
              +1
              Сегодня, 10:33
              Цитата: Седов
              Как ни странно... а что прЕбалты могут сделать?
              Немного не так. Что Мы можем сделать с трибалтикой, которая предоставила воздушное пространство, выступив стороной конфликта? Тут тоже стратегический тупик. Выносить прибалтов - 5-ст и война с блоком. Готовы ли мы к этому? Вопрос. А сам блок готов, который сидит поджав хвост и смотрит в рот полосатым и очкует на Ближнем востоке ввязываться? Тоже вопрос. Вобщем, вопросов больше чем ответов. Разведданных для анализа не хватает. Ведомству Нарышкина "неуд") верните Суровикина..

              Нет ничего проще. Пишешь на Геранях Шахед большими буквами и вбамбливаешь за три дня Трибалтику в каменный век.
          ВадимЖивов
          -5
          Сегодня, 09:10
          Ленинградцев у власти полно. Они даже Родину свою прикрыть не могут. am
          kapitan92
          +2
          Сегодня, 09:13
          Цитата: Седов
          У нас вон - Ленобласть через трибалтику выносят. Мы сидим, молчим, щёки дуем..

          Это не мы дуем щеки. Это "кремлевские небожители"в СВО играют, нашими жизнями. Кстати, , вся "шобла" ваши земляки. laughing hi
            Седов
            +1
            Сегодня, 09:47
            Это не мы дуем щеки. Это "кремлевские небожители"в СВО играют, нашими жизнями. Кстати, , вся "шобла" ваши земляки.
            Погорячился. Понятно, что я "башни" имел ввиду с их многоходовками, но легче не становится. Я с Урала, нам конечно не прилетает (Тюмень недалече - исключение), но в регионах жизнь уже так себе. И когда это "....дство" на исощение закончится - вот вопрос. Сами не могём - так хоть персы сейчас отдушина в нашем инфополе.
            P.s. Мой земляк ЕБН был) опозорил малую Родину)
        Андрей Малащенков
        +2
        Сегодня, 09:24
        Мы тооько можем на коленях ползать,


        Ну это вы загнули но в основе вы правы ..- свинарник весь продан западу все заводы (газеты пароходы) - там принадлежат западу - ну так бейте рушьте ... но нет это же типа гражданская инфраструктура ... вот это бесит значит нашу гражданскую можно а их нельзя ???
        Бородач
        +1
        Сегодня, 10:32
        Цитата: Седов
        Ну что Вы, это же как бальзам на душу) Долбят и долбят, и полосатых, и "избранных", и приспешников их, и обслугу. И не стесняются никаких санкций) Гордость прям берёт... За Иран. Мы тооько можем на коленях ползать, и добро разбазаривать за снятие этих санкций. Вобщем, с почином Иран. Минус еще один завод (пусть на время). Чем больше у коалиции головняков - тем радостнее новость..

        Если мы не можем сами, то надо поставить ракеты и дроны Ирану, чтобы они поставили раком США и Европу.
        30 вис
        0
        Сегодня, 10:39
        Цитата: Седов
        Мы тооько можем на коленях ползать, и добро разбазаривать за снятие этих санкций.

        [/quote]
        Цитата: Седов
        Долбят и долбят, и полосатых, и "избранных", и приспешников их, и обслугу. И не стесняются никаких санкций) Гордость прям берёт...

        [quote=Седов]Мы тооько можем на коленях ползать,
        Уверен , что через многие годы выплывут факты , упрямая вещь , как говорил И,В, Сталин ., о широкой помощи русского народа и России, иранскому народу , Ирану в нанесении этих ударов , в помощи оружием , разведовательными данными . Так , что , Мы, русские люди , не ползаем . Вы , жидоукры , ползаете .
      topol717
      0
      Сегодня, 10:42
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Придётся европешкам люминий чугунием заменять ...
      Согласно всем заявлениям по ТВ, в Европе уже давно ничего не работает, так как русского газа нет. Так что им ничего не надо закупать, не работает же.
    ваш вср 66-67
    +20
    Сегодня, 07:57
    ваш вср 66-67
Сегодня, 07:57
Вот мне это как то по боку!
Меня больше интересует на сколько подорожали за год хлеб, мясо, колбаса и пр. пр.
У нас, в России...

    Вот мне это как то по боку!
    Меня больше интересует на сколько подорожали за год хлеб, мясо, колбаса и пр. пр.
    У нас, в России...
      topol717
      0
      Сегодня, 10:43
      Цитата: ваш вср 66-67
      Меня больше интересует на сколько подорожали за год хлеб, мясо, колбаса и пр. пр.
      У нас, в России...
      А это смотря в какой валюте считать, если в золоте то все подешевело.
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 08:04
    Что там с " люминием" на биржах .Иран бомбит не подетски и не стандартно - не забывая ежедневно Израиль .
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 08:08

    alexboguslavski
Сегодня, 08:08
Остается порадоваться за российских производителей алюминия, точнее за владельцев. Они станут богаче. А всё, что производится из алюминия - дороже.
    ...................................................................................
    Если бахрейнский алюминий не будет выходить в прежних объёмах на рынок в течение ещё нескольких недель, то Западу в любом случае придётся идти на послабление антироссийских санкций и в этой сфере.


    Остается порадоваться за российских производителей алюминия, точнее за владельцев. Они станут богаче. А всё, что производится из алюминия - дороже.
      Миха1981
      -1
      Сегодня, 08:50
      Миха1981
Сегодня, 08:50
Так и работяги зарплату получат и инфраструктура городов.
        alexboguslavski
        +4
        Сегодня, 09:35
        alexboguslavski
Сегодня, 09:35
Даже в советское время в случае если повышалась производительность труда (выработка), тут же следовало срезание расценок и повышение нормы выработки, которое влияло на всякого рода вознаграждения. Т.е. за единицу произведенной продукции рабочий получал меньше.
А вы хотите, что бы капиталист работягу облагодетельствовал. lol

        А вы хотите, что бы капиталист работягу облагодетельствовал. lol
    kosmozoo
    +5
    Сегодня, 08:08
    kosmozoo
Сегодня, 08:08
А зачем западу промпроизводство из алюминия? Однозначно ввести запрет.
    А зачем западу промпроизводство из алюминия? Однозначно ввести запрет.
    Факапыч
    +1
    Сегодня, 08:11
    Все одно к одному: нефть, газ, сера, алюминий. Прям сейчас все к России_матушке потянут руки. Кто то писал про информационный кокон. Из теории заговоров, но думаю рассмотреть можно. То есть геймификация всего информационного пространства для каждой отдельной страны или группы стран с собственным наративом. Сначала тяжело, протом все легче и легче, пока не достигаешь кульминации. как в классической компьютерной игре или в тех же шахматах.Так и поток новостей как будто сгенерирован так, чтобы идти по пути геймификации. Звучит конечно как бред, но в плане теории очень даже.
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 08:14
    А откуда поставлялся глинозём на эту промплощадку?
      Попандос
      +4
      Сегодня, 08:21
      откуда поставлялся глинозём
      крупнейшие производители Китай и Австралия
        PN
        +1
        Сегодня, 08:32
        Цитата: Попандос
        откуда поставлялся глинозём
        крупнейшие производители Китай и Австралия

        Правильнее было бы написать - поставщики. Производителем всё же является природа )))
        Кстати интересный факт - Al в природе больше, чем Fe.
          Попандос
          +2
          Сегодня, 08:38
          Производителем всё же является природа )))
          как говорится - берегите природу, мАть вАшу laughing
          матушка природа породила всё и всех, это несомненно.
          Но глинозем мало добыть, его ещё нужно обогатить, поэтому всё же производители.
        Kvakosavrus
        -1
        Сегодня, 09:10
        А зачем тогда его бомбить? пролив закрыт, никто ничего уже не привезет request
    Южноукраинец
    +5
    Сегодня, 08:17
    Пусть Европа заменяет алюминий дельта-древесиной. В Финляндии берёз навалом.
      kosmozoo
      +2
      Сегодня, 09:13
      kosmozoo
Сегодня, 09:13
Назад к ГДРовскому трамбанту.
      Назад к ГДРовскому трамбанту.
    andrewkor
    +3
    Сегодня, 08:19
    Маленький островок Бахрейн успешно диверсифицировал свои доходы от газа в производство алюминия на бокситах их Австралии.
  10. Комментарий был удален.
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 08:42
    Цитата: tralflot1832
    Иран бомбит не подетски и не стандартно - не забывая ежедневно Израиль .
    И правильно делает! У меня кроме восхищения это ничего не вызывает
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 08:44
    Гори, гори ясно
    Что бы не погасло
    (Песенка про американских шестерок в зоне Персидского залива)
    SEVERIN
    +1
    Сегодня, 08:48
    Ну ничего страшного - ЕС купит алюминий у Дерипаски.
    Миха1981
    +4
    Сегодня, 08:49
    Цикл там непрерывный, если встанут печи, считай под замену.
    makeyev
    +4
    Сегодня, 09:00
    Арабы привыкли жить в комфорте, богато, лобызаться с евреями-нацистами, нацистами США и Европы. Теперь слегка снизится их комфорт, поубавится богатства и шика!
    maximaniak
    +4
    Сегодня, 09:18
    Цитата: Седов
    Ну что Вы, это же как бальзам на душу) Долбят и долбят, и полосатых, и "избранных", и приспешников их, и обслугу. И не стесняются никаких санкций) Гордость прям берёт... За Иран. Мы тооько можем на коленях ползать, и добро разбазаривать за снятие этих санкций. Вобщем, с почином Иран. Минус еще один завод (пусть на время). Чем больше у коалиции головняков - тем радостнее новость..

    Как вы задолбали сравнивать кислое с квадратным. Это скудоумие или специальные набросы? Сколько иран сидел под санкциями, терпел убийства высоких чинов и прочие бомбардировки с переговорами? Где вы были с криками, что у Ирана нет тестикул? А над Россией летают натовские (американские, польские) бомбардировщики, чтобы хотя бы по польше вдарить? Или наши самолёты может летают над украиной и бомбят что хотят? Я не защищаю наших "стратегов", но вот это прямое сравнение настолько корявое, что раздражает сильно, как приезд европейцев в Киев
    evgenii67
    0
    Сегодня, 09:37
    Нормально так "избранные" осиное гнездо разворошили
    enzelad
    +2
    Сегодня, 09:44
    Молодцы персы, никого, кроме Аллаха, не боятся. И америкашек, и евреев, и торгашей арабов бьют и не чувствуют вины, как толстосумы и верхушка РФ. Хотя не имеют ядерного оружия
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 10:36
      Schneeberg
Сегодня, 10:36
Именно так и надо воевать!
      Именно так и надо воевать!
    Scientist_
    0
    Сегодня, 10:21
    Цитата: Kvakosavrus
    А зачем тогда его бомбить? пролив закрыт, никто ничего уже не привезет request

    Пролив рано или поздно откроют, а новый завод построить это годы. Да и вряд ли кто захочет вкладывать средства в строительство нового завода, ведь его могут в любой момент уничтожить. А если завод не уничтожить, то он будет работать после открытия пролива.
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:25
    Критики олигархов посмотрите Абаканский люминеевый завод, который запустили до СВО - вам такого и не снилось при СССР. laughingЕn + поменяло все рабочие колёса на своих ГЭС времён СССР .