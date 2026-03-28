Нанесён новый удар по крупнейшему в мире алюминиевому заводу в Бахрейне
Поступает информация о том, что очередной удар был нанесён по Бахрейну. На этот раз целью прилётов дронов стало крупное промышленное предприятие, на котором «завязаны» американские интересы в регионе.
Речь идёт о прилётах по алюминиевому заводу Aluminium Bahrain «Альба», где прогремели взрывы и возник крупный пожар. Это уже как минимум третий удар по заводу в марте. Первый был нанесён 5-го числа. К 15 марта были остановлены три производственных линии, что составило порядка 20% по объёмам выплавки.
Новые прилёты заставляют компанию-владельца останавливать производство и на других линиях.
Завод в Бахрейне является крупнейшим в мире по выплавке алюминия на одной площадке. Ежегодный объём выплавки превышает 1,6 млн тонн.
Но проблемы для «Альбы» не ограничиваются ударами. Одна из критических проблем для предприятия – нехватка сырья для выплавки продукции. Сырьём выступает глинозём, который поставлялся в Бахрейн через Ормузский пролив. Теперь предприятие использует имеющиеся запасы глинозёма, но их, как сообщается, не хватит и до середины апреля.
Основным покупателем алюминия у Бахрейна является Евросоюз. По состоянию на декабрь 2025 года европейцы импортировали порядка 27% от всего объёма производимого «Альбой» алюминия. Основные импортёры в составе ЕС – Германия, Италия и Франция. Порядка 15% приходилось на Соединённые Штаты Америки.
На фоне этих событий цены на алюминий в мире достигли 4-летнего максимума. На данный момент этот металл реализуется по цене около 3300 долларов. Это почти на тысячу долларов дороже, чем год назад.
Напомним, что на Западе ранее ввели санкции против российской алюминиевой отрасли. Если бахрейнский алюминий не будет выходить в прежних объёмах на рынок в течение ещё нескольких недель, то Западу в любом случае придётся идти на послабление антироссийских санкций и в этой сфере.
