Трамп заявил о желании войти в историю великим миротворцем

Трамп заявил о своём желании войти в историю. Причём, по мнению Трампа, он сделает это как «великий миротворец», который способен «останавливать самые масштабные вооружённые конфликты по всему миру».

Дональд Трамп:



Я действительно считаю себя миротворцем. На моём счету восемь остановленных войн.

Сторонники Трампа восприняли это как сигнал от президента к скорому завершению войны против Ирана. Ранее Трамп подтвердил готовность прибыть в Израиль для празднования дня независимости страны – в последнюю декаду апреля. Если президент США действительно собирается это сделать, то либо ему придётся завершать конфликт в ближайшие пару недель, либо лететь в аэропорт Бен-Гурион на истребителе.

Тем временем Иран в качестве очередной ответной меры вновь ударил по объектам в Тель-Авиве. Поступают сообщения о том, что город был атакован дронами и баллистическими ракетами. Также Исламская Республика ударила по союзникам США и Израиля в регионе. Одна из волн атак пришлась на Бахрейн, где, как уже сообщало «Военное обозрение», огневое поражение нанесено заводу по производству алюминия Alba.

Возвращаясь к заявлению Трампа, стоит отметить, что его противники считают это заявление откровенным раздражителем для миллионов американцев, «столкнувшихся со значительным ростом цен на бензин и снижением реальных доходов».
  1. chingachguc Звание
    +8
    Сегодня, 09:01
    Совсем у старика кукуха поехала. Один тупой, другой ещё тупее. Мы не знали, но это был фильм про президентов США
  2. Федор Соколов Звание
    +4
    Сегодня, 09:02
    Дед сошёл с ума! Всё-таки 80 лет это уже запредельный срок пребывания на госслужбе, тем более на такой ответственной должности как президент (глава государства).
    1. frruc Звание
      +3
      Сегодня, 09:17
      Трамп подтвердил готовность прибыть в Израиль для празднования дня независимости страны

      А когда будет день независимости арабского мира от Израиля, Трамп доживет ?
      1. Седов Звание
        +1
        Сегодня, 09:52
        Ирану приготовится. Вот он шансик. Будем надеяться, что в этот раз не в ухо а в глаз.
        Ирану приготовится. Вот он шансик. Будем надеяться, что в этот раз не в ухо а в глаз.
  3. kosmozoo Звание
    +1
    Сегодня, 09:05
    Что бы повторить судьбу "великого миротворца" нужно что бы тело сожгли в яме. Для начала и дрожащая рученка пойдет.
  4. Самый вежливый Звание
    +3
    Сегодня, 09:05
    Миротворец , он это серьёзно?!
    Ему явно надо к психиатру.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +6
    Сегодня, 09:06
    ❝ Я действительно считаю себя миротворцем. На моём счету восемь остановленных войн ❞ —

    — «Начинаю – останавливаю, начинаю – останавливаю, и снова начинаю» ...
  6. tralflot1832 Звание
    +4
    Сегодня, 09:06
    Легко прилетит в Тель Авив Трамп ,но надо следить за руками на видео - могут быть шесть пальцев и нимб миротворца.
  7. ВадимЖивов Звание
    +4
    Сегодня, 09:07
    Он не миротворец, а великий пиз... Лжец. Нарцисс перестарелый. hi
  8. Сидор Ковпак Звание
    +3
    Сегодня, 09:09
    "Я действительно считаю себя миротворцем. На моём счету восемь остановленных войн."

    Кто помнит фильм Кавказская пленница. Там есть фраза...
    - А в какой палате прокурор. ......
    Вот Трамп с этого-же заведения. Там и дискобульбулятор и премия за мир и все что в его фантазиях и израильская Ривьера на развалинах Газы.И наверное галапередол......
  9. drags33 Звание
    +1
    Сегодня, 09:14
    Неужели сами амеры не видят, что ему надо к психиатру? Причем срочно!!! Нельзя терять ни дня...
  10. operafan
    +6
    Сегодня, 09:15
    У Ирана, с его решимостью и отсутствию всяких "красных линий и договорняков", все шансы заставить США-Израиль пойти на свои требования. Стойкость, решимость и несломленность иранцев просто поражает воображение.

    Где-то на севере всплакнул один дряхлый дедушка-царь, видя что вытворяет Иран...
    1. Дилетант Звание
      +4
      Сегодня, 09:43
      Где-то на севере всплакнул один дряхлый дедушка-царь

      Дудушку нельзя волновать. Поэтому о плохих новостях ему просто не говорят. Зачем расстраимвать заслуженного человека. feel
      1. ВадимЖивов Звание
        0
        Сегодня, 09:48
        Мне так нравится полёт Вашей мысли, аж караул... Причём очень корректный полет. И смайлик в тему. Снимаю шляпу.. hi
  11. михаилл Звание
    +5
    Сегодня, 09:15
    "Спецназ спустился с вертолета
    На нобелевский комитет.
    Перестреляли всю охрану,
    Забрали премию за мир..."(Частушка-нескладушка).
  12. yuriy55 Звание
    +1
    Сегодня, 09:17
    Трамп заявил о желании войти в историю великим миротворцем

    А может войти только жалким подобием Адольфа Алоисовича...
    Рыжий чепушила! Верхушек нахватался...Весь мир ухахатывается над твоими ужимками...
    Пора, пора готовить нового Джона Бута...А то ещё и ЯО в ход пустишь...
  13. Александр Елизаров
    +3
    Сегодня, 09:17
    Цитата: Федор Соколов
    Дед сошёл с ума! Всё-таки 80 лет это уже запредельный срок пребывания на госслужбе, тем более на такой ответственной должности как президент (глава государства).

    Вы о какой стране пишите? drinks
    Только о США?
    1. Uncle Lee Звание
      +3
      Сегодня, 09:35
      Цитата: Александр Елизаров
      Вы о какой стране пишите?
  14. Роман_Васильевич Звание
    +3
    Сегодня, 09:23
    А с чего вы решили, что Трамп хочет быть "миротворцем" в нашем, общепринятом понимании..?!
    Трамп насмотрелся комиксов про "Миротворца" (Кристофер Смит), а в них Миротворец, это персонаж-антигерой, который действует как линчеватель, который стремится добиться мира любой ценой, что приводит его к 30-летнему тюремному заключению ...
    1. IlgizL Звание
      +1
      Сегодня, 09:50
      А ты шаришь в теме👍👍👍👍👍👍👍. А то тут люди серьёзные, в большинстве не в курсе за этого персонажа.
    2. RuAbel Звание
      +1
      Сегодня, 10:06
      Ну, ещё на ум приходит "Великий Уравнитель", это помпезней, чем просто миротворец. Или как вам "Судья Трамп"? Вообще он ведёт себя вполне в духе американского понятия "супергерой".
  15. Южноукраинец Звание
    +1
    Сегодня, 09:24
    .Трамп заявил о желании войти в историю великим миротворцем

    С Донни не соскучишься, прочитал заголовок и непроизвольно рассмеялся). Донни это сумасшедший пожарный, который тушит огонь бензином).
  16. Пулемет Мадуро. Звание
    +1
    Сегодня, 09:25
    Персы не дадут соскочить,тебе,Дональд,как бы ты их не "побеждал" и умолял.)
  17. Dimy4 Звание
    +1
    Сегодня, 09:27
    Вот напишу свое мнение, у этого старика "кукуха" если и поехала то не совсем.Реализация идеи миротворца состоит в том он (Трамп) развязывает небольшую войнушку, смещает неугодное правительство и тут же, предлагает мир, подконтрольное правительство тут мир подписывает на выгодных США условиях. И вот наш Трамп миротворец. А вот с Ираном такая штука не задалась и в войне России с т.н. Украиной что то пошло не так и его имидж миротворца серьезно пошатнулся.
  18. tralflot1832 Звание
    +1
    Сегодня, 09:30
    Человек ракета не Ким Чен Ын ,а Максимус Трамп - МХ 1.
    1. Егоза Звание
      0
      Сегодня, 10:38
      Цитата: tralflot1832
      Человек ракета не Ким Чен Ын ,а Максимус Трамп - МХ 1.

      А поему при словах Трампа, что он великий миротворец, все окружающие его военные, сложили руки как футболисты перед 11 метровым? (см. фото) belay
  19. faterdom Звание
    +1
    Сегодня, 09:39
    "В нашем подъезде по морде могут съездить,
    Но все прилично, и не мордобой.
    Придуряться бросьте, приезжайте в гости,
    Привозите что-нибудь с собой."
    (Виктор Рыбин и группа "Дюна")
  20. Дилетант Звание
    +2
    Сегодня, 09:39
    по мнению Трампа, он сделает это как «великий миротворец», который способен «останавливать самые масштабные вооружённые конфликты по всему миру».

    Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.

    Власть — не средство; она — цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть.
    (Дж.Орвелл. 1984)

    А почему то все думают, что "1984" год про СССР и Сталина.
    1. sdivt Звание
      +1
      Сегодня, 09:58
      Цитата: Дилетант
      (Дж.Орвелл. 1984)
      А почему то все думают, что "1984" год про СССР и Сталина.

      с вашего позволения, всё-таки - Дж.Оруэлл)
      И да, книга очень сильная, особенно, если читать неспеша и вдумчиво
      А про СССР, насколько помню, там действительно, почти ничего)
      В основном, прототипы - Америка, Великобритания, даже Австралия, под общим названием Океания
      Плюсик вам, за эти цитаты!
      1. Дилетант Звание
        0
        Сегодня, 10:09
        с вашего позволения, всё-таки - Дж.Оруэлл

        Спроить о правильном переводе фамиоий - пустая трата времени. Но в подлиннике это
        George Orwell

        p.s. Почему-то и нынешнего короля Чарлза-3 переведят как Карла.
  21. alexboguslavski Звание
    +2
    Сегодня, 09:40
    Трамп заявил о желании войти в историю великим миротворцем


    Не знаю кем, но в историю он точно войдет. Возможно великим peacedealцем. laughing
  22. pexotinec Звание
    +1
    Сегодня, 09:46
    Очередной Наполеон, завоеватель-миротворец. Сам от себя просто в восторге laughing . У них в дурках таких любят изучать.
  23. Пленник Звание
    +1
    Сегодня, 10:18
    Это вряд ли. А вот в труппу клоунов "2- презик- 2" мирового кровавого цирка это точно, это попал. sad
  24. мусоргский Звание
    +1
    Сегодня, 10:22
    Видимо в США всё равно какой "фрукт" ими правит или он и не правит, а играет роль чокнутого!
  25. К-50 Звание
    +1
    Сегодня, 10:26
    Трамп заявил о желании войти в историю великим миротворцем

    Даже на продажном западе, этому лжецу, лицемеру и балаболу скоро будут осиновый кол готовить. Так что не, "мимо кассы"! wassat
  26. iomoe Звание
    +1
    Сегодня, 10:28
    В своих мечтах. Уже вошёл великим гаденышем.
  27. Schneeberg Звание
    0
    Сегодня, 10:41
    Цитата: RuAbel
    Ну, ещё на ум приходит "Великий Уравнитель"
    Скорее, Великий Кормчий со статуями и портретами везде, где только можно wink