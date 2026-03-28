Трамп заявил о желании войти в историю великим миротворцем
3 76937
Трамп заявил о своём желании войти в историю. Причём, по мнению Трампа, он сделает это как «великий миротворец», который способен «останавливать самые масштабные вооружённые конфликты по всему миру».
Дональд Трамп:
Я действительно считаю себя миротворцем. На моём счету восемь остановленных войн.
Сторонники Трампа восприняли это как сигнал от президента к скорому завершению войны против Ирана. Ранее Трамп подтвердил готовность прибыть в Израиль для празднования дня независимости страны – в последнюю декаду апреля. Если президент США действительно собирается это сделать, то либо ему придётся завершать конфликт в ближайшие пару недель, либо лететь в аэропорт Бен-Гурион на истребителе.
Тем временем Иран в качестве очередной ответной меры вновь ударил по объектам в Тель-Авиве. Поступают сообщения о том, что город был атакован дронами и баллистическими ракетами. Также Исламская Республика ударила по союзникам США и Израиля в регионе. Одна из волн атак пришлась на Бахрейн, где, как уже сообщало «Военное обозрение», огневое поражение нанесено заводу по производству алюминия Alba.
Возвращаясь к заявлению Трампа, стоит отметить, что его противники считают это заявление откровенным раздражителем для миллионов американцев, «столкнувшихся со значительным ростом цен на бензин и снижением реальных доходов».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация