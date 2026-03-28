Рубио предложил недовольной США Каллас самой урегулировать украинский кризис

Как утверждает западная пресса, на встрече глав МИД стран «большой семерки» во Франции между американским госсекретарем Марко Рубио и главой евродипломатии Каей Каллас произошла «острая перепалка».

Как сообщает портал Axios, Каллас раскритиковала Вашингтон за то, что он, по мнению Евросоюза, не проявляет достаточной жесткости в отношении России. В ответ на довольно резкий выпад Каллас, Рубио отметил, что США «делают все возможное для прекращения конфликта на Украине» и предложил уступить Европе место «миротворца» в процессе урегулирования кризиса. По данным источников портала, при этом Рубио был откровенно недоволен упреками Каллас и говорил на повышенных тонах. После этого европейцы предпочли замять намечающийся конфликт и заявили, что все-таки предпочитают видеть США в роли посредника.

Стоит отметить, что это уже не первый конфликт между Рубио и Каллас. Глава евродипломатии ранее уже упрекала США в том, что администрация Трампа душит свободу слова в стране. Каллас апеллировала к тому, что ее родная Эстония занимает вторую позицию в одном из западных рейтингов стран по свободе слова, в то время как США в этом списке находятся на 58 месте. По ее мнению, исходя из этого, США не обладают моральным правом в чем-либо упрекать своих европейских союзников по НАТО.

Накануне Рубио открыто обвинил во лжи украинского диктатора Зеленского и заявил, что если Украина не захочет пойти на уступки и откажется вывести ВСУ из Донбасса, то вооруженный конфликт затянется на неопределенное время.
  Denis_999
    Сегодня, 10:04
    *жабогадюкинг detected*
    alex-defensor
      Сегодня, 10:46
      Работодатель своему работнику Каллас ставят совсем другие задачи... Европе и Британии (в особенности) конфликт надо продолжать. Без земель и недр Украины и без подчиненного положения России, этому "райскому саду" не выжить... а очень хочется и дальше быть метрополией Евразии...
  alexboguslavski
    Сегодня, 10:04
    На то и Моська создана, что б лаять на слона.

    "Мышь лабораторная" (с) ДАМ.
    Ilya-spb
      Сегодня, 10:23
      Милые бранятся, только тешатся.

      Прогресса на Украине в плане мира не видно...

      Европа России -враг.
      Schneeberg
        Сегодня, 10:45
        Европа России -враг
        На протяжении вот уже как 1000 лет
  кот Краш
    Сегодня, 10:11
    Не стоит Марку вступать в полемику с КаКа. ЭЭстоонцы за словом в карман не полезут. Оно у них свободное.
    Alex F._2
      Сегодня, 10:43
      "Cвободное" не только от внешнего мнения, но, похоже от самих ээстоонцев тоже - ведь "если что" то Эуропка отползет и даже что-то восстановит в отношениях с Россией, а Прибабахтике отползать некуда, они сейчас в положении безбашенных камикадзе, о чём или не хотят думать или уже нечем
  Амиго.
    Сегодня, 10:16
    Бумажная прибалтийская тигрица показала картонные зубы
  tralflot1832
    Сегодня, 10:17
    Рубио забыл мужа Кайи .Довольно серьёзная логистическая компания у него в России " была".Жаль не размазал её по переборкам .А мог бы . am
  Ропот 55
    Сегодня, 10:17
    Ну погавкались в очередной раз и что?! Поддержка Украине как шла так и идёт,эти чесоточные как бились стойко и ожесточенно так и бьются.
  Фразах
    Сегодня, 10:18
    В отношении европейской шайки следует не упоминать моральное право, а поминать его, не чокаясь. Как свободу слова и другие схожие термины, которыми они уже запарили.
  arhitroll
    Сегодня, 10:25
    Жалкая постановка хорошего и плохого бандюгана. Не покупаться - планировать превентивный...
  мусоргский
    Сегодня, 10:25
    Пусть съездит к Трампу и поговорит с ним. Узнает много о себе интересного!
  Андрей Николаевич
    Сегодня, 10:27
    Все правильно сказал, Рубио. Пусть Кая Каллас берет в охапку "ВС Прибалтики" ( в количестве одного микроавтобуса) и идет Россию "воювати".
  Ватник_
    Сегодня, 10:31
    Вот только в Кремле не желают разговаривать с гейцами, т е это предложение Европе капитулировать.