Как утверждает западная пресса, на встрече глав МИД стран «большой семерки» во Франции между американским госсекретарем Марко Рубио и главой евродипломатии Каей Каллас произошла «острая перепалка».Как сообщает портал Axios, Каллас раскритиковала Вашингтон за то, что он, по мнению Евросоюза, не проявляет достаточной жесткости в отношении России. В ответ на довольно резкий выпад Каллас, Рубио отметил, что США «делают все возможное для прекращения конфликта на Украине» и предложил уступить Европе место «миротворца» в процессе урегулирования кризиса. По данным источников портала, при этом Рубио был откровенно недоволен упреками Каллас и говорил на повышенных тонах. После этого европейцы предпочли замять намечающийся конфликт и заявили, что все-таки предпочитают видеть США в роли посредника.Стоит отметить, что это уже не первый конфликт между Рубио и Каллас. Глава евродипломатии ранее уже упрекала США в том, что администрация Трампа душит свободу слова в стране. Каллас апеллировала к тому, что ее родная Эстония занимает вторую позицию в одном из западных рейтингов стран по свободе слова, в то время как США в этом списке находятся на 58 месте. По ее мнению, исходя из этого, США не обладают моральным правом в чем-либо упрекать своих европейских союзников по НАТО.Накануне Рубио открыто обвинил во лжи украинского диктатора Зеленского и заявил, что если Украина не захочет пойти на уступки и откажется вывести ВСУ из Донбасса, то вооруженный конфликт затянется на неопределенное время.

