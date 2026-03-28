Новый удар по базе «Принц Султан»: повреждена авиация, ранены военные США

Американская пресса подтверждает нанесение очередного ракетно-дронового удара по американской военной базе «Принц Султан» в Саудовской Аравии.

По данным WSJ, в результате удара ранения различной степени тяжести получили 12 американских военнослужащих. Местная пресса тем временем пишет и о повреждении нескольких боевых самолётов ВВС США.

Саудовские СМИ публикуют снимки авиабазы с воздуха, и на этих снимках заметных следы повреждений, включая повреждения как минимум у двух авиационных топливозаправщиков KC-135 Stratotanker.



Удар по базе США в Саудовской Аравии наносился и в начале марта. Тогда американское военное ведомство подтвердило гибель одного своего военнослужащего – сержанта Бенджамина Пеннингтона.

На той же базе во время удара, нанесённого несколько часов назад, находились и несколько американских штурмовиков A-10 Thunderbolt. Они с недавних пор используются США в том числе для «охоты» с воздуха на безэкипажные катера Ирана. Несколько авиатанкеров и других самолётов американской военной авиации успели покинуть базу буквально за минуты до прилётов.

Ранее появлялись сообщения о том, что Эр-Рияд заявил о готовности вступить в войну против Ирана, если тот не прекратит атаки на объекты Саудовской Аравии. Иран отвечает, что не бьёт по объектам Саудовской Аравии, а удары наносятся по тем объектам на территории этой страны, которые связаны с США.
  Трус
Сегодня, 10:34
    Сегодня, 10:34
    Вот же американцы тупые, ставят самолёты на открытых площадках.
    Александр Расмухамбетов
Сегодня, 10:40
      Сегодня, 10:40
      Дэк наши научили............................................
      Uncle Lee
Сегодня, 10:44
        Сегодня, 10:44
        Цитата: Александр Расмухамбетов
        Дэк наши научили

        А еще нужно было покрышками обложить ! wink
    Кузнец 55
Сегодня, 10:44
      Сегодня, 10:44
      Сообщают , «парни в тапках» атаковали баллистической ракетой Израиль .
      Возможно еще один фронт открылся в войне Израиля и США против Ирана .
      Если перекроют еще Баб эль Мандебский пролив ?
      Тем временем Трамп вновь жестко раскритиковал НАТО , за то что не оказывают помощь Америке .
  vasyliy1
Сегодня, 10:39
    Сегодня, 10:39
    Какие молодцы иранцы! Вот у кого пример надо брать нашей леопольдвщине! Выносить надо все в Жешуве и Трибалике, только так запад остановится!
  Егоза
Сегодня, 10:45
    Сегодня, 10:45
    удары наносятся по тем объектам на территории этой страны, которые связаны с США.

    И правильно делает! Какие претензии? Вот если бы на Украине нанесли удары, которые связаны с иностранцами, наверное и места бы "украине" не осталось. Все распродали - разворовали.