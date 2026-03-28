Новый удар по базе «Принц Султан»: повреждена авиация, ранены военные США
Американская пресса подтверждает нанесение очередного ракетно-дронового удара по американской военной базе «Принц Султан» в Саудовской Аравии.
По данным WSJ, в результате удара ранения различной степени тяжести получили 12 американских военнослужащих. Местная пресса тем временем пишет и о повреждении нескольких боевых самолётов ВВС США.
Саудовские СМИ публикуют снимки авиабазы с воздуха, и на этих снимках заметных следы повреждений, включая повреждения как минимум у двух авиационных топливозаправщиков KC-135 Stratotanker.
Удар по базе США в Саудовской Аравии наносился и в начале марта. Тогда американское военное ведомство подтвердило гибель одного своего военнослужащего – сержанта Бенджамина Пеннингтона.
На той же базе во время удара, нанесённого несколько часов назад, находились и несколько американских штурмовиков A-10 Thunderbolt. Они с недавних пор используются США в том числе для «охоты» с воздуха на безэкипажные катера Ирана. Несколько авиатанкеров и других самолётов американской военной авиации успели покинуть базу буквально за минуты до прилётов.
Ранее появлялись сообщения о том, что Эр-Рияд заявил о готовности вступить в войну против Ирана, если тот не прекратит атаки на объекты Саудовской Аравии. Иран отвечает, что не бьёт по объектам Саудовской Аравии, а удары наносятся по тем объектам на территории этой страны, которые связаны с США.
