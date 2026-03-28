«Гарантии безопасности»: Зеленский потребовал передать Украине ядерное оружие
6 66164
Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что в рамках гарантий безопасности Украину необходимо немедленно принять в НАТО и вооружить ВСУ ядерным оружием.
В недавнем интервью французской газете Le Monde Зеленский посетовал, что на Западе все убеждены, что Украина неизбежно проиграет в противостоянии с Россией, поскольку невозможно победить страну, обладающую внушительным ядерным арсеналом. При этом бывший комик «забыл» уточнить, что в ходе боевых действий в рамках СВО ВС РФ не применяют оружие массового поражения и ограничиваются точечными ударами по военным и инфраструктурным объектам противника. Исходя из этого, украинский диктатор заявил, что, по его мнению, эффективные гарантии безопасности должны включать в себя членство Украины в НАТО и передача Киеву ядерных вооружений. Однако ни один из этих вопросов в настоящее время даже не рассматривается, что чрезвычайно огорчает «просроченного». Украинский диктатор также пожаловался, что с Москвой «не говорят теми же словами», что с Киевом, и назвал этот факт оскорбительным.
Ранее Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что в настоящее время власти Франции и Британии рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. Вероятнее всего, речь идет либо о французской малогабаритной боевой части TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1, либо о «грязной бомбе». Комментируя эту информацию, представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что появление у Украины оружия массового поражения практически неизбежно приведет к его прямому использованию.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация