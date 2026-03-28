Трамп: «Куба – следующая, но сделайте вид, что я этого не говорил»

Граждане США хотят успехов и побед. Именно это обещал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, а впоследствии якобы выполнил обещанное.

Так он похвалил сам себя, выступая на инвестиционном форуме в Майами.

Американский президент заявил, что создал «великие вооруженные силы», поэтому ему удалось добиться больших успехов. В пример Трамп привел вторжение США в Венесуэлу. Он напомнил свои слова о том, что его политика – это мир через силу. Ей следует обладать, но применять не обязательно, хотя иногда приходится.

Затем Трамп сделал неожиданный анонс:

И, кстати, Куба – следующая. Но сделайте вид, что я этого не говорил.

Он с долей иронии попросил СМИ проигнорировать его заявление, не раскрывая, что конкретно имел в виду.

Впрочем, Трамп высказывается о своих видах на Кубу далеко не впервые, и кубинское руководство воспринимает его слова очень серьезно, готовясь к отражению американской агрессии. В частности, об усиленной подготовке к оборонительным действиям говорил неделю назад замминистра иностранных дел Острова Свободы Карлос Фернандес де Коссио. Он отметил, что жители Кубы надеются, что нападение не состоится, но было бы наивно к нему не готовиться. По словам чиновника, о том, что нужно всегда быть начеку, свидетельствуют последние события в мире.

С февраля Соединенные Штаты заметно усилили энергетическую блокаду Кубы. В частности, им удалось пресечь поступление нефти на остров из Мексики и Венесуэлы.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +10
    Сегодня, 12:31
    Стреляное Ухо совсем с катушек слетел. По сравнению с ним Байден - великий мыслитель. fool
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 12:39
      Американские "миротворцы" никогда не останавливаются, пока весь МИР в труху не сотрут...
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 12:43
        Премия мира давно стала дном -
        Может, мы дно еще глубже пробьем?
        Если её за убитых давать,
        Нужно посмертно и Гитлеру дать…
        Вот кто реально её заслужил –
        Мирных людей миллионы убил…
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 22:09
          В свое время Гитлер был номинирован на Нобелевскую премию мира. Но не дали.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 12:44
        Цитата: Lev_Russia
        Американские "миротворцы" никогда не останавливаются, пока весь МИР в труху не сотрут...

        Гегемону для сохранения своего положения надо или развивать собственную страну или разбомбить ВСЕ остальные страны. США ведут мир к Третьей Мировой Войне, надеясь в третий раз отсидеться за океаном и нажиться на войне.
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          Сегодня, 18:51
          Трампу надо перебить информационный повод с его неудач в Персидском Заливе на какуюто знаковую победу . И таким поводом может стать успешное (как он надеется) вторжение на Кубу . Бросить всё , сказав что он вех победил и со всеми договорился с Заливе и развернувшись вторгнуться на Кубу . И для внутреннего потребления его успех на Кубе перекроет его "Эпическую Глупость" , обернувшейся "Персидской Яростью" .
          Но дадут ли ему это сделать ?
          Позволят ли ?
          В т.ч. произраильское лобби ?
          Да и Иран продолжит разносить Израиль и заливные монархии в пыль и пепел - за содействие агрессии .
          Цитата: Бородач
          США ведут мир к Третьей Мировой Войне

          Вообще то к ней ведёт Израиль , ставший инициатором и вдохновителем этого блудняка .
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:36
      hi Большинство спичей рыжего Сатаны из Фашингтона рассчитаны на пиар и массовую публику.
      В этом году деду стукнет 80, территории исчадия зла - 250, к тому же ЧМ никто не отменял, на этом лично его семья и сильные мира сего мечтают заработать.
      Войнушку на БВ кроме Кремля вкупе с дядюшкой Си никто не сможет уладить без потери лица рыжего педофила коалиции Эпштейна.
      А по сути нищий народ Кубы не нужен режиму Фашингтона, как и лично хозяину бидэ, чтобы тянуть геморрой себе дороже, когда можно договориться, о чём идут переговоры, срок полномочий Президента Кубы Мигель Диас-Канеля истекает в 2028 г.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 15:28
        Не такую уж и пургу несёт Трамп.
        Он и связанные с ним лица ведут активную торговлю на бирже, используя инсайдерскую информацию его заявлений, зарабатывают миллиарды. Он самый богатый американский президент.
    3. мерцание Звание
      мерцание
      +1
      Сегодня, 17:18
      Это ещё что, он на этом форуме заявил, что
      "что наследный принц Саудовской Аравии,

      Мохаммед ибн Салман должен целовать мне задницу."

      При том, что именно СА организовала этот инвестиционный форум в Маями.
  2. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 12:31
    И, кстати, Куба – следующая. Но сделайте вид, что я этого не говорил.

    Да все уши прожужжал! Но о Кубе заикаться рано прежде, чем не закончил с Ираном.
  3. Сидор Ковпак Звание
    Сидор Ковпак
    +1
    Сегодня, 12:35
    На Кубе могут появиться ракеты долетающие до фашингтона и лосанжелеса Трамп сильно рискует.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 13:17
      ...да откуда острове Свободы Куба такие ракеты?
      Россия занята самым собой и ВВП дружит с ТрампЛером (кстати, как и с представителями неофашистский немецкой партии Альтернатива для Германии!!!!) am
      1. Сидор Ковпак Звание
        Сидор Ковпак
        0
        Сегодня, 14:33
        Я Россию вообще не рассматриваю в качестве помощника.
        1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
          Лиза Кернер-Тимошенко
          0
          Сегодня, 19:59
          И я нет...Куба как ребёноеб на который асоциальные родители писала отказную.
          Я презираю кроваваго Хрущёва по многим причинам (Ватутин, котороый из -за него умер, Судоплатов, которого он посадил на много лет, убийство Берии, "разоблачение преступлений Сталина).
          Но один плюс был у него: успешное завершение Карибского кризиса. Но это и единственный плюс был....
  4. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 12:36
    "Куба – следующая". То есть с Ираном Дон-миротворец уже практически разобрался.
    Так надо понимать этот посыл.
    Как бы себе шею не сломать в такой сумасшедшей гонке борьбы за "Мир во всем Мире".
    Ну не дает ему покоя Нобелевка. "Дали" какой-то прошмандовке вместо него.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:40
    ❝ Он с долей иронии попросил СМИ проигнорировать его заявление, не раскрывая, что конкретно имел в виду ❞ —

    — Поскольку сам этого не знает ...
  6. arhitroll Звание
    arhitroll
    0
    Сегодня, 12:43
    Я думал что после карибского кризиса американцы подписал секретную бумажку не лезть на Кубу с силой. Хотя сейчас эти малохольные складут на документы...
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -1
      Сегодня, 13:21
      ТрампЛер не
      знает историю и не знает про карибсеий кризис....
    2. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 13:23
      Их подписи дешевле бумажек, на которых они поставлены.
      1. котик-русич Звание
        котик-русич
        0
        Сегодня, 20:11
        Цитата: Южноукраинец

        Их подписи дешевле бумажек, на которых они поставлены.
        Новые партии наличных долларов будут печатать с подписью Д. Трампа, каждый наличный доллар = "маленький договор" с Д. Трампом...
        bully
  7. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    0
    Сегодня, 12:43
    Тем временем российская делегация госдумовцев, находящаяся в США, пригласила "партнёров", отпраздновать День Победы в Москве. Интересно, президент в курсе?
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -1
      Сегодня, 13:22
      Конечно в курсе и с удовольствием примет своег дружка Траплер там am
  8. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 12:46
    В Иране люлей получил, базы потерял. Теперь собрался с Кубы поиметь? Мозахист какой-то.
    1. vet Звание
      vet
      -1
      Сегодня, 13:01
      В Иране люлей получает, увы, Иран. Персидские города в огне, а На США не упала даже одна ракета. Удары по Израилю, Трампа не особенно колышат. А по ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейту и прочим - радуют: в этих странах Иран уже люто ненавидят и рано или поздно сами начнут наносить удары- а Трамп будет продавать им ооужие..
  9. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 12:49
    Лучше бы Дони тогда сразу дали Нобеля. А то он сейчас замиротворит пол Мира до ядерных миротворческих ударов...
    А его, кстати, давно психиаторы проверяли? Или в США стало традицией скорбных умом в поезиденты избирать...
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 12:54
    Если завтра танкер ошвартуется на Кубе,что будем говорить о Трампе. bully Танкер спокойно идёт в сторону Кубы ,скорость 13 узлов .Это не прорыв ,это Дух Анкориджа . bully Зачем прорываться, если ионов договориться .Один танкер для Кубы, это мёртвыми припарки .Кубе нужен зип для паровых турбин 2/3 турбин требуют каитального ремонта .Остановить танкер очень легко ,вот и посмотрим завтра.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:20
      hi За Звание Миротворца необходим серьёзный конкурс и достойная оплата этого самого Звания, так что смело вангую в пользу безопасности российского танкера, нефть которого пойдёт в копилку Звания Миротворца.
      Время покажет.
  11. vet Звание
    vet
    +1
    Сегодня, 12:57
    Кто бы сомневался. Иран сейчас сражается и за Кубу. Ну, и дает России заработать.
  12. yuriy55 Звание
    yuriy55
    -6
    Сегодня, 13:01
    Предполагаю, что Россия и Китай (можно КНДР) должны объединить усилия и набить наглую американскую рожу, чтобы не оказаться следующими...
    А Россия должна вывести свои представительства из зоны гнилых государств...
    1. vet Звание
      vet
      +1
      Сегодня, 13:05
      России, увязшей в так называемой СВО, сейчас только с США воевать. Или - злить Трампа, оказывая Ирану помощь, которая обескровит российские войска и которую не удастся утаить.
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +1
        Сегодня, 13:10
        Цитата: vet
        России, увязшей в так называемой СВО, сейчас только с США воевать.

        США, увязшей с Ираном, сейчас только с Россией воевать.
        1. vet Звание
          vet
          +1
          Сегодня, 13:19
          Да она и не будет: просто зальет деньгами и оружием ВСУ, которые сейчас на голодном пайке. И Россия все равно ничего не может сделать. Топчется на одном месте, даже Донбасс до сих пор не освобожден..
  13. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    +1
    Сегодня, 13:09
    Как говорится, что у трезвого на уме, то у Донни на языке:
    Дональд Трамп признал, что иранцы атаковали USS Gerald Ford – крупнейший авианосец в мире – с 17 разных направлений: – Мы бежали, чтобы спастись.
    Вот тебе и пожар в прачечной.
    https://t.me/kief_point/30736
  14. kebeskin Звание
    kebeskin
    +3
    Сегодня, 13:11
    Цитата: Бородач
    Стреляное Ухо совсем с катушек слетел. По сравнению с ним Байден - великий мыслитель. fool


    Я уже думаю, что с кем здоровался Байден, и с кем заключает сделки Трамп одно и то же лицо.
  15. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    -1
    Сегодня, 13:13
    И весь мир просто мола наблюдает....
    А кубинцы : Patria o muerte!
    Героический народ!!!!
  16. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 13:24
    А куда зашхерился наш танкер "А. Колодин"?!
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:26
    Уверен ,на первое время Трамп оставит у власти КПК .Чтобы не было гражданского мордобития.В Венесуэле это получилось - у власти " чависты".
    1. vet Звание
      vet
      0
      Сегодня, 13:34
      На Кубе давно нет никаких идей Кастро и Че Гевары, люди живут в нищете и мечтают свалить в те же Штаты. Вряд ли кто-то пойдет сейчас воевать в случае высадки десанта.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 18:48
        hi Весь цымес в том, что нет необходимости высадки десанта, когда десятки лет страна находится под санкциями, а с времён второго нашествия рыжего педофила из Фашингтона объявлена блокада.
        Хозяину бидэ нужен пиар войти в историю освободителем Острова Свободы под контролем янки, но его команде не хочется тянуть геморрой с нищим островом, у которого нет активов, кроме наследия прошлого из баров и борделей мафии.
  18. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 13:36
    "Куба – следующая, но сделайте вид, что я этого не говорил.."

    .. Леприкон какой-то, однако.. Ну, таких президентов Америка в последнее время ещё не видела.
  19. Earl Звание
    Earl
    -1
    Сегодня, 13:38
    Деменция - это что-то вроде регалии, которая передается каждому президенту США?!
  20. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    -1
    Сегодня, 14:12
    Да, Дональда понесло. От Ирана уже огребают. Ну пускай еще с Кубой попробуют повоевать. Уверен кубинцы не будут так позорно себя вести как венесуэльцы.
  21. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    -1
    Сегодня, 14:13
    Бред сумасшедшего. Классическая клиника. Главная проблема в том, что такие больные, ну как и алкоголики, не считают себя больными. Их невозможно в этом убедить..
  22. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:16
    Цитата: isv000
    А куда зашхерился наш танкер "А. Колодин"?!

    Смотрим мой коментарий выше ,никуда он не шхерятся идёт скоростью 13 узлов ,с Российским флагом на корме ,позиция на 9 00 часов .Только Российский GORADAR c ним работает .
  23. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:07
    Куба – следующая
    А как там Гренландия с Канадой? Не забыл?
  24. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 15:33
    И, кстати, Куба – следующая. Но сделайте вид, что я этого не говорил.

    Канаде и Гренландии стоит напрячься, и вовсю топить за то чтоб Иран задницу американцам надрал таки в Персидском заливе