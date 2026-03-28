Трамп: «Куба – следующая, но сделайте вид, что я этого не говорил»

И, кстати, Куба – следующая. Но сделайте вид, что я этого не говорил.

Граждане США хотят успехов и побед. Именно это обещал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, а впоследствии якобы выполнил обещанное.Так он похвалил сам себя, выступая на инвестиционном форуме в Майами.Американский президент заявил, что создал «великие вооруженные силы», поэтому ему удалось добиться больших успехов. В пример Трамп привел вторжение США в Венесуэлу. Он напомнил свои слова о том, что его политика – это мир через силу. Ей следует обладать, но применять не обязательно, хотя иногда приходится.Затем Трамп сделал неожиданный анонс:Он с долей иронии попросил СМИ проигнорировать его заявление, не раскрывая, что конкретно имел в виду.Впрочем, Трамп высказывается о своих видах на Кубу далеко не впервые, и кубинское руководство воспринимает его слова очень серьезно, готовясь к отражению американской агрессии. В частности, об усиленной подготовке к оборонительным действиям говорил неделю назад замминистра иностранных дел Острова Свободы Карлос Фернандес де Коссио. Он отметил, что жители Кубы надеются, что нападение не состоится, но было бы наивно к нему не готовиться. По словам чиновника, о том, что нужно всегда быть начеку, свидетельствуют последние события в мире.С февраля Соединенные Штаты заметно усилили энергетическую блокаду Кубы. В частности, им удалось пресечь поступление нефти на остров из Мексики и Венесуэлы.