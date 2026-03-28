ВВС Израиля задействовали около 50 истребителей для бомбардировок Ирана
Военно-воздушные силы армии Израиля совершили вчера самый массированный с начала нынешней войны налет на Иран. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщают, что в общей сложно около пятидесяти истребителей в ходе нескольких серий вылетов нанесли массированные бомбовые удары по иранским оружейным заводам.
Помимо этого, целями ВВС армии Израиля стал объект министерства обороны Ирана, используемый для разработки современных взрывных устройств «для подконтрольных Ирану группировок», включая ХАМАС и «Хизбаллу». Бомбовым ударам был подвергнут объект, используемый для производства компонентов для баллистических ракет и зенитных ракетных комплексов, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Объекты по производству оружия были атакованы в рамках одной и той же серии ударов по заводу по производству желтого кека (концентрат природного урана) близ города Йезд в центральной части Ирана и реактору на тяжелой воде недалеко от Арака, о которых армия Израиля объявила вчера.
Между тем, поступает информация, что президент США Дональд Трамп, мягко говоря, сильно преувеличивает успехи в нынешней военной кампании, заявляя, что в ходе ударов якобы уничтожен практически весь военный ресурс ВС Ирана. За почти месяц войны с уверенностью можно подтвердить уничтожение примерно трети большого ракетного арсенала Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пятерых знакомых с данными американской разведки собеседников.
Состояние еще примерно трети арсенала остается менее ясным, но, по словам четырех источников, предположительно, бомбардировки повредили, уничтожили или засыпали эти ракеты в подземных туннелях и бункерах. Один из собеседников отметил, что подобная оценка касается и беспилотных возможностей Ирана — в отношении примерно трети дронов есть уверенность, что они уничтожены.
Эта оценка, о которой ранее не сообщалось, свидетельствует, что Тегеран все еще имеет значительный запас ракет и БПЛА, что позволит восстановить часть поврежденных или засыпанных ракет и дронов после завершения боевых действий.
Информация