ВВС Израиля задействовали около 50 истребителей для бомбардировок Ирана

Военно-воздушные силы армии Израиля совершили вчера самый массированный с начала нынешней войны налет на Иран. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщают, что в общей сложно около пятидесяти истребителей в ходе нескольких серий вылетов нанесли массированные бомбовые удары по иранским оружейным заводам.

Помимо этого, целями ВВС армии Израиля стал объект министерства обороны Ирана, используемый для разработки современных взрывных устройств «для подконтрольных Ирану группировок», включая ХАМАС и «Хизбаллу». Бомбовым ударам был подвергнут объект, используемый для производства компонентов для баллистических ракет и зенитных ракетных комплексов, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Объекты по производству оружия были атакованы в рамках одной и той же серии ударов по заводу по производству желтого кека (концентрат природного урана) близ города Йезд в центральной части Ирана и реактору на тяжелой воде недалеко от Арака, о которых армия Израиля объявила вчера.

Между тем, поступает информация, что президент США Дональд Трамп, мягко говоря, сильно преувеличивает успехи в нынешней военной кампании, заявляя, что в ходе ударов якобы уничтожен практически весь военный ресурс ВС Ирана. За почти месяц войны с уверенностью можно подтвердить уничтожение примерно трети большого ракетного арсенала Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пятерых знакомых с данными американской разведки собеседников.



Состояние еще примерно трети арсенала остается менее ясным, но, по словам четырех источников, предположительно, бомбардировки повредили, уничтожили или засыпали эти ракеты в подземных туннелях и бункерах. Один из собеседников отметил, что подобная оценка касается и беспилотных возможностей Ирана — в отношении примерно трети дронов есть уверенность, что они уничтожены.



Эта оценка, о которой ранее не сообщалось, свидетельствует, что Тегеран все еще имеет значительный запас ракет и БПЛА, что позволит восстановить часть поврежденных или засыпанных ракет и дронов после завершения боевых действий.

  1. Андрей Малащенков Звание
    -1
    Сегодня, 12:50
    Читал много о том что уничтожили евреи в Иране иииии... ни одного фкта уничтожения С_400 (точнее С-300) поставленных Россией ... это значит что все впереди ... lol
    1. Андрей Малащенков Звание
      -2
      Сегодня, 12:52
      но, по словам четырех источников, предположительно, бомбардировки повредили, уничтожили или засыпали эти ракеты в подземных туннелях и бункерах.


      И эти якобы уничтоженные ... взрывают заводы в Израиле и во врагах
      1. Миха1981 Звание
        +2
        Сегодня, 12:59
        Делим ещё на три и получаем. Правда неизвестно изначальное число.
    2. красноярск Звание
      +2
      Сегодня, 13:50
      Цитата: Андрей Малащенков
      Читал много о том что уничтожили евреи в Иране иииии... ни одного фкта уничтожения С_400 (точнее С-300) поставленных Россией ... это значит что все впереди ... lol

      Да, но ни нигде не сообщалось и об успешной работе С-300 по еврейской авиации совершающих массированные авиаудары по персам.
      И меня удивляет то, что персы бьют по целям в Израиле, но нигде не говорится об успешном поражении того или иного аэродрома армейской авиации.
      1. Миха1981 Звание
        +1
        Сегодня, 14:17
        По аэродрому попасть могут, но момент подловить самолёты, нужен. А так парализация на некоторое время.
    3. topol717 Звание
      +1
      Сегодня, 14:30
      Цитата: Андрей Малащенков
      С_400 (точнее С-300) поставленных Россией

      Все это еще в прошлом году уничтожили при атаке на ПВО.
  2. Михаил Сибирский Звание
    +6
    Сегодня, 13:05
    Иранцы красавцы - они таки попали в американский авианосец «Джеральд Форд»...

    Этой ночью (по времени США прошлым вечером) Трамп вдруг сообщил, что ранее «один из американских авианосцев был атакован сразу с 17 направлений». При этом он добавил, что «это самый большой авианосец в мире».

    Что позволяет со 100% точностью указать на новейший американский авианосец «Джеральд Форд». Именно он первый в новой серии американских атомных авианосцев. И он больше авианосцев типа «Нимитц» (к коим относятся все остальные американские действующие авианосцы).

    Напомню, что авианосец «Джеральд Форд» несколько дней назад, в самый разгар нанесения удров по Ирану и идя на помощь АУГ во главе с авианосцем "Авраам Линкольн", в Аравийское море, вместо этого развернулся и по итогу пришел на ремонт в Грецию (о. Крит). После (по официальной версии) очень странного и разрушительного «пожара в прачечной». Во время которого на корабле выгорела масса помещений, включая кубрики и каюты для 600 матросов и офицеров.

    При этом также пару дней назад американские отставные военные общаясь в эфирах местных телеканалов вскользь затронули эту тему и сказали буквально следующее:

    «При затянувшихся походах моряки начинают совать в унитазы майки и веревки, чтобы забить канализацию - это такой "тихий бунт" и это не редкость. НО ни разу не слышал, про "аварию в прачечной", которую бы пришлось тушить 30 часов. Среди ветеранов армии США ходят слухи (со ссылкой на своих служащих коллег, так как все засекретили), что в авианосец таки нехило попали».

    И тут такое заявление Трампа. То есть иранцы таки не врали, что сумели поразить дронами «Джеральд Форд».

    Что могу сказать. Только одно - КРАСАВЦЫ!!!

    П.С. По-моему в последний раз боевые повреждения американские авианосцы получали во время Вьетнамской войны.

    Персы красавцы. Так надо воевать.
    1. Миха1981 Звание
      +4
      Сегодня, 13:10
      Только как и откуда, он был в Красном море.
  3. Александр Х Звание
    0
    Сегодня, 13:13
    Непонятно, почему персы распыляют свои силы ударами по эмиратам, вместо того, чтобы еврейцам разнести в щебень их опреснительные станции, электростанции и т.п. И только потом, нанеся максимальный урон сионистам, переключиться на прихлебателей американцев...
    1. rytik32 Звание
      +5
      Сегодня, 13:20
      Цитата: Александр Х
      почему персы распыляют свои силы

      Здесь уже была статья на эту тему. Иран не распыляет силы.
      В первую очередь он перегрузил ПВО и вынес средства ПРО, расположенные на территории арабских стран Персидского залива. Без этого шага удары по Израилю был бы не так эффективны, как мы сейчас видим. Одновременно Иран израсходовал запас старых ракет, которые он не смог бы сохранить от ударов противника, многие из которых по дальности нельзя было применить против Израиля.
    2. Дмитрий Ригов Звание
      +1
      Сегодня, 13:35
      Израиль просто слишком далеко от Ирана. Шахеды не долетают, там по пути все сбивают, также как и крылатые ракеты. Остаются только баллистические ракеты средней дальности, но они гораздо дороже и сложнее в производстве, чем ракеты малой дальности, которых у Ирана видимо в избытке.
  4. rytik32 Звание
    -1
    Сегодня, 13:23
    Объекты по производству оружия были атакованы в рамках одной и той же серии ударов по заводу по производству желтого кека (концентрат природного урана) близ города Йезд в центральной части Ирана

    Выброса радиоактивных частиц не зафиксировано, значит удар нанесён по пустому месту. Из завода всё давно вывезено.
    1. overland Звание
      +2
      Сегодня, 15:30
      Какие виды излучения можно ожидать? Желтый кекс практически нерадиоактивен и испускает только альфа-частицы, которые блокируются одним слоем ткани или даже слоем воздуха толщиной в среднем от 3 до 7 сантиметров, в зависимости от влажности.
  5. Старина Хэнк Звание
    0
    Сегодня, 13:57
    Кстати.
    Сегодня исполняется ровно 1 месяц войны на Ближнем Востоке.
    «Тегеран за три дня» сдулось до «Разблокировать Ормузский пролив».
    Который был открыт до войны.
    И Рубио: – Потребуется еще 4-5 недель…
    Откудова считать и докудова!?
  6. Fangaro Звание
    -3
    Сегодня, 14:12
    " В пресс-хате ЦАХАЛ сообщают, что в общей сложно около пятидесяти истребителей в ходе нескольких серий вылетов нанесли массированные бомбовые удары..."

    Нужно именно истребители использовать для эффективности бомбовых ударов?
    1. Миха1981 Звание
      +2
      Сегодня, 14:18
      Истребители-бомбардировщики, так проще?
  7. Schneeberg Звание
    -1
    Сегодня, 15:03
    Цитата: красноярск
    нигде не говорится об успешном поражении того или иного аэродрома армейской авиации.
    Они бьют по центрам принятия решений и инфраструктуре. Это болезней
  8. AK-1945 Звание
    -1
    Сегодня, 15:06
    Между тем, поступает информация, что президент США Дональд Трамп, мягко говоря, сильно преувеличивает успехи в нынешней военной кампании, заявляя, что в ходе ударов якобы уничтожен практически весь военный ресурс ВС Ирана.

    Вот эта фраза больше похожа на правду. А так если слушать евреев и США, та они уже ка минимум раз 20 все уничтожили.
  9. Fangaro Звание
    0
    Сегодня, 15:33
    Цитата: Миха1981
    Истребители-бомбардировщики, так проще?


    Может тогда уж просто самолёты?
    Мы на Военном обозрении или на Экономисте?