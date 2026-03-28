Вступившие в конфликт йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Израилю

Йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о прямом участии в вооруженном конфликте в регионе и нанесло ракетный удар по военным объектам ЦАХАЛ на территории Израиля. Как утверждается, это первая атака хуситов по Израилю с момента начала военных действий США и Израиля против Ирана.

В Израиле утверждают, что все выпущенные хуситами баллистические ракеты были перехвачены. Однако хуситы не намерены останавливаться на достигнутом и планируют продолжить атаковать Израиль и его региональных союзников до достижения своих целей и прекращения агрессии на всех фронтах сопротивления американо-израильской агрессии.

В заявлении хуситов говорится:
Агрессия США и Израиля против Ирана, Палестины, Газы, Ирака и Ливана представляет угрозу для всей исламской уммы и оказывает влияние на стабильность региона и мировую экономику.

Ранее хуситы заявляли, что вступят в войну на стороне Ирана, если Красное море будет использовано для нападения на Исламскую Республику, в случае, если любая другая страна присоединится напрямую к США и Израилю, а также в случае продолжения агрессии против Ирана и «Оси Сопротивления».

Между тем глава американского Госдепа Марко Рубио обвинил европейских союзников США по НАТО в том, что те упорно отказываются откликнуться на просьбу Вашингтона и вступить в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. На фоне очевидных трудностей, с которыми столкнулась так называемая «коалиция Эпштейна» в противостоянии с Ираном, помощь европейцев явно не помешала бы США и Израилю.

  rytik32
    rytik32
    +18
    Сегодня, 13:35
    Пожелаю хуситам воинской удачи!
    Nemo70
      Nemo70
      +6
      Сегодня, 13:40
      нанесло ракетный удар по военным объектам ЦАХАЛ на территории Израиля.

      Серьезные басмачи ..!! На ишаках ракеты подвозят и бьют по АУГ США ..Терерь вот Израиль ..
      Это уже серьезно ! Хуситы себя показали ..Там лидеров нет особых все командиры !! Так что Массад напрягся ..Кого убивать ? Некого евреи ..Хусты сами по себе ,но стреляют метко !! И могут бетонобойную фигануть по зданию Моссад )))
      Shurik70
        Shurik70
        0
        Сегодня, 21:26
        Это было предсказуемо.
        Удивляет, что долго раскачивались.
        Когда Израиль начал террор в Газе, среагировали почти сразу.
    Nemo70
      Nemo70
      +2
      Сегодня, 13:47
      хИм удача не нужна ..Аллах им в помощь И пусть окапываются soldier
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      +3
      Сегодня, 14:15
      Что-то ребята подзадержались. Обычно, они в первых рядах. Теперь, евреям будет еще веселее - надо перекрывать еще и юго - восточное направление.
      Мини Мокик
        Мини Мокик
        +6
        Сегодня, 14:19
        Выжидали, пока радары полосатые разбомбят, и еврейский щит, превратится в решето. Так шансов на удачные запуски выше ☝️
  5.11
    5.11
    +10
    Сегодня, 13:44
    Молодцом мужики ! Не стали выражать озабоченность и пошли в драку за братьев .
    Удары по военным объектам Израиля ,это конечно хорошо , но больше всего я жду блокады Баб-эль-Мандебского пролива . Посмотрим тогда , как запоёт весь коллективный запад и их шавки с саудовских монархий .
  tralflot1832
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 13:45
    Какой забавный змеиный клубок у этих арабов с хуситами .Если завтра не начнётся гражданская война в Йемене ,саудиты в курсе .
  commbatant
    commbatant
    +3
    Сегодня, 13:50
    У хуситов (коли вступили в войну на стороне ИРИ) есть шанс нанести удары по о-ву Сокотра, который оккупировали войска ОАЭ и КСА, тем более, что последним помощи с Аравийского п-ва ждать не приходится. Думается ВБ ВМФ и ВКС РФ на о. Сокотра большинство стран региона только обрадовались и местные "хуситы" при деле были бы.
  кокосов тима
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 13:59
    IRIB: КСИР нанес удар по убежищам в Дубае, где находились 500 солдат ВС США
    Седов
      Седов
      +1
      Сегодня, 14:08
      Да побольше, побольше. Ну это чтобы одному "деятелю" нескучно было)
  Сергей1984
    Сергей1984
    +7
    Сегодня, 14:08
    Похоже хуситы единственые из всех арабов оказались воинами. Остальные позорно прислуживают США.
  Дилетант
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 14:16
    Скоро "прогрессивное человечество" с трибуны ООН обвинит хуситов в антисемитизме и потребует не трогать "белых и пушистых" нацистов из Израиля.
    Их то за что?
    Загадка для предедателя генеральной ассамблеи ООН Анналены "360°" Бербок
  михаил3
    михаил3
    0
    Сегодня, 14:21
    Интересно, как педофилы видят эту самую помощь? Тяжелого оружия у европейцев нет. Большая часть сгорела на Украине, остальное в техническом состоянии... так себе это состояние) Горючки самый минимум. Военные корабли... в общем тоже так себе.
    То есть у европейцев есть некоторые контингенты с легкой стрелковкой. И что? Эти могучие герои высадятся в том же Йемене, и пойдут в пешую атаку на хуситов? Или высадятся в Иране и ударят на подразделения КСИР?! Европейцы?! Реально?!
    Воображение у американцев стандартное - из их фильмов. Ну-ну...
    andrewkor
      andrewkor
      0
      Сегодня, 14:59
      Первыми,как ни странно, эстонцы вызвались помогать США????
      Васян1971
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 15:41
        Они просто не успели понять и осознать размах и глубину...request
      михаил3
        михаил3
        0
        Сегодня, 15:58
        Разумеется. У них денег ни копья, а кормушка Евросоюза закрылась - тут и Германии не хватат, какие еще эстонцы?) Так что они с готовностью помогут... если им предоплату переведут. И побольше, побольше...
        Lako
          Lako
          0
          Сегодня, 16:39
          Для всей этой шушеры, из карликовых стран Балтии, главное не участие. Главное-первыми, лизнуть Трампа, в задницу. Что бы в очереди, потом не стоять.
          михаил3
            михаил3
            0
            Сегодня, 18:44
            Ваш ответ в чем то красивый, но совсем пустой. На мой взгляд - неполезно говорить всякий раз, когда язык дергается. Я лично говорю только тогда, когда есть что сказать.
  AdAstra
    AdAstra
    0
    Сегодня, 14:48
    НУ всё теперь на стороне Израиля Уганда выступит. yes
    Schneeberg
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 15:19
      Ирану надо срочно сдаваться! wink
  AK-1945
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 14:59
    Удачи Вам Братья в тапках! Смелости Вам не занимать, а удача всегда пригодится и пусть она будет Вам сопутствовать.
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:18
    А как там с Баб эль Мандебским проливом? Пора закрывать!
  Васян1971
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 15:40
    Даже если это так, то ПОТРАЧЕНЫ РЕСУРСЫ НА ПЕРЕХВАТ! Дефицитные.
    А это - хорошо!
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:03
    Я знаю этого Уганду ,он путает иногда Израиль с Палестиной. wassat
  bbb
    bbb
    +2
    Сегодня, 17:08
    Можно даже ракетками не пуляться, пусть просто заблокируют Баб-эль-Мандебский пролив.
  Неизбежно
    Неизбежно
    0
    Сегодня, 19:44
    Ничего себе "Братья", это уже клиника... wassat
  Диvannый анаlitик
    Диvannый анаlitик
    0
    Сегодня, 20:20
    Не все решают бабло и вооруженные до зубов армии. У матрасов был, например, Вьетнам. Стойкости, мужества и поддержки иранцам, йеменцам, палестинцам !!!