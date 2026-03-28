Вступившие в конфликт йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Израилю
Йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о прямом участии в вооруженном конфликте в регионе и нанесло ракетный удар по военным объектам ЦАХАЛ на территории Израиля. Как утверждается, это первая атака хуситов по Израилю с момента начала военных действий США и Израиля против Ирана.
В Израиле утверждают, что все выпущенные хуситами баллистические ракеты были перехвачены. Однако хуситы не намерены останавливаться на достигнутом и планируют продолжить атаковать Израиль и его региональных союзников до достижения своих целей и прекращения агрессии на всех фронтах сопротивления американо-израильской агрессии.
В заявлении хуситов говорится:
Ранее хуситы заявляли, что вступят в войну на стороне Ирана, если Красное море будет использовано для нападения на Исламскую Республику, в случае, если любая другая страна присоединится напрямую к США и Израилю, а также в случае продолжения агрессии против Ирана и «Оси Сопротивления».
Между тем глава американского Госдепа Марко Рубио обвинил европейских союзников США по НАТО в том, что те упорно отказываются откликнуться на просьбу Вашингтона и вступить в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. На фоне очевидных трудностей, с которыми столкнулась так называемая «коалиция Эпштейна» в противостоянии с Ираном, помощь европейцев явно не помешала бы США и Израилю.
