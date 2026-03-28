Генштаб ВС РФ: призывников не будут привлекать для выполнения задач СВО

3 744 45
Российское военное командование в очередной раз подтвердило, что призванные на срочную службу граждане РФ не направляются и не будут направлены для выполнения задач в зону специальной военной операции. Такой порядок действует с начала СВО и отменять его не будут.

Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга по итогам проведения осенью 2025 года призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск весной 2026 года. Видео брифинга опубликовано в официальных каналах Минобороны РФ.

Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут.

Призывников не будут направлять для несения службы на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожскую и Херсонскую области, сообщил Цимлянский. От призыва при этом будут освобождены добровольцы, которые не менее полугода участвовали в СВО, а также те, кто проходил службу в ДНР и ЛНР.



Сроки отправок граждан, призванных на военную службу, к месту ее прохождения не изменились. Как и прежде, проходить это будет с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. При этом представитель Генштаба ВС РФ напомнил, что в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» призыв граждан на военную службу проводится в течение всего календарного года с 1 января по 31 декабря.

В случае, если у гражданина появились основания для предоставления отсрочки от призыва, принятое решение подлежит отмене. Срок военной службы по призыву по-прежнему составляет 12 месяцев.

Подводя итоги прошлогодней осенней призывной кампании, представитель ГШ ВС РФ сообщил, что задание на призыв, установленное указом президента России, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования призвано 135 тыс. человек.

Вбросы о том, что солдат-срочников ВС РФ могут отправить служить пусть не на передовую, но в регионы, на территории которых ведутся боевые действия, регулярно делает вражеская пропаганда. Обычно эти информационные атаки с целью раскачать наше общество приурочиваются к весеннему и осеннему призывам. Поэтому российское военное руководство, представители власти вынуждены опровергать эти фейки.

45 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nemo70 Звание
    Nemo70
    -3
    Сегодня, 14:08
    Врут падлы ))) soldier Еще как привлекают по всем ВУЗам страны !!!
    Так что мужики у кого есть сыновья учатся служат срочку ..Общайтесь с ними !! Если уж идти то контракт реальный ,а не эти прапора Орут и матеряться Подписи подделывают и давят ..!!
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    -4
    Сегодня, 14:08
    Если эти "военоначальники" тронут мальчишек, то * (запрещено на ВО)
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +4
    Сегодня, 14:24
    У меня простой вопрос.
    Присяга подразумевает защиту страны гражданами России.
    СВО - защита страны, поскольку 4 области Украины вошли в состав России.
    Почему призывников держат в "детском саду"?
    Они - совершеннолетние. Они приняли присягу. Наши территории под оккупацией. Что не так?
    Нет, их следует подготовить. Их следует обучить. Но! Если идет война, то все граждане должны дать отпор оккупанту, нет? Насколько помню, да, должны. Так какого черта военнослужащих не привлекают к защите наших рубежей? Или "это другое"?!
    Нет другого. Есть страна, есть агрессия НАТО. Есть, к слову, и цели для наших СЯС, как их сейчас модно называть. Вашингтон, Лондон, Париж, Брюссель. На прибалтику даже заряды тратить - себя не уважать. Там и так можно пройти. С огнеметом.
    Все военнослужащие должны защищать страну. Все. Без исключения. Без деления на контрактников и не контрактников. Страна в опасности, присяга принята, что мешает ввести в бой парней, которые уже КМБ прошли?
    1. kromer Звание
      kromer
      +3
      Сегодня, 14:28
      Цитата: Дед-дилетант
      Все военнослужащие должны защищать страну.


      Все. Но пока страна обходится добровольцами (без учета мобилизованных в 2022 году).
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        -2
        Сегодня, 14:40
        Но пока страна обходится добровольцами

        Я немного не про это. Но - да, страна обходится. Другое дело, что по хорошему - не должны мы этим количеством обходиться. Идет война. Надо победить врага. Чем быстрее мы победим, тем быстрее война закончится, и мужики вернутся к семьям. Чем больше будет на ЛС парней, тем быстрее закончится война.
        Конечно, это зависит еще и от нашего руководства. Чем жесче и бескомпромисснее будут наши условия, тем быстрее мы капитуляцию от клоуна получим.
        1. guest Звание
          guest
          +3
          Сегодня, 14:45
          Цитата: Дед-дилетант
          Идет война.

          Это у нас простых людей идёт война, а для нашей элитки никакой войны нет.
        2. Гардамир Звание
          Гардамир
          +4
          Сегодня, 16:26
          Какого врага вы хотите победить? Вот у людей коров отбирают и уничтожают, ьез объснения, а вам всё равн.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 14:29
      Цитата: Дед-дилетант
      что мешает ввести в бой парней, которые уже КМБ прошли?

      А с ними заключают контракт....И в бой !
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 18:29
        А с ними заключают контракт....И в бой !

        Владимир, я так понимаю, что Вы считаете - всех заставляют заключить контракт, после КМБ?
        Или я чего-то не понимаю? Это вполне может случиться, так что хочу уточнить этот момент.
    3. Ганкутсу_ Звание
      Ганкутсу_
      +2
      Сегодня, 14:32
      Им и предлагают контракт. Кто хочет тот подписывает. Родине не в опасности. Войны нет. СВО дело добровольное
      1. guest Звание
        guest
        -4
        Сегодня, 14:36
        Цитата: Ганкутсу_
        Родине не в опасности.

        А обстрелы уже почти всей территории России это что?
        1. Ганкутсу_ Звание
          Ганкутсу_
          +3
          Сегодня, 15:12
          Это политическая импотенция. Главная угроза исходит не от ВСУ, а от тех кого нельзя называть.
      2. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        -2
        Сегодня, 14:52
        Родине не в опасности. Войны нет. СВО дело добровольное

        То есть обстрелы нашей территории - не страшно, не смертельно, мелочи?
        Позвольте поинтересоваться, Вы лично служили в армии, присягу принимали?
        1. Ганкутсу_ Звание
          Ганкутсу_
          +2
          Сегодня, 15:11
          У нас мигранты людей убивают куда больше, чем обстрелы ВСУ.

          Нет конечно. И положа руку на сердце скажу, что и не пойду, даже если с финансами совсем будет тяжко.
          Не то государства, ради которого стоит рисковать жизнью.
    4. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +10
      Сегодня, 14:37
      Цитата: Дед-дилетант
      Почему призывников держат в "детском саду"?

      Наверное потому, что это и есть детский сад. Их воспитывать и нормальную спортивную форму приводить нужно хотя бы пару лет. А вот воспитателями как раз должны стать сержанты и офицеры ветераны СВО.
      Кроме того, отбирать на войну нужно добровольцев и то не всех. Иначе не только сам подставится, но и подразделение свое подведет.
      1. Dimy4 Звание
        Dimy4
        -2
        Сегодня, 14:42
        Иначе не только сам подставится, но и подразделение свое подведет.

        Главнюкам их не жалко, абсолютно.
      2. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +3
        Сегодня, 15:13
        Кроме того, отбирать на войну нужно добровольцев и то не всех. Иначе не только сам подставится, но и подразделение свое подведет.

        Видите ли, я в 2023-м ходил в военкомат. Мне тогда отказали. По возрасту..
        Недавно позвонили, не желаете ли пойти? А я сейчас сердечник. Нашли ишемическую болезнь сердца на профосмотре, перенесенный на ногах инфаркт. Ну и суставы позволяют мне пройти метров 100-150, спокойным шагом.
        Поэтому вопрос и возникает, какого черта? Пока я мог, меня не тревожили. И призывников не трогают. Хотя они приняли присягу.
        По мне, принял присягу - все. Навсегда. Страна в опасности - вперед.
        1. Mazunga Звание
          Mazunga
          +1
          Сегодня, 15:31
          я в 2000 пробовал на контракт пойти молодой был ток после армии в военкомате сделали скорбное лицо сказали что рядовые в армии не нужны а нужны лица не менее прапорщика при том что у меня было отношение на руках в часть))короче по бороде прокатили а недавно приходил с военкомата к нам в контору пацюк и оказалось шо я через 26 лет еще огого и армия без меня как велик без седла)))ну а у меня уже за плечами артрит пять лет зоны и университет конечно я расхохотался ему в пятило как говорится поезд ушел 25 лет назад
        2. Гардамир Звание
          Гардамир
          +1
          Сегодня, 16:29
          А помните. как Ельцин на страну напал? Никто и не заметил, что страна в опасности.
        3. commbatant Звание
          commbatant
          -1
          Сегодня, 16:46
          Цитата: Дед-дилетант
          По мне, принял присягу - все. Навсегда. Страна в опасности - вперед.

          После КМБ вперед, вы серьезно?
    5. ian Звание
      ian
      +3
      Сегодня, 14:39
      Все правильно говорите. Только забыли главное- у нас нет войны. Есть стран... Специальная военная операция. И принимают в ней участие, подписав контракт. То есть деловое соглашение. Другой вопрос, как этот контракт подписывается.... В хорошо знакомой деревне за последний месяц уже 2 мужика поехав в город "развеяться" по барам исчезли и через пару дней позвонили из Ростова.... А приятель который там уже третий год присылал видео с "подкреплением". В полк одним разом привезли 2 десятка 18 летних пацанов. Они даже не служили. Их " убедили " подписать контракт сразу. Теперь отцы командиры матерясь пытаются их хоть куда то приспособить... hi
      1. Alexej Звание
        Alexej
        +1
        Сегодня, 15:19
        Согласен. Для того чтобы молодые призывники могли эффективно выполнять задачи СВО, их нужно готовить минимум год. В чечнских компаниях всё так или иначе упиралось в уровень подготовки.
        1. котик-русич Звание
          котик-русич
          0
          Сегодня, 19:57
          Цитата: Alexej
          Согласен. Для того чтобы молодые призывники могли эффективно выполнять задачи СВО, их нужно готовить минимум год..
          Тогда нужно называть вещи своими именами...
          Служба по призыву 1 год = КМБ, так и говорить, что призывников только готовят быть солдатами.
          После такого КМБ - принимать Присягу - становится Солдатом.
          Дальше варианты...
          Солдат получает на руки документы и уходит в Запас, и его можно уже будет мобилизовывать, когда будет потребность.
          Солдат подписывает Контракт с МО России и начинает работать в рядах Армии России, со всеми вытекающими последствиями - отправка на войну (как пример...)
          Смысл в самом понимании и признании, что во время "срочки" - ты не солдат, а только "ученик в солдаты" и тебя нельзя привлекать для "взрослой работы", и только после КМБ-срочки ты становишься Солдатом и вот уже Солдат = Защитник Родины, которого призывают во время мобилизации на защиту Родины или Контрактник - "пёс войны".
          hi
      2. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        -3
        Сегодня, 15:19
        Только забыли главное- у нас нет войны.

        У нас есть война. И все, кто принял присягу, обязаны пойти, и приблизить Победу.
        А приятель который там уже третий год присылал видео с "подкреплением". В полк одним разом привезли 2 десятка 18 летних пацанов. Они даже не служили. Их " убедили " подписать контракт сразу. Теперь отцы командиры матерясь пытаются их хоть куда то приспособить...
        Следовательно, отцы-командиры нарушают все законы и правила. Контрактники, которые нигде и никогда не служили, ничему не обучены. Отцы, которые командиры, должны рапортовать об этом вышестоящему начальству. И этих "контрактников" Должны убрать.
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          +5
          Сегодня, 17:13
          Цитата: Дед-дилетант
          У нас есть война. И все, кто принял присягу, обязаны пойти, и приблизить Победу.

          ну конечно.. кроме Вас - так как Вы уже не можете laughing а если по серьезному.. Ваша фраза больше про мобилизацию, а сейчас приглашают на контракт.. это такая штука- в капиталистической стране так, а Вы предлагаете себя вести как в СССР, живя в РФ? не.. так не работает... и тем как на фронте - платят хорошие деньги.. в СССР - не платили так.. вообщем мы уже не СССР, если Вы забыли.. и нормы СССР, на РФ - не натягиваются.. hi
          1. Неизбежно Звание
            Неизбежно
            +2
            Сегодня, 19:59
            Так ведь по странному стечению обстоятельств те кто наиболее яростно и настойчиво предлагают отправить всех от мала до велика на фронт, сами точно туда не собираются и своих близких не отправят, а скорее спрячут...
        2. ian Звание
          ian
          +3
          Сегодня, 18:11
          Вы рассказываете как "должно быть". А я говорю "как есть". А в нашей стране испокон веков, как известно,
          " Это две большие разницы".
          Советник 2 уровня очень правильно эти разницы разделил.... hi
    6. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +4
      Сегодня, 15:16
      Это для вас страна в опасности, а для тех кто внутри МКАД это просто кино про Россию.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        -1
        Сегодня, 15:22
        Это для вас страна в опасности, а для тех кто внутри МКАД это просто кино про Россию.

        Да, для меня это война. А вот про "внутри МКАД" - поподробнее, пожалуйста. С доказательствами.
        1. commbatant Звание
          commbatant
          -1
          Сегодня, 17:01
          Цитата: Дед-дилетант
          А вот про "внутри МКАД" - поподробнее, пожалуйста. С доказательствами.

          Да это тролль, хрен о Вам че скажет, чтоб под ст.282 УК РФ попасть, так и кричит тут как "папугай, из-за ветвей"...
          В московскую битву только "внутримкадовские" 16 дивизий народного ополчения дали, своими силами вооружили, одели, обули, 4 дивизии полностью погибли, 4 ВОВ закончили гвардейскими.
          Гнили тут много, выскачут рявкнут, что-то на "злобу дня"...
          Знаю, что к сожалерию придет время и даже мне повестка может прийти, поэтому готовлюсь, к тому, к чему трудно подготовится. Молодежь (т.н. "зумеров") жалко, смотрят на наше поколение, не понимают, как может быть дозволено каким-то странам, то, что не может быть дозволено с учетом прошлого нашей страны.
    7. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 15:26
      Цитата: Дед-дилетант
      СВО - защита страны, поскольку 4 области Украины вошли в состав России.

      Да даже без этих четырёх областей, Курск, Белгород и ещё много других городов России под постоянными обстрелами.
    8. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 16:25
      Про агрессию. Ты помнишь, как все начиналось?..
      1. ian Звание
        ian
        +5
        Сегодня, 18:20
        Цитата: Гардамир
        Про агрессию. Ты помнишь, как все начиналось?..

        Уже мало кто помнит. Тем более что начиналось все не 4 года назад, а гораздо раньше. В ретроспективе этой истории ситуация выглядит совсем некрасиво... request
        1. Неизбежно Звание
          Неизбежно
          +1
          Сегодня, 20:06
          Цитата: ian

          Уже мало кто помнит. Тем более что начиналось все не 4 года назад, а гораздо раньше. В ретроспективе этой истории ситуация выглядит совсем некрасиво... request

          О, тут действительно, если немного покопаться всё заиграет новыми и яркими красками. Но это не для железобетонных поклонников Соловьёва, Киселёва, Попова и Скабеевой...
      2. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        -3
        Сегодня, 18:35
        Про агрессию. Ты помнишь, как все начиналось?..
        Я помню.
        Помню, как НАТО начало охмурять прибалтийских шавок.
        Помню, как финны и шведы поверили лживой болтовне американцев.
        Помню, наконец, что англичане, французы, испанцы - перхоть подноготная - эксплуатировали как континент Америка, так и его коренных жителей.
        Я могу и еще припомнить. Надо?
        1. ian Звание
          ian
          0
          Сегодня, 20:22
          Цитата: Дед-дилетант
          Я могу и еще припомнить. Надо

          Припомните заодно и народную мудрость- " Если вы не выгуливаете вашу девушку, ее начинает выгуливать кто то другой". И вина в этом зачастую лежит не только на "другом".
          А потом мы бьемся в кровь, доказывая, что мы ни в чем не виноватые и нас все обижают.... hi
      3. Неизбежно Звание
        Неизбежно
        +1
        Сегодня, 20:02
        Цитата: Гардамир
        Про агрессию. Ты помнишь, как все начиналось?..

        Поскольку он сыплет агитками, ему это явно не интересно и не нужно. Тут стоит другая, "патриотическая" задача...
    9. Гocть Звание
      Гocть
      +5
      Сегодня, 16:54
      Почему призывников держат в "детском саду"?

      и так с демографией большие проблемы. если еще их отправлять, то провал будет еще страшнее. мигрантами что-ли предлагаете образующийся вакуум заполнять ?
      "Мы всерьёз-то, пока ещё, ничего и не начинали"
      может быть лучше пора начать ? тоннели и мосты для начала снести...
    10. Мурзик Звание
      Мурзик
      0
      Сегодня, 20:50
      Ого вы лозунги накидали, если идет война( с кем именно) может для начала с врагом прекратить торговлю и всякие дружеские и финансовые встречи? А то как граждане воевать то у нас война а как бизнес мутить с врагами то у нас сво, не прошли те времена когда народу можно патриотический сойс в уши лить!
  4. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +2
    Сегодня, 15:26
    Нашли кого на фронт посылать. Мальчишек из провинций. Сегодня пошлете призывников - как вы завтра будете смотреть их материям в глаза?

    Не там ищите. Москва и Московская область в относительном выражении меньше всех отправили на СВО людей. Вот там мобилизацию надо объявлять - внутри 2 регионов. И без всяких срочников 300-500 тысяч человек найдете.
  5. DBR Звание
    DBR
    +3
    Сегодня, 19:12
    Так уже до этого говорили . А потом зеленым солдатикам с двумя рожками к автомату пришлось отбиваться под Суджей от входивших в Курскую область сил вторжения ВСУ . А все потому что большие генералы ГШ прохлопали ушами группировку войск противника и самое интересно то что за это никто своими погонами не поплатился .
  6. Неизбежно Звание
    Неизбежно
    +3
    Сегодня, 19:52
    Цитата: Дед-дилетант

    ...Но! Если идет война, то все граждане должны дать отпор оккупанту, нет? Насколько помню, да, должны. Так какого черта военнослужащих не привлекают к защите наших рубежей? Или "это другое"?!
    Нет другого. Есть страна, есть агрессия НАТО. Есть, к слову, и цели для наших СЯС, как их сейчас модно называть. Вашингтон, Лондон, Париж, Брюссель. На прибалтику даже заряды тратить - себя не уважать. Там и так можно пройти. С огнеметом.
    Все военнослужащие должны защищать страну. Все. Без исключения. Без деления на контрактников и не контрактников. Страна в опасности, присяга принята, что мешает ввести в бой парней, которые уже КМБ прошли?

    Если и правда "оккупанты и агрессия", то такие "боевые" деды-комментаторы давно должны были взять своих детей и внуков и сражаться на передовой, а не заочно распоряжаться чужими жизнями!
  7. tabex Звание
    tabex
    0
    Сегодня, 20:11
    Еще бы тварей командиров, что физически склоняют срочников на контракт, к ногтю прижать и в штурмовики отправить
  8. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 20:42
    Вбросы о том, что солдат-срочников ВС РФ могут отправить служить пусть не на передовую, но в регионы, на территории которых ведутся боевые действия, регулярно делает вражеская пропаганда

    Дело не во вбросах,а в том,что правители врут как дышат.
  9. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    +2
    Сегодня, 21:20
    В призывники , по закону,попадают все вне зависимости от социального положения.
    Контрактники- люди, которые не могут прокормить свою семью ( как правило из небольших городков) или так нужны деньги, что готовы ради них рисковать жизнью.Все остальные индивидуальные случаи и их меньшинство. Статистика не ведётся,но очевино, что соятельные люди добровольно на фронт не идут.
    Т.е. воюют бедные , а богатые ездят по курортам. Так можно воевать до тех пор пока не перебьют всех мужиков не вписавшихся в рынок. Потому СВО , а не война для всх. Если бы воевали дети олигархов и власти, война велась бы иначе и завершилась за 1 месяц почти при любом течении.