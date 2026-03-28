Генштаб ВС РФ: призывников не будут привлекать для выполнения задач СВО

Российское военное командование в очередной раз подтвердило, что призванные на срочную службу граждане РФ не направляются и не будут направлены для выполнения задач в зону специальной военной операции. Такой порядок действует с начала СВО и отменять его не будут.Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга по итогам проведения осенью 2025 года призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск весной 2026 года. Видео брифинга опубликовано в официальных каналах Минобороны РФ.Призывников не будут направлять для несения службы на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожскую и Херсонскую области, сообщил Цимлянский. От призыва при этом будут освобождены добровольцы, которые не менее полугода участвовали в СВО, а также те, кто проходил службу в ДНР и ЛНР.Сроки отправок граждан, призванных на военную службу, к месту ее прохождения не изменились. Как и прежде, проходить это будет с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. При этом представитель Генштаба ВС РФ напомнил, что в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» призыв граждан на военную службу проводится в течение всего календарного года с 1 января по 31 декабря.В случае, если у гражданина появились основания для предоставления отсрочки от призыва, принятое решение подлежит отмене. Срок военной службы по призыву по-прежнему составляет 12 месяцев.Подводя итоги прошлогодней осенней призывной кампании, представитель ГШ ВС РФ сообщил, что задание на призыв, установленное указом президента России, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования призвано 135 тыс. человек.Вбросы о том, что солдат-срочников ВС РФ могут отправить служить пусть не на передовую, но в регионы, на территории которых ведутся боевые действия, регулярно делает вражеская пропаганда. Обычно эти информационные атаки с целью раскачать наше общество приурочиваются к весеннему и осеннему призывам. Поэтому российское военное руководство, представители власти вынуждены опровергать эти фейки.