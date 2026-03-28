Премьер Испании: Израиль хочет добиться нового миропорядка и гегемонии в регионе

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Израиль стремится добиться нового миропорядка. По мнению Санчеса, у израильского правительства есть четкая стратегия, направленная на создание новой геополитической реальности в Ближневосточном регионе.

Санчес отмечает, что все ведущиеся на Ближнем Востоке конфликты взаимосвязаны — начиная войну против сектора Газа, Ливана и Ирана, власти Израиля преследуют четкую цель, заключающуюся в обеспечении гегемонии Тель-Авива на всем Ближнем Востоке. При этом, хотя испанский премьер не знает, совпадают ли цели Израиля с позицией администрации США, он констатирует, что в конечном счете негативные последствия действий Израиля на Ближнем Востоке — в плане безопасности и экономического воздействия ощущают также и страны Европы. Учитывая этот фактор, Санчес призывает Нетаньяху прекратить агрессию в отношении соседних стран и вернуться к дипломатии.



Между тем бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент признал, что Вашингтон намеренно вооружал «Аль-Каиду»* (*террористическая группировка, запрещенная в России) и создал ИГИЛ* в Сирии. Для того чтобы свергнуть правительство Асада в Сирии и помочь Израилю укрепить свои позиции в регионе, США сознательно развернули глобальную террористическую сеть. Не секрет, что в Иране американцы с Израилем стремятся обеспечить возврат монархии и наследственное правление сына свергнутого бывшего шаха Пехлеви.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 16:26
    ❝ Израиль хочет добиться нового миропорядка и гегемонии в регионе ❞ —

    Догегемонятся до нового рассеяния ...
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +4
      Сегодня, 16:32
      Ну как бы пока в Олимпиадах участвуют обрезки 🥴
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +2
        Сегодня, 21:17
        Санчес призывает Нетаньяху ... вернуться к дипломатии

        Сколько уже с Израилем можно договариваться?
        Он же переговорщиков убивает.
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +4
      Сегодня, 16:46
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Израиль хочет добиться нового миропорядка и гегемонии в регионе ❞ —
      ...

      Ну да! Создать Великий Израиль несмотря ни на что. Подобное бывало в истории.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 17:05
        Цитата: Reptiloid
        Создать Великий Израиль несмотря ни на что

        "Новую Хазарию" с центром в Новом Иерусалиме.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 18:36
          Если США придумывают какие-то оправдательные демократические объяснялки, то Израиль и не старается
        2. aybolyt678 Звание
          aybolyt678
          0
          Сегодня, 21:24
          Цитата: carpenter
          "Новую Хазарию" с центром в Новом Иерусалиме

          а новый Иерусалим это где?
      2. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        +3
        Сегодня, 17:08
        Новый немецкий рай без лишних людей.
        1. bars042 Звание
          bars042
          +1
          Сегодня, 19:01
          Рот черепа алоизача расплылся в ухмылке !
      3. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +4
        Сегодня, 18:04
        . бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент признал, что Вашингтон намеренно вооружал «Аль-Каиду»* (*террористическая группировка, запрещенная в России) и создал ИГИЛ* в Сирии. Для того чтобы свергнуть правительство Асада в Сирии и помочь Израилю укрепить свои позиции в регионе, США сознательно развернули глобальную террористическую сеть. Не секрет, что в Иране американцы с Израилем стремятся обеспечить возврат монархии и наследственное правление сына свергнутого бывшего шаха Пехлеви.


        Всё тайное рано или поздно становится явным.Террористическое государство ИГИЛ создавалось в Ираке,чтобы набрать силу и стать пехотой для нападения на соседний Иран,которую сейчас так ищут американцы, чтобы совершить интервенцию в Иран.Так что получается что ещё в далёком 2014 году,когда террористы ИГИЛ захватили Мосул,готовилось вторжение в соседний Иран. Не случайно ходили упорные слухи ,что главарь террористической организации ИГИЛ,Аль-Багдади был завербован американцами в одной из тюрем и поставлен во главе этой организации для возможности направлять её потенциал в нужную для Запада сторону,то есть против Ирана.
      4. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        0
        Сегодня, 21:22
        Цитата: Reptiloid
        Создать Великий Израиль несмотря ни на что.

        они же богоизбранные, отсюда и вся их стратегия
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 17:30
      - четкая стратегия, направленная на создание новой геополитической реальности в Ближневосточном регионе.
      Во всем мире.
      — Догегемонятся до нового рассеяния ...
      Вот только возвращение из египетского и вавилонского плена привело к краху Египта и Персии, создание Израильского и затем расцвета данного царства.
    4. SSR Звание
      SSR
      +2
      Сегодня, 17:44
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Израиль хочет добиться нового миропорядка и гегемонии в регионе ❞ —

      Догегемонятся до нового рассеяния ...

      Они создали коалицию из сатанистов эпштейноистов.
      Им все остальные люди, подножгый корм.
      Как сказал мэр тель-авива - почему мы богоизбранные сидим в бомбоужищах?
      гитлеровцы тоже считают себя "избранными".
      Где отличия?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:31
    А какая волна ударов по счёту нанесена ро Израилю ,до сотни ещё далеко?Санчесу нас рать на " шестипалого" ,его интересует только цена газа и нефти и их количество на рынке .В рожу этому санчесу надо дать ,а потом пусть говорит. Обеспокоены они чем-то.
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +3
    Сегодня, 16:43
    В сети были сообщения о желании Израиля купить у Греции необитаемый островки. Несколько. К чему бы это? request recourse
    1. guest Звание
      guest
      +5
      Сегодня, 16:47
      Цитата: Reptiloid
      К чему бы это?

      Каждому "Эпштейну" нужен свой остров. laughing
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +2
        Сегодня, 18:46
        Цитата: guest
        ..... Каждому "Эпштейну" нужен свой остров. laughing

        Желающих продолжить оргии много, наверное
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 17:11
      Цитата: Reptiloid
      В сети были сообщения о желании Израиля купить у Греции необитаемый островки.

      Представитель партии «Кахоль Лаван» министра обороны Израиля Бенни Ганца на прошлой неделе выдвинул инициативу о покупке островов в Греции за счет средств Еврейского национального фонда «на благо еврейского народа». Предложение озвучил Аври Штайнер — представитель партии «Кахоль Лаван». Штайнер предложил рассмотреть возможность приобретения островов в Греции за счёт средств фонда с целью создания «безопасного убежища» для населения на случай войны или масштабных кризисов.
      В итоге, инициатива осталась на уровне обсуждения и не получила практического продолжения.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 18:43
        Это была проба перв. Посмотрим, что дальше будет.
        "Безопасное убежище" на случай войны ---- так война и сейчас. Так что принципиально другой случай представляют.Обдумывают
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 16:44
    Биби воюет чтобы его не посадили , на нём висят четыре уголовных дела.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 17:16
      Цитата: Ирек
      Биби воюет чтобы его не посадили , на нём висят четыре уголовных дела.

      Нетаньяху более 14 дней не появляется на публике.
      24 марта израильское правительство опубликовало в соцсети X видеообращение, на котором Нетаньяху комментирует ситуацию с ударами по Ирану и Ливану. Однако, как ранее отмечали другие наблюдатели, в том числе американская журналистка Кэндис Оуэнс, эти ролики могут быть созданы с помощью технологий искусственного интеллекта.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +3
        Сегодня, 18:25
        Цитата: carpenter
        Однако, как ранее отмечали другие наблюдатели, в том числе американская журналистка Кэндис Оуэнс, эти ролики могут быть созданы с помощью технологий искусственного интеллекта.

        Судя по его шести пальцам Беня - ненастоящий!
        1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
          Владимир Владимирович Воронцов
          +2
          Сегодня, 18:41
          ❝ Судя по его шести пальцам Беня - ненастоящий! ❞ —

          — Неправда, не шесть у Биньямина пальцев ...
          1. isv000 Звание
            isv000
            +1
            Сегодня, 18:46
            Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
            — Неправда, не шесть у Биньямина пальцев ...

            Ну, значит у персов получилось в Димоне разворошить осиное гнездо...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:53
    Цитата: guest
    Цитата: Reptiloid
    К чему бы это?

    Каждому "Эпштейну" нужен свой остров. laughing

    И желательно чтобы до Турции было не далеко ,километров 10- 15.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 16:54
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Догегемонятся до нового рассеяния ...
    Рассеиванием на этот раз они уже не отделаются wink
  7. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +1
    Сегодня, 17:36
    Ну вообще гегемония в регионе - это стремление любого амбициозного государства.
    Проблема в том, что заняв ведущую роль государство стремится уничтожить соседей. А выходом было бы выравнивание всех захваченных в правах и предоставление гарантий на жизнь и свободу труда.
    От волнений на захваченных территориях это не избавит, но со временем народы ассимилируются, если они не хохлозомби. Этих приучают стоять перед западом на коленях с детского сада.
  8. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 18:23
    Израиль добьётся гегемонии: Бешеный Беня соберёт остатки племени и потащит их по пустыне. В Биробиджан не пустим! За Таврию пусть хайло завалят! am