В прессе заявили, что Израиль якобы пытается привлечь талибов для войны с Ираном

Один из лидеров движения «Талибан» Хафиз Нуруддин Бахадур заявил о том, что израильское военно-политическое руководство пыталось наладить контакты с одним из крыльев этого движения с целью вербовки талибов для войны против Ирана.Бахадур заявил о том, что одним из контактировавших с Израилем является афганский мулла Хибатулла, представляющий «Талибан» в Кандагаре. Бахадур заявил, что с этих пор движение объявляет муллу вне закона и одновременно врагом мусульманского мира.Пакистанские источники тем временем пишут, что эти заявления Хафиза Бахадура являются публично обозначившимся расколом внутри афганских талибов. К настоящему моменту движение фактически разделено на два лагеря – Кабульский и Кандагарский, причём последний позиционирует себя как более жёсткий.В ряде источников утверждается, что израильские спецслужбы через контакты в Афганистане пытались заниматься вербовкой талибов для их последующего вторжения в Иран. Насколько успешными эти контакты оказались для Израиля, неизвестно, ведь сам Израиль, по понятным причинам, такого рода заявления не комментирует.А слухи о контактах подогреваются ещё и тем, что упомянутый лидер Кандагарского крыла «Талибана» молчит. Хотя в самом Афганистане говорят о том, что мулла Хибатулла обычно никогда и не выступает перед широкой общественностью в СМИ. Его сторонники утверждают, что муллу оклеветали.

