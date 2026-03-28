КСИР заявил об ударе по складу в Дубае, где находились украинские военные
Примерно две-три недели назад появилась информация, что группа украинских военных в количестве около 200 человек из состава сил беспилотных систем ВСУ была направлена на Ближний Восток якобы по просьбе некоторых государств Персидского залива. Соответствующее распоряжение дал лично Зеленский, о чем регулярно хвастается в интервью западным СМИ.
Украинские специалисты должны помочь монархиям залива в противостоянии ударам иранских беспилотников и ракет. Командированные военнослужащие ВСУ прихватили с собой дроны-перехватчики, как утверждается, украинской разработки и производства.
После этого в Тегеране заявили, что рассматривают территорию Украины в качестве законной цели из-за помощи Израилю в военных действиях против Ирана. Причем в Израиле, как и в США, опровергают информацию, что обращались к Киеву с просьбой оказать содействие в организации эффективной противовоздушной обороны.
Об этом заявил Трамп, как всегда похваставшись, что армия США с «лучшими в мире дронами» справится с противником и без помощи Киева. В свою очередь, израильский посол в Москве Одед Йосеф, отвечая на вопрос СМИ о том, просили ли власти еврейского государства помощи у Киева в борьбе с иранскими беспилотниками, заявил, что Израиль «способен самостоятельно защитить себя».
Воевать с ВСУ в Европе Ирану, образно говоря, не с руки. Но если верить иранским военным, они уже нанесли урон откомандированным на Ближний Восток украинским специалистам. Да и привезенному с собой оборудованию тоже.
Сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана сообщил об атаке по складу в Дубае (ОАЭ), где, как утверждается, хранились антидроновые системы и находились 21 украинец. Об этом сообщил представитель Центрального штаба военного командования КСИР Вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. Его заявление приводят иранские СМИ.
Других официальных подтверждений этому сообщению КСИР нет. Примечательно, что появилось оно в то время, когда Зеленский объезжает с визитами страны Персидского залива. Он уже встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном, который, как пишет в своем аккаунте глава киевского режима, «поблагодарил за работу нашей команды здесь, в Эмиратах».
После этого Зеленский навестил находящихся уже несколько недель в Эмиратах украинских военных. Где именно проходила встреча, не сообщается. Однако под удар КСИР по складу в Дубае, если таковой был, киевский клоун (к сожалению), точно не попал. Он уже находится в Катаре.
Вообще, отправившись в турне по Ближнему Востоку, снова клянчить, конечно, Зеленский сильно рискует. Наши военные по ряду причин пока украинскую верхушку не трогают. Зато у Тегерана такого табу нет совсем. Так что эта поездка киевского попрошайки может вдруг оказаться последней в его жизни.
