КСИР заявил об ударе по складу в Дубае, где находились украинские военные

Примерно две-три недели назад появилась информация, что группа украинских военных в количестве около 200 человек из состава сил беспилотных систем ВСУ была направлена на Ближний Восток якобы по просьбе некоторых государств Персидского залива. Соответствующее распоряжение дал лично Зеленский, о чем регулярно хвастается в интервью западным СМИ.

Украинские специалисты должны помочь монархиям залива в противостоянии ударам иранских беспилотников и ракет. Командированные военнослужащие ВСУ прихватили с собой дроны-перехватчики, как утверждается, украинской разработки и производства.





После этого в Тегеране заявили, что рассматривают территорию Украины в качестве законной цели из-за помощи Израилю в военных действиях против Ирана. Причем в Израиле, как и в США, опровергают информацию, что обращались к Киеву с просьбой оказать содействие в организации эффективной противовоздушной обороны.

Об этом заявил Трамп, как всегда похваставшись, что армия США с «лучшими в мире дронами» справится с противником и без помощи Киева. В свою очередь, израильский посол в Москве Одед Йосеф, отвечая на вопрос СМИ о том, просили ли власти еврейского государства помощи у Киева в борьбе с иранскими беспилотниками, заявил, что Израиль «способен самостоятельно защитить себя».

Воевать с ВСУ в Европе Ирану, образно говоря, не с руки. Но если верить иранским военным, они уже нанесли урон откомандированным на Ближний Восток украинским специалистам. Да и привезенному с собой оборудованию тоже.

Сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана сообщил об атаке по складу в Дубае (ОАЭ), где, как утверждается, хранились антидроновые системы и находились 21 украинец. Об этом сообщил представитель Центрального штаба военного командования КСИР Вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. Его заявление приводят иранские СМИ.

Одновременно с обстрелом убежищ американских командиров и солдат в Дубае, повлекшим за собой большие потери, в ходе совместной операции воздушно-космических и морских сил Корпуса стражей исламской революции был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, находившийся в Дубае для оказания помощи американской армии, где также находился 21 украинец.

Других официальных подтверждений этому сообщению КСИР нет. Примечательно, что появилось оно в то время, когда Зеленский объезжает с визитами страны Персидского залива. Он уже встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном, который, как пишет в своем аккаунте глава киевского режима, «поблагодарил за работу нашей команды здесь, в Эмиратах».

После этого Зеленский навестил находящихся уже несколько недель в Эмиратах украинских военных. Где именно проходила встреча, не сообщается. Однако под удар КСИР по складу в Дубае, если таковой был, киевский клоун (к сожалению), точно не попал. Он уже находится в Катаре.



Вообще, отправившись в турне по Ближнему Востоку, снова клянчить, конечно, Зеленский сильно рискует. Наши военные по ряду причин пока украинскую верхушку не трогают. Зато у Тегерана такого табу нет совсем. Так что эта поездка киевского попрошайки может вдруг оказаться последней в его жизни.

  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +6
    Сегодня, 15:12
    Есть надежда что иранцы после того как разберутся с Трампом помогут и нам на СВО.
    1. guest Звание
      guest
      +24
      Сегодня, 15:21
      Цитата: Аркадий007
      помогут и нам на СВО.

      Нам понимаете ли помощь не нужна. Мы сами с усами и несут эти усы пургу. laughing
      1. VLAD-96 Звание
        VLAD-96
        +2
        Сегодня, 16:08
        Нам понимаете ли помощь не нужна. Мы сами с усами и несут эти усы пургу.
      2. isv000 Звание
        isv000
        +7
        Сегодня, 16:12
        Цитата: guest
        Нам понимаете ли помощь не нужна. Мы сами с усами и несут эти усы пургу.

        yes Нам не помощь нужна, нам нужны твёрдая воля и стальные яйца в Кремле. И решимость снести напрочь нацистскую власть в Малой Руси. Вот тогда дело пойдёт.
      3. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        +2
        Сегодня, 16:22
        У нас стабильность, стабильно не добиваем 750квт стабильно беспилотники хунты летят...
    2. sdivt Звание
      sdivt
      +6
      Сегодня, 15:24
      Цитата: Аркадий007
      Есть надежда что иранцы после того как разберутся с Трампом помогут и нам на СВО

      Принцип взаимности
      Мы вправе рассчитывать на такую помощь от Ирана завтра, какую мы оказываем ему сегодня
    3. topol717 Звание
      topol717
      +14
      Сегодня, 15:24
      Нам не помощь нужна, которую нам кстати оказали и готовы оказывать дальше из КНДР, а воля и решимость.
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 15:29
        Одно другому не противоречит.
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +6
      Сегодня, 15:34
      Они уже и так неплохо помогают. Главное, чтобы они продержались еще месяца три - четыре.
    5. Седов Звание
      Седов
      +4
      Сегодня, 15:43
      Есть надежда что иранцы после того как разберутся с Трампом помогут и нам на СВО.
      Так уже помогают. Минус 21 - мелочь, а приятно. Учитывая, что лучшие расчёты отправили. Предлагаю Ирану один снаряженный "Орех" передать. У них табу по окраине нет. И волки сыты. И овцы... Тут вопрос.
    6. mitrich Звание
      mitrich
      +1
      Сегодня, 17:11
      Теперь только, разве что, на них, на иранцев, вся надежда. Надежд на то, что "наша" верхушка перейдёт от соплежуйства к решительным действиям, на подобие иранских, нет никаких.
      У них, у элитке, не те планы и цели. Старость, с уварованными лярдами, хотят встречать, там, на родном сердцу и душе западе.
  2. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +7
    Сегодня, 15:16
    Это же хорошо,а теперь по Киеву .По логову ,где то там в бункере наркофюрер их спрятался.Умеют же окраинцы наживать себе врагов на ровном месте.
    1. frruc Звание
      frruc
      +4
      Сегодня, 15:49
      Он уже находится в Катаре.

      Жаль, что зеля не попал под иранский удар . В этом смысле, стоит наладить тесное взаимодействие с Ираном и помочь им утилизировать этих специалистов.
      1. uralex Звание
        uralex
        +1
        Сегодня, 16:03
        Жаль, что зеля не попал под иранский удар
        Он же актер, снялся бы в еще одном фильме "Ирания судьбы..."
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 16:07
      Увы, "бункер Щербицкого" находится на глубине 70 м. и рассчитан на удар ЯО.
      1. ulembeck Звание
        ulembeck
        +1
        Сегодня, 16:41
        Увы, "бункер Щербицкого" находится на глубине 70 м. и рассчитан на удар ЯО.

        А кто это дело будет потом откапывать в расчёты внесено?
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 16:48
          Полагаю, что вход там не один. При Советском Союзе строилось.
    3. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 16:51
      где то там в бункере наркофюрер их спрятался
      Наркофюрер разъезжает по миру как ни в чем не бывало. И куда только смотрят наши спецслужбы?
      1. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +4
        Сегодня, 17:08
        Цитата: Schneeberg
        куда только смотрят наши спецслужбы?

        У них программа "Запрет на вмешательство", улыбаются и машут. Причем не только самому наркофюреру, но даже тем кого российские суды признали преступниками и даже заочно приговорили. Поэтому пока тренируются на кошках и на на своих гражданах, попавших под влияние украинских организаторах терактов.
    4. mitrich Звание
      mitrich
      0
      Сегодня, 17:13
      Это была знатная оплеуха ( затрещина, пинок, подсрачник...) "нашей" сыклявой элитке.
  3. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +15
    Сегодня, 15:17
    "Сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана сообщил об атаке по складу в Дубае (ОАЭ), где, как утверждается, хранились антидроновые системы и находились 21 украинец."

    Надеюсь , что все в черных мешках в Хазарию вернутся!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 16:04
      Цитата: vasyliy1
      "Сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана сообщил об атаке по складу в Дубае (ОАЭ), где, как утверждается, хранились антидроновые системы и находились 21 украинец."

      Там же над складом плакат висел - "А нас-то за шо?" Неужели не помогло? request
  4. ALEXX. Звание
    ALEXX.
    +9
    Сегодня, 15:18
    Ну и молодцы КСИР, не базарят.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 15:19
    Зелядурень в каждую дырку затычка.
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +6
      Сегодня, 15:46
      Зеленский еврей-сионист, в данном случае он со своим народом! А украинцы это просто расходники, их ему нисколечко не жаль.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 15:20
    Иран взломал дорожные камеры в ОАЭ однозначно .Проследили кортеж Зеленского ,отследить куда приехал ,пока Герани летели он уехал ,а склад и ВСУ шники в нем остались .Бздынь .
  7. Комментарий был удален.
  8. Комментарий был удален.
  9. Комментарий был удален.
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +13
    Сегодня, 15:27
    ❝ КСИР заявил об ударе по складу в Дубае, где находились украинские военные ❞ —

    — Американцев арабы по отелям размещают, а свидомых в складе ...
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 16:52
      — Американцев арабы по отелям размещают, а свидомых в складе ...
      На коврике перед дверью wink
  11. drags33 Звание
    drags33
    +5
    Сегодня, 15:28
    Похоже, наши братушки иранцы, а не сербы и болгары... Такая информация радует - надо сбить спесь и дутое величие с Зеленого...
    1. guest Звание
      guest
      +3
      Сегодня, 15:32
      Цитата: drags33
      Похоже, наши братушки иранцы

      Ну так иранцы, говорят настоящие арийцы, а не те из сказок Адольфа Алоизовича.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 15:50
        Цитата: guest
        Ну так иранцы, говорят настоящие арийцы, а не те из сказок Адольфа Алоизовича.

        У "ариев" с "арийцами" сходство примерно, как у Австрии с Австралией.
  12. Ksanatos Звание
    Ksanatos
    +2
    Сегодня, 15:29
    Тут была мысль чтобы как-нибудь свести иранцев и заводы БПЛА в странах ЕС раз уж у нас решимости не хватает.
  13. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 15:32
    Наши военные по ряду причин пока украинскую верхушку не трогают.

    А наши властьимущие не хотят доложить своему народу, почему не трогают?
    1. guest Звание
      guest
      +5
      Сегодня, 15:41
      Цитата: kventinasd
      А наши властьимущие не хотят доложить своему народу

      Своему народу они возможно и докладывают, но мы с Вами, как и большинство здесь к тому народу отношения не имеем.
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 15:54
      kventinasd
      А наши властьимущие не хотят доложить своему народу

      А кому ихние доклады нужны ? Не нуждаюсь.
  14. лесничий Звание
    лесничий
    +6
    Сегодня, 15:36
    Молодцы персы, только кто-то влезет в разборки - сразу прилет и без лишнего трепа. А к нам кто только не лезет - и тишина. Видите ли Натка может по какой-то статье подняться, жуть как страшно. От того и топчемся на одном месте и целой дивизией берем по одной деревеньке.
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:36
    Цитата: Ksanatos
    БПЛА в странах ЕС

    Ответку к вам в огород? Выпускаются БПЛА в Европе для Украины - для мониторинга земной поверхности ,без БЧ.
  16. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +3
    Сегодня, 15:43
    Красавчики иранцы! Мочите сионо-англосаксонскую рабскую укрошваль!
  17. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +2
    Сегодня, 15:50
    Давай уже по Киеву, КСИР - кремлевские соплежуи все равно не решатся!!!
  18. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 15:52
    "Резидент":
    Офис Президента уже готовит опровержение информации, что в Дубае погибли украинские ПВОшники, но факт прилёта был, информация о потерях засекречена...

    В тот момент как Украине нужны ПВОшники, Президент распродает остатки ПВО арабским шейхам, фактически организовывая новую схему выгодную своей клиентеле. По информации источников, переброской военных и отбором лучших специалистов занимается Мадяр.
  19. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:49
    После этого в Тегеране заявили, что рассматривают территорию Украины в качестве законной цели
    Я уже заждался ждать, когда на Киев полетят иранские ракеты! wink
  20. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 17:34
    Вот был бы номер, грохни они зелю там случайно

    Раз некоторые что-то не хотят