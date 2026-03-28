ВС России после освобождения Брусовки наступают на Краснолиманском направлении
К югу от Красного Лимана в ДНР идут интенсивные боевые действия. Там наши бойцы освободили и полностью зачистили от противника село Брусовка в Краснолиманском районе.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе Минобороны РФ.
ВС России после освобождения Брусовки наступают на Краснолиманском направлении. С передовой сообщают об успешных действиях штурмовых подразделений 25-й армии «Западной» группировки войск. При поддержке беспилотников они успешно атакуют противника, который несет серьезные потери.
А всего в течение суток на Краснолиманском направлении украинские военные потеряли до 45 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены танк Т-64, миномет, две вражеские автомашины, квадроцикл и два наземных робототехнических комплекса.
Также о нанесенном противнику уроне в зоне ответственности группировки «Запад» сообщает пресс-служба оборонного ведомства РФ:
В результате действий наших бойцов враг потерял примерно 160 военнослужащих, американский БТР М113, три бронемашины, 21 авто и артустановку. Помимо этого, ВС России уничтожили три склада, где ВСУ хранили боеприпасы.
Также в сводке отмечены успешный действия группировки «Юг», бойцы которой занимают более выгодные рубежи, освобождая территорию Донбасса.
