ВС России после освобождения Брусовки наступают на Краснолиманском направлении

К югу от Красного Лимана в ДНР идут интенсивные боевые действия. Там наши бойцы освободили и полностью зачистили от противника село Брусовка в Краснолиманском районе.



Эту информацию подтвердили в пресс-службе Минобороны РФ.

ВС России после освобождения Брусовки наступают на Краснолиманском направлении. С передовой сообщают об успешных действиях штурмовых подразделений 25-й армии «Западной» группировки войск. При поддержке беспилотников они успешно атакуют противника, который несет серьезные потери.

А всего в течение суток на Краснолиманском направлении украинские военные потеряли до 45 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены танк Т-64, миномет, две вражеские автомашины, квадроцикл и два наземных робототехнических комплекса.

Также о нанесенном противнику уроне в зоне ответственности группировки «Запад» сообщает пресс-служба оборонного ведомства РФ:

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яцковка, Старый Караван, Святогорск, Красный Лиман (ДНР), Боровая и Шийковка Харьковской области.

В результате действий наших бойцов враг потерял примерно 160 военнослужащих, американский БТР М113, три бронемашины, 21 авто и артустановку. Помимо этого, ВС России уничтожили три склада, где ВСУ хранили боеприпасы.

Также в сводке отмечены успешный действия группировки «Юг», бойцы которой занимают более выгодные рубежи, освобождая территорию Донбасса.

  Павел_Свешников
    Павел_Свешников
    -5
    Сегодня, 16:01
    После всего вранья нашего МО на Купянском направлении Фраза "по сведениям МО" лично у меня дискредитирует всю новость в плане ее достоверности. Это как в сказке про пастуха и волков.
    alexboguslavski
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 16:50
      Сходи, проверь, нам расскажешь.
  guest
    guest
    +1
    Сегодня, 16:39
    А на карте почему село это тогда не закрашено в соответствующий цвет?
    домохозяйка
      домохозяйка
      0
      Сегодня, 18:15
      на карте риа новости обозначено нашим цветом.
      guest
        guest
        0
        Сегодня, 18:18
        Я про карту к статье.
    Замкадыш
      Замкадыш
      0
      Сегодня, 19:25
      hi На тот момент ни один из наших осинтеров, на которых обычно ссылаются авторы новостей на ВО, такого откраса не сделал. На сей момент Лостармор и Дивген пока молчат. Видимо, от греха подальше автор самостоятельно решил не "красить". Честно говоря, будь я на его месте, я бы поступил так же.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 16:52
    Силами Черноморского флота уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ.

    Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 385 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
  Лиза Кернер-Тимошенко
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 20:40
    В России заявляют об изъятии сотни заминированных стелек для ботинок, при помощи которых хотели покалечить более 500 российских солдат.

    Об этом пишут российские СМИ.

    По их данным, Федеральная служба безопасности РФ обвинила в организации этого украинские спецслужбы.

    Как заявляет ФСБ, в нагреваемые стельки для ботинок, предназначавшихся военным, были заложены взрывчатые вещества. Детонация должна была происходить при подключении стелек к источнику питания.

    Эксперты-взрывотехники установили, что мощность каждого устройства составляет около 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. В ФСБ отметили, что если стельки подключить к источнику питания, произошла бы детонация, которая могла привести к тяжелым травмам у бойцов российской армии, вплоть до отрыва конечностей.

    Стельки были нелегально ввезены из Польши через Беларусь.

    Задержан гражданин Таджикистана 1994-го года рождения, который, по версии следствия, получил посылку с 504 заминированными стельками и должен был их затем передать в войска как гуманитарную помощь.