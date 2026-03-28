Гендиректор Rheinmetall назвал украинские БПЛА бесполезной «работой домохозяек»

8 315 52
Гендиректор компании Rheinmetall Армин Паппергер сравнил беспилотники украинского производства с «конструктором Lego» и назвал их «работой домохозяек». По мнению Паппергера, украинские дроны мало чем могут быть полезными западным странам.

Как отмечает журналист издания The Atlantic Саймон Шустер, в беседе с ним глава немецкого концерна, как известно специализирующегося на производстве танков и других вооружений, весьма презрительно отозвался об украинских производителях беспилотников.



Когда Шустер затронул тему, касающуюся эффективности применения украинских беспилотников против танков и другой бронетехники, Паппергер с презрением сравнил эти БПЛА с поделками, собранными из детского конструктора. Глава Rheinmetall не ожидает, что украинские разработки способны «перевернуть» его отрасль. Паппергер отмечает, что Украине не удалось достигнуть какого-либо технологического прорыва. По его мнению, такие дроны вполне способны делать не обладающие специальной квалификацией домохозяйки, у которых на кухне установлен 3D-принтер. Паппергер откровенно не разделяет восторгов украинской стороны и утверждает, что эти дроны не идут ни в какое сравнение с технологиями крупных компаний Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.

В то же время глава киевского режима Зеленский поехал в турне по Ближнему Востоку, где пытается обменять «уникальные украинские технологии» на ракеты для американских систем ПВО Patriot.
52 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Васян1971
    +4
    Сегодня, 15:54
    Гендиректор компании Rheinmetall Армин Паппергер сравнил беспилотники украинского производства с «конструктором Lego» и назвал их «работой домохозяек».

    Пример конкурентной "борьбы".
    По его мнению, такие дроны вполне способны делать не обладающие специальной квалификацией домохозяйки, у которых на кухне установлен 3D-принтер.

    Так в этом-то и ценность для заказчика!
    Паппергер откровенно не разделяет восторгов украинской стороны и утверждает, что эти дроны не идут ни в какое сравнение с технологиями крупных компаний Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.

    Если нет разницы, зачем платить больше? (За точность цитаты не ручаюсь.)
    Sensor
      +2
      Сегодня, 16:22
      Пример конкурентной "борьбы".

      Конкуренция Украины с Texas Instruments (TI), Analog Devices, STMicroelectronics, Microchip Technology, NXP Semiconductors и Renesas Electronics по Hart&Soft даже не смешно.
      Васян1971
        +1
        Сегодня, 18:00
        Цитата: Sensor
        даже не смешно.

        Да. Поэтому "борьба" написана в кавычках. Однако, если вспомнить, что "паровозы надо давить, пока они чайники"©, то появляются нюансы...
    Incvizitor
      0
      Сегодня, 16:24
      На западе большая часть это распил и откаты.
      Мини Мокик
        +1
        Сегодня, 16:31
        В 404 иначе? 🤔
        Ну тип коротко 🥴
      Иван Васильевич 282
        +2
        Сегодня, 18:12
        На западе большая часть это распил и откаты.

        А где иначе? После опубликования сумм, которые украли должностные лица из МО, вспоминать про запад как то неуместно.
  Павел_Свешников
    +2
    Сегодня, 15:57
    Хвост пытается вилять собакой. Воюйте с Россией и умрите. А военные бюджеты и без вас распилят.
  жучок120560
    -3
    Сегодня, 15:58
    А ведь самое грустное это то что Армин Паппергер полностью прав. Там где к теме прикрытия войск и созданию современных систем ПВО подходят "как надо" нет места летающей кустарщине.
    Грац
      +3
      Сегодня, 16:16
      и где это просветите? где такие высокотехнологичные войска, у кого искать?
    красноярск
      +10
      Сегодня, 16:27
      Цитата: жучок120560
      А ведь самое грустное это то что Армин Паппергер полностью прав.

      В чем? В том, что дешевые, сделанные "домохозяйкой" дроны, не дают жизни нашим бойцам? При всей нашей развитой ПВО. Его бы на ЛБС живо поумнел бы.
      Дешевизна оружия и массовое его применение вот где залог успеха.
    Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 16:39
      Цитата: жучок120560
      нет места летающей кустарщине.

      примерно так же говорили немчики в период Великой Отечественный, пока им в блиндаж не прилетала бомба сброшенная с У-2
      в данном случае важен результат, а не процесс
    mitrich
      +2
      Сегодня, 16:53
      Что то эта кустарщина долетает в глубь России на тысячи верст.
      При очень сильном нашем ПВО.
      Думаю, пошли шумеры свои летающие калитки с мотором на немцев, для внучков фашиков итог был бы плачевным.
      ПыСы: амеры вроде извлекали уроки из нашей зарубы с сел.юками, а в войне с Ираном, их ПВО провалилось.
      valek97
        +1
        Сегодня, 20:34
        Было бы сильное пво, у нас не было бы незаметных мест в низменностях. Не можем ни дирижабли с радарами поставить, ни самолеты с радарами держать, ни беспилотники-радары сделать. Из этих 3 пунктов ничего нет 3 год уже как.
        mitrich
          +2
          Сегодня, 20:41
          Иш, чего захотели. У нас не один из этих пунктов быть не может. Даже если не брать в расчет их целесобразность.
          При нынешних властях в политике и армии, ничего нового, прорывного и быстро, кроме воровства и вывода уварованного на родной запад, не будет.
  Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 16:04
    Кстати как там идут работы по усовершенствованию российских гераней? Есть какие-нибудь новости по созданию БЭКов? Орешники находятся наготове? Скоро весенне-летнее наступление начнётся. По крайней мере на Военном Обозрении об этом говорят.
    Грац
      0
      Сегодня, 16:17
      как Орешник и БЭКи помогут в предполагаемом сухопутном наступлении?
      Или Орешник вы хотите применить с ядерными боеголовками?
      mitrich
        0
        Сегодня, 16:57
        Да всё что полетит, поплывёт, едет или ползёт со взрывчаткой на сел.юков, всё полезно. В т.ч. и для наступления.
        Иван Васильевич 282
          0
          Сегодня, 18:14
          Да да, ждем пока ВСУ всем составом выстроятся в каре и Орешником туда.
      Артур Грудинин
        0
        Сегодня, 17:35
        Забыл спросить, а где это наступление будет идти не подскажите? Раз вы задаёте мне встречные вопросы значит всё везде знаете да?
        Грац
          0
          Сегодня, 18:43
          так про наступление это вы написали, а спрашиваете с меня странный вы однако
    МБРШБ
      0
      Сегодня, 19:25
      Цитата: Артур Грудинин
      Скоро весенне-летнее наступление начнётся.

      год назад, да и два года назад тоже, на летнее наступление возлагались большие надежды, а по-факту, ничего кардинального не происходило.
  Pharmacist
    0
    Сегодня, 16:06
    Украинские домохозяйки не должны молчать, а должны своими дронами разбомбить заводы Rheinmetall. А то ишь, критиковать вздумали!
  Stas157
    +1
    Сегодня, 16:18
    Массовые украинские fpv дроны - это простейший конструктор из китайских комплектующих. Их могут собирать бабушки у себя на квартире. Минимальная технологичность - максимальная простота. Российские дроны дороже, технологически более продвинуты, более локализованы и собираются на заводах.
    meandr51
      +6
      Сегодня, 16:56
      поэтому у противника превосходство в воздухе на ЛБС.
    mitrich
      0
      Сегодня, 16:59
      Но и гаражные сборки за три копейки, в дополнение к заводским, не помешали бы. Мало дронов не бывает.
      МБРШБ
        +2
        Сегодня, 19:31
        Цитата: mitrich
        Мало дронов не бывает.

        похоже, на ЛБС их уже больше, чем целей. Показывают видосы, когда дроны врубаются в уже хорошо сгоревшую технику и вообще куда попало. Наверное, за время полета ничего лучшего просто не находят.
    Иван Васильевич 282
      +1
      Сегодня, 18:24
      Российские дроны дороже, технологически более продвинуты, более локализованы и собираются на заводах.

      Вот вам два дрона, один из них - простейший конструктор из говна и палок, сделанный селюками у бабушки на кухне. Второй дороже, технологически продвинутый, собран на заводе. Думаю определите сами, где какой. Но ведь преимущество чаще за соотношением себестоимостью/эффективность.
  Andriuha077
    -1
    Сегодня, 16:27
    Потому что собственные дроны Рейнметалл это элитные эскортницы, завидующие домохозяйкам
    Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 16:41
      Цитата: Andriuha077
      это элитные эскортницы, завидующие домохозяйкам

      если немецкие, то что те бревно, что другие, только одни значительно дороже
      Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 17:01
        Цитата: Василенко Владимир
        если немецкие, то что те бревно, что другие

        Вы несправедливы к домохозяйкам laughing
        Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 17:14
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Вы несправедливы к домохозяйкам

          только если бывшие наши, а так
          Андрей из Челябинска
            +1
            Сегодня, 17:17
            А! Вы имели ввиду немецких домохозяек..
            Василенко Владимир
              +1
              Сегодня, 18:39
              Цитата: Андрей из Челябинска
              Вы имели ввиду немецких домохозяек..

              конечно немецких!!!!
              Андрей из Челябинска
                0
                Сегодня, 18:46
                Цитата: Василенко Владимир
                конечно немецких!!!!

                Виноват, я этого не понял laughing
  Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 16:37
    Паппергер с презрением сравнил эти БПЛА с поделками, собранными из детского конструктора
    правды ради, не от большого ума, цена копеечная сборка в любом сарае, результат есть
    а в немчике просто бурлит их немецкая спесь
  alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 16:39
    Как отмечает журналист издания The Atlantic Саймон Шустер, в беседе с ним глава немецкого концерна, как известно специализирующегося на производстве танков и других вооружений, весьма презрительно отозвался об украинских производителях беспилотников.

    «В истории всё повторяется дважды — в первый раз как трагедия, во второй — как фарс»(с) Карл Маркс.

    А за танки скажу. Тигры были совершенней наших Т-34, однако дороговизна и технологическая сложность сыграла свою роль. Победила страна на Т-34, а не та, которая на Тиграх.

    Вот за что люблю фильм "Белый Тигр", так это за финал. Такой он пророческий оказался. А фильм 2012 года.



    solar
      +2
      Сегодня, 17:49
      Вот за что люблю фильм "Белый Тигр"

      Клюква :((. Достаточно реалистично танковая дуэль показана в советском "Экипаж машины боевой" с Маковецким- там сценарий писал реальный танкист - асс времен войны, ГСС, сразу видно, что человек понимает, о чём пишет.
      alexboguslavski
        +1
        Сегодня, 18:19
        Причем какие-то дуэли?Это не хроника, и не боевик. Это фильм с глубоким смыслом, выраженном в последних 5-ти минутах. Который не каждому дано понять.

        Пересмотрите последние пять минут "Белого тигра", и спроецируйте всё на настоящее время. Только внимательно, с чувством, с толком, с расстановкой.
        МБРШБ
          +1
          Сегодня, 19:45
          Цитата: alexboguslavski
          Это фильм с глубоким смыслом, выраженном в последних 5-ти минутах.

          Всё верно. "Белый тигр" - это не танк, а фашизм. Правда, сжечь его не представляется возможным, пока существует капитализм.
  К-50
    +2
    Сегодня, 16:50
    Гендиректор компании Rheinmetall Армин Паппергер сравнил беспилотники украинского производства с «конструктором Lego» и назвал их «работой домохозяек».

    Чтобы судить так, взял бы да на своём населении испытал эту "работу домохозяек".
    Может эта и незначительно, со стороны большой корпорации вооружений, но вреда несут, что тот клоп, который мал. sad
    nepunamemuk
      +1
      Сегодня, 21:39
      особенно если "клоп распространитель борелиоза" 🤕
  Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +3
    Сегодня, 16:52
    Паппергер несёт заносчивую чушь, поскольку нифига не бычит в войне, кроме бизнес-плана. Воюй ВСУ рядом с ВС РФ - вынесли б своей «кустарщиной» высокотехнологичные «коробочки» Паппергера с передовой в первых же несколько суток.
  Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:55
    Паппергер с презрением сравнил эти БПЛА с поделками, собранными из детского конструктора
    По-русски говоря, из гoвна и палок wink
  Жека111
    +1
    Сегодня, 17:12
    Битва за бюджет.
    А реальность такова, что подделки недалеких домохозяек макнули в дерьмецо высокоманерных заносчивых бюргеров
  rocket757
    +1
    Сегодня, 17:17
    Конкуренция однако, а значит первый закон... закон курятника! Повторять не буду, все его и так знают.
    nepunamemuk
      +2
      Сегодня, 21:40
      я не знаю
      не силён в курятниках😪
      rocket757
        0
        Сегодня, 21:50
        Набрать запрос в любом поисковике... ответы, один лучше, доходчивие другого!
  bbb
    +1
    Сегодня, 17:30
    Без посторонней помощи Какляндия давно бы сдохла.
  solar
    +3
    Сегодня, 17:33
    затронул тему, касающуюся эффективности применения украинских беспилотников против танков и другой бронетехники, Паппергер с презрением сравнил эти БПЛА с поделками, собранными из детского конструктора.

    Если он и правда такое сказал (а не на ВО присочинили по своему обыкновению), то его гнать нужно взашей из руководства танковым концерном. СВО показал кризис современной концепции бронетехники на фоне интенсивного развития несложной беспилотной авиации. Всякие сараи и мангалы- это эрзац от невозможности сделать что-то реально эффективное. И немцы в этом ничуть не лучше других. Возможно, если появятся комплексы активной защиты, способные эффективно защищать БТТ во всей верхней полусфере, ситуация изменится, но пока такое вроде бы есть только у евреев, да и то- реально их никто не проверял войной, аналогичной СВО, поэтому эффективность под вопросом. Танки фактически поставили на паузу.
    Паппергер откровенно не разделяет восторгов украинской стороны и утверждает, что эти дроны не идут ни в какое сравнение с технологиями крупных компаний Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.

    Ему такси или с шашечками? Грош цена его хваленым технологиям, если его танки беспомощны перед копеечными дронами.
    nepunamemuk
      +1
      Сегодня, 21:42
      но пока такое вроде бы есть только у евреев, да и то- реально их никто не проверял войной

      хизбала говорят уже проверила...
      rocket757
        +1
        Сегодня, 21:56
        КАЗ для защиты от ПТУР может защитить/может не защитить, статистику никто раскрывать не спешит... от поражения сверху, дешевыми дроном, это не работает вообще.
        Кстати ПТУР летит прямолинейно, дрон может вертеться как... короче, круть верт, фиг ты в него попадаешь из мортирки КАЗ...
        Нужно что то другое.
  Приходимец_СЭМ
    -2
    Сегодня, 19:24
    пытается обменять «уникальные украинские технологии» на ракеты для американских систем ПВО Patriot.

    Укробартер - это сила!
    "поменяй свой буй на шило,
    У укров уникальность есть- " и без мыла могут влезть!"