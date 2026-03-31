Швейцарцам просто очень повезло
Цюрих в 1910 году
Статья Швейцария во время Второй мировой войны меня весьма позабавила. С одной стороны, это прекрасно, что есть интерес к подобным задворкам Второй мировой войны, что делает историческую картину глубокой и детализованной. Но, с другой стороны, автор явно пренебрегал изучением первички и хороших исторических работ, в силу чего статья получилась поверхностной и местами транслирующей мало обоснованные мифы. И вообще, роль Швейцарии во Второй мировой войне раскрыта не была.
Тема, почему Швейцария не была завоевана, швейцарцев интересовала. Ответ на этот вопрос дал Маркус Хейнигер — человек с весьма примечательной биографией. Историк по образованию, работал редактором газеты Friedenszeitung, а потом перебрался в политический отдел Федерального департамента иностранных дел Швейцарии. В 1989 году он написал и издал в Цюрихе книгу «Dreizehn Gründe. Warum die Schweiz im Zweiten Weltkrieg nicht erobert wurde», в которой весьма подробно и систематизированно были изложены причины того, почему Швейцарии удалось сохранить квази-нейтралитет. Там было много о чем, меня больше всего интересовала экономика, потому мое изложение будет иметь экономический крен.
Капитуляция Швейцарии
Упомянутый в статье «Национальный редут», всеобщая мобилизация 420 тысяч человек в армию, действительно проведенная 2 сентября 1939 года, и готовность защищать страну — это, насколько можно судить, послевоенный пиар Швейцарии, призванный несколько замаскировать один весьма прискорбный факт. Дело в том, что Швейцария мужественно... сдалась. Причем еще до формальной капитуляции Франции.
После аншлюса Австрии, Швейцария с севера и востока была окружена Германией, а с юга — Италией. Лишь западная часть швейцарского «треугольника» была открыта, поскольку граничила с Францией. Швейцарская решимость в обороне определенно была связана с надеждами на Францию, ну и, возможно, стремлением поучаствовать в разделе трофеев после предполагаемого поражения Германии. Серьезного военного значения Швейцария не имела.
Швейцарское правительство проявляло неуступчивость в переговорах по экономическим вопросам. Германия предлагала сталь и уголь в обмен на продукцию швейцарского точного машиностроения. У немцев была серьезная заинтересованность, в особенности в крупнейшей швейцарской фирме Oerlikon. В 1940–1944 годах Швейцария поставила Германии, Италии и Румынии 7013 20-мм зенитных пушек Oerlikon, 14,7 млн штук снарядов, 40 тысяч магазинов и 12,5 тысяч запасных стволов на сумму 543,4 млн швейцарских франков.
Швейцарцы упирались, тем временем началась Западная кампания, разгром Франции, бегство из Дюнкерка, падение Парижа 14 июня 1940 года, продвижение немецких войск до Луары... 18 июня 1940 года глава немецкой экономической делегации Йоханнес Хеммен телеграфировал из Берна в Берлин, что швейцарское правительство сделало решительные уступки. За три дня до подписания второго Компьенского перемирия 22 июня 1940 года.
Что касается операции «Танненбаум» по захвату Швейцарии, которая разрабатывалась в августе-октябре 1940 года, совсем не обязательно она выражала стремление Гитлера именно захватить Швейцарию силовым методом, в особенности после того, как он получил почти все, что хотел, без приложения особых усилий. Скорее всего, как и другие подобные операции, вроде операции «Феликс» – «Изабелла» по захвату Испании, эти разработки предназначались для дезинформационных целей.
Итак, швейцарцы сдались. Поскольку состояние войны не объявлялось, то обошлось без излишних формальностей.
Ну что там в горах можно выращивать?
По части сельского хозяйства положение Швейцарии вовсе не было катастрофическим, благодаря высокой интенсивности в использовании земель. Статистический справочник Швейцарии за 1945 год говорит, что из 41,2 тысяч кв. км территории совершенно негодными территориями было занято 9,3 тысяч кв. км, лесами — 10,2 тысячи кв. км, лугами — 10 тысяч кв. км, а на сельхозугодья приходилось 11,4 тысяч кв. км, в том числе 2,1 тысяч кв. км посевов зерновых культур. В Швейцарии насчитывалось 238,4 тысяч крестьянских хозяйств, причем весьма хорошо оснащенных различным инвентарем и техникой.
Причем за время войны площадь обрабатываемой пашни и посевов важнейших культур резко увеличилась. Если в 1939 году было 209,3 тысячи гектаров пашни, 136,9 тысяч гектаров зерновых и 47,3 тысячи гектаров картофеля, то в 1945 году — 355,2 тысяч гектаров пашни, 216,5 тысяч гектаров зерновых и 83,5 тысяч гектаров картофеля. В 1945 году урожай пшеницы составил 223 тысячи тонн, картофеля — 1,6 млн тонн. По зерну примерно 53 кг на человека в год, а по картофелю — 380,9 кг на человека в год.
Хлеба швейцарцам действительно не хватало. Только это не означало голода, поскольку нехватка хлеба компенсировалась другими продуктами. Типичным заменителем был картофель, которого было в избытке. Также в 1945 году в Швейцарии было 1,4 млн голов крупнорогатого скота, 697,5 тысяч свиней, 204,9 тысяч коз, 193,2 тысяч овец. Это при том, что по данным на 1941 год, в Швейцарии проживало 4,2 млн человек. Одна корова на каждые три человека населения. В 1945 году в среднем швейцарская корова давала 2560 кг молока в год. Всего дойное поголовье, включая коз, давало 2,1 млн тонн молока или по 485 литров на человека в год. Кроме того, был забой скота, который давал в 1945 году 95,8 тысяч тонн мяса или по 22,8 кг мяса в год.
Так что продовольствие у них имелось и достаточном количестве, чтобы без особых проблем пережить войну с разрывом экспортно-импортных связей.
Энергетика и железные дороги
Швейцария была страной, необычайно электрифицированной по тем временам. Там практически не было тепловых электростанций — всего 6 млн квтч в 1945 году. Гидроэлектростанции давали 9,5 млрд квтч, из которых 2,6 млрд квтч расходовалось в домохозяйствах, 4 млрд квтч — в промышленности и 0,8 млрд квтч — на транспорте.
В быту в Швейцарии в 1945 году использовалось 255 тысяч электрических печей с двумя конфорками и более суммарной мощностью 1,4 млн квт, 260 тысяч водонагревателей мощностью 470 тысяч квт, 1,8 млн обогревателей мощностью 1,1 млн квт, 11,6 млн электролампочек мощностью 483 тысячи квт, а также 42,8 тысячи холодильников.
Однако перед войной Швейцария потребляла порядка 684 тысяч тонн угля для производства городского газа (263,1 млн кубометров). Еще крупным потребителем угля были железные дороги.
Вот как раз в железных дорогах Швейцарии у немцев был интерес. Дело в том, что Италия испытывала острую нехватку угля. До войны уголь ввозился главным образом морем из Великобритании, но с началом войны этот источник отпал. Функции снабжения углем итальянских фабрик и заводов взяла на себя Германия. Через Швейцарию шел кратчайший маршрут: из Рура на юг — Франкфурт, Штутгарт, Фрейбург, затем Базель, Берн, и дальше железная дорога шла на юг в Италию, до Брешии, откуда расходились ветки до Милана, Турина, Генуи, Ла Специи — крупнейших итальянских промышленных центров.
Сен-Готардская железная дорога — самый короткий маршрут из германского Рура в промышленно развитые районы севера Италии
Был, конечно, путь через Австрию, через Инсбрук, Больцано, Верону и Падую, но он был втрое длиннее, и на территории Италии уголь, чтобы попасть в промышленные районы северо-запада страны, должен был сделать крюк через Болонью.
Потому Швейцария стала пропускать немецкий уголь в Италию. Уже в 1940 году до 1200 вагонов в день. Статистика Швейцарии показывает, что грузооборот федеральных железных дорог резко подскочил с 17 млн тонн в 1939 году до 20,2 млн тонн в 1940 году и 23,3 млн тонн в 1941 году — пиковое значение.
Поначалу швейцарцы требовали не перевозить военные грузы, но это часто делалось полуконтрабандой — в угольные вагоны грузили ящики с оружием и боеприпасами и засыпали сверху углем. Но потом и эти приличия отпали, и железные дороги через Швейцарию стали главным направлением снабжения Африканского корпуса, а потом и немецких войск в Северной Италии. Эти перевозки осуществлялись до 27 февраля 1945 года. В этом состоял маленький секрет устойчивости немецкой обороны в Италии. После прекращения снабжения немецкая группировка в Италии довольно быстро истощила свои запасы и была разгромлена.
Дань за нейтралитет
— так афористично обрисовал положение дел в своей книге Маркус Хейнигер. Действительно, немцы получили в Швейцарии почти все, что хотели.
В 1939 году в Швейцарии было 99,6 тысяч предприятий, на которых было занято 668,9 тысяч человек, включая 92,6 тысяч владельцев. В том числе 20,8 тысяч предприятий металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, с 224,9 тысяч занятых, включая 19,8 тысяч владельцев. Из них было 2448 предприятий часовой промышленности — 41,4 тысяч занятых, в том числе 2,2 тысяч владельцев.
Кстати говоря, часовой бизнес у Швейцарии ощутимо снизился еще до войны, начиная с Великой депрессии, в особенности по дорогим часам. Если в 1928 году было пробировано 1,5 млн золотых и 1,4 млн серебряных часовых корпусов, то в 1939 году — 295,5 тысяч и 68,6 тысяч, а в 1944 году — 279,4 тысячи и 14,4 тысяч соответственно. Суммарно в 1938 году вывезено 17,1 млн часов, в 1944 году — 7,5 млн часов.
Торговля Швейцарии после решительных уступок 1940 года пошла в гору. Доля экспорта в Германию выросла с 21,6 % в 1940 году до 41,7 % в 1943 году, доля импорта из Германии достигла 36,5 % в 1944 году.
Всего в 1942 году импорт Швейцарии составил 2 млрд швейцарских франков, в том числе 1,6 млрд шв. франков из территорий, контролируемых странами Оси. Экспорт Швейцарии составил 1,5 млрд шв. франков, в том числе 1 млрд шв. франков в страны Оси и контролируемые ими территории.
Швейцария поставляла на экспорт сверла, калибры и метчики мелких размеров, зуборезные и зубошлифовальные станки для изготовления зубчатых колес высокой точности, используемых в самолетах и танках, подшипники, станки, запчасти для самолетов и авиамоторов. На Германию работало 40 % машиностроения, 50 % оптической промышленности, 60 % производства вооружений, 70 % электротехники, 80 % промышленности точных инструментов.
Кроме того, Швейцария поставляла в Германию 1 млн квтч в год, а также выплавляла алюминий и магний целиком на экспорт в Германию. По поставкам алюминия Швейцария в военные годы занимала второе место после Норвегии.
Швейцарцы много работали на Германию, но нужно иметь в виду, что в значительной степени это была дань за нейтралитет. Уже по торговому соглашению с Германием, подписанному 9 августа 1940 года, Швейцария предоставляла кредит на 150 млн шв. франков, а в 1941 году — 850 млн шв. франков. Всего за годы войны Германия осталась должна Швейцарии 1119 млн шв. франков. Для сравнения, долг Германии перед Швецией на апрель 1944 года составлял всего 30 млн шв. франков.
Золото и валюта
Была еще одна веская причина оставить Швейцарии нейтралитет и даже позволить ей торговать с врагами. В 1942 году 66 % экспорта шло в Германию и страны Оси, а 34 % — в другие страны, в том числе и страны Антигитлеровской коалиции. Эта причина состояла в швейцарских финансах.
Credit Suisse в Цюрихе
Швейцарский франк до 27 сентября 1936 года имел золотое содержание 0,290322 грамм золота, согласно соглашению Латинского монетного союза, созданного в 1865 году. Швейцария франк девальвировала на 30 %, но от золотого содержания не отказалась — 0,20322 грамм золота за шв. франк. В силу этого, на фоне девальвации фунта, доллара и французского франка, шв. франк оставался, пожалуй, самой крепкой валютой в мире в то время. Поэтому многие сделки в военное время, когда деньги часто становились бумагой, делались в шв. франках. Для Германии, чья рейхсмарка еще до войны перестала быть конвертируемой, доступ к такой твердой валюте имел особенное значение. В нейтральных странах закупались некоторые виды сырья, такие как хром, вольфрам, никель, олово, а там требовали конвертируемую валюту.
Швейцарские банки имели широкие связи по всему миру и могли осуществлять платежи и разменивать золото на разную валюту. Именно для того, чтобы у банков было поступление валюты, немцы разрешили Швейцарии торговать за пределами сферы влияния стран Оси и даже организовали отгрузку товаров. Мелкие, но ценные продукты, такие как часы, инструменты, приборы, чаще вывозились самолетами в Испанию и Португалию, а станки, пушки и другие подобные изделия — чаще всего отгружались через Марсель.
Вопрос работы системы платежей через швейцарские банки, и их многочисленные отделения и партнерские банки в разных странах, в решающей степени зависел от статуса страны. Стоило только Германии аннексировать Швейцарию, как эта система платежей тут же разрушалась.
Для получения валюты немцы за войну вывезли в Швейцарию 320 тонн золота на сумму 1,7 млрд шв. франков, в том числе золота, награбленного в оккупированных странах и в концлагерях. Частью золото сдавалось на хранение, а частью менялось на валюту. В 1943 году было разменяно золота на разную валюту на сумму 588,9 млн шв. франков, в 1944 году — 258,1 млн шв. франков и в 1945 году — на 15,8 млн шв. франков.
Хотя большее внимание уделяется золоту из концлагерей, тем не менее значительная часть золота, захваченного нацистами, происходила из центральных банков оккупированных стран, всего 552,6 тонн. Причем 62 % этого золота происходила из Бельгии и Голландии.
Для чего немцам требовалось золото? К примеру, для оплаты румынской нефти. Непосредственно в Румынию и на румынские счета в Швейцарии за нефть было выплачено 58,2 тонн золота.
В 1946 году, после долгих переговоров, вопрос со швейцарским золотом был урегулирован. Швейцария вернула 51,9 тонн золота. Довольно странное это было соглашение, но, думается, что швейцарским банкирам было что рассказать о разного рода секретных платежах, которые выполнялись в военные годы через них. Потому, во избежание скандала, победившие союзники удовлетворились умеренным возвратом.
Им повезло
Швейцарцев нередко рисуют некими беспринципными торгашами, готовыми на все ради прибыли. Но эта точка зрения основана на игнорировании ряда обстоятельств.
Во-первых, решение сделать Германии уступки явно было продиктовано поражением Франции и Великобритании летом 1940 года. Если этим крупнейшим в Европе, да и в мире, военным державам не удалось разбить Гитлера, то Швейцарии и подавно не светит.
Во-вторых, Швейцария с момента поражения Франции была фактически окружена. Формально нейтральный статус правительства Виши ничего не менял; оно не могло препятствовать возможным военным операциям против Швейцарии. Когда война начинается с окружения — это самый скверный сценарий. Защитить долины с их сельским хозяйством швейцарская армия не сможет, а в горах десятки тысяч солдат могут высидеть в укреплениях лишь несколько недель, почти не доставляя неудобств захватчикам, а потом вынуждены будут сдаться.
И это не случай, когда надо сражаться до последнего, в расчете на то, что это поможет своим, сейчас или потом. «Своих» у Швейцарии в 1940 году не было, да и потом не появилось. В отличие от Чехословакии, Швейцарии, по-моему, никто даже не обещал помощь.
В-третьих, несмотря на оскорбительные заявления Йозефа Геббельса, швейцарцы явно ощущали большой к ним интерес и готовность Германии торговать. На этой основе и выросла политическая линия откупиться от Гитлера большей или меньшей данью, смотря по обстоятельствам.
В-четвертых, не следует забывать, что швейцарцы были заложниками ситуации; их в любой момент могли оккупировать и ограбить подчистую. Потому они и выполняли требования Германии в некоторой неопределенной надежде на лучшее будущее. В случае победы Германии Швейцария была бы несомненно ликвидирована, как Геббельс и обещал. Но им просто очень повезло, что они смогли выйти из войны с минимальным ущербом.
