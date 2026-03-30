Призрак Вьетнама и Афганистана встают над Америкой в полный рост
Сегодня в Белом доме складывается очень интересная ситуация: фактически Дональд Трамп начинает входить в режим, именуемый у шахматистов цейтнотом. И это реально так: времени у американского президента остается все меньше.
Здесь стоит обратиться к американскому закону 1973 года. В нем четко прописано, что объявляет войну или ее аналог СВО, организует и финансирует Конгресс США.
Президент США имеет право послать войска за рубеж, не объявляя войны и не спрашивая сразу разрешения у Конгресса. Что сейчас и происходит в целом. Однако он обязан представить в Конгресс в течение последующих 48 часов соответствующий отчет о своих действиях. В этом отчете президент должен четко аргументировать необходимость введения вооруженных сил США в зоны зарубежных военных действий, конституционные и другие основания их введения, оценку масштабов и ожидаемой продолжительности военных действий. А Конгресс должен рассмотреть доклад президента и принять по нему решение.
И здесь обозначен срок, в течении которого может продолжаться это безобразие: ровно 60 дней.
Если Конгресс не объявит войну или не санкционирует использование вооруженных сил специальным законодательным актом, не продлит законодательным порядком 60-дневный период или будет не в состоянии собраться в результате вооруженного нападения на Соединенные Штаты, то по истечении 60 календарных дней с момента представления доклада президент должен прекратить использование вооруженных сил США. Этот 60-дневный срок может быть продлен не более чем на 30 дней.
СВО США и Израиля началась 28 февраля. На момент написания, половина срока, отпущенного Трампу законом, прошла. «Успехи» администрации и военщины США видны невооруженным взглядом: Ормузский пролив блокирован, танкеры, капитаны которых уверовали в то, что слова Ирана – пустой звук, горят, старого и политически аккуратного Хаменеи сменил молодой Хаменеи, у которого к тому же американцы убили всю семью и который точно не приползет на коленках вымаливать у США прощение.
Да, кстати, кто не знал: с 12 марта Хаменеи-младший находится у нас, в Москве, в кремлевской клинике, где его основательно подлатали после тяжелого ранения. Так что ликвидировать иранского лидера очень и очень непросто, как бы некоторым не хотелось.
Но это мы отошли в сторону. По факту же у Трампа еще 30 дней на то, чтобы предпринять что-то осмысленное, а дальше – все зависит от того, что он еще отчебучит. И вот тут начинается самое интересное.
Под «самым интересным» понимаем наземную операцию. Собственно, Трамп уже озвучил День «Д», то есть, начало высадки американских сухопутных сил и Корпуса морской пехоты на иранские острова и ещё «в нескольких достаточно неожиданных местах».
Все это в свете вышеизложенного выглядит как неизбежность. Трамп продолжает зарабатывать на курсах фантастические суммы, а если для этого потребуется положить в горячий песок некоторое количества морпехов и артиллеристов… Не первый раз, как говорится.
Впрочем, быстрое начало – это было по-американски. Раньше. Вот уход – это явно не в их стиле, если брать последние полвека. Что Сайгон, что Кабул – ну никак не в пользу США.
Но – полезут на песчаные берега Ирана. Иного выхода нет. И, надо сказать, Трамп очень много сделал для этого заранее.
Здесь надо открутить ленту на год назад и вспомнить, какую «чистку» устроили в армии и КМП США буквально на ровном месте. Прямо по канонам 30-х годов прошлого века у нас.
Тогда в отставку ушли часть командования корпуса морской пехоты, некоторые генералы ВВС и практически в полном составе всё руководство Сил Специальных Операций. Предлогом стало ослабление ими армии путем продвижения инклюзивной и гомосяцкой повестки, а исходя из этого – недостаточной компетенции.
Всего по данным американских СМИ добровольно, почти добровольно и совсем не по доброй воле ушли в отставку более 50 офицеров высшего звена, полковников и генералов. В том числе и те, кто занимался планированием экспедиционных операций.
Но в целом все сошлись во мнении, что основная вина этих офицеров заключалась в том, что они были людьми Байдена. Сегодня этот добродушный старичок, разговаривающий с духами, воспринимается как нечто очень такое мирное. Впрочем, и Трамп тоже ведет переговоры с какими-то сущностями, которых в Иране не могут найти. Видимо, общение с потусторонними силами – это такая фишка у президентов США.
Впрочем, к нашей повестке это не имеет никакого отношения.
Однако, есть такая примета: если начались перемещения 82-й воздушно-десантной дивизии, главного актива американских частей быстрого реагирования – быть полноценной войне, ибо эти ребята свое дело знают. И принимали участие практически во всех войнах, в которых участвовали США, начиная со Второй Мировой. «Всеамериканская дивизия» (официальное прозвище) не участвовала в война в Корее, Югославии и приняла очень ограниченное участие в войне во Вьетнаме. Так что их переброска на Ближний Восток – дело, как оказалось решенное, а значит, скорее всего, полноценной войне быть.
Правда, учитывая, что в основном эта информация идет отнюдь не со стороны протрамповских СМИ, а очень даже наоборот, есть подозрение, что вычистили в прошлом году далеко не всех противников дядюшки До. Да, такую информацию можно принимать за тонкую разведигру и искусную дезу, да только там даже не «капает» - льет, как из решета. Что свидетельствует в пользу озвученных выводов.
И вот, наконец, из тех же источников пришла дата начала высадки – 6 апреля. Как всегда, можно прибавить пару-тройку дней на погоду и организацию. Но именно к этому времени 5 тысяч морпехов и 15 тысяч десантников плюс вспомогательные и приданные части будут готовы к высадке.
Также есть сливы со стороны недружественных Трампу источников, что острова Харк и Кешм - второстепенные цели или же вообще ложные. Основной удар придется на сухопутную часть Ирана в районе залива Чабахар. Это малонаселенный район и там более лояльное к США население из числа белуджей.
Расчет, реально, если это так, неплохой. Белуджи давно хотят автономии, что в пределах Пакистана, где их проживает очень много, что в Иране. Но тут сказывается то, что белуджи – сунниты, а основное количество населения Ирана – шииты, и это значительная проблема как для первых, так и для вторых.
Поддержка США, то есть, фактический сепаратизм на территории Ирана, может сыграть не на руку белуджам. Если посмотреть на то, с какой легкостью иранские власти просто перестреляли несколько тысяч желающих устроить революцию, а потом быстренько выпихнули за рубеж несколько десятков тысяч недовольных, для белуджей такой номер при поражении американцев может оказаться несколько не тем результатом, на который они рассчитывали.
Американцы могут попробовать сирийский вариант, когда были захвачены Эт-Танф и другие нефтеносные окраинные районы страны с помощью курдов. И заокеанские инструкторы устроили там центр подготовки антиправительственных боевиков, пополнявших ряды групп, направленных против Башара Асада. Но тогда для США это очень надолго.
По крайней мере, Моджтаба Хаменеи не производит впечатление человека, который склонен прощать за просто так.
Но это последствия, а у нас на повестке дня – начало.
Вообще интересно было бы понаблюдать, как будет происходить высадка.
Как бы все иранские ракеты «уничтожены» по третьему кругу, но американскому командованию пришлось вывести абсолютно все крупные и особо технологичные командные пункты с Ближнего Востока. Все службы, отвечающие за оперативное прохождение информации из Кувейта, Саудовской Аравии, Катара и других стран спешно выведены, и теперь Центр управления находится… на базе Рамштайн в Германии!
Это всего-то пять тысяч километров по прямой, и в век спутниковых группировок и высокоскоростного интернета… по-прежнему очень много! И уже целый ряд американских источников (да, из тех, кто желает могилы политической карьере Дядюшки До) отмечают, что у командования экспедиционных сил США появилось много проблем именно из-за потери скорости передачи информации.
Сначала Пентагон использовал для этих целей отели на Ближнем Востоке, учитывая тот факт, что иранцы не бьют по гражданским объектам.
И даже «Нью-Йорк Таймс» рассказала в одном из материалов как:
Разведка Ирана моментально отследила эту уловку и последовало несколько ударов. Понятно, что эти потери никогда не будут оглашены в американских официальных источниках, но есть сведения, что они были весьма существенными.
После этого и последовало срочное перемещение, очень похожее на бегство по афганскому образцу в Рамштайн. А управление разведывательными беспилотниками перенесли в Грецию, в Ларису. Тоже в общем, рядом с ТВД. Зато не прилетит иранская баллистика. Пока, по крайней мере.
Вторая сторона в США активно «греет» конфликт, подначивая Трампа как можно быстрее развернуть сухопутную группировку и показать всему миру, как правильно индейку готовить. Некоторым, как, например, «Уолл-Стрит Джорнел», победоносные операции 25-летней давности против Ирака не дают спокойно спать.
Видимо, в Ираке думают примерно так же, и там американский спецназ начал получать по рогам систематически и регулярно. Но об этом в Америке молчат (и правильно делают, конечно), но второй фронт хуситами и иракцами (а может, и третий) уже практически открыт.
К сожалению (для них) США – страна public relations, публичные отношения, связи с общественностью, отношения с общественностью, общественные связи, общественное взаимодействие – все это есть краеугольный камень, на котором все шатается.
Газеты и СМИ не могут не реагировать на то, что говорят и пишут им граждане, Сенат и Конгресс вынуждены прислушиваться к СМИ, и так по кругу.
Под таким давлением военному командованию приходится спешить. А спешка, как известно, хороша лишь при определенных процессах, но никак не войне с серьезным противником. Иран уже показал себя очень серьезным противником, и война с ним в стиле компьютерной «Цивилизации» никак не получится. Они в нее сами неплохо умеют, как оказалось.
Сама по себе ситуация странная: корабли, которые должны будут поддерживать высадку, будут вынуждены подойти ближе к берегам, на которых размещены те самые «уничтоженные» ракетные установки. А ведь им придется подойти, боевой радиус F/А-18 диктует. Ведь без того, что авиация превратит передний край в месиво, ни один американский солдат шагу не сделает. А если и сделает, тут же визг на весь эфир будет о том, что необходима поддержка.
Плюс практически неисчерпаемый ресурс личного состава. Столько, сколько может выставить Иран из различных формирований КСИР типа Бассиджа, столько США никогда не смогут перебросить на Ближний Восток. И какими бы классными вояками не были морпехи и десантники, играть 1 против 200 они не умеют. Проверено Афганистаном. А учитывая озлобленность иранцев, там тоже за стволы возьмутся очень многие.
Это вот ополченцы Басидж. Посмотрите, сравните с ополчение ЛДНР, с нашими добровольческими формированиями. Ну и выводы какие будут - побегут эти дядьки от лицезрения американского морпеха или попробуют его угомонить? Очень сложный вопрос...
Но и это не самая большая из проблем. Есть еще одна, ее почему-то не называют в числе весомых, однако, стоит принять во внимание.
Это самое что ни на есть пекло. Персия - один из самых сложных театров военных действий на планете в этом плане. Южный Иран, а нас интересует побережье Персидского залива и зона Ормузского пролива, где, собственно, и собираются десантироваться американцы — это одно из самых жарких мест на Земле.
Летом «нормальная» температура выше +50 градусов Цельсия в тени. Есть еще один параметр, «температура влажного термометра». Это известно из школьного курса физики, опыты с психрометром.
В июле 2023 года метеостанция в иранском городе Бендер-Махшехр зафиксировала «температуру влажного термометра» на уровне тридцати пяти градусов. Это критический порог: при такой температуре человеческое тело физически не способно охлаждаться через потоотделение. Даже здоровый, тренированный солдат в полной экипировке рискует получить тепловой удар уже через тридцать-сорок минут активных действий.
Тут многие могут задаться вопросом: а как же операция «Буря в пустыне» в Ираке? Как там воевали американцы? Нормально воевали. Из почти 3 000 человек так называемых небоевых потерь, 71% - как раз тепловые удары.
А между тем Ирак — это в основном сухая жара. На иранском побережье условия намного круче. Парниковый эффект из-за близости соленого океана превращает прибрежную полосу в… правильно, нормальную русскую баню. Кто в теме, не дадут соврать – в финской сауне 80-90 градусов смотрятся как оптимистичные прогрев тела, а вот в русской бане – это уже преддверие ада. И одно дело – получать кайф от процесса и заряжаться энергией очищения, а другое дело – тащить на себе 30 кг снаряжения. Под огнем.
К тому же, солёный влажный воздух ускоряет процессы коррозии, выводя из строя оружие, оптику и электронику.
Итак, жара, влажность, но влажность в воздухе, а не под ногами, непроходимые чащобы на горных склонах… Что-то знакомое, не так ли? Да, призрак Вьетнама встает во всем своем ужасе.
Но Иран может еще от души попотчевать тем, чего не было во Вьетнаме. Хотя там были «дождики» муссонного пояса, зато в Иране есть песчаные бури. Дело в том, что Иран расположен в так называемом «пылевом поясе». Это милое природное явление протянулось от Сахары через Аравийский полуостров до Центральной Азии.
Особенно мило в сводках будет смотреться так называемый «стодвадцатидневный» ветер — так его называют в провинциях Систан и Белуджистан, как раз на юго-востоке страны. И это не метафора! В некоторых районах пыльные бури длятся по четыре месяца подряд - с июня по сентябрь. А порывы ветра достигают ста километров в час.
Но не это печально для американцев, а полученная из чистейшего кремния песков Сахары очень мелкая абразивная пыль - злейший враг любой техники. От нее нет спасения еще со времен Второй Мировой войны, когда британцы и немцы кошмарили друг друга в песках Северной Африки. И тогда песчаная пыль играла против всех: она забивала воздушные фильтры двигателей, выводила из строя оптику и прицелы, проникала в блоки управления. То же самое будет и сейчас, но современная военная техника вся напичкана электроникой…
Авиация, на которую США традиционно делают ставку, в таких условиях оказывается частично (а может, и не частично) парализована. Особенно уязвимы вертолеты: они не могут подняться выше бури, в отличие от самолетов, а попадание пыли в турбину приводит отказу двигателя в воздухе и весьма сомнительной дальнейшей перспективе.
Американцы знают это очень даже хорошо: в 1980 году попытка спасти заложников в Тегеране, операция «Орлиный коготь», была провалена, да еще и с потерями, именно из-за не предсказанной пыльной бури. Пыльная буря столкнула в своих объятиях самолет и вертолет, машины были разбиты в хлам, восемь человек погибло.
С тех пор бури слабее не стали, наоборот, сильнее и более непредсказуемы. Виной тому считают пересыхание иранских озер.
Ко всему добавим, что Иран – это не плоская сковорода типа Ирака или Кувейта, где так хорошо оперировать танковыми клиньями при поддержке самолетов и вертолетов. Иран – это горы. Хребты Эльбурс и Загрос поднимают свои вершины до 4-5 тысяч метров, создавая поистине адские условия: днем температура достигает 40-50 градусов выше нуля, а ночью – ноль, а то и меньше. Такие перепады могут напрочь измотать и технику, и людей, причем, в кратчайшие сроки.
Ну а горный рельеф с его «зеленкой»… Тут вы понимаете, что это Афганистан-2. Сегодня в поросли не было ничего, а вот ночью трудолюбивые ослики подняли на высоты 2 000 метров четыре ПТУРа с боекомплектом и минометы. И вчера свободная для движения дорога станет для кого-то последним рубежом.
Реально, иранский климат — это полноценный стратегический фактор, способный определить исход кампании. Откровенно недооценённый.
Обычное американское «Да мы их всех одной левой» здесь не сработает по многим причинам. И тот самый «осел, груженный золотом» может не сработать так, как это было в Ираке. В Иране более чем кто бы то ни было в курсе всех «демократических изменений» в стране.
Очень много сомнений в том, то 6 апреля станет началом очередной победы США в этом мире. Больше скепсиса, вызванного вполне очевидными причинами. Наземная операция против Ирака может стать для США не то, что вторым Вьетнамом, а полным крахом мифа о «первой армии мира» и такими лихими «победами» в стиле Венесуэлы, ее можно будет возродить весьма нескоро.
Призраки Вьетнама и Афганистана встают в полный рост и отправляющиеся им навстречу американские солдаты могут вернуться на родину так, как их коллеги, «наводившие порядок» в этих странах.
И это будет вполне закономерный результат.
Информация