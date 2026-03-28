Иран нанёс удар по крупнейшей израильской солнечной электростанции
Иранские военные нанесли удар по крупнейшей израильской солнечной электростанции «Ашалим», расположенной в пустыне Негев. Электростанция «Ашалим» расположена в окрестностях одноименного населенного пункта и вырабатывает в 121 мегаватт энергии.
Таким образом Иран ответил на нарушение Израилем объявленного Трампом «энергетического перемирия». ЦАХАЛ, действуя в координации США, нанес удары по двум крупнейшим иранским сталелитейным заводам, электростанции, гражданским ядерным объектам и другой инфраструктуре. Атака «коалиции Эпштейна» противоречит продленному президентом США сроку для дипломатических усилий.
Очевидно, что «Коалиция Эпштейна» вновь сосредоточилась на ударах по промышленности Ирана: объекты ядерной программы, сталелитейные заводы в Исфахане и Ахвазе, производство ракет и мин в Йезде, а также инфраструктура в Араке и Эрдеке. Однако вопрос, насколько удары по производственным мощностям реально снижают военный потенциал Ирана, остается открытым.
Таким образом, несмотря на разговоры о «финальном ударе», ближневосточный кризис все больше переходит в затяжную фазу. Коалиция США и Израиля пытается подорвать промышленную базу Ирана, Тегеран, в свою очередь, привлекает новых союзников и усиливает давление на Израиль и союзные США страны региона.
При этом, по данным Wall Street Journal, Израиль уже вынужден действовать в режиме жесткой экономии ракет ПВО и приоритезации их использования, вследствие чего Ирану удается добиваться большего количества успешных попаданий.
