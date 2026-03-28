Иран нанёс удар по крупнейшей израильской солнечной электростанции

Иран нанёс удар по крупнейшей израильской солнечной электростанции

Иранские военные нанесли удар по крупнейшей израильской солнечной электростанции «Ашалим», расположенной в пустыне Негев. Электростанция «Ашалим» расположена в окрестностях одноименного населенного пункта и вырабатывает в 121 мегаватт энергии.

Таким образом Иран ответил на нарушение Израилем объявленного Трампом «энергетического перемирия». ЦАХАЛ, действуя в координации США, нанес удары по двум крупнейшим иранским сталелитейным заводам, электростанции, гражданским ядерным объектам и другой инфраструктуре. Атака «коалиции Эпштейна» противоречит продленному президентом США сроку для дипломатических усилий.



Очевидно, что «Коалиция Эпштейна» вновь сосредоточилась на ударах по промышленности Ирана: объекты ядерной программы, сталелитейные заводы в Исфахане и Ахвазе, производство ракет и мин в Йезде, а также инфраструктура в Араке и Эрдеке. Однако вопрос, насколько удары по производственным мощностям реально снижают военный потенциал Ирана, остается открытым.

Таким образом, несмотря на разговоры о «финальном ударе», ближневосточный кризис все больше переходит в затяжную фазу. Коалиция США и Израиля пытается подорвать промышленную базу Ирана, Тегеран, в свою очередь, привлекает новых союзников и усиливает давление на Израиль и союзные США страны региона.

При этом, по данным Wall Street Journal, Израиль уже вынужден действовать в режиме жесткой экономии ракет ПВО и приоритезации их использования, вследствие чего Ирану удается добиваться большего количества успешных попаданий.
  1. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +21
    Сегодня, 17:07
    Туда кассетными самое то.
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +20
      Сегодня, 17:09
      Не обязательно. Зеркала конечно важны, но центральная башня с генераторами что под башней, важнее.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 21:11
        Башню отстроить не долго.
        Бак - это просто трубы, их несложно сделать по-новой на любом заводе.
        А вот если по турбинному залу попасть - это да.
        Турбину при хорошем попадании проще новую поставить, чем старую починить.
        Турбины же - товар штучный, делаются мало где, только по пред-заказу, и очередь на год вперёд.
        К сожалению, не ясно, куда попали.
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +6
      Сегодня, 17:20
      Зачем бить зеркала, когда проще поразить бойлер (башню)?
    3. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +18
      Сегодня, 17:34
      Туды не туды .... там есть опреснительная туды где произвдится 80 % пресной воды - вот когда туды тогда туды...
  2. commbatant Звание
    commbatant
    +17
    Сегодня, 17:09
    Когда израильские евреи будут отвечать за свои преступления, ответят и за вероломство против мирного трудового народа ИРИ.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:09
    По АЭС пока не бьют , держат как козырь в рукаве.
    1. bars042 Звание
      bars042
      +1
      Сегодня, 19:19
      держат как козырь в рукаве

      28 марта - РИА Новости.
      Ситуация на площадке иранской АЭС "Бушер" продолжает ухудшаться, вечером в пятницу по площадке действующего первого энергоблока был нанесен третий удар, боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
      "Ситуация на площадке продолжает ухудшаться. Вчера вечером уже в третий раз площадка действующего энергоблока №1 подверглась атаке. Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, обеспечивающей водоснабжение в том числе и реакторного оборудования".

      Но ведь для чего то эти обстрелы делаются !?
  4. ALEXX. Звание
    ALEXX.
    +6
    Сегодня, 17:09
    Однако евреи такого ответа не ожидали никогда.
    1. SSR Звание
      SSR
      +6
      Сегодня, 17:34
      Цитата: ALEXX.
      Однако евреи такого ответа не ожидали никогда.

      Коалиция Эпштейна однако.
      Думали, что весь мир под сатанистами.
  5. rusboris Звание
    rusboris
    -15
    Сегодня, 17:13
    Сведения противоречивые. Правда пока не известна. Однако фундаментальной истиной является поговорка, пока толстый сохнет худой сдохнет. В стране 404 аналогичная картина. Страна в реанимации у ЕС. Так и в Иране будет. Если КНР возьмет на себя реанимационные процедуры для Ирана, то "банда Израиля вспотеет". Если КНР мягко дистанцируется, Иран перейдет в вялотекущее полупартизанское противостояние с которым и без США Израиль справится.
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      +8
      Сегодня, 17:15
      Цитата: rusboris
      Иран перейдет в вялотекущее полупартизанское противостояние

      А если Иран завершит создание ядерного оружия?
      1. commbatant Звание
        commbatant
        +1
        Сегодня, 17:22
        Цитата: rytik32
        А если Иран завершит создание ядерного оружия?

        Значит израильские евреи переедут на пмж в сектор Газы... fellow
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +5
          Сегодня, 17:28
          Цитата: commbatant
          Значит израильские евреи переедут на пмж в сектор Газы

          Скорее в США на ПМЖ.
          1. isv000 Звание
            isv000
            +5
            Сегодня, 17:37
            Цитата: carpenter
            Цитата: commbatant
            Значит израильские евреи переедут на пмж в сектор Газы

            Скорее в США на ПМЖ.

            Такими темпами они переедут этажом ниже, поскольку здесь их вгонят в состояние с. Газа а, повсеместно, станут гонять ссаными тряпками. am
      2. Normann Звание
        Normann
        +5
        Сегодня, 17:26
        А если Иран завершит создание ядерного оружия?
        Если он его еще не завершил.
      3. SSR Звание
        SSR
        +3
        Сегодня, 17:35
        Цитата: rytik32
        Цитата: rusboris
        Иран перейдет в вялотекущее полупартизанское противостояние

        А если Иран завершит создание ядерного оружия?

        А если Пакистан или Корея, что-то передадут по аналогии с какосаксами и лягушатниками?
    2. isv000 Звание
      isv000
      +4
      Сегодня, 17:42
      Цитата: rusboris
      Если КНР мягко дистанцируется, Иран перейдет в вялотекущее полупартизанское противостояние с которым и без США Израиль справится.

      В настоящее время Иран призвал по мобилизации 1 миллион бойцов и командиров. Большинство резервистов с реальным боевым опытом. И это помимо действующей армии, КСИР и "прокси". Ржавый миротворец заявил, кстати, что авик "Форд" был атакован Ираном, повреждён и встаёт на капремонт. hi
  6. Cartograf Звание
    Cartograf
    +12
    Сегодня, 17:14
    Ирану от россиян огромное спасибо. Хоть кто то не боится ударить дядю Сэма. Наши то на коленях перед ним ползают
    1. commbatant Звание
      commbatant
      -13
      Сегодня, 17:21
      Цитата: Cartograf
      Наши то на коленях перед ним ползают

      Не устал ползать с "нашими"?
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        -10
        Сегодня, 18:06
        Цитата: commbatant

        Не устал ползать с "нашими"?

        Что вы такое пишите.
        Разве по стилистике комментария не заметны патриотичность и непримиримость?

        Гвозди б делать из этих людей:
        Крепче б не было в мире гвоздей (с)
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +21
    Сегодня, 17:17
    Это не совсем солнечная электростанция в классическом понимании. Это объект копия объекта Айвенпах в США. Принцип такой, стоит в центе высоченная колонна на вершине которой здоровенный бак с водой, по периметру зеркала, который отражают солнечный свет на бак, вода кипит и превращается в пар. Дальше думаю все ясно. А если мое мнение, то в идеале вынести опреснители у евреев, это для них будет почти смертельно.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +5
      Сегодня, 17:25
      Сначала вынести опреснительные установки у шейхов.В качестве "пробы пера".
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 17:30
      Цитата: AK-1945
      Дальше думаю все ясно. А если мое мнение, то в идеале вынести опреснители у евреев, это для них будет почти смертельно.

      Вот поэтому израильтяне, хотят купить острова у Греции.
      1. commbatant Звание
        commbatant
        +2
        Сегодня, 17:40
        Цитата: carpenter
        Вот поэтому израильтяне, хотят купить острова у Греции.

        Пускай сразу на Мадагаскар едут, там тепло и воды кругом много.
        1. bars042 Звание
          bars042
          0
          Сегодня, 19:40
          распространённый миф о происхождении среди многих малагасийских этнических групп гласит, что жители острова происходят от древних евреев, а значит, современные малагасийцы и евреи имеют расовое сходство. Это поверье, получившее название «малагасийская тайна», настолько распространено, что некоторые малагасийцы называют жителей острова Diaspora Jiosy Gasy (малагасийской еврейской диаспорой). В результате еврейские символы, атрибутика и учения стали частью религиозных обрядов некоторых малагасийских общин. Немногочисленное еврейское население острова, исповедующее иудаизм, уступает по численности многочисленным мистическим группам, которые называют себя еврейскими или израильскими и практикуют синкретические сочетания христианства, иудаизма, ислама, традиционного культа предков и анимизма. К ним относятся около 2000 членов «приблизительно [десяти]... десятков» мессианских еврейских общин на Мадагаскаре, которые включают иудейские элементы в христианскую веру.

          Дедушка Сталин желал еврейскому Народу Хорошую Жизнь. Подсобил проживание не далече от России.
          Но ж.и.д.ы, Еврейского Народа, не оценили сей посыл.
    3. Kornodo
      Kornodo
      0
      Сегодня, 17:45
      Нет от слова ,,ВААЩЕ,,.
      Первая опреснительная установка на берегу Средиземного моря вошла в строй в 2005 году , население Израиля на тот момент =7 млн. Сейчас 10....
      Что-то я не помню на тот момент никаких проблем с водой у населения и без опреснителей
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:24
    Такую электростанцию закрывают а США и во Франции. Не оправдала затрат?

    Кстати, подобная (ЕМНИП) электростанция засветилась в фильме "Сахара" 2005 года
  9. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +5
    Сегодня, 17:28
    Ну, тут аплодисменты.
    Рациональное использование сил и средств.
    Продуманный выбор целей.
    И главное - отсутствие цветных линий и не боязнь что скажут в мире.
    А то наши политики уже радугу этими линиями нарисовали. Какая цветовая палитра, такая и политика.
    Хотя я за возврат радуги детям.
  10. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 17:34
    По хорошему, иранцам надо подкинуть чего-нибудь баллистического. Они смогут внести глобальные архитектурные изменения в одесский порт и бескидский туннель. Раз уж клоун быканул, и его предупредили. И мы вроде как не при делах будем перед уважаемыми партнерами. Это мынетакие, а персы такие.
  11. isv000 Звание
    isv000
    +6
    Сегодня, 17:34
    Опреснители! И говнокачку! Ещё подстанции и принимай, пустыня, новые площади!
    1. landromat
      landromat
      -1
      Сегодня, 17:45
      И в озеро Кинерит грязную бомбу.
  12. anjey Звание
    anjey
    +2
    Сегодня, 17:46
    Иран достойно отвечает агрессорам-СаША и их 51 штату(израилю) soldier
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:02
    Цитата: carpenter
    Цитата: commbatant
    Значит израильские евреи переедут на пмж в сектор Газы

    Скорее в США на ПМЖ.

    Нужны ли эти изгои из Израиля в США ,сплошь поражённые ЛГБТ движением . .Сомневаюсь .В США своих хватает .Ухилянтов в США не потерпят. .
  14. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    +1
    Сегодня, 18:16
    Вот только вопрос - эти зеркала они чем моют?
    Ведь при запылении КПД падает не по детски, т.е. мыть надо. Вращать перпендикулярно солнцу не так обязательно (там его и так много), но обеспечивать чистоту...
    Все-таки лучше АЭС ничего нету... winked
  15. Карельский Звание
    Карельский
    0
    Сегодня, 18:48
    Трамп объявлет перемирие!Но почему то его никто не слышит,ни Нетаньяху,ни Зеленский.Совсем авторитет растерял
  16. Nord11 Звание
    Nord11
    -3
    Сегодня, 18:50
    В своё время в фашистской Германии очень плотно занимались эзотерикой, знали будущее, поэтому так не любили злых и агрессивных евреев. И если бы не Германия, Израиль сейчас в Европе злобствовал, кошмаря соседей..
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      +1
      Сегодня, 21:05
      в Германии один недохудожник исполнял приказ сефардских сионистов по истреблении ашкеназов
      сейчас один пианист истребляет бендеровцев
  17. skept Звание
    skept
    -1
    Сегодня, 19:12
    Не ожидали иудеи с гегемоном такого ответа.Сейчас как лицо сохранить непонятно.Получили не слабо соседи кто недругов поддерживал.Да и агентов влияния внутри страны КСИР наверняка хорошо подчистил.
    Израильтяне почувствовали,что такое обстрелы не по нарошку.Европа без газа.А вдруг Россия нападет?
    Впору кладбища расширять,как на Окраине
  18. Mraka Звание
    Mraka
    -1
    Сегодня, 21:14
    Удар то нанесли. А попали?