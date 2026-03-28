В МИД Украины ответили на заявление Ирана об ударе по объекту ВСУ в Эмиратах
Пресс-служба КСИР сообщала сегодня о поражении расположенного в Дубае (ОАЭ) склада, где находились украинские специалисты и доставленные ими на Ближний Восток средства борьбы с иранскими беспилотниками. Вскоре в МИД Украины ответили на заявление Ирана об ударе по объекту ВСУ в Эмиратах.
Соответствующее заявление журналистам сделал спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.
Он сказал:
При этом дипломат не упустил случая сделать выпад в адрес России. Он заявил, что Иран якобы часто дезинформирует общественность и этим не отличается от россиян.
Зная, что зачастую заявления украинских чиновников являются откровенно лживыми, слова Тихого можно вполне расценивать как подтверждение подлинности информации, содержавшейся в сообщении КСИР.
Примечательно, что оно появилось, когда в Эмираты с визитом прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский. Это означает, что при определенном стечении обстоятельств иранский удар мог в значительной степени повлиять на дальнейшую судьбу конфликта на Украине.
Предполагается, что во время иранского удара на объекте находилось до 21 военного специалиста, прибывшего с Украины. Собственно, факт отправки Киевом за рубеж сотрудников с такой специализацией в самый разгар боевых действий в их стране выглядит несколько странно. При катастрофическом дефиците военных кадров и вооружений Киев зачем-то пытается вмешиваться в вооруженные конфликты за тысячи километров от своей территории.
