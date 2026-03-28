Мерц высмеял планы Макрона отправить авианосец на помощь США на Ближнем Востоке

Канцлер Германии Фридрих Мерц откровенно высмеял инициативу воинственного президента Франции Эмманюэля Макрона отправить свой атомный авианосец «Шарль де Голль» к побережью Кипра, чтобы помочь силам так называемой «коалиции Эпштейна» в противостоянии с Ираном на Ближнем Востоке.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung немецкий канцлер усомнился в реальных возможностях Франции реализовать озвученный Макроном план. По словам Мерца, Макрон может планировать все, что ему угодно, однако на практике зачастую его планы звучат несколько более грандиозно, чем оказывается на деле. На вооружении ВМС Франции есть один авианосец, более-менее в рабочем состоянии, который в настоящее время отправили в Средиземное море. Канцлер ФРГ убежден, что реальные возможности по обеспечению мира в Ближневосточном регионе возможен исключительно при условии совместных усилий европейских членов НАТО.



Между тем Трамп снова пригрозил вывести США из НАТО на фоне отказа стран альянса помогать Штатам и Израилю в вооруженном конфликте с Ираном. Трамп напомнил, что США ежегодно тратят на защиту европейских членов НАТО сотни миллиардов долларов. Обиженный нерешительностью европейцев президент США отметил, что, учитывая поведение союзников по альянсу, Штаты не так уж и нуждаются в членстве в НАТО.

В ответ на это британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что, несмотря на попытки Трампа оказать давление на европейских союзников США, Лондон не изменит свое мнение и не станет втягиваться в ненужную для себя войну. Стармер подчеркнул, что он, несмотря на угрозы Трампа, будет ставить национальные интересы Британии на первое место.
    Наводлом
    Сегодня, 18:09
    чтобы помочь силам так называемой «коалиции Эпштейна» в противостоянии с Ираном на Ближнем Востоке.

    Интересно, насколько широко в ходу этот оборот.
    Где-то кроме России его взяли на вооружение?
      Андрей Малащенков
      Сегодня, 18:29
      У Мкрона Россия отжала 5 африканских стран (правда не не без помощи СШП) посему он писает кипяточком ну и...
        frruc
        Сегодня, 19:11
        немецкий канцлер усомнился в реальных возможностях Франции реализовать озвученный Макроном план.

        Это понятно даже непосвященным. Но по мне, пусть Макрон отправляет, может его авианосец laughing пойдет на дно вместе с петушками.
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 19:04
      Практически во всём мире.Правильнее ставить вопрос в каких странах не взяли на вооружение этот оборот.

      .L’AntiDiplomatico (Италия)
      Фабрицио Верде (Fabrizio Verde)

      Европа начала осознавать цену своего подчиненного положения. Война "коалиции Эпштейна", то есть Соединенных Штатов и Израиля, — это не только агрессия против Ирана, но и последняя попытка сохранить однополярный мир. Брюссель, который порвал с Москвой, следуя указаниям США, теперь платит за это двойную цену.


      https://inosmi.ru/20260313/iran-277506004.html
        Наводлом
        Сегодня, 19:38
        Честно говоря, не ожидал.
        Спасибо за информацию.
          Sky Strike fighter
          Сегодня, 19:44
          А что тут неожиданного?Европа топит за глобалистов и хочет чтобы изоляционисты во главе с Трампом оступились в Иране.По сути,как бы странно это не звучало,но сейчас Европа болеет за Иран.
    tralflot1832
    Сегодня, 18:11
    А что там с муниципальными выборами во Франции ,кто побеждает- мигранты?
      tralflot1832
      Сегодня, 18:21
      "Бедные" ( не бедные ) американцы у вас мозги от Трампа не вскипели ещё? Это вам не " Самоходный Джо " - куда делось Путин - мясник ,убийца .Оказывается можно с нами разговаривать ,депутаты не дадут соврать .До Трампа Конгресс была ветчина ( не буду исправлять) Зеленского ,аж из штанов конгрессмены выпрыгивали ,особенно старушки .Результат визита наших депутатов - говорить можно ,но верить нельзя.
        Приходимец_СЭМ
        Сегодня, 20:14
        была ветчина ( не буду исправлять) Зеленского

        Новое блюдо политической кухни? С Вашего позволения добавлю -"Макроны с Мерцем",всё желательно подавать холодным . yes
      theatre
      Сегодня, 19:21
      les deux extrêmes ont percé....
      macron à quasiment disparu
    ТермиНахТер
    Сегодня, 18:14
    Читал в "Х" откровения какого-то морячка с "Шарля"))) корабль в "убитом" состоянии, постоянно что-то ломается, корабль кишит грызунами и насекомыми, на борту какая-то инфекция.
      ian
      Сегодня, 18:28
      На самом деле все в порядке. Это альтернативный экипаж и дублирующая реактивная тяга. Используется только в критических ситуациях и только в военное время hi
      Тарелка
      Сегодня, 18:59
      Чего-то не понял - а в чём проблема убраться на корабле? Современная химия (особенно боевая) ко всему живому как будто должна быть беспощадна. Матросов - в госпиталь, на авианосец - войска РХБЗ. Я понимаю ещё, когда туалет протекает - для устранения этого и правда поработать надо. А крысы-то...
        ТермиНахТер
        Сегодня, 19:07
        Бывали на корабле (судне). особенно если ему за 30 годочков? Там чего только не живет. А крысы и клопы - очень живучие заразы.
          Тарелка
          Сегодня, 19:31
          Только на катере и пароме feel
        Соколов_Владимир
        Сегодня, 20:22
        Крыс на авианосцах нет только у китайцев. Там все припасы перед погрузкой помещают на карантин, а моряков и их вещи строго досматривают. Американцы сказали, им это не подходит, не хватает времени и людей. Но зато есть коты
      frruc
      Сегодня, 19:16
      Но гальюны ведь работают, а клопов можно и потерпеть.
        ТермиНахТер
        Сегодня, 19:23
        Сами пробовали клопов терпеть?))) увлекательнейшее занятие - всю ночь воевать с ними, а потом на вахту. Реактор контролировать или самолеты заправлять.
          frruc
          Сегодня, 20:32
          Нет, не пробовал. Но там наверно несут вахту подготовленные пацаны, им не впервой, справятся.
        Соколов_Владимир
        Сегодня, 20:41
        Клопов не было, о них не слышал, служил на новостройке ТОФ, там моряков каких только не было, собрали со всех кораблей ТОФ, и с нами вместе практиковались моряки СФ, тоже с новостройки с "Тбилиси", с авианосца, собраные с кораблей СФ. Ни слова не слышал про клопов, вдобавок наши на ЧФ, на "Кутузове", КР 68-бис, практиковались, там тоже не было клопов
          ТермиНахТер
          Сегодня, 20:54
          Вам повезло, что на новострое. А вот если бы уже на пожилом, вам матросики бы рассказали почему "караси" надо стирать каждый день)))
      Lako
      Сегодня, 20:26
      Началось. Чем ближе Иран, с его ракетами, тем больше проблемм на авианосцах США и их европейских холуев. Пора поджигать прачечную. 😂
    isv000
    Сегодня, 18:15
    На вооружении ВМС Франции есть один авианосец, более-менее в рабочем состоянии,

    Это поправимо. Хусята не дадут соврать! wink
    Младший рядовой
    Сегодня, 18:21
    У США со своими флотами не получилось трезубцем Нептуна поразмахивать, а здесь непонятная петушатина лезет. А то что немцы с французами на официальном уровне грызню устраивают, это очень хорошо.
    Александр Елизаров
    Сегодня, 18:26
    Между тем Трамп снова пригрозил вывести США из НАТО на фоне отказа стран альянса помогать Штатам и Израилю в вооруженном конфликте с Ираном.

    Трамп сам виноват, что ему не хотят помогать европейцы.
    Он сумасбродный, самовлюблённый эгоист, у него всё время возникают какие-то то дурацкие идеи. Зачем ему помогать? Все ждут когда он перестанет быть президентом или умрёт.
    Многие европейцы с удовольствием бы станцевали на его могиле "яблочко".
      guest
      Сегодня, 18:33
      Всё, что Вы написали про Трампа ещё больше подходит к Зеленскому, но ему гейропейцы почему то помогают.
        0
        Сегодня, 19:00
        Потому что Зеленский управляет бедной Украиной, зависимой от иностранной помощи, а Трамп управляет сверхдержавой, от которой зависят все, в том числе и европейцы.
    commbatant
    Сегодня, 18:48
    Канцлер Германии Фридрих Мерц откровенно высмеял инициативу воинственного президента Франции Эмманюэля Макрона отправить свой атомный авианосец «Шарль де Голль» к побережью Кипра, чтобы помочь силам так называемой «коалиции Эпштейна» в противостоянии с Ираном на Ближнем Востоке.

    Мерц завистливый и двуличный импотент, в бессильной злобе и отсутствия у ФРГ собственного авианосца гадости говорит о своем партнере по агрессивному блоку НАТО. А между атомные авианосцы в НАТО, есть только у США и Франции.
    Андрей Николаевич
    Сегодня, 18:56
    Хотя Европа всегда была многонациональным гадюшником, но сейчас это, особо видно.
      Тарелка
      Сегодня, 19:02
      Нет, не особенно. До уровня 16-го века ещё далеко...
        Андрей Николаевич
        Сегодня, 21:12
        То ли ещё будет...) Подождите..)
    Schneeberg
    Сегодня, 19:30
    Вот и пришло самое время отправить его на дно морское! wink
    isv000
    Сегодня, 21:28
    Макрону прежде всего нужно забить место в ближайшем доке, куда не достанут иранские ракеты, если есть такой... recourse