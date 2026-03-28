ВС Ирана заявили об ударах по центру РЭБ и РЛС в израильской Хайфе
Пресс-служба Вооруженных сил Ирана выпустила заявление, в котором сообщается об успешной атаке на важные стратегические объекты армии Израиля в портовом городе Хайфа, третьем по величине после Тель-Авива и Иерусалима. Удары в ходе 85-й волны атак были нанесены сегодня утром с применением беспилотников. Судя по заявленным результатам, израильский «Железный купол» уже не может отражать атаки не только ракет, но и дронов, что указывает на серьезную деградацию системы ПВО ЦАХАЛ.
В заявлении утверждается, что беспилотники поразили стратегический центр радиоэлектронной борьбы и радиолокационную систему ELTA из состава ВВС армии Израиля в порту Хайфы. Даже частичное повреждение этого центра РЭБ и РЛС напрямую снижает способность перехвата иранских ракет и беспилотников, а также ослабляет возможности противника в сфере радиоэлектронной поддержки ВВС, сказано в заявлении ВС ИРИ.
Израильская компания ELTA Systems, подразделение концерна IAI, является одним из ведущих центров в сфере РЭБ, производства фазированных радаров, систем раннего предупреждения, в том числе воздушного базирования, а также спутниковых систем наблюдения и управления.
Компания производит трехмерный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) EL/M-2084. При работе в режиме наблюдения за воздушной обстановкой радар может обнаруживать цели на дальностях до 474 км и на высотах до 30,5 км. Есть еще РЛС обзора воздушного пространства EL/M-2080 Green Pine. Это низкочастотный радар с АФАР, дальность действия — до 500 км. Используется в семействе комплексов израильской ПВО/ПРО Arrow, предназначенных для перехвата баллистических ракет на космическом участке их траектории. Какое оборудование находится в Хайфе, неизвестно.
Кроме того, сегодня утром были атакованы объекты хранения топлива на авиабазе «Бен-Гурион», расположенной юго-восточнее Тель-Авива. Это не первая атака ВС Ирана по данным местам хранения горючего. Авиабаза является ключевой инфраструктурой снабжения для авиационных операций США и Израиля. Регулярные удары по хранилищам топлива привели к серьезным перебоям в обеспечении топливом израильской и американской военной авиации, заявляет пресс-служба ВС Ирана.
Иранские СМИ пишут со ссылкой на заявление КСИР, что за последние несколько часов были обнаружены и полностью уничтожены два укрытия с американскими военными в Дубае. Утверждается, что в первом находилось около 400 военных США, во втором — около 100 человек. Центральное командование ВС США (CENTCOM) и власти ОАЭ эту информацию официально не подтверждают.
Опубликованы снимки результатов удара по крупнейшей израильской солнечной электростанции «Ашалим», расположенной в пустыне Негев. На опубликованных кадрах отчетливо видна солнечная башня электростанции «Ашалим» — ключевого объекта солнечной энергетики Израиля. В связи с удаленностью места, с которого велась съемка, пока невозможно точно определить, пришелся ли удар в непосредственной близости от солнечной электростанции или же ракета поразила саму станцию.
