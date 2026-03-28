ВС Ирана заявили об ударах по центру РЭБ и РЛС в израильской Хайфе

Пресс-служба Вооруженных сил Ирана выпустила заявление, в котором сообщается об успешной атаке на важные стратегические объекты армии Израиля в портовом городе Хайфа, третьем по величине после Тель-Авива и Иерусалима. Удары в ходе 85-й волны атак были нанесены сегодня утром с применением беспилотников. Судя по заявленным результатам, израильский «Железный купол» уже не может отражать атаки не только ракет, но и дронов, что указывает на серьезную деградацию системы ПВО ЦАХАЛ.

В заявлении утверждается, что беспилотники поразили стратегический центр радиоэлектронной борьбы и радиолокационную систему ELTA из состава ВВС армии Израиля в порту Хайфы. Даже частичное повреждение этого центра РЭБ и РЛС напрямую снижает способность перехвата иранских ракет и беспилотников, а также ослабляет возможности противника в сфере радиоэлектронной поддержки ВВС, сказано в заявлении ВС ИРИ.



Израильская компания ELTA Systems, подразделение концерна IAI, является одним из ведущих центров в сфере РЭБ, производства фазированных радаров, систем раннего предупреждения, в том числе воздушного базирования, а также спутниковых систем наблюдения и управления.

Компания производит трехмерный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) EL/M-2084. При работе в режиме наблюдения за воздушной обстановкой радар может обнаруживать цели на дальностях до 474 км и на высотах до 30,5 км. Есть еще РЛС обзора воздушного пространства EL/M-2080 Green Pine. Это низкочастотный радар с АФАР, дальность действия — до 500 км. Используется в семействе комплексов израильской ПВО/ПРО Arrow, предназначенных для перехвата баллистических ракет на космическом участке их траектории. Какое оборудование находится в Хайфе, неизвестно.

Кроме того, сегодня утром были атакованы объекты хранения топлива на авиабазе «Бен-Гурион», расположенной юго-восточнее Тель-Авива. Это не первая атака ВС Ирана по данным местам хранения горючего. Авиабаза является ключевой инфраструктурой снабжения для авиационных операций США и Израиля. Регулярные удары по хранилищам топлива привели к серьезным перебоям в обеспечении топливом израильской и американской военной авиации, заявляет пресс-служба ВС Ирана.

Иранские СМИ пишут со ссылкой на заявление КСИР, что за последние несколько часов были обнаружены и полностью уничтожены два укрытия с американскими военными в Дубае. Утверждается, что в первом находилось около 400 военных США, во втором — около 100 человек. Центральное командование ВС США (CENTCOM) и власти ОАЭ эту информацию официально не подтверждают.

Опубликованы снимки результатов удара по крупнейшей израильской солнечной электростанции «Ашалим», расположенной в пустыне Негев. На опубликованных кадрах отчетливо видна солнечная башня электростанции «Ашалим» — ключевого объекта солнечной энергетики Израиля. В связи с удаленностью места, с которого велась съемка, пока невозможно точно определить, пришелся ли удар в непосредственной близости от солнечной электростанции или же ракета поразила саму станцию.

  1. Андрей Малащенков Звание
    Сегодня, 18:30
    Пля .. наши бы так ........
      Сегодня, 18:34
      Андрей Малащенков
Сегодня, 18:34
Да понятно что центр РЭБ находится не в свинарнике но как бы хотелось что бы наши зажали сои яйца и могучей рукой и вдарили как Иран .......
        Сегодня, 18:36
        Андрей Малащенков
Сегодня, 18:36
Пля вот почему Иран намного в военном отношении слабее нас делает то что наши не могут ...
          Сегодня, 19:01
          Aken
Сегодня, 19:01
Иранцы просто никого не спрашивают. Их депутаты за носками в америкосию не летают.
            Сегодня, 19:32
            Их депутаты за носками в америкосию не летают
            Инедвижимости со счетами там не имеют wink
              Сегодня, 20:42
              И дети живут в своей стране
          Сегодня, 19:28
          Скобаристан
Сегодня, 19:28
Что наши не могут, что наши не делают. Конкретно можете озвучить? Или главное вбросить что вот Иран молодец а наши совеем ничего не могут.
            Сегодня, 19:56
            Евгений_Свириденко
Сегодня, 19:56
Хорошо. Наши не бьют ни по одной стране причастной к конфликту России с Украиной. Не бьют по ключевым фигурам Украины. Иран бьёт по всем причастным. Это факты. Насколько для России целесообразно вести себя сейчас как Иран, это тема другого разговора. Большинство на сайте родом из СССР и ещё помнят силу его армии и флота.
              Сегодня, 20:08
              Скобаристан
Сегодня, 20:08
Начнем с начала. СССР били по странам причастным и поддерживающих моджахедов в Афганистане? Дальше Россия бьет по фигурам насколько может. Почему Зеленского не трогают я х.з. Я б его тоже не трогал бы. Он просто великолепен во всем...для нас. Этот запомниться надолго. Делать из него мученика , вот еще. Сами бриты его грохнут скорее всего когда он полностью дискредетирует все. По Залужному прилетало, это уже признано. По Буданову прилетало. Не бьем по причастным странам. Так сам Иран говорит что бьет только по странам на территории которых есть базы США. Есть где то базы ВСУ в других странах? Ну так, что бы все было одинаково.
            Сегодня, 20:53
            Berg Berg
Сегодня, 20:53
Конкретно Иран бьёт по предателям и лизоблюдам арабам выступившим на стороне америки и израиля . А мы считаем всех европейцев "братьями" , которых нельзя трогать , а только ублажать нашими ресурсами , в то время как они реально бьют по нам своим оружием и убивают наш народ !
              Сегодня, 21:03
              Я не хочу повторять. Прямо выше мой комментарий.
        Сегодня, 19:06
        трехмерный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) EL/M-2084.

        Он им (израильтянам) больше не понадобится похоже.
        Сегодня, 19:20
        Цитата: Андрей Малащенков
        Да понятно что центр РЭБ находится не в свинарнике но как бы хотелось что бы наши зажали сои яйца и могучей рукой и вдарили как Иран .......


        По мере возможностей бьют.

        . «Рубикон» уничтожил американскую батарею «Патриот», состоящую из двух пусковых установок зенитных ракет MIM-104 и одной радиолокационной системы AN/MPQ-53 вблизи села Васильковское Запорожской области в 43 км от линии фронта. ПВО прикрывало военный аэродром.


        Надеюсь что украинские милитари-блогеры окажутся правы.Надо как то менять старую тактику и выходить из тактического тупика.

        .Между тем самостийные милитари-блогеры прокомментировали видео из Харькова: мол, сбиты БПЛА, которые раскрыли парашюты, и тем самым не нанесли ущерб мирным людям. «Скорее всего, это многоцелевые БПЛА, выполняющие роль разведчиков, ретрансляторов, плюс носителей FPV-дронов.

        Они имеют функцию возврата с помощью парашюта, — пишут в укрнете. — Тут главный фактор таков: скоро у ВС РФ будут тысячи таких дронов, которые смогут круглосуточно кошмарить ближний тыл ВСУ на 100−150 км и полностью перерезать логистику, и вести точечную охоту на РЭБ, ПВО, РЭР, радары, мобильные группы, ж/д составы, инфраструктуру и т. д.".
        Что касается нашего мониторинга, зафиксировано более 30 эпизодов ударов, причём значительная часть — не одиночные прилёты, а серии по одним и тем же районам. Особенно выделяются Сумы, Чернигов и Харьков — там идёт не просто давление, а методичное «дожимание», отмечает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.


        Подробности о некоторых сложностях, возникших в дальнейшем продвижении.

        . «Военная хроника» процитировала военкора Котенка о проблемах на западном Донбассе: «Положение оформилось еще в прошлом году, когда даже тактика просачивания малых групп зашла в тупик.
        Данная тактика появилась сразу после сражения за Авдеевку и сыграла свою роль в быстром наступлении на Очеретино и далее. Штурмовая пехота по 2−3 человека проходила между опорниками ВСУ по «зеленке». Даже будучи замеченной БПЛА-глазами противника, пехота редко подвергалась ударам FPV-дронов, либо налетало не более 1−2 дронов. И дронов было меньше и расчеты противника не имели сегодняшних технических возможностей".Теперь все намного сложнее. Малым группам, главным образом «двойкам» или «тройкам», приходится продвигаться на «ноль» под прикрытием тумана, марева, ненастья, ночью.
        «Не от хорошей жизни у нас появились бойцы, которые месяцами действуют таким образом в отрыве от основных сил, обозначая наше присутствие/контроль на том или ином направлении, участке фронта, в населенном пункте, — поясняет Котенок. — Они выживают, благодаря сбросам с дронов… Тех, кому повезет, освобождают из изоляции с продвижением наших военных или выводят в тыл, представляют к высоким наградам, как, например, Сергея Ярашева, который месяц передавал координаты командованию прямо с позиций противника, наводя дроны и огонь артиллерии… Число таких подвигов исчисляется десятками, если не сотнями».Именно благодаря таким русским солдатам, как Ярашев, армия России имеет успехи на таком сложном направлении, как Добропольское, несмотря на «тупик на ТВД (театр военных действий)».


        Сегодня, 19:30
        g_ae
Сегодня, 19:30
Создаётся впечатление, что яйца и так зажаты могучей рукой. Но чужой. Поэтому все и идёт как идёт. Попробуй тут не проявить жест доброй воли, или духом Анкориджа не насладиться..
          Сегодня, 19:43
          Цитата: g_ae
          Создаётся впечатление, что яйца и так зажаты могучей рукой. Но чужой.


          Что всемирным АНАЛИТЕГАМ не нравится ?? То что не повелись на призывы и неебнули сразу ЯО ? То что свиноферма отдала последнее ,больше пока нет что было , то мясорубка СВО преобразовала в навоз? Что ,поясните? ,вам ничего не нравится , ни наши красивые удары ,ни ваше бездарное нытье ...
          То что навоз сам ползет к месту переработки =но вам надо чтоб весь мир в труху ,но мир пока не хочет вас поддерживать , что вам не нравится ??
            Сегодня, 21:09
            Цитата: Слесарь
            что вам не нравится ??

            Не нравится, к примеру, вот такое:
            Сейчас 8 из 9 бойцов идущих штурмовать - погибают на пути, даже не увидев противника. Бои за Покровск превратились в медленную ползучую кровавую баню с взаимными контратаками именно по причине резкого насыщения передовых БПЛА-расчетов дронами всех типов. Пехота напрочь истребляется. Раненые добиваются, мертвые растерзываются до разорванных туловищ, чтобы наверняка. Любой выбравшийся из этого адского месива штурмовик подобен чудо-выжившему, по невероятной случайности. Примером может служить герой России Сергей Ярашев, который жил на такой позиции два месяца и чудом выжил. На фронте таких героев десятки, может и сотни, большинство останется навсегда в своих убежищах.

            Взято с сайта "Военная хроника". Можешь ознакомиться, если тебе не плевать на проблемы СВО:
            Или будешь утверждать, что это все ложь?
          Сегодня, 20:49
          Цитата: g_ae
          Создаётся впечатление, что яйца и так зажаты могучей рукой. Но чужой. Поэтому все и идёт как идёт. Попробуй тут не проявить жест доброй воли, или духом Анкориджа не насладиться..

          Дух Анкориджа уж больно удушливый стал, видать производные у него - лимонад Колокольчик и Краковская колбаса...
            Сегодня, 20:59
            g_ae
Сегодня, 20:59
Понятно. Продолжайте наблюдение! Мы с вами свяжемся!)))
      Сегодня, 21:08
      Нашим - куда? Поляцкий сбивать?
      Сегодня, 21:13
      mitrich
Сегодня, 21:13
Да вы что? Они от одной мысли об этом, ударить по дорогим партнёрам, в штаны навалят и инфаркт миокарда получат.
    Сегодня, 18:33
    "Нигде так не врут, как на охоте, рыбалке и на войне"
    Хотя непобедимость израильского оружия за последние недели изрядно потрепалась, давайте все таки подождем пару дней. Пока дым рассеется. В любом случае иранцы молодцы. Учится и учится у них...
    Снимаю шляпу hi
      Сегодня, 21:23
      Foggy Dew
Сегодня, 21:23
А где там этот, вояка ух? Вот бы вам рассказал. как не евреи, и именно жидаи умеют)))
    Сегодня, 18:46
    5.11
Сегодня, 18:46
Все таки переоценка своих возможностей и недооценка противника , может привести к печальным последствиям . Я понимаю ,что у израильтян в последнее время была хуцпа , но ,там же есть люди с критическим мышлением . Да и у американцев есть . Как ,как они могли допустить ,что клоуны пришли к власти ?
      Сегодня, 18:54
      barbudo63
Сегодня, 18:54
Клоуны и Ко бабки на бирже делают. Горячая пора. Делятся, наверно, с кем надо.
    Сегодня, 18:48
    Вадим С
Сегодня, 18:48
Да уж, евреи разинули рот на слишком большой кусок и уже начали давится! Даже сломана часть зубов, скоро начнут задыхаться
    Сегодня, 18:50
    ,,Удары в ходе 85-й волны атак были нанесены сегодня утром ....,,
    Со вчерашнего дня на всей территории Хайфы ( поделена на 5 районов оповещения) не было ни одного предупреждения ни о ракетной ни о д₽оновой атаке.
    Верить мне ,,на слово,, не прошу , желающие проверить могут скачать приложение службы тыла в магазине приложений Гугель и посмотреть статистику и архивы предупреждений....
    Как там Джигурда выразился....
    Пи***деть - не мешки ворочать....😎
    Это я про ,,правду ,, от
    Пресс-службы Вооруженных сил Ирана...
    Сегодня, 18:53
    Ну видимо Железный купол разрабатывали и производили выходцы из России, а значит половину средств растащили еще на стадии чертежей. Вот и результат..
      Сегодня, 18:57
      Цитата: Nord11
      Ну видимо Железный купол разрабатывали и производили выходцы из России, а значит половину средств растащили еще на стадии чертежей.

      А почему не выходцы с Украины, они по воровству на первом месте будут.
    Сегодня, 19:00
    Сейчас достоверной информацией о поражении какого-либо объекта никто не даст из участвующих сторон в конфликте.Более того кто из населения это делает попадает под пресс силовиков.Так что все эти "факты"попали или не попали,значительно повредили или не особо весьма сомнительны.Каждый больше верит в то,что хочет верить
      Сегодня, 20:19
      "верит в то,, то хочет верить",рочти так и думаю, но боялась написать : тут полно "ура патриотов" что ", патриотизм" прояявлют в глупых комментариях, а я люблю думать. + Мой, муж иногда такое рассказывает, что тут и не снилось
    Сегодня, 19:02
    Если у них получилось, и поучилось успешно, мои поздравления.
    Сегодня, 20:10
    Добрый вечер, вечер друзья, "важные стратегические объекты"
    Насколько, я разбираюсь военном деле.
    Удар по РЛС, аналогично, ударить лоозиной по глазам. Израиль, от него не осслеп полностью, но получили ощутимо
    Будь, я командующего ракетными войсками Ирана, я бы по после удара по РЛС, хорошо бы" перепахала "все" вкусняшка" рядом. Иранские генералы, должны иметь карту всех "вкусняшек" по близости.
    ВК С России, поделился такими , сведениями.
    Следовательно, иранцы должны и пользовать, по полной эти данные