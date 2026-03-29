Можем, когда надо: спутниковая группировка «Рассвет» от Бюро 1440

5 409 47
Изображений спутников «Рассвет» не так много


Наш ответ Маску


Из официального сообщения компании Бюро 1440:



23 марта в 20 часов 24 минуты состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов БЮРО 1440. После выхода на опорную орбиту спутники успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление ЦУП БЮРО 1440. На очереди — проверка бортовых систем и движение на целевую орбиту. Запуск первых аппаратов целевой группировки — переход от экспериментов к созданию сервиса связи. Команда БЮРО 1440 прошла этот путь за 1000 дней — именно столько разделяет вывод на орбиту экспериментальных и серийных спутников. Впереди — десятки запусков и сотни спутников российской низкоорбитальной группировки для сервиса связи с глобальным покрытием.

Начнем расшифровывать сообщение. Бюро 1440 — это технологическая компания, объединяющая более 3 тысяч человек. Название отсылает к первому искусственному спутнику Земли, который совершил 1440 витков вокруг планеты. Инженеры Бюро занимаются созданием спутниковых систем под ключ — разрабатывают и производят сами спутники, абонентские терминалы, шлюзовые станции, лазерные терминалы связи и даже систему отделения от ракеты-носителя. Если быть совсем точным, то профилем деятельности являются низкоорбитальные спутниковые системы для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. Даже несведущему в космосе понятно, что речь идет об отечественном аналоге Starlink Илона Маска. Бюро 1440 родилось из подразделения компании «Мегафон», но позже перешло под управление широко известного в узких кругах X Holding. Помимо Бюро в составе холдинга компании Yadro (вычислительные платформы), «Микран» (радиоэлектроника) и ряд контор, занятых в области информационной безопасности.






Инженеры Бюро 1440 за работой

Илон Маск стартовал со своим Starlink в 2015 году, и спустя три года первые тестовые прототипы были запущены на ближнюю орбиту. Бюро 1440 приступило к работам над отечественным аналогом в 2020 году и спустя эти же три года — летом 2023-го — в космос отправили первые экспериментальные спутники «Рассвет-1». Знаковые события проекта: 1 июля 2023 года состоялся первый сеанс спутниковой связи, а 17 августа Центр управления полетов в Москве наладил связь с абонентом на горной вершине Фишт в кавказском заповеднике им. Шапошникова. Последовала годовая пауза, после которой на орбиту отправили спутники миссии «Рассвет-2».

Вторая серия крупнее и оснащена системами лазерной связи друг с другом. Общее количество космических аппаратов от Бюро 1440 к середине 2024 года достигло шести. В этот же период на орбите протестировали систему межспутниковой связи. Аппараты находились друг от друга на расстоянии 30 км и через лазерный луч обменялись 200 Гбайт на скорости 10 Гбит в секунду. Практически одновременно с этим испытали то, ради чего все и затевалось — связь наземного терминала со спутником. С того времени о работе Бюро 1440 было мало что известно. Боролись с последствиями санкций, дорабатывали прототипы и готовились к серийному производству.


В планах был запуск первых 16 спутников «Рассвет» в 2025 году, но не сложилось — сроки перенесли вправо. Комментарии от Бюро о причинах отсрочки были скудными:

Мы двигаемся в соответствии с целевыми сроками проекта. Информацию об этапах развертывания группировки мы будем предоставлять по мере их прохождения, однако точные даты запусков и остальная чувствительная информация не подлежат разглашению.

Как оказалось, сильно вправо переносить не пришлось — 23 марта на орбиту отправили те самые 16 аппаратов, которые планировали в прошлом году. Дело осталось за малым — в 2026-ом отправить еще 156 спутников, в 2027 — 292 и в 2028 — 318. В теории это должно обеспечить связью всю планету.

Надежда на «Рассвет»


Несмотря на то, что группировку «Рассвет» считают аналогом Starlink, у систем много различий. Наши аппараты работают на большей высоте — 800 км. Детища Маска — примерно на 550 км, и это создает определенные сложности. Starlink быстрее сходит с орбиты, а вся группировка требует большего количества аппаратов. Каждый «Рассвет» летит выше на скорости 27 000 км/ч, работает дольше и охватывает связью большую территорию. Но за это приходится платить задержкой — 50–70 мс против 20–40 мс у американской системы. Впрочем, в подавляющем большинстве случаев это не критично. Гораздо важнее расчетная скорость передачи данных. Starlink обеспечивает 100–200 Мбит/с, а российская система — сразу 1 Гбит/с. Имеется даже предполагаемая стоимость наземного терминала связи — в ценах прошлого года это порядка 40–55 тысяч рублей. Вполне вменяемые деньги за роскошь пользоваться широкополосным интернетом в любой точке мира. К слову, терминал Starlink стоит примерно столько же.


Первый сеанс связи через спутник «Рассвет»

Связь с наземными терминалами у «Рассвета» осуществляется через протоколы 5G NTN (Non-Terrestrial Networks) или «космический 5G». И это создало определенные проблемы разработчикам. Все дело в огромной скорости спутника связи (около 27 000 км/ч) и 800-километровой высоте, что неизбежно смешало частоты связи у абонента. Типичный эффект Доплера. Но в Бюро 1440 решили эту проблему за счет оптимизации протоколов 5G и уникального программного обеспечения. В итоге, как пишут разработчики, испытания подтвердили «полную нивелировку влияния доплеровского сдвига на качество связи».

Для справки, Starlink использует стандарт связи «спутник-терминал», по характеристиками приближенный к 4G. Российская система совершеннее и позволяет напрямую взаимодействовать с операторами связи на земле. В режиме боевой готовности около 500 базовых станций «Мегафон» в отдаленных регионах России, которые к 2027 году должны подключить к широкополосному спутниковому интернету. В отдаленном будущем российские спутники смогут работать напрямую с телефонами абонента. За рубежом уже тестируют систему Starlink Direct-to-Cell, позволяющую подключать по протоколу 5G спутники Маска и телефоны оператора сотовой связи.


Тестирование лазерных терминалов связи «Рассвета»

Теперь о лазерной связи между спутниками. Это не новинка Бюро 1440 — у Маска спутники начиная с версии 1,5 и 2 с 2023 года общаются между собой по лазерному лучу. Скорость такой связи поражает воображение. В космосе полный вакуум и лазерный луч распространяется на 50 % быстрее, чем в самом совершенном оптоволоконном кабеле. Только сложностей немало. Спутники несутся в безвоздушном пространстве на скоростях 20–30 тыс. км/ч и должны улавливать друг от друга лазерные лучи диаметром в пару сантиметров. Расстояния при этом могут достигать тысячи километров, а сами аппараты могут маневрировать. У них для этого имеется плазменная двигательная установка. Задача с большой звездочкой. Но у Бюро 1440 получилось. На каждом «Рассвете» установлено не менее двух приемопередающих лазерных терминалов, которые в дальнейшем станут основой для развитой сети передачи гигабитов информации в российском космосе.


«Рассвет» — это типичная техника двойного назначения. Группировка обеспечит качественной связью перспективный для России арктический регион и позволит дистанционно управлять беспилотниками по всему миру. И это часть гражданского использования. Преимущества в военном деле объяснять не имеет смысла — все видят, что и в каком объеме обеспечил Starlink врагам на Украине. Суверенный «Рассвет» позволит выйти на паритет, причем гораздо меньшими силами.

Контора Илона Маска вынуждена держать на низкой орбите более 10 тысяч спутников. России хватить несколько сотен — орбита выше и зона покрытия каждого аппарата больше. Дело осталось за малым — обеспечить серийное производство и попытаться не отставать от графика. Как только в космосе окажется больше трех сотен спутников, можно будет говорить о бесперебойной связи. В том числе в зоне спецоперации. Планируемые объемы производства — 150–160 аппаратов в год. Несложно подсчитать, когда Армия России получит полноценную спутниковую связь мирового уровня. И это при самом оптимистичном варианте развития событий.
47 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. yuriy55 Звание
    yuriy55
    -8
    Сегодня, 04:59
    Как оказалось, сильно вправо переносить не пришлось — 23 марта на орбиту отправили те самые 16 аппаратов, которые планировали в прошлом году. Дело осталось за малым — в 2026-ом отправить еще 156 спутников, в 2027 — 292 и в 2028 — 318. В теории это должно обеспечить связью всю планету.

    Вот это достойный ответ!!! fellow На сегодня аж целых 22 спутника!!!
    Бедный Маск лежит в нокауте и не может прийти в себя...от смеха...
    По данным на май 2025 года, с 2019 года команда Илона Маска запустила более 8417 спутников системы Starlink.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +8
      Сегодня, 05:11
      "Лиха беда начало."Русская пословица.Или поговорка?
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +5
        Сегодня, 05:39
        Цитата: "Grencer81"
        "Лиха беда начало"
        Самое главное в этом, что положено начало. Остальное все уже дело техники
        1. МБРШБ Звание
          МБРШБ
          -1
          Сегодня, 07:06
          Самое главное в этом, что положено начало. Остальное все уже дело техники

          Да сколько уже этих начал было положено: и тысячи Армат, и сотни Су-57, и Коалиция, и Гермес, и Деривация ПВО и еще куча всего. Отсюда и скепсис.
          Не, запустить-то запустят, дело действительно очень важное, просто нет уже тех восторгов от планов, какие были еще лет десять назад.
    2. Трус Звание
      Трус
      +2
      Сегодня, 05:12
      То вас корёжит, от того что у нас нет аналога старлинка. Теперь корёжит, от того что мало.
      Но, уверен, больше всего гордитесь своим вкладом, коий выражается в написании гневных и саркастических комментариев.
      Золотой вы наш человек, всё за Россию переживаете.
      1. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        +4
        Сегодня, 05:52
        Лично меня короежит от злости что высшее партийное руководство России довело это дело до такой стадии что приходится вот так вот догонять уходящий поезд. Ведь цена этому жизни русских солдат . Вот что злит больше всего
        1. Трус Звание
          Трус
          -4
          Сегодня, 06:10
          А меня корёжит, что, как говорится «каждый суслик в поле агроном», и самое главное умён «задними умом». При этом не зная, сколько задач руководством России решены, по-каким причинам именно эти задачи поставлены в первую очередь, какие ресурсы затрачены и тд. Но нет, лучше всех страной управляют с домашнего дивана.
          1. Дилетант Звание
            Дилетант
            +5
            Сегодня, 06:27
            При этом не зная, сколько задач руководством России решены, по-каким причинам именно эти задачи поставлены в первую очередь, какие ресурсы затрачены и тд.

            Любые задачи должны иметь результат.
            Вы удовлетворены результатами решения задач в экономике, обороноспособности, борьбе с коррупцией, здравоохранением, демографией и прочая, прочая, прочая...?
            Или вам важен сам процесс?
            мы не сеем, не строим, не пашем, мы гордимся отчизною нашей
            (Старая песня на новый лад)
            1. Трус Звание
              Трус
              -4
              Сегодня, 06:40
              В большей части удовлетворён. В отличии от вас, я очень хорошо помню 90-е и 2000-е года и ту безнадёгу при алкаше Ельцине. И раз уж вы спросили про обороноспособность, то напомню вам то, что вы предпочли «забыть», армия воевавшая в первой чеченской войне и армия сейчас, как видите весьма отличаются.
              Ну а песенка, весьма вас характеризует. Для вас успехи отчизны не гордость, а злоба и ненависть.
              1. Дилетант Звание
                Дилетант
                +2
                Сегодня, 07:02
                армия воевавшая в первой чеченской войне и армия сейчас, как видите весьма отличаются.

                1 чеченская война длилась 20 месяцев – с 11 декабря 1994-го по 31 августа 1996-го. 2 чеченская война началась 7 августа 1999 года с вторжения боевиков в Дагестан и длилась до весны 2000 года и кончилась полной победой России и установлением мира на Кавказе. Победа была тяжелой и кровавой, но Победой! Так чем вам не не угодила российская армия того времени? А блестящая победа войны 8-8-8 разве не российской армии? А, вы наверное не знаете, что СВО идет уже 5 год и когда будет результат пока трудно сказать.
                Что касается "Для вас успехи отчизны не гордость, а злоба и ненависть.", то для меня работа "Бюро 1440" это и успехи, и гордость. А закрывание глаз, ушей и отключение мозга ради лозунга "Все хорошо, прекрасная маркиза..." - глупость и предательство.
                Я уже один раз пережил такое в 85-91 годах, когда разваливали мою Родину - СССР. И не хочу, что бы такие как вы "псевдопатриоты" развалили Россию.
                1. Трус Звание
                  Трус
                  -4
                  Сегодня, 07:20
                  О как, технично с оснащённости армии, вы перескочили на победы. Оно и понятно, армии реально отличаются по оснащению. Но это ведь не руководство России переоснастило армию, а кто-то другой. И как-то странно вы «забыли» упомянуть возвращение Крыма, наверное потому что это была, в вашем понимании, другая армия с другой обороноспособностью.
                  А ваша песенка это, конечно же не глупость и не предательство. Вот только, опять же, вы как-то странно не замечаете, что при «мы не сеем и не пашем» наша страна - экспортирует зерно, а когда вы «сеяли и пахали», то это же зерно наша страна импортировала в том числе и из США.
                  Я уже один раз пережил такое в 85-91 годах, когда разваливали мою Родину - СССР. И не хочу, что бы такие как вы "псевдопатриоты" развалили Россию.

                  Ага и поэтому такие, как вы «не псевдопатриоты» при каждой возможности всех убеждаете, что власть плохая и её все непременно надо именно сейчас менять, а то не дай Бог победят Украину.
              2. Stas157 Звание
                Stas157
                +4
                Сегодня, 07:15
                Цитата: Трус
                помню 90-е и 2000-е года и ту безнадёгу при алкаше Ельцине

                Вы хоть методичку-то смените. Четверть века уже талдычите об одном и том же. Смысл которой один: главное наше достижение - это то, что сегодня лучше, чем в девяностые! Других достижений похоже нет.

                Сегодня в любом случае лучше было бы. При любом раскладе и при любом руководителе (и даже если б Ельцин остался). Зачем свои достижения с самой низкой базой сравнивать? Они больше ни на что не годятся?
                1. Трус Звание
                  Трус
                  -4
                  Сегодня, 07:39
                  Сегодня в любом случае лучше было бы. При любом раскладе и при любом руководителе (и даже если б Ельцин остался).

                  Конечно было б лучше, народ сам как организовался бы, да как улучшил бы, вопреки, как вы любите нам рассказывать.
                  Всегда интересно, как у вас получается не видеть, как страна стала меняться именно с приходом Путина? Или ненависть к России не даёт это видеть, поэтому приходится рассказывать сказки про «великое и могучее Вопреки»?
                  1. paul3390 Звание
                    paul3390
                    0
                    Сегодня, 08:31
                    Я бы хотел напомнить что страна - начала как-то выходить из коматоза отнюдь не при Путине. Знаковое событие - разворот самолёта Примакова над Атлантикой. Это именно тогда мы проверили, что все ещё живы.. И это именно Примаков вытащил нас из последствий дефолта. И это именно он начал постепенно выходить из подчинения Западу и щемить всесильных олигархов. Он - дал нам хоть какую-то надежду на будущее..

                    Когда говорят что типа альтернативы Путину не было - лгут. Она была - это Евгений Максимович Примаков. И я думаю - он был бы гораздо более лучшим правителем. Максимыча народ люто уважал - если бы он захотел, то президентом страны тогда стал бы именно он, без вариантов. Почему не захотел - отдельный разговор, но факт есть факт. Так что...
                  2. Stas157 Звание
                    Stas157
                    0
                    Сегодня, 08:37
                    Цитата: Трус
                    как у вас получается не видеть, как страна стала меняться именно с приходом Путина?

                    Многие другие страны за последние четверть века добились гораздо большего прогресса, чем Россия. И там не было Путина! Выходит, рост ВВП целиком от него не зависит. Если посмотреть на динамику российского ВВП за последние 25 лет, она очень средняя — мы идем в середине глобального рейтинга. Ничего выдающегося здесь нет. Так в чем же достижение? Только в том, что стало лучше, чем в 90-е? И то я бы поспорил!

                    Тогда ещё многие советские заводы были живы. Большинство умерло только в нулевые. Не было тогда такого засилия импорта. Импортной одежды и обуви. Большинство самолётов были отечественные, как и автомобили и трактора. Станки, инструмент, оснастка... тоже были преимущественно отечественные. Курс на тотальный импорт произошел в нулевые. Именно тогда Медведев сказал, что все что нам надо, мы у них купим.

                    Если бы в нулевые, те огромные средства полученные от нефти и газа, мы бы инвестировали в собственное производство (а не вывели бы за рубеж!), нам бы сейчас не пришлось бы проводить ускоренное импортозамещение. У нас бы была сегодня принципиально иная, более лучшая ситуация.
              3. Mihail80 Звание
                Mihail80
                0
                Сегодня, 07:27
                Спасибо за адекватный комментарий!!
              4. МБРШБ Звание
                МБРШБ
                0
                Сегодня, 07:36
                Цитата: Трус
                я очень хорошо помню 90-е и 2000-е года и ту безнадёгу при алкаше Ельцине.

                Да, да, а я прекрасно помню ту безнадегу, что была при Николае 2-м: представьте себе -- практически весь городской транспорт был на конной тяге! (Я тогда ямщиком служил на почте.) А сейчас, при Путине? А сейчас кругом отличные быстрые, красивые иномарки, а также отечественные Газели! И никакого конского навоза на улицах! (Собачьего дeрьма, правда до фига, но это так, ради объективности:)
                1. Трус Звание
                  Трус
                  0
                  Сегодня, 07:55
                  Какая прекрасная аналогия. А ведь вы даже не подозреваете, как лопухнулись. После безнадёги Николая 2 и временного правительства, пришли большевики и подняли страну. И сейчас после Горбачёва и Ельцина пришёл Путин и довольно успешно поднимает страну.
                  Спасибо за подсказку.
                  1. МБРШБ Звание
                    МБРШБ
                    0
                    Сегодня, 08:28
                    Трус Чего это я лопухнулся? Я прекрасно помню, что пришли большевики, подняли страну, и теперь Путин и Ко довольно успешно (для себя) ее проедают :)
                    Без шуток - просто поражаюсь, сколько большевики всего настроили за какие-то 50 лет мира, целые отрасли были созданы с нуля, например, те же космическая, атомная, гидроэнергетика, электроника, авиастроение.... Раньше как-то внимание на это не обращали, не ценили, скажем так.
            2. Illanatol Звание
              Illanatol
              0
              Сегодня, 07:46
              Цитата: Дилетант
              Вы удовлетворены результатами решения задач в экономике, обороноспособности, борьбе с коррупцией,


              "Все познается в сравнении..."
              Сравним, как все решалось во времена ЕБН?

              "Кто может, пусть сделает лучше..." Интересно, кто? Ходорковский? Последыши Навального? Или Явлинский? Есть иные, более достойные кандидаты?

              "На безрыбье и рак - рыба". Ну не видно на горизонте новых "Сталиных", хоть тресни. Хотя может лично вам видно? "Партию нового типа" или хотя бы нового типа.... laughing
              1. Дилетант Звание
                Дилетант
                +1
                Сегодня, 08:15
                Интересно, кто? Ходорковский? Последыши Навального? Или Явлинский?

                А не удивляет, что кроме этих раскрученых врагов и предателей, не слышно новых имен. Что в России нет современных Мининых, Пожарских или Кулибиных? Не верю. Обязательно есть. Но... Не подскажете фамилию успешного бизнесмена-производственника (не финансиста, не прихватизатора), придумавшего и раскрутившего свой бизнес, которого назначили Министром в профильной отрасли.
                Вот то-то.
                1. Illanatol Звание
                  Illanatol
                  0
                  Сегодня, 08:29
                  Цитата: Дилетант
                  Не подскажете фамилию успешного бизнесмена-производственника (не финансиста, не прихватизатора), придумавшего и раскрутившего свой бизнес, которого назначили Министром в профильной отрасли.


                  Ну так раз его назначили министром, значит наша трижды ругаемая власть его приметила и дала возможность применять таланты на пользу Отечества, верно?
                  Поругаем власть за это, или все же не стоит?
                  Интересно, смог ли такой тип раскрутится при Ельцине, как считаете?
        2. ism_ek Звание
          ism_ek
          -2
          Сегодня, 06:32
          Когда-то я уже читал такие тексты.... А в конце 80-х....
          Такие еноты как ты развалили СССР. Лучше в итоге стало жить?
          Так что дорогой мой, иди на завод лучше. Меньше думай, а больше работой.
      2. yuriy55 Звание
        yuriy55
        +3
        Сегодня, 06:37
        Цитата: Трус
        То вас корёжит, от того что у нас нет аналога старлинка. Теперь корёжит, от того что мало.

        Я отродясь ненавидел позёрство и показуху...Когда в СССР первый в мире человек - Юрий Гагарин - полетел в космос, меня просто распирало от гордости за нашу страну и за наших учёных, а хвалиться тем, чего ещё нет - это обычное враньё...Сначала сделай - потом говори. Да, меня корёжит от того, как великая космическая держава оказалась на задворках космических разработок - мы не можем провести космическую разведку, чтобы определить, где находится противник...
        Что касается моего вклада, то он относительно скромный - кроме службы в ВС СССР, монтаж нескольких сот ВЛ разного назначения...Никогда не пользовался плодами чужого труда...
        hi
        1. Трус Звание
          Трус
          -1
          Сегодня, 06:54
          Интересно, в каком анабиозе вы были в период правления Горбачёва и Ельцина, что не помните, как целенаправленно убивали целые отрасли нашей страны?
          Сначала сделай - потом говори.

          Вот люди сделали, да значительно позже, но сделали и делают. А вот вы, как раз только говорите, и поливаете грязью «плоды чужого труда».
          Что касается моего вклада, то он относительно скромный - кроме службы в ВС СССР, монтаж нескольких сот ВЛ разного назначения.

          Ох как мне нравится, когда «письками начинают меряться». Вот только обычно умалчивают, что делали не с нуля, а приходя на «всё готовенькое». Когда все согласования пройдены, всё организованно, люди подобраны, материалы выделены - вот тут вы «на белом коне» со своим скромным вкладом.
          1. yuriy55 Звание
            yuriy55
            +1
            Сегодня, 07:03
            Цитата: Трус
            Интересно, в каком анабиозе вы были в период правления Горбачёва и Ельцина,

            Сначала пытался выжить всей семьёй в военном городке, потом занимался монтажом тех самых сотен километров воздушных линий...
            Что касается таких скромных вкладов, как мой, то уже не раз демонстрировали, как конкретные работники спасают людей в чрезвычайных ситуациях и что для этого необязательно становиться на краю водопада...
        2. Tagan Звание
          Tagan
          +1
          Сегодня, 07:26
          а хвалиться тем, чего ещё нет - это обычное враньё...

          Откуда вам знать, что есть, а чего нет?
          Началу массового запуска спутников предшествовали испытания, наработки, которые дали определенные результаты, позволившие запустить процесс.
          Судите со своей колокольни - монтажника ВЛ.
          Да, меня корёжит от того, как великая космическая держава оказалась на задворках космических разработок

          Только выхлоп по данной теме у вас и у тех, кто по ту сторону, почему-то оказывается примерно одинаковым по своему содержанию.
    3. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 06:45
      Это были соревнования?
      И , кстати, если учесть разницу в финансировании, то очень даже быстро все начали делать.
  2. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +2
    Сегодня, 05:10
    На фото ребята с бородами.
    На кой вам мед.чепчики, если вы бородами спутники загрязняете?
    Хотите быть профессионалами - будьте ими.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      -1
      Сегодня, 05:41
      На кой вам мед.чепчики, если вы бородами спутники загрязняете?
      В отличие от головы, волосы из бороды не выпадают. Сам обладатель бороды и знаю о чем говорю wink
      1. dementor873 Звание
        dementor873
        +4
        Сегодня, 06:53
        Работаю на пищевом производстве, набородники обязательны, либо брейся. Интересно , что такого уникального в бороде, что из нее волосы не выпадают. По всему телу выпадают , а тут нет.
      2. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        +1
        Сегодня, 07:09
        В отличие от головы, волосы из бороды не выпадают.

        Да, только лапша и макароны!
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      0
      Сегодня, 06:19
      На фото ребята с бородами.

      На фото ребята в первую очередь с головами, а головы с мозгами.
      Ну а когда по делу сказать нечего, начинаются разговоры о внешнем виде, но дойти эти разговоры можут и до моральной устойчивости.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 05:14
    Цитата: Feodor13
    На фото ребята с бородами.
    На кой вам мед.чепчики, если вы бородами спутники загрязняете?
    Хотите быть профессионалами - будьте ими.

    am Прогнал личика по соцсетям и вышел на места проживания их семей и самих инженеров...служба безопасности ...вы там совсем офонарели...хотите новых диверсий в отношении их???
    Удивительная беспечность!
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 05:34
    Дело осталось за малым — обеспечить серийное производство

    Это самое главное и самое трудное. "Подковать блоху" в России умели всегда, а вот наладить серийное производство подковок - нет.
    Но "Бюро 1440" молодцы. "Часники" утерли нос и "Роскосмосу" и целой куче всяких НИИ, которые в лучшем случае пытаются скопировать буржуйский девайс, а в худшем - просто разворовать немаленькие государственные деньги.
    Теперь самое главное - не дать "эффективным менеджерам" из министерств и ведомств "заболтать и запрооверять" "Бюро".
    Удачи и успехов мужики (и дамы естессно)!
    p.s. Уважаемый Г-н Бастрыкин! Не пора бы поинтересоваться "где деньги, Зин" у этих самых НИИ, которые много лет "переливают из пустого в порожнее" и начальников их начальников. Родина должна знать своих "героев".
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      -1
      Сегодня, 06:05
      Где деньги? Деньги в тумбочке...А вот где она,эта тумбочка?
    2. Ua3qhp Звание
      Ua3qhp
      0
      Сегодня, 07:13
      Не пора бы поинтересоваться "где деньги, Зин" у этих самых НИИ, которые много лет "переливают из пустого в порожнее" и начальников их начальников. Родина должна знать своих "героев".
      Эти НИИ давно все или приватизированы или входят в структуру организации главного в которой частенько по телевизору показвают.
    3. Трус Звание
      Трус
      0
      Сегодня, 07:32
      Но "Бюро 1440" молодцы. "Часники" утерли нос и "Роскосмосу" и целой куче всяких НИИ

      А статью почитать не пробовали? Или то, что это бюро входит в Икс Холдинг, мимо проскочило?
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        0
        Сегодня, 07:40
        А статью почитать не пробовали? Или то, что это бюро входит в Икс Холдинг, мимо проскочило?

        Икс-холдинг тоже частная компания. Поэтому вашу глубокую мысль я как-то не уловил
  5. RockerMan Звание
    RockerMan
    +2
    Сегодня, 05:57
    Поздравляю с почином!
    Так держать
  6. Дырокол Звание
    Дырокол
    0
    Сегодня, 06:36
    Контора Илона Маска вынуждена держать на низкой орбите более 10 тысяч спутников

    Для того чтобы обеспечивать связь миллионам абонентов. Менее 1000 спутников это связь для "избранных".
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 06:59
      Цитата: Дырокол
      Менее 1000 спутников это связь для "избранных".

      Ну в статье об этом говорится.
      Контора Илона Маска вынуждена держать на низкой орбите более 10 тысяч спутников. России хватить несколько сотен — орбита выше и зона покрытия каждого аппарата больше.
  7. литий17 Звание
    литий17
    0
    Сегодня, 07:18
    Мне как профильному специалисту интересно одно, а начинка чья? Что то я не слышу про открытии заводов по выпуску чипов и компонентов электроных. Или как меня убеждали на выставках показушных, что задача "производителя" ездить по тайваням и выбирать как на базаре! Это мировая практика такая везде! А статья это рекламка из серии выпусков наших "русских" (почему в кавычках надеюсь понятно) авто, смартфонов и ширпотреба! Более этого засада еще вот в чем, то что спутники закинули это хорошо, а терминалы где взять? Как обычно покажем что вот куда то волонтеры (!!!) подвезли...., потому что... В этом у нас и вся беда, уничтожена база, которая должна обеспечивать производство ВСЕГО, а не надеяться что нам вот дадут-продадут!
  8. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    0
    Сегодня, 07:20
    Контора Илона Маска вынуждена держать на низкой орбите более 10 тысяч спутников. России хватить несколько сотен — орбита выше и зона покрытия каждого аппарата больше.


    Нам срочно нужно зону ЛБС в СВО покрыть интернетом. Неужели никак в этом направлении не ускориться?!

    Сейчас наши группы перед задачей едут на местный рынок и там покупают китайские рации с выносами - вот как обеспечена связь в СВО.
  9. trendiswille Звание
    trendiswille
    0
    Сегодня, 07:33
    Как говорится: С почином!
  10. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 07:42
    То что можем, с научной и технологической точек зрения, сомнений не вызывает.
    Не сложнее, чем ГЛОНАСС, которому уже не один десяток лет.
    А вот с финансово-экономическим обеспечением есть определенные сомнения.
    Да и производство и запуск на орбиту сотен спутников тоже не простая задача.
    Тут уже сил Бюро 1440 явно недостаточно, нужна солидная государственная программа, раз уж у нас нет корпорации Маска.
  11. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Сегодня, 08:00
    В последние годы повезло участвовать в серьезных проектах на стыке энергетики и информационных технологий.
    Надеюсь еще повезет поучаствовать в грандиозных проектах этой тематики находящихся уже в проработке.
    Мой сын учится в Энергетическом на Приборостроении.
    Уверен в нем и его поколении.
    Дочь работает врачом на скорой и недавно порадовала нас внучкой.
    Нас не сломить.
    Пусть мы и медленно запрягаем.
    Победа будет за нами!