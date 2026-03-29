Можем, когда надо: спутниковая группировка «Рассвет» от Бюро 1440
Изображений спутников «Рассвет» не так много
Наш ответ Маску
Из официального сообщения компании Бюро 1440:
Начнем расшифровывать сообщение. Бюро 1440 — это технологическая компания, объединяющая более 3 тысяч человек. Название отсылает к первому искусственному спутнику Земли, который совершил 1440 витков вокруг планеты. Инженеры Бюро занимаются созданием спутниковых систем под ключ — разрабатывают и производят сами спутники, абонентские терминалы, шлюзовые станции, лазерные терминалы связи и даже систему отделения от ракеты-носителя. Если быть совсем точным, то профилем деятельности являются низкоорбитальные спутниковые системы для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. Даже несведущему в космосе понятно, что речь идет об отечественном аналоге Starlink Илона Маска. Бюро 1440 родилось из подразделения компании «Мегафон», но позже перешло под управление широко известного в узких кругах X Holding. Помимо Бюро в составе холдинга компании Yadro (вычислительные платформы), «Микран» (радиоэлектроника) и ряд контор, занятых в области информационной безопасности.
Инженеры Бюро 1440 за работой
Илон Маск стартовал со своим Starlink в 2015 году, и спустя три года первые тестовые прототипы были запущены на ближнюю орбиту. Бюро 1440 приступило к работам над отечественным аналогом в 2020 году и спустя эти же три года — летом 2023-го — в космос отправили первые экспериментальные спутники «Рассвет-1». Знаковые события проекта: 1 июля 2023 года состоялся первый сеанс спутниковой связи, а 17 августа Центр управления полетов в Москве наладил связь с абонентом на горной вершине Фишт в кавказском заповеднике им. Шапошникова. Последовала годовая пауза, после которой на орбиту отправили спутники миссии «Рассвет-2».
Вторая серия крупнее и оснащена системами лазерной связи друг с другом. Общее количество космических аппаратов от Бюро 1440 к середине 2024 года достигло шести. В этот же период на орбите протестировали систему межспутниковой связи. Аппараты находились друг от друга на расстоянии 30 км и через лазерный луч обменялись 200 Гбайт на скорости 10 Гбит в секунду. Практически одновременно с этим испытали то, ради чего все и затевалось — связь наземного терминала со спутником. С того времени о работе Бюро 1440 было мало что известно. Боролись с последствиями санкций, дорабатывали прототипы и готовились к серийному производству.
В планах был запуск первых 16 спутников «Рассвет» в 2025 году, но не сложилось — сроки перенесли вправо. Комментарии от Бюро о причинах отсрочки были скудными:
Как оказалось, сильно вправо переносить не пришлось — 23 марта на орбиту отправили те самые 16 аппаратов, которые планировали в прошлом году. Дело осталось за малым — в 2026-ом отправить еще 156 спутников, в 2027 — 292 и в 2028 — 318. В теории это должно обеспечить связью всю планету.
Надежда на «Рассвет»
Несмотря на то, что группировку «Рассвет» считают аналогом Starlink, у систем много различий. Наши аппараты работают на большей высоте — 800 км. Детища Маска — примерно на 550 км, и это создает определенные сложности. Starlink быстрее сходит с орбиты, а вся группировка требует большего количества аппаратов. Каждый «Рассвет» летит выше на скорости 27 000 км/ч, работает дольше и охватывает связью большую территорию. Но за это приходится платить задержкой — 50–70 мс против 20–40 мс у американской системы. Впрочем, в подавляющем большинстве случаев это не критично. Гораздо важнее расчетная скорость передачи данных. Starlink обеспечивает 100–200 Мбит/с, а российская система — сразу 1 Гбит/с. Имеется даже предполагаемая стоимость наземного терминала связи — в ценах прошлого года это порядка 40–55 тысяч рублей. Вполне вменяемые деньги за роскошь пользоваться широкополосным интернетом в любой точке мира. К слову, терминал Starlink стоит примерно столько же.
Первый сеанс связи через спутник «Рассвет»
Связь с наземными терминалами у «Рассвета» осуществляется через протоколы 5G NTN (Non-Terrestrial Networks) или «космический 5G». И это создало определенные проблемы разработчикам. Все дело в огромной скорости спутника связи (около 27 000 км/ч) и 800-километровой высоте, что неизбежно смешало частоты связи у абонента. Типичный эффект Доплера. Но в Бюро 1440 решили эту проблему за счет оптимизации протоколов 5G и уникального программного обеспечения. В итоге, как пишут разработчики, испытания подтвердили «полную нивелировку влияния доплеровского сдвига на качество связи».
Для справки, Starlink использует стандарт связи «спутник-терминал», по характеристиками приближенный к 4G. Российская система совершеннее и позволяет напрямую взаимодействовать с операторами связи на земле. В режиме боевой готовности около 500 базовых станций «Мегафон» в отдаленных регионах России, которые к 2027 году должны подключить к широкополосному спутниковому интернету. В отдаленном будущем российские спутники смогут работать напрямую с телефонами абонента. За рубежом уже тестируют систему Starlink Direct-to-Cell, позволяющую подключать по протоколу 5G спутники Маска и телефоны оператора сотовой связи.
Тестирование лазерных терминалов связи «Рассвета»
Теперь о лазерной связи между спутниками. Это не новинка Бюро 1440 — у Маска спутники начиная с версии 1,5 и 2 с 2023 года общаются между собой по лазерному лучу. Скорость такой связи поражает воображение. В космосе полный вакуум и лазерный луч распространяется на 50 % быстрее, чем в самом совершенном оптоволоконном кабеле. Только сложностей немало. Спутники несутся в безвоздушном пространстве на скоростях 20–30 тыс. км/ч и должны улавливать друг от друга лазерные лучи диаметром в пару сантиметров. Расстояния при этом могут достигать тысячи километров, а сами аппараты могут маневрировать. У них для этого имеется плазменная двигательная установка. Задача с большой звездочкой. Но у Бюро 1440 получилось. На каждом «Рассвете» установлено не менее двух приемопередающих лазерных терминалов, которые в дальнейшем станут основой для развитой сети передачи гигабитов информации в российском космосе.
«Рассвет» — это типичная техника двойного назначения. Группировка обеспечит качественной связью перспективный для России арктический регион и позволит дистанционно управлять беспилотниками по всему миру. И это часть гражданского использования. Преимущества в военном деле объяснять не имеет смысла — все видят, что и в каком объеме обеспечил Starlink врагам на Украине. Суверенный «Рассвет» позволит выйти на паритет, причем гораздо меньшими силами.
Контора Илона Маска вынуждена держать на низкой орбите более 10 тысяч спутников. России хватить несколько сотен — орбита выше и зона покрытия каждого аппарата больше. Дело осталось за малым — обеспечить серийное производство и попытаться не отставать от графика. Как только в космосе окажется больше трех сотен спутников, можно будет говорить о бесперебойной связи. В том числе в зоне спецоперации. Планируемые объемы производства — 150–160 аппаратов в год. Несложно подсчитать, когда Армия России получит полноценную спутниковую связь мирового уровня. И это при самом оптимистичном варианте развития событий.
Информация