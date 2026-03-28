Хуситы могут усугубить нефтяной кризис, перекрыв ключевой судоходный маршрут

Хуситы могут усугубить нефтяной кризис, перекрыв ключевой судоходный маршрут

Западная пресса отмечает, что вступившие в ближневосточный конфликт на стороне Ирана йеменские повстанцы-хуситы могут еще сильнее усугубить нефтяной кризис, перекрыв судоходство в ключевом проливе Баб-эль-Мандеб, соединяющем Красное море с Индийским океаном. Его возможная блокировка может серьезно ударить по мировой торговле.

Как известно, через этот пролив проходит около 12% всех мировых объемов нефти, перевозимых морским путем, а также значительная часть глобальных контейнерных перевозок. Таким образом, в случае эскалации в регионе последствия могут затронуть не только Ближний Восток, но и всю мировую экономику. В случае блокировки хуситами этой транспортной артерии судам придется обходить Африку через мыс Доброй Надежды, что существенно усложнит доставку грузов.



Как сообщает CNN со ссылкой на данные Агентства энергетической информации США, кроме нефти, к примеру, только за неполный 2023 год через пролив прошло более 30 миллионов тонн природного газа, а также огромные объемы контейнерных перевозок.

Замминистра информации хуситов Мохаммед Мансур заявил, что закрытие этого узкого прохода является вероятным вариантом. При этом йеменские повстанцы обладают средствами, необходимыми для полной блокировки имеющего ключевое значение пролива. Таким образом, если «коалиция Эпштейна» все же решится на эскалацию и, например, начнет наземное вторжение в Иран, вероятнее всего, хуситы перекроют пролив и нанесут дополнительный удар по мировой экономике.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:41
    Какие какие объёмы нефти контролируют хуситы ? От них только добро на нефть на юго восток
    .Трамп уже оскорбил саудитов и понятно почему - кто больше даст за танкер того и тапки ,красивая причёска Трампа не конвертируемая валюта .wassat
    ian
      ian
      +2
      Сегодня, 20:35
      Они не контролируют объемы нефти. Они могут заблокировать транзит через суэц. Озорники в тапках уже доказали, что ракетами по пустыне пулять мало толку, а в войне в классическом ее понимании они участвовать не собираются. Просто начнут долбить по всему что видят и тикать в ночь. Ищи их там.... А при утопленнии пары танкеров или контейнеровозов на выходе (или на входе) из суэца будет парализовано все судоходство в регионе. Мировая экономика как она есть сегодня видит упитанного пушного зверька hi
      mitrich
        mitrich
        +1
        Сегодня, 20:51
        Вроде тапочники обещали наши и китайские суда не трогать и пропускать.
        Это было бы хорошо, а то и по нам ударит. Наша фирма, в частности, как раз таскает на контейнеровозах, через Суэц, сундуки.
        Проблема будет, если хуситы запрут БэМ пролив наглухо.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 19:46
    Вообще то через Суэц не только нефть возится. Это глобальная торговая артерия. Чувствуется что хуситы разжились ПКР и могут устроить показательные выступления. Мне кажется у России безлимитный абонемент по хождению в Красном море.
    Ivan_Sergeev
      Ivan_Sergeev
      +2
      Сегодня, 20:15
      Ну сами мы пкр похоже использовать в принципе не собираемся, а то вдруг какого-нибудь уважаемого партнера оскорбим ненароком. Так что, можно похуситам крупные поставки сделать, чтобы долбили любые корабли уважаемых партнеров.
    isv000
      isv000
      +1
      Сегодня, 20:25
      Цитата: Младший рядовой
      Чувствуется что хуситы разжились ПКР и могут устроить показательные выступления. Мне кажется у России безлимитный абонемент по хождению в Красном море.

      Мне кажется что на СМП в этом году будет полный аншлаг. hi
      mitrich
        mitrich
        -2
        Сегодня, 20:53
        Аншлага не получится, если всё бросятся туда, пропускная способность не та. Да и сезонность, всего пять месяцев работает.
    ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист
      +3
      Сегодня, 20:40
      Достаточно вспомнить какой гвалт стоял когда там какойто контейнеровоз поперк канал застрял....
      Младший рядовой
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 20:57
        А как передовой Замволт через Панамский канал тащили.
    commbatant
      commbatant
      0
      Сегодня, 21:09
      Цитата: Младший рядовой
      Чувствуется что хуситы разжились ПКР и могут устроить показательные выступления.

      Мне кажется ампириалисты суданцам и не разрешили, чтобы мы ВБ у них строили, представили, сколько всего наши "с колес" напродавали бы ("напрокат" дали бы), концов бы никто не нашел ...
      А "тараканий угол" в Джибути прям напрашивается на удар по нему, кого там только нет...
    Бородач
      Бородач
      +1
      Сегодня, 21:57
      Цитата: Младший рядовой
      Вообще то через Суэц не только нефть возится. Это глобальная торговая артерия. Чувствуется что хуситы разжились ПКР и могут устроить показательные выступления. Мне кажется у России безлимитный абонемент по хождению в Красном море.

      Давно пора подсократить количество судов, идущих через Красное море.
  Миха1981
    Миха1981
    +1
    Сегодня, 19:46
    Осталось по терминалу на красном море.
  bbb
    bbb
    +1
    Сегодня, 19:52
    Давно пора закрыть этот пролив.
  Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко
    +1
    Сегодня, 20:06
    Мда а Китай всё уподобляется "мудрой" обезьяне сидящей на дереве ? Что-то не слышно даже его заявлений. И не картонная ли это обезьяна получается? Хотя конечно может быть что китайцы свою помощь не афишируют.
    ian
      ian
      +1
      Сегодня, 20:40
      Китайцы на фоне развивающихся событий сильно оживились по теме "силы Сибири". Им вся эта заваруха тоже в долгосрочной перспективе выгодна. hi
      mitrich
        mitrich
        0
        Сегодня, 20:54
        Вот тут и пришло время им руки выкручивать. Если конечно, "наши" мынетакуси на это способны.
  михаилл
    михаилл
    0
    Сегодня, 20:26
    Перефразируя нетленное:
    -Это наш пролив и мы его доим!
  Andriuha077
    Andriuha077
    +1
    Сегодня, 20:32
    Так оба пролива уже опубликовали равные условия на днях
    Пять дружественных стран проходят свободно.
    Американы не.
    Остальные по два лимона. Хорошо же.

    Некоторые сухогрузы в Аденском заливе и Красном море уже начали помечать себя дружественными для хуситов маркерами, чтобы не получить ПКР или БЭК в корпус.
    CNINA OWNER (Китайский владелец), NO ISRAEL/US CARGO (Не израильский/американский корабль), MUSLIMCRE (экипаж - мусульмане). RUS CRG (Русский сухогруз) - наиболее примечательные метки.
  pudelartemon
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 20:47
    Предлагаю ввести в оборот новый глагол "хуситить" или "похуситить".
    Значение, надеюсь, всем понятно laughing
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:55
    Цитата: isv000
    Мне кажется что на СМП в этом году будет полный аншлаг. hi

    Мне тоже кажется, что СМП мутили с сильным прицелом на будущее. Новые ледоколы это подтверждают. hi
  кокосов тима
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 20:57
    Трамп: Принц Саудовской Аравии теперь вынужден «целовать мой зад». «Он (наследный принц Мохаммед бин Салман) не думал, что это (война с Ираном) произойдёт. Он не думал, что ему придётся целовать мою задницу. Он действительно не думал. … Теперь он должен быть мил со мной. Скажите ему, что ему лучше быть милым со мной. Ему надо быть», — заявил Трамп на форуме Future Investment Initiative в Майами, который организован при поддержке Саудовской Аравии.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 21:20
    Цитата: pudelartemon
    Предлагаю ввести в оборот новый глагол "хуситить" или "похуситить".
    Значение, надеюсь, всем понятно laughing

    Всецело Вас поддерживаю. И фонетика приятно ласкает слух.
  Старина Хэнк
    Старина Хэнк
    0
    Сегодня, 21:26
    С этим всё.
    КСИР сегодня окончательно добили или дожгли крупнейший НПЗ на Ближнем Востоке, расположенный в Бахрейне. Уже даже оценивать ущерб негде. И незачем. Компания Bahrain Petroleum Company (BAPCO), признала что завод выгорел полностью.
    Справка – BAPCO, по сути, фундамент национальной экономики и один из старейших НПЗ в регионе Персидского залива. Bahrain Petroleum Company (BAPCO) - государственная нефтегазовая компания Бахрейна. НПЗ Bapco Refinery мощностью 400 тыс. б/с.
    Был, короче, такой…