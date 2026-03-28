Западная пресса отмечает, что вступившие в ближневосточный конфликт на стороне Ирана йеменские повстанцы-хуситы могут еще сильнее усугубить нефтяной кризис, перекрыв судоходство в ключевом проливе Баб-эль-Мандеб, соединяющем Красное море с Индийским океаном. Его возможная блокировка может серьезно ударить по мировой торговле.Как известно, через этот пролив проходит около 12% всех мировых объемов нефти, перевозимых морским путем, а также значительная часть глобальных контейнерных перевозок. Таким образом, в случае эскалации в регионе последствия могут затронуть не только Ближний Восток, но и всю мировую экономику. В случае блокировки хуситами этой транспортной артерии судам придется обходить Африку через мыс Доброй Надежды, что существенно усложнит доставку грузов.Как сообщает CNN со ссылкой на данные Агентства энергетической информации США, кроме нефти, к примеру, только за неполный 2023 год через пролив прошло более 30 миллионов тонн природного газа, а также огромные объемы контейнерных перевозок.Замминистра информации хуситов Мохаммед Мансур заявил, что закрытие этого узкого прохода является вероятным вариантом. При этом йеменские повстанцы обладают средствами, необходимыми для полной блокировки имеющего ключевое значение пролива. Таким образом, если «коалиция Эпштейна» все же решится на эскалацию и, например, начнет наземное вторжение в Иран, вероятнее всего, хуситы перекроют пролив и нанесут дополнительный удар по мировой экономике.

