Зеленский вновь утверждает, что США требуют от Киева вывода ВСУ из Донбасса

Глава киевского режима вступил в заочную пикировку с госсекретарем США Марко Рубио. Вчера глава американского Государственного департамента назвал «ложью» слова Зеленского о требовании США вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. После этого Зеленский потребовал передать Украине ядерное оружие после завершения конфликта.

Государственный секретарь США:

Это ложь. И я видел, как он (Зеленский) это говорил, и прискорбно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда.

Теперь киевский клоун, слегка заговариваясь, вновь поднял эту тему в видеообращении. Зеленский отвергает обвинения со стороны Рубио во лжи относительно требований американцев по выводу войск из Донбасса. При этом он дал понять, что американцы требуют от него ещё много чего другого, о чем он пока говорить не хочет.

Россия закончит войну только после выхода украинских сил со всей территории Донецкой и Луганской областей. Этот ультиматум звучит, и американская сторона говорит, после того как Россия прекратит войну, мы вам передадим санкции (вероятно, речь о гарантиях безопасности — Ред.), мы вам санкции иначе не передадим.

Зеленский продолжает утверждать, что Россия требует вывода украинских войск из Донбасса, а США якобы рассматривают формат гарантий только после выполнения этого условия. Он заявил, что «ультиматум» Москвы принят и поддержан Вашингтоном, но он, Зеленский, на такое пойти категорически не согласен.

Теперь осталось подождать, что на это ответит Рубио. Судя по всему, такой словесный пинг-понг вполне устраивает Зеленского, который под любым предлогом старается избежать заключения мирного соглашения, что станет для него как минимум политическим крахом.

Ранее Зеленский заявил, что все эти переговоры об окончании конфликта выглядят очень странно с учетом того, что об условиях между собой договариваются Москва и Вашингтон. При этом Украина, которая является одной из сторон военного противостояния, получается, должна априори принимать достигнутые без ее участия условия и требования.



Между тем, на Украине началась новая волна агитации женщин идти на войну добровольцами. Улицы Киева и других городов заполнены большими билбордами, на которых призывают украинок наравне с мужчинами «встать на защиту Родины». Украинское общество постепенно приучают к мысли, что женская мобилизация — это норма.



По данным украинских СМИ, в Харькове не менее 30 женщин, не попадающих под призыв, были внесены в реестр ТЦК как медработники. В результате им автоматически присвоили статус «в розыске», что уже приводит к скандалам с задержанием «ухилянток» военкомами и полицией.

Со следующего учебного года в украинских школах начиная с 14 лет мальчиков и девочек в обязательном порядке будут обучать военному делу. Соответствующий законопроект приняла во втором и окончательном чтении Верховная рада. Практическая часть курса, в частности, будет включать обучение «навыкам ведения огня из стрелкового оружия», а занятия будут проводиться на полигонах ВСУ, на стрельбищах и на интерактивных тренажерах.

  1. ТермиНахТер Звание
    Сегодня, 19:10
    После того, как Рубио дал сцаной тряпкой по хлебалу, зелепоц "включил дурака")))
  2. ian Звание
    Сегодня, 19:15
    Все чаще звучит тема о прекращении БД после освобождения Донбасса. То есть Запорожская и Херсонская область сняты с повестки? А что потом? То есть война прекратится насколько? Пока остатки Украины подрастут и подготовятся к реваншу? Все страньше и страньше.... recourse
    1. Mitos Звание
      Сегодня, 19:41
      Подрастут с намеком на ЯО. И США их за это бомбить не станут.
  3. Артур Грудинин Звание
    Сегодня, 19:28
    Ну на детей и женщин патроны тратить не будем, достаточно по одному FPV-дрону. Я не жестокий, а вот команда Зеленского ещё жёстче.
  4. Schneeberg Звание
    Сегодня, 19:34
    Цитата: ian
    А что потом?
    А потом передышка и все начнется заново
    1. К_4 Звание
      Сегодня, 20:51
      Ну для нашего президента это видимо неважно, главное уйти победителем, пусть и самоназначенным. И чтобы это в книги записали, в учебники истории, а потом хоть трава не расти.
  5. Диvannый анаlitик Звание
    Сегодня, 19:54
    Киевского торчка совсем обуяла гордыня. Полемизирует с матрасниками, требует ядерного оружия, вступил в военные действия с Ираном. Кто же наконец паренька угомонит?
  6. Див Дивыч Звание
    Сегодня, 21:16
    Мне вот интересно, снаряды и беспилотники на Украине делают с помощью электрических станков, электроэнергия идет из атомных электростанций.

    Американцы долбят иранские атомные объекты, Израиль долбит иранские атомные объекты, Иран долбит израильские атомные объекты. Даже Украина долбит по российским атомным объектам.
    И только Россия запрещает себе ударять по ряду объектов на Украине. Не война а поддавки какие-то.
    1. ANB Звание
      Сегодня, 21:34
      . снаряды и беспилотники на Украине делают с помощью электрических станков

      Снаряды Украине привозят, беспилотники собирают отвертками из готовых деталей. Максимум - шуроповерт нужен. Для его зарядки генератора хватит.
      1. Див Дивыч Звание
        Сегодня, 22:28
        Предполагаю, что часть сами производят и часть привозят. Очень большая линия фронта, никаких привозных не хватит.
    2. Villy-V Звание
      Сегодня, 21:35
      Ядерные объекты, цель глобальной войны, на уничтожение населения. Ядерный террор, не нашь метод.
  7. Василенко Владимир Звание
    Сегодня, 21:27
    у трампа вот такой, но я выдержал