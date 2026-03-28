Зеленский вновь утверждает, что США требуют от Киева вывода ВСУ из Донбасса
Глава киевского режима вступил в заочную пикировку с госсекретарем США Марко Рубио. Вчера глава американского Государственного департамента назвал «ложью» слова Зеленского о требовании США вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. После этого Зеленский потребовал передать Украине ядерное оружие после завершения конфликта.
Государственный секретарь США:
Теперь киевский клоун, слегка заговариваясь, вновь поднял эту тему в видеообращении. Зеленский отвергает обвинения со стороны Рубио во лжи относительно требований американцев по выводу войск из Донбасса. При этом он дал понять, что американцы требуют от него ещё много чего другого, о чем он пока говорить не хочет.
Зеленский продолжает утверждать, что Россия требует вывода украинских войск из Донбасса, а США якобы рассматривают формат гарантий только после выполнения этого условия. Он заявил, что «ультиматум» Москвы принят и поддержан Вашингтоном, но он, Зеленский, на такое пойти категорически не согласен.
Теперь осталось подождать, что на это ответит Рубио. Судя по всему, такой словесный пинг-понг вполне устраивает Зеленского, который под любым предлогом старается избежать заключения мирного соглашения, что станет для него как минимум политическим крахом.
Ранее Зеленский заявил, что все эти переговоры об окончании конфликта выглядят очень странно с учетом того, что об условиях между собой договариваются Москва и Вашингтон. При этом Украина, которая является одной из сторон военного противостояния, получается, должна априори принимать достигнутые без ее участия условия и требования.
Между тем, на Украине началась новая волна агитации женщин идти на войну добровольцами. Улицы Киева и других городов заполнены большими билбордами, на которых призывают украинок наравне с мужчинами «встать на защиту Родины». Украинское общество постепенно приучают к мысли, что женская мобилизация — это норма.
По данным украинских СМИ, в Харькове не менее 30 женщин, не попадающих под призыв, были внесены в реестр ТЦК как медработники. В результате им автоматически присвоили статус «в розыске», что уже приводит к скандалам с задержанием «ухилянток» военкомами и полицией.
Со следующего учебного года в украинских школах начиная с 14 лет мальчиков и девочек в обязательном порядке будут обучать военному делу. Соответствующий законопроект приняла во втором и окончательном чтении Верховная рада. Практическая часть курса, в частности, будет включать обучение «навыкам ведения огня из стрелкового оружия», а занятия будут проводиться на полигонах ВСУ, на стрельбищах и на интерактивных тренажерах.
Информация