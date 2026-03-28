Для ракет лёгкого класса на космодроме «Восточный» готовится стартовый стол

Для ракет лёгкого класса на космодроме «Восточный» готовится стартовый стол


Российская космическая отрасль располагает конверсионными ракетами, переделанными МБР «Тополь». Для этих ракет легкого класса на космодроме «Восточный» готовится новый стартовый стол.

Об этом в эфире «Первого канала» рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.



По его словам, этот стартовый стол станет третьим на космодроме. Предполагается, что он будет готов к запускам уже в текущем году.

Таким образом, на «Восточном» появится еще один стартовый стол. Другие два предназначены для ракет тяжелого класса «Ангара-А5» и для носителей «Союз-2».

При помощи легких ракет можно будет выводить на околоземную орбиту космические аппараты максимальной массой до полутонны на высоту до 500 километров. С двух других стартовых столов туда отправляют до пяти тонн полезной нагрузки. В данном проекте задействованы Московский институт теплотехники и генеральный конструктор этого научного учреждения Юрий Соломонов, а также частный инвестор.

Из всех российских космодромов «Восточный» начал функционировать самым последним, то есть из них он самый новый. Находится объект в Амурской области неподалеку от города Циолковский. Впервые с него была запущена в космос ракета в 2016 году. Это была «Союз 2.1а». Она вывела на орбиту научно-исследовательские спутники. Аппараты принадлежали Московскому госуниверситету и Самарскому национальному исследовательскому университету имени Королева.

А «Ангара стартовала с «Восточного» в первый раз в 2024 году.
  rocket757
    rocket757
    +3
    Сегодня, 19:42
    Ещё одно место для запуска конверсионных ракет... так то Плесецк для этого использовали...
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 19:49
      На днях должен состояться первый запуск новой ракеты Союз-5 с Байконура.

      .Проект «Байтерек» реализуется Казахстаном и Россией для запусков с Байконура с использованием более экологичных ракет. Изначально планировалось задействовать «Ангару», однако позже концепция изменилась. В итоге выбор пал на «Союз-5», под который решили адаптировать инфраструктуру, оставшуюся после программы «Зенит». ... Ее высота достигает 65,2 м, диаметр составляет 4,1 м, а стартовая масса — до 531 тонны. Носитель способен выводить до 17,4 тонн груза на низкую орбиту и около 2,5 тонн — на геостационарную.


      https://dzen.ru/a/acWBI1VorWZx1DZF
    ian
      ian
      +2
      Сегодня, 19:58
      В свете сегодняшней ситуации может логичнее конверсия в другую сторону? Хотя, к сожалению, "это не наш метод"..... request
      ГолыйМужик
        ГолыйМужик
        +2
        Сегодня, 20:57
        Запаса гражданских ракет у нас нет. А спутники сейчас тоже очень нужны.
        Но да, лишний ядерный запасец не помешал бы. Неспокойно нынче.
    isv000
      isv000
      +1
      Сегодня, 20:35
      Цитата: rocket757
      Ещё одно место для запуска конверсионных ракет... так то Плесецк для этого использовали...

      Древние говорили: не клади яйца в одну корзину...
  ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67
    -7
    Сегодня, 19:44
    Для этих ракет легкого класса на космодроме «Восточный» готовится новый стартовый стол.

    Об этом в эфире «Первого канала» рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
    В данном проекте задействованы Московский институт теплотехники и генеральный конструктор этого научного учреждения Юрий Соломонов, а также частный инвестор
    Самое главное в этом, это то, что учавствует частный инвестор!.
    Значит опять казнокрадство!
    Dart2027
      Dart2027
      +5
      Сегодня, 20:04
      Цитата: ваш вср 66-67
      Самое главное в этом, это то, что учавствует частный инвестор!.
      Значит опять казнокрадство!

      Как же некоторых корежит от любой хорошей новости.
  Andriuha077
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 20:22
    «Старт» — твердотопливная космическая ракета-носитель (РН), сконструированная в НТЦ «Комплекс-МИТ» на базе межконтинентальной баллистической ракеты 15Ж58 подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь».
    Мобильная пусковая установка.
    В сентябре 2018 года Московский институт теплотехники предложил использовать снимаемые с боевого дежурства ракетные комплексы «Тополь» для вывода спутников на орбиту, адаптированная мобильная пусковая установка была продемонстрирована на выставке «Армия-2016».
    Стартовая масса 60 т
    Масса полезной нагрузки на НОО 570 кг
    Пусковая установка комплекса "Старт"
    «Тополя» полетят в космос 14 сентября 2016
    https://topwar.ru/100655-mit-predstavil-raketu-nositel-na-baze-kompleksa-topol.html
  mitrich
    mitrich
    -6
    Сегодня, 20:45
    Ещё один распил бюджета? Опять будет три-пять- восемь -... стоимостей от первоначальной? И главный по воровству пойдет потом на повышение?
    Кто нибудь, не из стрелочников, ответил за разворованный Восточный?
    Монтесума
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 21:34
      Цитата: mitrich
      Ещё один распил бюджета? Опять будет три-пять- восемь -... стоимостей от первоначальной? И главный по воровству пойдет потом на повышение?

      Не надоело стонать? Судя по некоторым комментам, их авторы сильно переживают, что не участвуют в проекте - уж они-то точно мимо своего кармана ничего не бы пропустили. Страдайте молча. tongue
  Foggy Dew
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 21:05
    Кстати, вижу тут многих, вопивших как-то после развала площадки на Байконуре. Але, вам не жмет самоуважение?
  navycat777
    navycat777
    +2
    Сегодня, 21:40
    Восточный потенциально хорош с точки зрения близости к экватору, но к сожалению нет в этом районе пока промышленных кластеров этого направления.
    Развед
      Развед
      0
      Сегодня, 22:21
      Цитата: navycat777
      Восточный потенциально хорош с точки зрения близости к экватору


      Вы это серьезно?
      На широте 51.8° бонус от вращения Земли ~287 м/с. Гвианский КЦ - 5° ~463 м/с. КЦ Кеннеди - 28.5° ~408 м/с. Байконур - 46° ~323 м/с. Хуже чем у Восточного только у Плесецка - 62.8° ~213 м/с.
      navycat777
        navycat777
        0
        Сегодня, 22:28
        У России есть только Плесецк.
      Слесарь
        Слесарь
        0
        Сегодня, 22:37
        болтун, посмотри куда и зачем , особенно плесецк .
  acetophenon
    acetophenon
    0
    Сегодня, 22:39
    Это ж сколько нужно запусков. чтобы создать заявленную группировку спутников для 1440 бюро?
  Бывший солдат
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 22:39
    Российская космическая отрасль располагает конверсионными ракетами, переделанными МБР «Тополь».

    Тополя.
    А лучше вернуть на них ядерные боеголовки и поставить на боевое дежурство. Время неспокойное какое-то - Тополя на ходу лишними не будут.
  Удав КАА
    Удав КАА
    0
    Сегодня, 22:46
    Российская космическая отрасль располагает конверсионными ракетами, переделанными МБР «Тополь».
    А раньше (при Горби, чтоб ему...тесно было) ракеты "сокращались" взрывом. Ныне таки нашли рациональное применение, да и пуски наверняка будут проводить боевые расчеты РВСН. Все тренировки с фактическими пусками.
    Интересно, а что кроме приборного отсека и боевого оснащения можно "переделывать" на "пороховой шашке? РДТТ там на смесевом топливе IV поколения. Трещин нет, расслоение-?- так то по срокам можно отследить и в случае сомнений -- заменить вместе с "трубой" (коконом). А польза для наращивания космической группировки огромная может получиться. И не нужно будет ваять новые паровозы для вывода на НОО микроспутников...которые будут скоро пачками лепить на принтерах .
    Однозначно: инфа хорошая и дело -- полезное! Одобрям-с !!! good